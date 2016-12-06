The Village по традиции составляет планы на грядущий сезон. Мы уже рассказали про важные концерты, выставки и новые сериалы, впереди — списки новинок кинопроката, книг и видеоигр. Сегодня же речь пойдет об альбомах, которые мы будем слушать в ближайшие три месяца.
Текст: Кирилл Мажай
Childish Gambino — «Awaken, My Love!»
2 декабря
У музыканта и актера Дональда Гловера, который у многих все еще ассоциируется с Троем из сериала «Сообщество», выдался на удивление удачный год: успех сериала «Атланта», роль молодого Лэндо в «Звездных войнах», а теперь еще и новый альбом вышел. На модном «Because the Internet» Гловер частично доказал, что рэпер из него тоже приличный, после чего решил отойти от хип-хопа, сменив курс не в сторону R’n’B, как ожидалось, а записав хлесткий черный фанк.
На «Awaken, My Love!» Дональд полностью теряет свой узнаваемый голос и находит его снова, сделав сборник максимально странных, но очень живых песен. Тут вам и шестиминутный марафон под названием «Me and Your Mama», и песня «Boogieman» прямиком из блэксплотейшена 70-х, и автотюновые кривлянья во фриковой «California», которая подкрепляет ощущение, что новый Гамбино звучит и прогрессивно, и старомодно одновременно. В общем, это как скетч SNL про «день, когда Бейонсе стала черной», только вместо «Бейонсе» нужно подставить «Дональд Гловер».
Kid Cudi — «Passion, Pain & Demon Slayin’»
16 декабря
В этом году Кид Кади много раз появлялся в новостях, но преимущественно из-за событий, напрямую не связанных с музыкой. Например, он успел переругаться и перемириться, похоже, со всеми западными рэперами, а также попал в клинику из-за депрессии и успешно вылечился. «Passion, Pain & Demon Slayin’» должен вернуть Кади былой вайб классного рэпера, который сильно пострадал после прошлогоднего провального «Speedin Bullet 2 Heaven» — на этом релизе он внезапно ударился в ню-метал, что вызвало недоумение примерно у каждого критика и фаната музыканта.
Судя по первому синглу с Трэвисом Скоттом, второго рок-безумия не предвидится. Это будет вполне стандартный современный хип-хоп со всеми правильными интонациями, а рэпер продолжит сражаться со своими внутренними демонами. Помогут ему в этом, помимо Трэвиса, Фаррелл Уильямс, Андре 3000 и Уиллоу Смит.
Major Lazer — «Music Is the Weapon»
Январь
Песня «Lean On» еще не перестала играть из каждого убера, а Дипло и компания уже подготовили еще один альбом Major Lazer. Учитывая особенно успешную активность Дипло в последнее время в музыкальном (Jack Ü со Скриллексом) и продюсерском (новые Бейонсе, M.I.A. и
The Weeknd) плане, новый альбом этой группы почему-то кажется совершенно необязательным, но точно успешным вне зависимости от результата.
На первых подтвержденных синглах (пока нет ни точного треклиста, ни даты релиза) Major Lazer продолжают двигать в массы мумбатон и дэнсхолл (тенденция, которую подхватил уже почти каждый крупный исполнитель от Дрейка до Бибера) в надежде рвать танцпол, как и с предыдущими хитами. В список приглашенных музыкантов затесались все значимые поп-звезды разного калибра — Джастин Бибер и Никки Минаж, MØ и Туве Лу, The Weeknd и Сиа, Usher и Гвен Стефани, Тинаше, PARTYNEXTDOOR и другие не менее заметные исполнители.
Brian Eno — «Reflection»
1 января
Брайан Ино, безусловно, один из самых важных композиторов и музыкальных инноваторов XX века, все заслуги которого практически невозможно уложить в один небольшой абзац текста, не принижая эти самые заслуги. За свою 40-летнюю карьеру Ино переиграл многое, от глэм-рока до экспериментальной электроники, попутно спродюсировав альбомы множества важных исполнителей от Петра Мамонова до Джеймса Блейка. Конечно, чаще всего Ино вспоминают как создателя жанра эмбиент, к которому он вернется на альбоме «Reflection», в лучших традициях состоящего из одной 54-минутной композиции.
По словам музыканта, он уже сам не совсем понимает, что стало с эмбиентом в наше время, но все еще верит, что под такую музыку хорошо думается, а сочинять ее (или, как говорит Ино, генерировать) он все еще любит и умеет. Название релиза Ино объясняет тем, что эта музыка заставила его воспринимать многие вещи по-другому (reflection переводится как «отражение»), но тот факт, что на обложку альбома он незаметно поместил собственный лук в зеркале, тоже стоит держать в уме.
Julie Byrne — «Not Even Happiness»
13 января
Джули Бирн, которая не связана родственными узами с Дэвидом Бирном, два года назад выпустила альбом тихого и медитативного фолка, который преимущественно прошел мимо радаров, но зацепился среди любителей жанра «грустные девочки упражняются на акустической гитаре». На втором альбоме ожидается примерно то же самое, только увереннее — на недавнем сингле снова можно расслышать влияние не только современного лоу-фай вроде Grouper или Джулианны Барвик, но и чего-то более олдскульного в духе Вашти Баньян или, например, Джони Митчелл. Короче, это честные и тонкие песни о простой жизни и непростой любви, которые Джули умудряется петь самым безэмоциональным голосом на свете.
The Flaming Lips — «Oczy Mlody»
13 января
Сложно представить, но в этом году исполнилось 30 альбому «Hear It Is» — конечно, The Flaming Lips на своем дебютнике были совсем другой группой и за это время успели много раз поменяться, но факт остается фактом. Заслуженные ветераны современной психоделии с каждым годом не сбавляют оборотов и становятся еще более упоротыми, выпуская песни длиной в 24 часа и прикладывая к альбому желатиновую имитацию нерожденного плода, который при желании можно съесть.
В прошлом году они зачем-то записали вместе с Майли Сайрус целый альбом, который частично отвернул от себя и фанатов группы, и фанатов Сайрус. «Oczy Mlody», что с польского переводится как «молодые глаза», может повернуть слушателей обратно, хотя загадывать пока рано. Новые песни звучат в духе «Yoshimi Battles the Pink Robots» и других лучших альбомов коллектива, так что переживать за Уэйна Коэна, которому в день выхода альбома исполнится 55 лет, явно уже не стоит.
Foxygen — «Hang»
20 января
Джонатан Радо и Сэм Франс под вывеской Foxygen последние несколько лет реанимируют психоделический рок 70-х, частично адаптируя его под современные стандарты как и для тех, кто считает Тодда Рандгрена лучшим музыкантом всех времен, так и для тех, кто просто слушает группу Tame Impala. Получается у них это через раз, но конечный результат всегда как минимум захватывающий. После первых экспериментов они прославились максимально кислотным альбом «We Are the 21st Century Ambassadors of Peace & Magic», после чего практически сразу выпустили полуторачасовой «…And Star Power», на котором собрали все лучшие и худшие моменты громоздких концептуальных альбомов важных групп прошлого.
На новом материале перестать сходить с ума они не планируют — в новых песнях есть строчки вроде «если ты живешь в Америке, то ты уже мертвец», звучит оркестр из 34 человек, а музыканты поют то ли про девочек, то ли про политическую ситуацию в стране, выпуская альбом в день инаугурации Трампа. Живьем, кстати, это должно звучать и выглядеть еще лучше: их концерты проходят примерно вот так, только гораздо психованнее и с меньшим количеством одежды. В общем, харизма-ураган, рок-н-ролл жив, а кокаина в Лос-Анджелесе, очевидно, по-прежнему целые горы.
The xx — «I See You»
13 января
Главные минималисты нулевых, неожиданно перевернувшие поп-музыку в 2009-м, возвращаются с новым альбомом после пары лет тишины. В отличие от разочаровавшего многих фанатов альбома «Coexist», на котором The xx ушли уж в какие-то совсем мрачные дебри, «I See You» кажется скорее сиквелом дебютника, но с более взрослым настроением. Судя по первым двум песням, «On Hold» и «I Dare You», влияния Джейми xx, год назад выпустившего отличный сольный альбом «In Colour», как никогда много — тут вам и танцевальный ритм, и припев из семплов, и гитары слышно дай бог чтобы треть всего времени. С другой стороны, Роми и Оливер, как всегда, на два голоса поют о всяких романтических и интимных вещах, только на этот раз куда менее депрессивно и практически с улыбкой — то, что «I See You» они записывали не в студии-каморке где-то в Лондоне, а в солнечном Техасе, заметно с первых же аккордов.
Japandroids — «Near to the Wild Heart of Life»
27 января
Канадцев Japandroids, не покривив душой, можно назвать одной из лучших рок-групп нулевых. На предыдущих альбомах они сочиняли сплошняком только цепкие, крикливые и зубодробительные хиты о молодости, пьянстве, дружбе и сексе. Самое главное, что играют и сочиняют все это безумие они исключительно вдвоем (гитара, педали, барабаны; оба поют, никакого баса), добиваясь звука мощнее, чем у большинства рок-групп с пятью-шестью участниками. Новый альбом выходит после нескольких лет отдыха (ездят в тур они примерно на 50 концертов сразу), и на нем, как обещают музыканты, все еще будут импульсивные боевики с распевкой «воооаааа» в припеве, но также найдется место песням помедленнее, лиричнее и с синтезаторами. На обложке, как обычно, двое участников группы плечом к плечу — и больше ничего: лучше броманса не придумаешь.
Kehlani — «SWEETSEXYSAVAGE»
27 января
2016-й по разным политическим и социально-культурным причинам часто называют худшим годом за долгое время. Для певицы Келани этот год тоже был не самым простым — в марте она пыталась покончить жизнь самоубийством, однако все закончилось хорошо. Уже будучи на тот момент одной из самых интересных молодых R’n’B-певиц, она внезапно и заслуженно пришла к большой славе — ее песня «Gangsta» из саундтрека к «Отряду самоубийц» стала приличным хитом и проложила дорожку к первому полноценному альбому.
Как рассказала Келани в твиттере, на «SWEETSEXYSAVAGE» она сумела полностью принять саму себя, что, вероятно, помогло продолжить сочинять поп-музыку сильной и уверенной женщины для сильных и уверенных женщин, которым не чужды все три слова из названия альбома. Всем остальным тоже пропускать не стоит: другое настолько удачное сочетание поп-бэнгеров и умного R’n’B в ближайшее время вряд ли предвидится.
Cloud Nothings — «Life Without Sound»
27 января
Cloud Nothings — главная группа в категории «Nirvana для модников», так как а) они играют грязный и эмоциональный панк-рок в духе 90-х б) над их альбомом «Attack on Memory» работал легендарный продюсер Стив Альбини, который когда-то потрудился над «In Utero». Команда сочиняет очень личную и своеобразную рок-музыку для 20-летних, поверженных перед лицом депрессии, психической нестабильности и надвигающегося темного будущего — вроде бы стандартные темы, но песни сыграны с таким задором и надрывом, которые вообще нечасто услышишь.
На новом альбоме, вероятно, должны появиться большие и цепкие тексты (вокалист Дилан Бальди однажды признался, что раньше просто мычал в студии какие-то слова под музыку), так что страдания по ускользающей молодости вполне могут усилиться в несколько раз. К тому же забавно, что «Life Without Sound» выходит в один день с альбомом Japandroids — непонятно, чего еще ждать от рок-музыки в 2017-м после такой убойной пятницы.
Run the Jewels — «RTJ3»
13 января
Run the Jewels — пожалуй, любимая хип-хоп-группа тех, кто не любит модный хип-хоп ни в каком виде. При этом Run the Jewels невозможно назвать олдскульными или старомодными — рэперы Киллер Майк и Эл-Пи сочиняют агрессивные и мощные тексты без лишней претензии, пулеметной очередью зачитывая их под громкие, но довольно минималистичные биты, что среди засилья более понтового хип-хопа вполне может показаться глотком свежего воздуха. На обложке альбома, как обычно, изображены руки, только на этот раз отлитые в золоте, без цепей и бинтов — по словам Киллера Майка, это символизирует то, что каждый человек ценен по-своему и ему ничего не нужно за пределами самого себя. От такой экстравагантной группы подобный посыл, в общем-то, кажется практически буддистским.
Xiu Xiu — «FORGET»
24 февраля
Хоть в последнее время хайп вокруг Xiu Xiu заметно спал, сложно вспомнить другую экспериментальную группу, которая умудряется все это время находиться на слуху и постоянно искать новые территории в музыке. С каждым годом приписать Xiu Xiu к какому-то определенному жанру становится все сложнее, но это и не нужно — в первую очередь это музыка протеста против навязанных норм, а форма и содержание уже не так важны. Например, в этом году с одобрения Дэвида Линча они сделали кавер на саундтрек к сериалу «Твин Пикс» — сочетание неочевидное, но работает идеально. На новом альбоме «FORGET» тоже может случиться все что угодно, но первая песня с него кажется довольно типичной для Xiu Xiu — это все тот же мрачный синтипоп с нойзовой эстетикой, под который Джейми Стюарт страдальческим голосом поет о человеческой слабости.
Pissed Jeans — «Why Love Now»
24 февраля
Pissed Jeans входят в разряд групп, про которые все понятно уже из названия. Участники коллектива вместе учились в школе и с тех пор хотели сделать панк-группу под названием «Неиспользованный стояк», которая будет музыкальным эквивалентом смыва унитаза. Как ни удивительно, у них это получилось, хоть и под другим именем. Pissed Jeans играют монотонно, атонально и шумно, выпуская наружу накопившуюся ярость и утомляя неподготовленных слушателей за первые же три песни. Первоначально такая дьявольская музыка соседствовала с глупыми текстами про поедание мороженого и прочие земные вещи, однако позже они переключились на более неприятные темы вроде плохой работы, когда тебе за тридцать.
Впрочем, фига в кармане у них осталась — какими бы дикими Pissed Jeans ни казались, они делают все с юмором, хоть и на грани фола, о чем свидетельствует розовая обложка с полуобнаженным музыкантом или текст песни с посылом «все мужики — козлы». На «Why Love Now» им внезапно помогла лучшая женщина всего авангарда Лидия Ланч, которая отлично знает, как обращаться с шумными панками на грани нервного срыва.
Sun Kil Moon — «Common As Light And Love Are Red Valleys Of Blood»
28 февраля
После распада в начале 2000-х группы Red House Painters, которая играла медленный и нудный рок о грустной жизни, фронтмен коллектива Марк Козелек начал играть медленный и нудный рок (а также фолк) об очень грустной жизни уже самостоятельно. Спустя 15 лет и десяток альбомов он превратился в одну из самых видных фигур среди нынешних американских авторов-песенников, заработав почетное место в мире музыки в основном благодаря альбому «Benji» — грустной, глубокой и невыносимой истории одного немолодого и изрядно потрепанного жизнью музыканта с плохим характером.
«Common As Light And Love Are Red Valleys Of Blood» выходит в последний день календарной зимы — отличное время для подобного альбома, явно еще более заунывного и трудного, чем предыдущие. На нем песни Козелека, похоже, окончательно станут похожи на телефонный разговор с другом, который бесконечно рассказывает о своих проблемах и не дает вам вставить ни слова: первый новый трек «God Bless Ohio» длится десять минут и как раз подходит под это описание.
Обложка: Laura Coulson/Young Turks Recordings
КомментарииПодписаться