Впервые мы отрепетировали этот трек в рамках нашего мартовского мини-тура. Уже тогда зарождалась идея о том, что было бы закономерным сделать наше новое полноформатное видео, и буквально за пару недель мы приняли решение о необходимости записать саму песню. Мы живем в условиях, где я на постоянной основе нахожусь в Москве, а парни — в Петербурге. И для нас это был новый опыт работы на два города, но, к счастью, рабочий процесс был оптимальным, за что большое спасибо ребятам из студий Dgray и DTH.

Видео прежде всего — о конфронтации с самим собой. Многие из нас зачастую не находят объяснения своим эмоциям и поступкам. Часто рассуждают о том, что за них самих кто-то принимает решение, открещиваются от собственных помыслов и действий. Мы попытались рассказать историю о том, как важно оставаться собой, не поддаваться воле теней своей души, быть открытым.