The Cinematic Orchestra

Недавняя новинка от британской группы The Cinematic Orchestra, «To Believe», звучит так же нежно и одновременно заунывно, как их самая известная песня «To Build a Home», выпущенная девять лет назад на Ninja Tune. Вживую The Cinematic Orchestra сегодня — это, собственно, оркестр и есть: со струнными, синтезаторами и вокалистами, не только протяжными меланхоличными песнями, но и ню-джазовыми композициями.

Когда: 22 февраля

Где: Yotaspace

Стоимость: от 1 800 рублей