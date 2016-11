Текст Илья иноземцев The Village традиционно начинает составлять планы на грядущий сезон. Мы уже рассказали про важные концерты и фестивали в Москве, впереди — списки новинок кинопроката, свежих альбомов, книг и выставок. Сегодня же речь пойдет о лучших новых и возвращающихся к нам этой зимой сериалах.

Декабрь

«Корпорация»

Incorporated

Новый проект от продюсеров Бена Аффлека и Мэтта Дэймона о всемогущих корпорациях, которые захватили мир, и одинокого инсайдера, который собирается поднять бунт. Зеленая цветовая гамма из «Матрицы», не самые последние актеры в главных ролях (внезапно Джулия Ормонд из «Сибирского цирюльника»), настораживает только одно: давно на канале SyFy не было чего-то стоящего («Акулий торнадо» не в счет — это фильм).

С 30 ноября, SyFy, 1-й сезон

Создатели: Дэвид Пастор, Алекс Пастор

В ролях: Шон Тил, Эллисон Миллер, Деннис Хэйсберт, Джулия Ормонд

«Человек в высоком замке»

The Man in the High Castle

Вольный пересказ романа Филипа К. Дика продолжается. Впрочем, судя по трейлеру нового сезона, никакой связи с первоисточником уже не предвидится. Фабула все та же: нацизм победил и процветает в США, однако среди людей гуляет интересный фильм, где рейх проигрывает войну и все нормально (в оригинале это была запрещенная книга). Фанаты книги расстроятся из-за того, что из первоисточника взяли только экспозицию, остальным же будет интересно понаблюдать за альтернативной мировой историей.

C 16 декабря, Amazon, 2-й сезон

Создатель: Фрэнк Спотниц

В ролях: Руфус Сьюэлл, Люк Клеинтенк, Алекса Давалос, Ли Шортен

Январь

«Шерлок»

Sherlock

И вновь наступает зима, и вновь на носу новые серии «Шерлока». В начале 2016 года Бенедикт Камбербэтч и компания порадовали фанатов внезапным трипом в викторианскую Англию (впрочем, на то была веская причина, и слово «трип» здесь употребляется не случайно), но ни на йоту не продвинулись в основном сюжете. А там, напомним, погибший вроде как Мориарти собрался возвращаться. Как обычно, о сюжете новых серий неизвестно примерно ничего, зато Тоби Джонс присоединится к актерам ради роли злодея.

С 1 января, BBC, 4-й сезон

Создатель: Стивен Моффат

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фримен, Марк Гэтисс, Тоби Джонс

«По ту сторону»

Beyond

Создатель «Героев» Тим Кринг пытается повторить единственный свой успех за счет новой научной фантастики. После 12-летней комы молодой человек просыпается с суперспособностями и сразу же настраивает население небольшого городка против себя. Поскольку сериал придумал диснеевский кабельный канал Freeform, выглядит все как «Очень странные дела», только с поправкой на современный глянец.

Со 2 января, Freeform, 1-й сезон

Создатель: Тим Кринг

В ролях: Джордан Каллоуэй, Дилан Гуин, Роми Роузмонт

«Портландия»

Portlandia

Как-то неожиданно сатирическое скетч-шоу заходит уже на седьмой сезон. За выслугу лет «Портландию» вполне можно называть главным сериалом поколения хипстеров, потому что оно умело издевалось над ними, еще когда это не было модно. Как обычно, Фред Армисен и Кэрри Браунстин готовят зарисовки на злобу дня — к примеру, сюжет о борцах за права мужчин уже звучит многообещающе.

С 5 января, IFC, 7-й сезон

Создатели: Фред Армисен, Кэрри Браунстин, Джонатан Крисел

В ролях: Фред Армисен, Кэрри Браунстин, Кайл Маклахлан

«Изумрудный город»

Emerald City

Это должно было произойти — Эмма Уотсон играет в ремейке «Красавицы и чудовища», Белоснежка в исполнении Кристен Стюарт обзавелась мечом, а теперь и «Волшебник из страны Оз» переснят в современных мрачных тонах. Выглядит все в духе времени: Дороти — мулатка, Страшила распят на кресте, а Железный Дровосек — это мрачный и хладнокровный рыцарь. В общем, если вы хотели бы посмотреть, как Зак Снайдер и Кристофер Нолан возрождают сказку Баума, то пожалуйста — выглядеть она будет примерно как этот сериал. Кроме того, первые серии снимал Тарсем Сингх — любитель сюрреализма и режиссер таких безумно красивых фильмов, как «Клетка» и «Запределье».

С 6 января, NBC, 1-й сезон

Создатель: Мэттью Арнольд

В ролях: Адриа Архона, Джерран Хоуэлл, Винсент Д’Онофрио

«Табу»

Taboo

Том Харди и Ридли Скотт — команда мечты — объединились ради мини-сериала. Путешественник-аферист Джеймс Дилейни возвращается после десяти лет скитаний, чтобы отомстить Ост-Индской компании за своего отца. Хотя к чему тут рассказывать о сюжете, когда все детали хорошего исторического сериала налицо: производство BBC, пантеон британских актеров, ну и, опять-таки, Том Харди. Должно быть очень мощно.

С 10 января, FX, 1-й сезон

Создатели: Том Харди, Чипс Харди, Стивен Найт

В ролях: Том Харди, Уна Чаплин, Джонатан Прайс, Майкл Келли

«Лемони Сникет: 33 несчастья»

Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events

Еще один ремейк, на сей раз кинофильма с Джимом Керри, снятого, впрочем, по мотивам легендарных детских книжек. Вместо Керри теперь Нил Патрик Харрис, а вместо кинотеатра — Netflix. В остальном все выглядит очень близким к первоисточнику, даже дети похожи. Вновь наследники крупного состояния попадают к злобному графу Олафу, который намерен переписать все на себя, попутно избавившись от изобретательных детей.

С 13 января, Netflix, 1-й сезон

Создатель: Марк Худис

В ролях: Нил Патрик Харрис, Джоан Кьюсак, Малина Вайсман, Луи Хайнс

«Родина»

Homeland

Спецагент ЦРУ Кэри Матисон больше не спецагент и живет в Бруклине, помогая мусульманам освоиться в США. Примерно с такой заявкой на шестой сезон шпионского триллера возвращается «Родина». Старые персонажи давно канули в лету, и только героиня Клэр Дэйнс на месте. В прошлом сезоне намеки на простую жизнь Кэри уже были — может быть, хоть в этот раз она обретет покой? (Конечно, нет.)

C 15 января, SHO, 6-й сезон

Создатели: Ховард Гордон, Алекс Ганза

В ролях: Клэр Дэйнс, Мэнди Патинкин, Руперт Френд

«Виктория»

Victoria

Если вам мало исторических драм на телевидении, то вот вам еще один заменитель «Даунтона». Дженна Коулмен из «Доктора Кто» и Руфус Сьюэлл из «Человека в высоком замке» разыгрывают начальный период правления 18-летней королевы Виктории, которая правила Великобританией 63 года (второе место после Елизаветы II). Это, конечно, не такая масштабная постановка, как «Корона», но все равно праздник для всех любителей истории и не только.

С 15 января, BBC, 2-й сезон

Создатели: Дэйзи Гудвин, Гай Эндрюс

В ролях: Дженна Коулмен, Руфус Сьюэлл, Том Хьюз

«Ривердейл»

Riverdale

Экранизации комиксов на телевидении не заканчиваются, а вот подходы с каждым разом все изощреннее. Наверняка любители графических романов слышали об Арчи Эндрюсе — культовом герое, придуманном еще в 40-е годы XX века. К 75-летию персонажа было задумано масштабное обновление — создатели сериала обещают «Твин Пикс» для подростков, то есть куда более мрачный взгляд на жизнерадостный комикс.

С 26 января, CW, 1-й сезон

Создатель: Роберто Агирре-Сакаса

В ролях: Кей Джей Апа, Коул Спраус, Камила Мендес

Февраль

«24 часа: Наследие»

24: Legacy

Есть сериалы, которые никогда не умрут. «24 часа» как раз из таких. Даже после неудачного телефильма, возрождения, видеоигры и отказа Кифера Сазерленда играть Джека Бауэра и впредь продюсерам все равно хочется, чтобы шоу продолжалось. Теперь вместо спецагента Бауэра главным героем будет молодой ветеран Эрик Картер с похожим набором умений и страстью к нетрадиционным пыткам. Главная фишка сериала (режим реального времени: каждая серия изображает один час из очень плохого дня спецагента) на месте, но непонятно, как она будет сохраняться при условии заказа всего 12, а не 24 серий.

С 5 февраля, FOX, 1-й сезон

Создатели: Джоэл Сарноу, Роберт Кокрен

В ролях: Кори Хоукинс, Миранда Отто, Джимми Смитс

«Девочки»

Girls

Все хорошее когда-нибудь кончается, вот и «Девочки» подходят к концу. Еще полтора года назад было объявлено, что на пороге 30-летия Лина Данэм завершит свой уютный проект о жизни и дружбе четырех молодых и прогрессивных нью-йоркских девушек. Данэм обещает, что истории героинь придут к логическому концу, все будут счастливы (по меркам сериала), а зрителям останется рассуждать о влиянии шоу на современное состояние феминизма.

С 12 февраля, HBO, 6-й сезон

Создатель: Лина Данэм

В ролях: Лина Данэм, Эллисон Уильямс, Джемайма Кирк, Зося Мамет

«Крушение»

Crashing

Модный нынче формат — сериал о жизни стендапера за авторством стендапера. В стремлении повторить успех «Луи» Пит Холмс рассказывает о том, как ему изменила жена, и пытается как-то собрать свою жизнь воедино. Инноваций минимум, все это мы уже где-то видели, хотя дух инди процветает как нигде. Это заслуга вездесущего Джадда Апатоу, который после кинотеатров продолжает завоевывать телевидение (счет его проектов перевалил за десяток). В эпизодах — восходящие звезды комедий Ти Джей Миллер и Лорен Лапкус.

С 19 февраля, HBO, 1-й сезон

Создатель: Пит Холмс

В ролях: Пит Холмс, Арти Ланж, Ти Джей Миллер, Лорен Лапкус

«Заложница»

Taken

Продолжают выходить ремейки недавних хитов кинопроката. На этот раз кандидатом на пересъемки стала «Заложница» с Лиамом Нисоном. Самого актера в сериале не предвидится, да и к сюжету трех фильмов сериал имеет опосредованное отношение. В центре повествования — молодые годы будущего агента спецслужб, то есть «специфический набор навыков», которым грозит Нисон в легендарном телефонном разговоре, будет наконец-то показан во всей красе. Хотя такие сериалы редко проживают больше года.

С 27 февраля, NBC, 1-й сезон

Создатель: Александр Кэри

В ролях: Клайв Стэнден, Дженнифер Билз, Гаюс Чарльз

«Легион»

Legion

Marvel продолжает исследовать границ возможного: создатель «Фарго» снял, судя по имеющимся материалам, сюрреалистичный триллер о мутанте по прозвищу Легион, который страдает шизофренией и расстройством личности. В комиксах Легион был весьма зловещим сыном Профессора Хавьера из «Людей Икс», кем он будет в сериале — не до конца понятно. Тем не менее «Легион» — это то, на что точно нужно будет потратить большую часть зимы. Обратите внимание на Дэна Стивенса из «Аббатства Даунтон» и крутого инди-боевика «Гость» — растет большой актер.

Февраль 2017, FX, 1-й сезон

Создатель: Ноа Хаули

В ролях: Дэн Стивенс, Обри Плаза, Рэйчел Келлер, Хэмиш Линклейтер

