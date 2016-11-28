Rodnya Meets Winter

Традиционный фестиваль в честь открытия сезона клуба Rodnya начнется в пятницу вечером, а закончится в воскресенье днем. На трех сценах выступят больше 20 музыкантов: полный лайнап пока не объявлен, но уже известно, что среди прочих будут мастера техно Майк Шэннон и Никита Забелин.

Когда: 2–4 декабря

Где: Rodnya

Стоимость: 1 000 за один день, 1 500 за весь уик-энд