«Ретроспектива брендреализма»

Персональная выставка лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который еще и художник, и даже создатель собственного художественного направления «брендреализм». В 2007 году, перед первой выставкой, он написал короткий манифест этого направления, вот цитата: «Мир разделился надвое: граница раздела между добром и злом проходит теперь между теми, кто пьет «Кока-Колу» и другими, кто выбрал «Пепси». Апокалипсис близится. Тебе нужно сделать свой выбор сегодня…» Что до собственно живописи, то идея осталась прежней: на картинах — бренды от рубашек с вышивкой D&G до копии «Черного квадрата» с иронично пририсованным на белом фоне логотипом Sony.

Когда: 9 февраля — 9 апреля

Где: «Эрарта» (29-я линия В. О., 2)

Стоимость: 500 рублей

erarta.com