Планы на сезон12 выставок зимы в Петербурге
Ретроспектива Айвазовского, современное искусство Греции, Мариано Фортуни и другие главные события сезона
«Genii Loci. Греческое искусство с 1930 года по сегодняшний день»
Когда: 2 декабря — 9 января
Где: ЦВЗ «Манеж»
Стоимость: уточняется
Небывалая по размаху — 156 работ и 100 авторов — ретроспектива современного искусства Греции. То, что в качестве заглавия выставки взят чуть переиначенный латинский термин, введенный древнеримским поэтом Вергилием, — очень примечательно: у греков, так случилось, на античность особые права. Когда в ХХ веке те же итальянцы всеми силами пытались порвать с традицией, уходили в сторону условного космополитизма и подчеркнуто пренебрегали красотой, греки за редким исключением упорно держались корней, а если и заимствовали у соседей модернистские методы, то осторожно встраивали их в классическую систему координат. Иногда, кажется, против собственной воли. Вот, например, Яннис Царухис, который в 30-е годы шокировал семью нелепыми выходками, за образец держал Матисса и Джакометти, пожил в Париже, интересовался Азией. А стоит взглянуть на его морячков или полуобнаженных атлетов в образе ангелов, и сразу понятно: грек. Или скульптор Костас Варотсос, который экспериментирует с необычными материалами и формами: у него в арсенале и стекло, и автомобильная краска, и полиэстер. На выставке покажут одну его работу — покрытую черной глянцевой краской фигуру, по форме напоминающую нечто среднее между причудливой окаменелостью и дементором из «Гарри Поттера». Но стоит взглянуть на этикетку «Черная Афродита», и все встает на свои места.
«Прототип #2»
Первый «Прототип» — выставку, представляющую фрагменты коллекции будущего музея Курёхина, который строят на Васильевском острове, — кураторы Олеся Туркина и Виктория Илюшкина собрали в начале лета, сразу предупредив, что за ней последуют еще несколько. Теперь акцентировать внимание будут на отдельных именах и вещах. К примеру, в «Прототипе #2» отдельную экспозицию, посвятят Георгию Гурьянову, барабанщику группы «Кино», одному из первых участников движения «Новые художники» и важнейшему неоакадемисту.
Когда: 1 декабря — 1 марта
Где: Центр современного искусства имени Сергея Курёхина (Лиговский проспект, 73)
Стоимость: 150 рублей
«John and Yoko: A New York Love Story»
Фотограф Аллан Танненбаум снимал Йоко Оно и Джона Леннона с 1975 по 1980 год. Это был, пожалуй, самый спокойный этап в истории их любви. Пять последних лет жизни Леннон посвятил воспитанию сына и созданию совместного с женой альбома «Double Fantasy». В период затворничества пара практически не подпускала к себе репортеров, так что Танненбауму, можно сказать, повезло: ему доверили участвовать в съемках клипа в Центральном парке ровно за две недели до убийства Леннона. Та ноябрьская съемка стала основой выставки в KGallery. Дополняют ее фотографии, непосредственно связанные с дальнейшими событиями. Это что-то вроде репортажа: толпа у госпиталя и на месте убийства, арест Марка Чемпена и одинокая Йоко Оно, спустя два месяца гуляющая все в том же Центральном парке, давно занесенном снегом.
Когда: 3 декабря — 7 февраля
Где: KGallery (набережная реки Фонтанки, 21)
Стоимость: 100 рублей
«Мариано Фортуни. Волшебник из Венеции»
Один из важнейших дизайнеров начала ХХ века Мариано Фортуни известен в первую очередь благодаря двум вещам: тем, что решил реконструировать исторические ткани по средневековым венецианским техникам, и тем, что приложил руку к демократизации женской моды, придумав свободные платья-хитоны из плиссированного шелка, которые, став очень популярными, помогли модницам избавиться от неудобных корсетов. Фирменный способ плиссировки, придуманный дизайнером, к слову, используется до сих пор. А в Венеции и сейчас работает фабрика Фортуни, которая производит ткани по историческим технологиям. На выставке в Главном штабе представят ткани, платья, эскизы платьев, театральные костюмы и расписные предметы декора.
когда: 6 декабря — 26 февраля
где: Главный штаб (Дворцовая пл., 2)
Стоимость: 400 рублей
«Ханс Мемлинг. Аллегория невинности»
В рамках долгоиграющего проекта «Шедевры музеев мира в Эрмитаже» на этот раз покажут работу Ханса Мемлинга, одного из важных представителей Северного Возрождения, последователя традиций Яна ван Эйка и Рогира ван дер Вейдена. О Мемлинге известно не так много: родился в пригороде Ашаффенбурга, учился в Кельне. Но в историю искусств вошел как фламандец: в 1465 году перебрался в Брюгге, где и создал свои наиболее известные работы, в том числе картину «Аллегория невинности», изображающую заточенную в скале Богородицу, которую охраняют два льва.
когда: 7 декабря — 26 февраля
где: Государственный Эрмитаж (Дворцовая пл., 2)
Стоимость: 400 рублей
«Сюрреализм повседневности»
Один из наиболее влиятельных чешских фотодокументалистов Виктор Колар эмигрировал из родной Остравы лишь однажды. В 1968 году после событий Пражской весны он переехал в Канаду, но стоило властям Чехословакии объявить амнистию, тут же вернулся назад. При этом из состояния «внутренней эмиграции» Колар, кажется, не выходил никогда: фотографировал будничную жизнь горожан, что называется, «как есть», в то же время подмечая противоречия и неочевидные детали — взгляд подростка из набитого битком автобуса, нелепую витрину универмага или невесть откуда взявшуюся на улице лошадь.
Когда: 9 декабря — 12 февраля
Где: «Росфото» (ул. Большая Морская, 35)
Стоимость: 150 рублей
«Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения»
когда: 22 декабря — 10 марта
где: Русский музей, корпус Бенуа (наб. канала Грибоедова, 2)
Стоимость: 450 рублей
После большой летней ретроспективы в Третьяковской галерее работы главного отечественного мариниста возвращаются в Русский музей, где пройдет вторая юбилейная выставка — еще больше и представительнее. Около 120 живописных работ из музейных и частных собраний и 200 исторических документов и фотографий до весны полностью заполнят выставочные пространства корпуса Бенуа.
«Космос. Love»
Московский центр дизайна Artplay в конце декабря открывает представительство в Петербурге. В районе Малой Охты заработает целый креативный квартал с многофункциональным выставочным пространством, хобби-центром и кластером для дизайнеров и архитекторов. В числе прочего с конца декабря здесь будет проходить мультимедийная выставка «Космос. Love», очередная серия цикла популярных передвижных аттракционов (в коллекции Artplay их целая подборка — от «Микеланджело. Сотворение мира» до «Я — Айвазовский»). Зрители увидят и архитектоны Малевича, и футуристические предчувствия Циолковского, и полет Гагарина, и современные разработки корпорации «Роскосмос».
когда: 23 декабря — 20 января
где: Центр дизайна Artplay (Красногвардейская пл., 3)
Стоимость: уточняется
Стас Багс
Петербургский художник Стас Багс начинал как граффитист, но довольно быстро перешел к созданию не лишенных брутальной поэзии инсталляций вроде зависшего в воздухе сосуда, символизировавшего старость, силиконовых фигур, под которыми подразумевалась память, или распиленной пополам ванны, тоже что-то, наверняка, означавшей. Спустя почти десять лет концептуально почти ничего не изменилось, разве что метафоры стали чуть проще, а аллюзии — прозрачнее. Плюс — новые техники. Например, Багс сейчас активно работает с силиконом, в частности покрывает им предварительно выкрашенные яркой краской холсты. Они и станут основой новой выставки.
Когда: 23 декабря — 10 февраля
Где: галерея Anna Nova
Стоимость: бесплатно
«Ретроспектива брендреализма»
Персональная выставка лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который еще и художник, и даже создатель собственного художественного направления «брендреализм». В 2007 году, перед первой выставкой, он написал короткий манифест этого направления, вот цитата: «Мир разделился надвое: граница раздела между добром и злом проходит теперь между теми, кто пьет «Кока-Колу» и другими, кто выбрал «Пепси». Апокалипсис близится. Тебе нужно сделать свой выбор сегодня…» Что до собственно живописи, то идея осталась прежней: на картинах — бренды от рубашек с вышивкой D&G до копии «Черного квадрата» с иронично пририсованным на белом фоне логотипом Sony.
Когда: 9 февраля — 9 апреля
Где: «Эрарта» (29-я линия В. О., 2)
Стоимость: 500 рублей
«Капля Криацина»
Москвич Ростан Тавасиев прославился инсталляциями и картинами с использованием мягких игрушек. Разноцветные зайчики и слоники порой обретали у него даже какое-то подобие социальной жизни, от их имени он, например, вел переписку в фейсбуке и твиттере. На этот раз, впрочем, игрушек на выставке не будет. Вместо этого Тавасиев создает рисованный сериал, устроенный по принципу диафильма, который во время выставки будет доступен в интернете. В самой галерее выставят восемь больших живописных работ, вкратце раскрывающих идею сериала.
Когда: 17 февраля — 20 марта
Где: галерея Anna Nova
Стоимость: бесплатно
«Best of West. Лучшие фотографии Дина Уэста»
Когда: 17 февраля — 21 мая
Где: «Эрарта» (29-я линия В. О., 2)
Стоимость: 500 рублей
Выставка-ретроспектива австралийского рекламного фотографа Дина Уэста, мастера стилизации и постановочных снимков. В его преимущественно мрачных композициях античные мифы соседствуют с сюжетами из детских сказок и содержанием газетных передовиц: моряки борются с гигантским кракеном, команда астронавтов позирует на фоне космического корабля, а двое гладиаторов бьются верхом на страусах. Смысла во всем этом немного, но именно непретенциозность автора и подкупает: искусствовед увидит в этом файн-арт, кинокритик, пожалуй, сравнит с порно.
фотографии: обложка – KGallery, 1 – ЦВЗ «Манеж», 2 – Русский музей
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