Московская группа «Пасош» с середины марта находится в туре по 26 российским и не только городам — самом длинном в своей истории. Перед московским концертом, который пройдет 19 апреля в «ГлавClub», The Village представляет новый клип группы на песню «Вечеринка». Это, несмотря на отсылку к Скриптониту, самый тихий трек с пластинки, поэтому и видео на него получилось по нынешним меркам «Пасош» скромным.

Кирилл Городний гитарист группы «Пасош» Клип был снят пару дней назад в московском метро, под закрытие. Режиссер Павел Шумилов предложил нам простую и красивую идею — мы согласились. Было решено снимать, как только мы заедем в Москву в перерыве между концертами; весь процесс занял не больше часа. В противоположность нашему последнему видео это — очень поп. Фронтмен поет! Глядя в камеру! Крупным планом! А мы сзади! Как у Coldplay! Но нам хотелось показать, что поп-клипы тоже могут быть простыми, без дорогого оборудования, ассистентов и стилистов.

Альбом «Каждый раз самый важный раз» можно послушать по ссылке.

В сентябре The Village пообщался с участниками «Пасош» и поговорил о Китай-городе, Мандельштаме и полиции.

Обложка: 2017 RDS Records