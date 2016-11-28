Планы на сезон22 концерта зимы в Москве
Скриптонит и Pet Shop Boys, «Грибы» и Луна, LP и «Геометрия настоящего» — рассказываем о важных выступлениях зимы
The Village традиционно начинает составлять планы на грядущий сезон. Впереди — списки свежих и возвращающихся к нам зимой сериалов, новинок кинопроката, альбомов, книг и выставок. Но первым делом мы рассказываем о самых важных концертах и фестивалях ближайших трех месяцев.
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Никита Величко
Pet Shop Boys
Когда: 8 декабря
Где: «ВТБ Арена Парк»
Стоимость: от 4 000 рублей
Великая британская поп-группа приезжает в поддержку вышедшего в этом году 13-го альбома, «Super», одного из сильнейших в дискографии. Судя по видео из «The Super Tour», будет, как и на каждом концерте Pet Shop Boys, радость не только для ушей и для ног, но и для глаз.
Buzzcocks
Британские панки, звучание которых не особо поменялось с конца 70-х, на концертах не растеряли ни прыти, ни хватки. В сет-листе — больше 20 песен, в том числе все хиты от «Fast Cars» до «Ever Fallen in Love (With Someone)».
Когда: 1 декабря
Где: Stereo Hall
Стоимость: от 1 700 рублей
Hauschka и Кирилл Рихтер
Серия мероприятий Sound Up объединяет композиторов, сочиняющих музыку на границе между академической и популярной. На восьмом концерте Sound Up выступят играющий на подготовленном пианино немец Фолькер Бертельманн, более известный как Хаушка, а также Кирилл Рихтер с композициями из своего грядущего альбома «Chronos».
Когда: 1 декабря
Где: Колонный зал Дома союзов
Стоимость: от 2 000 рублей
Rodnya Meets Winter
Традиционный фестиваль в честь открытия сезона клуба Rodnya начнется в пятницу вечером, а закончится в воскресенье днем. На трех сценах выступят больше 20 музыкантов: полный лайнап пока не объявлен, но уже известно, что среди прочих будут мастера техно Майк Шэннон и Никита Забелин.
Когда: 2–4 декабря
Где: Rodnya
Стоимость: 1 000 за один день, 1 500 за весь уик-энд
Скриптонит
Родившийся в Казахстане рэпер с лейбла Gazgolder на прошлой неделе написал в твиттере: «Все, что вы сейчас навыдумывали и во что верите, полная чепуха, никаких сюрпризов не будет». Непонятно, относится ли это к его второй пластинке «Отель Эверест», дата выхода которой несколько раз переносилась, зато точно известно, что на альбоме группы Jillzay, который вышел в прошлом месяце, половина треков записана при непосредственном участии Скриптонита. И еще что билеты в танцпол на его сольный концерт вот-вот закончатся.
Когда: 3 декабря
Где: Yotaspace
Стоимость: от 3 000 рублей
Human Tetris
Хорошая московская группа, играющая мелодичный и лаконичный постпанк, после нескольких лет перерыва выпускает новый альбом «River Pt.1». Прочих подробностей, в том числе об «обновленном составе», не сообщается — есть только песня «Last Forever», которая звучит ничуть не хуже предыдущих. На разогреве — Magnetic Poetry с диджей-сетом.
Когда: 3 декабря
Где: Ypsilon
Стоимость: от 400 рублей
«Ленинград»
Через неделю после выступления в Ледовом дворце Санкт-Петербурга группа Сергея Шнурова выезжает в давно покоренную Москву — в другой Ледовый дворец. В «Словаре русского арго» содержится следующий пример для толкования слова «классика»: «Грибочки под водочку — это классика». Любой частью этого предложения можно описать концерты «Ленинграда».
Когда: 3 декабря
Где: «ВТБ Ледовый дворец»
Стоимость: от 2 500 рублей
Dawn of Midi
Этим летом Dawn of Midi разогревали Radiohead, причем в нью-йоркском Madison Square Garden. Бруклинское трио — фортепиано (Амино Бельямани), контрабас (Аакаш Исрани) и ударные (Касим Накви) — сочиняет точную, колкую и минималистичную музыку, которую чаще всего описывают как деконструированный джаз, или вот еще придумали определение — акустическое техно.
Когда: 6 декабря
Где: «Марс»
Стоимость: от 800 рублей
«Грибы»
Украинская хип-хоп-группа, взорвавшая в 2016 году танцполы и «ВКонтакте» (количество перепостов дебютного альбома «Грибов» «Дом на колесах» на момент написания этого текста приближается к 32 тысячам), даст первый московский концерт. Аншлаг гарантирован — всем билетов не хватит.
Когда: 9 декабря
Где: Bud Arena
Стоимость: от 1 200 рублей
Трехлетие Dewar’s Powerhouse: Youandewan и Yarah Bravo
Московский клуб привозит на день рождения двух жителей Берлина — дипхаус-продюсера и R’n’B-исполнительницу. Объединяет Youandewan и Яру Браво мало что, кроме свойственных их музыке расслабленности и безбрежности.
Когда: 9 декабря
Где: Dewar’s Powerhouse
Стоимость: будет известна позднее
Boris
Японские экспериментаторы, больше 20 лет записывающие альбомы в жанрах от джей-попа до сладж-метала и среди прочего озвучившие «Границы контроля» Джима Джармуша, празднуют десятилетие одной из своих самых успешных пластинок «Pink». Ее они целиком сыграют в Москве, а на следующий день в Петербурге.
Когда: 9 декабря
Где: «Театръ»
Стоимость: от 1 800 рублей
GFOTY
Аббревиатура GFOTY расшифровывается как Girlfriend of the Year, то есть «Девушка года» — такой нескромный псевдоним взяла себе жительница Лондона Полли-Луиза Сэлмон, в твиттере называющая себя «Твой влажный кошмар». GFOTY — типичная представительница нашумевшего два года назад лейбла PC Music. Весной она выпустила мини-альбом «VIPOTY» с той же гиперактивной экспериментальной поп-музыкой, которой PC Music славились раньше; распространяется «VIPOTY» вместе с короткометражным фильмом, в которым GFOTY и некая неудачница по имени Полли (альтер эго GFOTY, или наоборот) борются за вымышленного лучшего парня на свете — Чэда.
Когда: 10 декабря
Где: Dewar’s Powerhouse
Стоимость: будет известна позднее
LP
Лору Перголиззи, более известную как LP, уже давно нет нужды представлять как автора нескольких треков для Шер, Рианны и Backstreet Boys: исполняемые ею самой песни невероятно успешны. Билеты на концерт улетели вмиг; пройдет он, кстати, на следующий день после официального выхода альбома «Lost on You», названного в честь песни, собравшей больше 40 миллионов просмотров на YouTube.
Когда: 10 декабря
Где: «Гараж»
Стоимость: все билеты распроданы
Oval
Маркус Попп, он же Oval, — немецкий электронщик, прославившийся в 90-х благодаря разнообразным жанровым экспериментам. Его недавно вышедший альбом «Popp» — возможно, один из самых доступных в дискографии: на нем Oval в классической для себя глитч-стилистике переосмысляет клубную эстетику 90-х. Собственно, с презентацией «Popp» он и прибудет в Москву.
Когда: 16 декабря
Где: «Марс»
Стоимость: будет известна позднее
Фестиваль «Электромеханика XXI»
Неплохой повод съездить на выходные в Петербург — несколько прелюбопытных выступлений на фестивале «Электромеханика XXI». С аудиовизуальными шоу приедут отклоняющийся от нормы техно-дуэт Lakker и закрывающий лицо маской из спагетти шведский экспериментатор Педер Маннерфельт. С концертами — лондонец Оливер Хо, записывающий индастриал как Broken English Club, недавно гостивший в «Рабице», и многие другие.
Когда: 17–18 декабря
Где: «A2» (Санкт-Петербург)
Стоимость: от 1 000 рублей
Луна
Киевская поп-певица Кристина Бардаш закрепляет недавний успех в «Известия Hall» сольным концертом в более камерных «16 тоннах». Для всех, кто не успел или хочет повторить.
Когда: 21 декабря
Где: «16 тонн»
Стоимость: 1 800 рублей
Noize MC
Когда: 2 января
Где: Red
Стоимость: от 1 400 рублей
Первый в новом году концерт суперзвезды русского рэпа Ивана Алексеева, он же Noize MC. Анонс довольно пугающий: обещают «атмосферу всеобщего добра и релакса», «команду снегурочек» и самого Noize MC в качестве Деда Мороза.
The Exploited
Полная запись московского концерта хардкор-панк-группы The Exploited, прошедшего в феврале этого года, выложена на YouTube — по ней можно приблизительно составить представление о том, что будет уже в феврале 2017-го. С небольшой поправкой — грядущий приезд приурочен к 15-летию последнего на данный момент альбома The Exploited «Fuck the System»: видимо, с него на этот раз прозвучит еще больше песен.
Когда: 17 февраля
Где: Yotaspace
Стоимость: 1 800 рублей
«Дюна»
Герои 90-х, бытописатели от поп-музыки под предводительством Виктора Рыбина два дня подряд будут отмечать 30-летие 30 лучшими песнями. От «Страны Лимонии» через «Коммунальную квартиру» и «Борьку-бабника» до «Якутских бананов» шестилетней давности — будет все.
Когда: 18 и 19 февраля
Где: Yotaspace
Стоимость: от 300 рублей
The Cinematic Orchestra
Недавняя новинка от британской группы The Cinematic Orchestra, «To Believe», звучит так же нежно и одновременно заунывно, как их самая известная песня «To Build a Home», выпущенная девять лет назад на Ninja Tune. Вживую The Cinematic Orchestra сегодня — это, собственно, оркестр и есть: со струнными, синтезаторами и вокалистами, не только протяжными меланхоличными песнями, но и ню-джазовыми композициями.
Когда: 22 февраля
Где: Yotaspace
Стоимость: от 1 800 рублей
Фестиваль «Геометрия настоящего»
Когда: 20–27 февраля
Где: бывшая ГЭС-2
Стоимость: будет объявлена позднее
Фантастическое, невиданное по масштабам для Москвы мероприятие для всех, кто интересуется экспериментальной и прогрессивной музыкой. Полсписка выступающих достойны отдельного упоминания. Пока ни билетов, ни других подробностей нет — есть только сайт с лайнапом, словом куратора Марка Фелла и описанием проекта, включающего «серию инсталляций и перформансов, переосмысляющих архитектурное пространство векового сооружения».
Аполло Браун
Детройтский хип-хоп-продюсер приезжает в Москву как по расписанию раз в два года. Подробностей о концерте пока немного, но, скорее всего, Браун будет один, без нью-йоркского MC Skyzoo, с которым он в этом году отметился совместным альбомом.
Когда: 23 февраля
Где: Dewar’s Powerhouse
Стоимость: будет объявлена позднее
Фотографии: обложка, 1 – EMI, 2 – Миша Мун/Gazgolder, 3 – Ольга Бабич/Kruzheva Music, 4 – Warner Bros., 5 – Kruzheva Music, 6 – Владимир Васильчиков, 7 – архив пресс-службы, 8 - William Glasspiegel
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