The xx — «I See You»

13 января

Главные минималисты нулевых, неожиданно перевернувшие поп-музыку в 2009-м, возвращаются с новым альбомом после пары лет тишины. В отличие от разочаровавшего многих фанатов альбома «Coexist», на котором The xx ушли уж в какие-то совсем мрачные дебри, «I See You» кажется скорее сиквелом дебютника, но с более взрослым настроением. Судя по первым двум песням, «On Hold» и «I Dare You», влияния Джейми xx, год назад выпустившего отличный сольный альбом «In Colour», как никогда много — тут вам и танцевальный ритм, и припев из семплов, и гитары слышно дай бог чтобы треть всего времени. С другой стороны, Роми и Оливер, как всегда, на два голоса поют о всяких романтических и интимных вещах, только на этот раз куда менее депрессивно и практически с улыбкой — то, что «I See You» они записывали не в студии-каморке где-то в Лондоне, а в солнечном Техасе, заметно с первых же аккордов.