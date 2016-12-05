The Village по традиции составляет планы на грядущий сезон. Мы уже рассказали про важные концерты, выставки и новые сериалы, впереди — списки новинок кинопроката, свежих альбомов, книг и видеоигр. Сегодня же речь пойдет о театральных постановках, ради которых имеет смысл выйти из дома.

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АНТОН ХИТРОВ

«Вернувшиеся»

Где: Дашков переулок, 5

Когда: с 1 декабря

Сколько: от 5 000 рублей

dashkov5.ru

Любому, кто видел громкую премьеру Максима Диденко «Черный русский» или хотя бы слышал о ней, описание «Вернувшихся» покажется знакомым: зрителям опять предстоит, надев маски, блуждать по дореволюционному особняку и подглядывать за его обитателями.

Но есть и важное отличие: в новой постановке, созданной молодыми режиссерами из американской группы Journey Lab Виктором Кариной и Мией Занетти, гостей никто не водит за руку — каждый идет по дому своим маршрутом, как в видеоигре с открытым миром. Формально спектакль основан на великой пьесе Генрика Ибсена «Привидения», но сюжет и диалоги здесь определенно не на первом плане.

Если компания Ecstátic, выпустившая «Черного русского», делала ставку на известного режиссера, то в «Вернувшихся» главное — титанический труд художников, получивших в распоряжение целых три этажа. В одних залах можно хоть завтра снимать историческое кино про XIX век, другие превращены в сюрреалистичные инсталляции. Внимательный посетитель отыщет и комнаты с секретами, и массу приятных деталей вроде настенных гравюр или старинных анатомических атласов в кабинете врача. Любители квест-румов будут в восторге.

«Персона»

«Гоголь-центр» продолжает адаптировать западную киноклассику для сцены: после Лукино Висконти, Райнера Фассбиндера и Ларса фон Триера пришел черед Ингмара Бергмана. Один из самых знаменитых фильмов шведского режиссера, «Персона», рассказывает об артистке, которая однажды без видимых причин перестала пользоваться словами, и медсестре, старающейся разговорить ее.

За постановку в «Гоголь-центре» отвечает Лера Суркова, выпустившая в прошлом сезоне отличного «Золотого дракона» в Театре на Таганке; историю переработал талантливейший драматург Евгений Казачков. Актрису сыграет Юлия Ауг, медсестру — Мария Селезнева.

«Изначально Бергман планировал назвать свой фильм „Кинематограф“. То есть он хотел на примере конкретной истории исследовать природу и границы этого вида искусства, — рассказывает Суркова. — Мы взяли сюжет фильма за отправную точку и попытались пройти тот же путь, только в наших нынешних обстоятельствах. Не только в плане места и времени действия, но и с учетом того, что мы делаем не фильм, а спектакль, и значит, должны разбираться с сущностью и предназначением театра». 

Где: «Гоголь-центр»

Когда: с 2 декабря

Сколько: 1 000–2 500 рублей

 gogolcenter.com

«YouTube / В полиции»

Иногда учебный спектакль оказывается столь удачным, что его берет в репертуар профессиональная площадка — вот и этот студенческий хит ГИТИСа, основанный на роликах из интернета, начинает новую жизнь в намоленном подвале театра «Практика». Идея принадлежит режиссеру Григорию Добрыгину, выпускнику и молодому педагогу мастерской Олега Кудряшова в ГИТИСе, а также звезде фильмов «Черная молния» и «Как я провел этим летом».

Так называемые задачи на наблюдение (когда артисты по памяти копируют пассажиров метро, прохожих или соседей) — обязательная часть актерской подготовки; Добрыгин всего лишь додумался использовать в учебных целях YouTube, эту необъятную, постоянно пополняемую коллекцию курьезных героев и сцен.

Все сюжеты, вошедшие в постановку, вертятся вокруг работы полицейских. Персонажи — мемы из вирусных видео на сцене не появятся: «Сначала мы смотрели ролики-миллионники, — говорит режиссер, — но очень быстро ушли в сторону от „Кандибобера“ и „Язя“, найдя настоящие сокровища YouTube».

Где: театр «Практика»

Когда: с 7 декабря

Сколько: 1 500 рублей

 praktikatheatre.ru

«Иванов»

Где: Театр наций

Когда: с 23 декабря

Сколько: 1 500–15 000 рублей

theatreofnations.ru

Молодой режиссер из Новосибирска Тимофей Кулябин прославился неожиданными трактовками классики, зачастую самой хрестоматийной, той, что у всех на слуху: он переосмыслял «Электру», «Евгения Онегина», оперы «Князь Игорь» и «Тангейзер».

В недавней постановке «Трех сестер» артисты притворялись глухими и разговаривали на жестовом языке, вынуждая зрителей читать субтитры — Кулябин исходил из того, что голос актера мешает чистому восприятию текста. Спектакль ездил на престижный международный фестиваль Wiener Festwochen; о нем писали как об одном из лучших в программе. После триумфа «Трех сестер» московский Театр наций, где режиссер уже не раз работал, предложил ему другую пьесу Чехова — раннего «Иванова».

Вместо уездного имения Кулябин собирается показать на сцене сегодняшнюю провинциальную Россию. Главного героя, интеллигента в кризисе Николая Иванова, сыграет худрук театра Евгений Миронов, его партнерами будут Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская, Игорь Гордин и Виктор Вержбицкий. Уже ради фантастического актерского состава стоит занести «Иванова» в планы на зиму.

«Своими словами. Н. Гоголь „Мертвые души“ (история подарка)»

Мнимое простодушие — столь же стабильная черта «Лаборатории Дмитрия Крымова», как и прославившая команду визуальная находчивость. Например, четыре года назад Крымов реконструировал (а на самом деле — сочинил заново) уморительно бездарную самодеятельную постановку, которую смотрят герои пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь», и в шутку дал этому хулиганскому спектаклю название другой шекспировской комедии — «Как вам это понравится».

Вот и серия «Своими словами» задумана якобы для того, чтобы в свободной форме пересказывать классику детям; судя по первой постановке цикла по мотивам «Онегина», настоящая цель режиссера — равноправный диалог со знаменитыми текстами. Его следующий визави — Гоголь.

Где: «Школа драматического искусства»

Когда: с 23 декабря

Сколько: 2 000 рублей

 sdart.ru

«Новая Антигона»

«Если ты не можешь изменить реальность, ты можешь свидетельствовать о ней» — для независимого «Театра.doc» этот афоризм Райнера Фассбиндера стал рабочей формулой. В его репертуаре — документальные постановки о политзаключенных, мигрантах, приемных детях, правозащитниках, гомосексуалах и чеченских женщинах; отправной точкой в работе над спектаклем может стать дневник из Луганска или последнее слово Олега Сенцова в суде.

Новый проект Елены Греминой, сооснователя и бессменного директора театра, посвящен акции протеста «матерей Беслана». В основе спектакля — документальные материалы корреспондента «Новой газеты» Елены Костюченко, освещавшей событие.

Где: «Театр.doc»

Когда: с 15 января

Сколько: 500–600 рублей

 teatrdoc.ru

«Мастер и Маргарита»

В московском репертуаре насчитывается не меньше семи постановок этого романа, чья популярность давно стала утомлять, и все-таки премьера Сергея Женовача заслуживает отдельного внимания.

«Студия театрального искусства», которой руководит режиссер, — это один из немногих столичных театров, которым удается сразу быть и старомодными, и современными, соединять безукоризненное чувство стиля с академизмом, а самоиронию с пафосом.

Хрестоматийный текст Булгакова выглядит в афише студии несколько чужеродно: худрук известен лаконичными разговорными спектаклями, а полеты, магия, оттяпанные головы — вроде как не его стиль. В театре подтверждают: «Мастер и Маргарита» — совсем не тот Женовач, каким его знают зрители. Распределение ролей держится в секрете до премьеры; известно, что в постановке занята вся труппа, да еще Иван Янковский проговорился в интервью, что репетирует поэта Бездомного.

Где: «Студия театрального искусства»

Когда: с 29 января

Сколько: неизвестно

 sti.ru

«Изгнание»

Худрук Театра им. Маяковского Миндаугас Карбаускис ставит уже третью пьесу своего соотечественника, самого важного на сегодняшний день литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса. Но на сей раз автор покажет себя с несколько другой стороны.

Чтобы написать «Русский роман» и «Канта» (оба названия значатся в афише Маяковки), Ивашкявичюс зарывался в прошлое, стараясь разузнать как можно больше про своих героев — Иммануила Канта и семью Льва Толстого. В «Изгнании» все наоборот: вместо далеких эпох — современный Лондон, вместо интеллектуальной элиты — литовские мигранты-пролетарии. Лирик, эстет и философ, Карбаускис обычно избегает остросоциальных сюжетов, но его новая работа, видимо, будет исключением.

Пространство спектакля проектирует великий театральный художник Сергей Бархин, в последние годы — бессменный соавтор режиссера.

Когда: с 3 февраля

Где: Театр им. Маяковского

Сколько: 1 500–4 000 рублей

 mayakovsky.ru

«Дракон»

Константин Богомолов — не просто модный режиссер, заставляющий героев Достоевского танцевать под русскую попсу; он один из немногих отечественных постановщиков, которые могут похвастаться уникальным, самолично придуманным театральным методом.

О спектакле «Дракон» пока нельзя сказать ничего конкретного (репетиции в театре едва начались), но это в любом случае будет интересно. В основе будущей премьеры — знаменитая пьеса Евгения Шварца, сумевшего упаковать в сказочную форму очень точный анализ тоталитарного общества.

Где: МХТ им. Чехова

Когда: февраль

Сколько: неизвестно

Фотографии: обложка, 1 – Journey Lab, 2 – Dashoo Globe/Театр Наций