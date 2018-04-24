Как прошлое корреспондирует с будущим

Карен Шаинян

Каждая серия идет по шесть-восемь минут, сюжет построен вокруг человека, через которого мы рассказываем про всю эпоху. Всякий раз мы говорим о том, что произошло с этим героем, как это было похоже на то, что происходило в соседних странах и как повлияло на то, что сейчас мы видим вокруг себя. Как, например, работа Ива Сен-Лорана отразилась на нас и как перекликалась с тем, что Сахаров в это же время звонил Андропову и требовал быть снисходительным к диссидентам.

Пятьдесят лет назад людям по всему миру требовалось рисковать жизнью, добиваясь своих прав. Сейчас в Америке никому в голову не придет оспаривать права черных, но, несмотря на это, правозащита нигде в мире не утратила своей актуальности. А в нашей стране, например, она находится в таком же состоянии, как в Америке 50 лет назад или даже хуже. Особенно в той части, которая касается гомосексуалов и женщин. А ведь Советский Союз был одним из первых, где признали права женщин! Все это очень интересно и важно, но сериал не про это, а про то, как молодежь впервые заявила о том, что ее мнение важно и она не согласна жить в том мире, который построили родители. Сейчас они мало что от этого мира оставили, и процесс не был безболезненным. Во Франции были серьезные жертвы и очень неоднозначное отношение к произошедшему, нам приходилось долго отвечать на вопрос: «А как именно вы хотите об этом говорить? Для нас это больная тема». В России это вообще не тема, и мы хотим быть первыми, кто будет про это говорить и показывать.

Какие российские и западные герои попали в сериал

Карен Шаинян

Русских героев там несколько: Высоцкий, Сахаров, Гагарин. Наш сериал начинается с Эрты Китт, чернокожей звезды, которая очень жестко поговорила о войне во Вьетнаме с первой леди, женой президента, и за это поплатилась карьерой. Много ли сегодня звезд решатся сказать столь резкие вещи президенту, особенно, например, нашему? Следующие десять лет Китт прожила в Европе, потому что в Америке ее никто не ставил на радио, концерты отменяли. Зато потом, когда через десять лет времена изменились, она триумфально вернулась и не только продолжила петь, но и стала правозащитницей.

Во второй серии появляются Гагарин и Армстронг. Причем у Армстронга айфон, а у Гагарина Android — мы решили так это сделать, чтобы отличить советских героев от американских. Они оба мечтают о Луне, и оба попадают в этом году в аварии, только Армстронг успевает катапультироваться, а Гагарин трагически погибает.

Потом будут все эти французы, потом история про Мартина Лютера Кинга и Стоукли Кармайкла. Один был за любовь и мирное решение всех вопросов, а второй — ну не на грани терроризма, но говорил, что черное население должно силой добиваться своих прав, потому что сколько можно терпеть. Потом будут немцы. Артисты, музыканты, художники. Будет Энди Уорхол, например. Политики, правозащитники. Это, в общем, самые яркие представители 1968 года.

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