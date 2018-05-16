ПремьераКлип на новый сингл группы «Увула» — «Ты и твоя тень»
Премьера на The Village: Дубна и конфронтация с самим собой в клипе на новую песню московско-петербургской группы
Дрим-поп-группа «Увула», сейчас живущая на два города — Москву и Петербург, записала свой первый альбом «Я думал, у меня получится» в 2017 году. Пока что она не успела стать сенсацией, но съездила в большой тур по России, последний концерт которого пройдет в московском клубе «Смена» в воскресенье, 20 мая. Концерт также приурочен к выходу нового сингла «Ты и твоя тень», который, скорее всего, на второй альбом группы не войдет. The Village представляет клип на новую песню «Увулы», снятый в апреле этого года в Дубне.
Алексей Августовский
вокалист и гитарист группы «Увула», режиссер клипа
Впервые мы отрепетировали этот трек в рамках нашего мартовского мини-тура. Уже тогда зарождалась идея о том, что было бы закономерным сделать наше новое полноформатное видео, и буквально за пару недель мы приняли решение о необходимости записать саму песню. Мы живем в условиях, где я на постоянной основе нахожусь в Москве, а парни — в Петербурге. И для нас это был новый опыт работы на два города, но, к счастью, рабочий процесс был оптимальным, за что большое спасибо ребятам из студий Dgray и DTH.
Видео прежде всего — о конфронтации с самим собой. Многие из нас зачастую не находят объяснения своим эмоциям и поступкам. Часто рассуждают о том, что за них самих кто-то принимает решение, открещиваются от собственных помыслов и действий. Мы попытались рассказать историю о том, как важно оставаться собой, не поддаваться воле теней своей души, быть открытым.
Летом «Увула» выступит на московском фестивале «Боль» и петербургском «Стереолето».
Обложка: Pravda Records
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