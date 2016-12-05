Планы на сезон9 новых спектаклей зимы в Москве
Постановка по мотивам роликов на YouTube, матери Беслана, новый Богомолов — что смотреть в московских театрах этой зимой
The Village по традиции составляет планы на грядущий сезон. Мы уже рассказали про важные концерты, выставки и новые сериалы, впереди — списки новинок кинопроката, свежих альбомов, книг и видеоигр. Сегодня же речь пойдет о театральных постановках, ради которых имеет смысл выйти из дома.
«Вернувшиеся»
Где: Дашков переулок, 5
Когда: с 1 декабря
Сколько: от 5 000 рублей
Любому, кто видел громкую премьеру Максима Диденко «Черный русский» или хотя бы слышал о ней, описание «Вернувшихся» покажется знакомым: зрителям опять предстоит, надев маски, блуждать по дореволюционному особняку и подглядывать за его обитателями.
Но есть и важное отличие: в новой постановке, созданной молодыми режиссерами из американской группы Journey Lab Виктором Кариной и Мией Занетти, гостей никто не водит за руку — каждый идет по дому своим маршрутом, как в видеоигре с открытым миром. Формально спектакль основан на великой пьесе Генрика Ибсена «Привидения», но сюжет и диалоги здесь определенно не на первом плане.
Если компания Ecstátic, выпустившая «Черного русского», делала ставку на известного режиссера, то в «Вернувшихся» главное — титанический труд художников, получивших в распоряжение целых три этажа. В одних залах можно хоть завтра снимать историческое кино про XIX век, другие превращены в сюрреалистичные инсталляции. Внимательный посетитель отыщет и комнаты с секретами, и массу приятных деталей вроде настенных гравюр или старинных анатомических атласов в кабинете врача. Любители квест-румов будут в восторге.
«Персона»
«Гоголь-центр» продолжает адаптировать западную киноклассику для сцены: после Лукино Висконти, Райнера Фассбиндера и Ларса фон Триера пришел черед Ингмара Бергмана. Один из самых знаменитых фильмов шведского режиссера, «Персона», рассказывает об артистке, которая однажды без видимых причин перестала пользоваться словами, и медсестре, старающейся разговорить ее.
За постановку в «Гоголь-центре» отвечает Лера Суркова, выпустившая в прошлом сезоне отличного «Золотого дракона» в Театре на Таганке; историю переработал талантливейший драматург Евгений Казачков. Актрису сыграет Юлия Ауг, медсестру — Мария Селезнева.
«Изначально Бергман планировал назвать свой фильм „Кинематограф“. То есть он хотел на примере конкретной истории исследовать природу и границы этого вида искусства, — рассказывает Суркова. — Мы взяли сюжет фильма за отправную точку и попытались пройти тот же путь, только в наших нынешних обстоятельствах. Не только в плане места и времени действия, но и с учетом того, что мы делаем не фильм, а спектакль, и значит, должны разбираться с сущностью и предназначением театра».
Где: «Гоголь-центр»
Когда: с 2 декабря
Сколько: 1 000–2 500 рублей
«YouTube / В полиции»
Иногда учебный спектакль оказывается столь удачным, что его берет в репертуар профессиональная площадка — вот и этот студенческий хит ГИТИСа, основанный на роликах из интернета, начинает новую жизнь в намоленном подвале театра «Практика». Идея принадлежит режиссеру Григорию Добрыгину, выпускнику и молодому педагогу мастерской Олега Кудряшова в ГИТИСе, а также звезде фильмов «Черная молния» и «Как я провел этим летом».
Так называемые задачи на наблюдение (когда артисты по памяти копируют пассажиров метро, прохожих или соседей) — обязательная часть актерской подготовки; Добрыгин всего лишь додумался использовать в учебных целях YouTube, эту необъятную, постоянно пополняемую коллекцию курьезных героев и сцен.
Все сюжеты, вошедшие в постановку, вертятся вокруг работы полицейских. Персонажи — мемы из вирусных видео на сцене не появятся: «Сначала мы смотрели ролики-миллионники, — говорит режиссер, — но очень быстро ушли в сторону от „Кандибобера“ и „Язя“, найдя настоящие сокровища YouTube».
Где: театр «Практика»
Когда: с 7 декабря
Сколько: 1 500 рублей
«Иванов»
Где: Театр наций
Когда: с 23 декабря
Сколько: 1 500–15 000 рублей
Молодой режиссер из Новосибирска Тимофей Кулябин прославился неожиданными трактовками классики, зачастую самой хрестоматийной, той, что у всех на слуху: он переосмыслял «Электру», «Евгения Онегина», оперы «Князь Игорь» и «Тангейзер».
В недавней постановке «Трех сестер» артисты притворялись глухими и разговаривали на жестовом языке, вынуждая зрителей читать субтитры — Кулябин исходил из того, что голос актера мешает чистому восприятию текста. Спектакль ездил на престижный международный фестиваль Wiener Festwochen; о нем писали как об одном из лучших в программе. После триумфа «Трех сестер» московский Театр наций, где режиссер уже не раз работал, предложил ему другую пьесу Чехова — раннего «Иванова».
Вместо уездного имения Кулябин собирается показать на сцене сегодняшнюю провинциальную Россию. Главного героя, интеллигента в кризисе Николая Иванова, сыграет худрук театра Евгений Миронов, его партнерами будут Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская, Игорь Гордин и Виктор Вержбицкий. Уже ради фантастического актерского состава стоит занести «Иванова» в планы на зиму.
«Своими словами. Н. Гоголь „Мертвые души“ (история подарка)»
Мнимое простодушие — столь же стабильная черта «Лаборатории Дмитрия Крымова», как и прославившая команду визуальная находчивость. Например, четыре года назад Крымов реконструировал (а на самом деле — сочинил заново) уморительно бездарную самодеятельную постановку, которую смотрят герои пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь», и в шутку дал этому хулиганскому спектаклю название другой шекспировской комедии — «Как вам это понравится».
Вот и серия «Своими словами» задумана якобы для того, чтобы в свободной форме пересказывать классику детям; судя по первой постановке цикла по мотивам «Онегина», настоящая цель режиссера — равноправный диалог со знаменитыми текстами. Его следующий визави — Гоголь.
Где: «Школа драматического искусства»
Когда: с 23 декабря
Сколько: 2 000 рублей
«Новая Антигона»
«Если ты не можешь изменить реальность, ты можешь свидетельствовать о ней» — для независимого «Театра.doc» этот афоризм Райнера Фассбиндера стал рабочей формулой. В его репертуаре — документальные постановки о политзаключенных, мигрантах, приемных детях, правозащитниках, гомосексуалах и чеченских женщинах; отправной точкой в работе над спектаклем может стать дневник из Луганска или последнее слово Олега Сенцова в суде.
Новый проект Елены Греминой, сооснователя и бессменного директора театра, посвящен акции протеста «матерей Беслана». В основе спектакля — документальные материалы корреспондента «Новой газеты» Елены Костюченко, освещавшей событие.
Где: «Театр.doc»
Когда: с 15 января
Сколько: 500–600 рублей
«Мастер и Маргарита»
В московском репертуаре насчитывается не меньше семи постановок этого романа, чья популярность давно стала утомлять, и все-таки премьера Сергея Женовача заслуживает отдельного внимания.
«Студия театрального искусства», которой руководит режиссер, — это один из немногих столичных театров, которым удается сразу быть и старомодными, и современными, соединять безукоризненное чувство стиля с академизмом, а самоиронию с пафосом.
Хрестоматийный текст Булгакова выглядит в афише студии несколько чужеродно: худрук известен лаконичными разговорными спектаклями, а полеты, магия, оттяпанные головы — вроде как не его стиль. В театре подтверждают: «Мастер и Маргарита» — совсем не тот Женовач, каким его знают зрители. Распределение ролей держится в секрете до премьеры; известно, что в постановке занята вся труппа, да еще Иван Янковский проговорился в интервью, что репетирует поэта Бездомного.
Где: «Студия театрального искусства»
Когда: с 29 января
Сколько: неизвестно
«Изгнание»
Худрук Театра им. Маяковского Миндаугас Карбаускис ставит уже третью пьесу своего соотечественника, самого важного на сегодняшний день литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса. Но на сей раз автор покажет себя с несколько другой стороны.
Чтобы написать «Русский роман» и «Канта» (оба названия значатся в афише Маяковки), Ивашкявичюс зарывался в прошлое, стараясь разузнать как можно больше про своих героев — Иммануила Канта и семью Льва Толстого. В «Изгнании» все наоборот: вместо далеких эпох — современный Лондон, вместо интеллектуальной элиты — литовские мигранты-пролетарии. Лирик, эстет и философ, Карбаускис обычно избегает остросоциальных сюжетов, но его новая работа, видимо, будет исключением.
Пространство спектакля проектирует великий театральный художник Сергей Бархин, в последние годы — бессменный соавтор режиссера.
Когда: с 3 февраля
Где: Театр им. Маяковского
Сколько: 1 500–4 000 рублей
«Дракон»
Константин Богомолов — не просто модный режиссер, заставляющий героев Достоевского танцевать под русскую попсу; он один из немногих отечественных постановщиков, которые могут похвастаться уникальным, самолично придуманным театральным методом.
О спектакле «Дракон» пока нельзя сказать ничего конкретного (репетиции в театре едва начались), но это в любом случае будет интересно. В основе будущей премьеры — знаменитая пьеса Евгения Шварца, сумевшего упаковать в сказочную форму очень точный анализ тоталитарного общества.
Где: МХТ им. Чехова
Когда: февраль
Сколько: неизвестно
Фотографии: обложка, 1 – Journey Lab, 2 – Dashoo Globe/Театр Наций
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