Любому, кто видел громкую премьеру Максима Диденко «Черный русский» или хотя бы слышал о ней, описание «Вернувшихся» покажется знакомым: зрителям опять предстоит, надев маски, блуждать по дореволюционному особняку и подглядывать за его обитателями.

Но есть и важное отличие: в новой постановке, созданной молодыми режиссерами из американской группы Journey Lab Виктором Кариной и Мией Занетти, гостей никто не водит за руку — каждый идет по дому своим маршрутом, как в видеоигре с открытым миром. Формально спектакль основан на великой пьесе Генрика Ибсена «Привидения», но сюжет и диалоги здесь определенно не на первом плане.

Если компания Ecstátic, выпустившая «Черного русского», делала ставку на известного режиссера, то в «Вернувшихся» главное — титанический труд художников, получивших в распоряжение целых три этажа. В одних залах можно хоть завтра снимать историческое кино про XIX век, другие превращены в сюрреалистичные инсталляции. Внимательный посетитель отыщет и комнаты с секретами, и массу приятных деталей вроде настенных гравюр или старинных анатомических атласов в кабинете врача. Любители квест-румов будут в восторге.