Childish Gambino — «Awaken, My Love!»

2 декабря

У музыканта и актера Дональда Гловера, который у многих все еще ассоциируется с Троем из сериала «Сообщество», выдался на удивление удачный год: успех сериала «Атланта», роль молодого Лэндо в «Звездных войнах», а теперь еще и новый альбом вышел. На модном «Because the Internet» Гловер частично доказал, что рэпер из него тоже приличный, после чего решил отойти от хип-хопа, сменив курс не в сторону R’n’B, как ожидалось, а записав хлесткий черный фанк.

На «Awaken, My Love!» Дональд полностью теряет свой узнаваемый голос и находит его снова, сделав сборник максимально странных, но очень живых песен. Тут вам и шестиминутный марафон под названием «Me and Your Mama», и песня «Boogieman» прямиком из блэксплотейшена 70-х, и автотюновые кривлянья во фриковой «California», которая подкрепляет ощущение, что новый Гамбино звучит и прогрессивно, и старомодно одновременно. В общем, это как скетч SNL про «день, когда Бейонсе стала черной», только вместо «Бейонсе» нужно подставить «Дональд Гловер».