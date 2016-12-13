The Village по традиции составляет планы на грядущий сезон. Мы уже рассказали про важные концерты, альбомы, выставки, спектакли и новые сериалы, впереди — списки книг и видеоигр. Сегодня же речь пойдет о новинках кинопроката, с которыми мы проведем эту зиму.

Декабрь

«Союзники»

Allied

Две суперзвезды, Брэд Питт и Марион Котийяр, впервые снялись вместе у Роберта Земекиса. Пара разведчиков — он британец, она француженка — успешно выполняют миссию по ликвидации немецкого посла в Касабланке, влюбляются друг в друга и становятся счастливой семейной парой — ровно до тех пор, пока их не накрывает сокрушительное разоблачение. Сценарий написал автор «Порока на экспорт», «Лока» и «Пряностей и страстей» Стивен Найт. Неспешная и нарядная шпионская мелодрама, включающая в себя сцену секса в разгар песчаной бури.

Режиссер: Роберт Земекис

В ролях: Марион Котийяр, Брэд Питт, Лиззи Каплан, Аугуст Диль, Мэттью Гуд

«Под покровом ночи»

Nocturnal Animals

Удивительный пример перевоплощения модельера в режиссера, за которым хочется следить: второй полный метр Тома Форда, получивший теплый прием на последнем Венецианском фестивале. Эми Адамс играет заскучавшую светскую львицу, которой приходит посылка от бывшего мужа: он, всю жизнь пытавшийся стать писателем, несмотря на скепсис жены, все же издает книгу о криминальной истории в Техасе. Читая ее, героиня понимает, как многого не видела в бывшем партнере. Элегантная экранизация романа о романе, бестселлера американского писателя Остина Райта, не дожившего 13 лет до ее постановки.

Режиссер: Том Форд

В ролях: Джейк Джилленхол, Эми Адамс, Майкл Шеннон, Айла Фишер

«Изгой-один: Звездные войны. Истории»

Rogue One: A Star Wars Story

Возродившаяся в прошлом году при поддержке Disney космическая сага бодро встала на рельсы обновления и грозит нам ежегодными продолжениями и спин-оффами, сфокусированными на разных ее персонажах. Первый из таких спин-оффов — приквел к эпизоду «Новая надежда». Речь пойдет об отряде повстанцев, охотящихся за чертежами только построенной Звезды смерти. Руководит отрядом бывшая преступница Джин Эрсо — ее играет Фелисити Джонс из «Вселенной Стивена Хокинга». Кроме Джонс, в проекте участвуют Форест Уитакер, Мадс Миккельсен, Бен Мендельсон, а также Риз Ахмед из недавнего телехита «Однажды ночью». Режиссер до этого отметился разве что постановкой «Годзиллы».

Режиссер: Гарет Эдвардс

В ролях: Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Диего Луна, Форест Уитакер

«Призрачная красота»

Collateral Beauty

Духоподъемная мелодрама от создателя «Дьявол носит Prada». Сюжет настораживает своей наивностью. Рекламщик в депрессии начинает писать письма не людям, а явлениям — Смерти, Любви и Времени, а те в обличье реальных людей (Хелен Миррен, Киры Найтли и Джейкоба Латимора соответственно) в ответ приходят в его реальную жизнь. Уилл Смит возвращается в семейное кино, которое сможет сделать кассу одними лишь именами на афише.

Режиссер: Дэвид Франкел

В ролях: Уилл Смит, Кейт Уинслет, Хелен Миррен, Эдвард Нортон, Майкл Пенья, Кира Найтли

«Пассажиры»

Passengers

Основательный, в 120 миллионов долларов бюджета (из которых около четверти ушло на зарплату исполнителям главных ролей), фантастический опус о космическом корабле, который перевозит несколько тысяч землян на колониальную планету. Лететь — 120 лет, все эти годы пассажиры корабля должны проспать. Но в результате технической неполадки двое просыпаются на 90 лет раньше срока. Режиссер был номинирован на «Оскар» за «Игру в имитацию» — байопик Алана Тьюринга с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

Режиссер: Мортен Тильдум

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Лоренс Фишбёрн, Энди Гарсиа

Январь

«Кредо убийцы»

Assassin's Creed

Экранизация знаменитой серии игр о юноше, которой может переживать события из жизни своего далекого предка, средневекового ассасина, благодаря новой технологии. Сценарий фильма не повторяет сюжета ни одной из игр, зато костяк команды мы уже могли видеть вместе. Джастин Курзель, Марион Котийяр, Майкл Фассбендер и оператор «Настоящего детектива» Адам Аркпоу работали над прошлогодней помпезной экранизацией «Макбета» — и, видимо, понравились друг другу.

Режиссер: Джастин Курзель

В ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Брендан Глисон, Джереми Айронс, Шарлотта Рэмплинг, Майкл К. Уильямс

«Закон ночи»

Live by Night

Бен Аффлек снова сел в режиссерское кресло и снял картину о бандите, который во времена сухого закона становится сперва бутлегером, а потом и опасным гангстером. Но вместе со ставками растут и риски, которые он и берет на себя. Сценарий написан по мотивам романа Денниса Лихейна, преуспевшего на ниве экранизаций писателя, по которому сняты «Таинственная река», «Остров проклятых» и недавний «Общак» с Томом Харди. Среди актеров, помимо Зои Салданы, Эль Фаннинг, Брендона Глисона и Сиенны Миллер, засветился R’n’B-певец Мигель.

Режиссер: Бен Аффлек

В ролях: Бен Аффлек, Зои Салдана, Эль Фаннинг, Скотт Иствуд, Крис Салливан, Брендан Глисон

«Ла-Ла Ленд»

La La Land

31-летний режиссер Дэмьен Шазелл, выпустивший три года назад замечательную «Одержимость», кажется, получил карт-бланш и снимает одних из важнейших голливудских звезд момента, Эмму Стоун и Райана Гослинга, в трепетном мюзикле о любящей паре, проходящей испытание успехом. Он — джазовый пианист, вынужденный играть в третьесортных барах. Она — молодая актриса, измученная бесплодными прослушиваниями. Вместе им предстоит то ли сохранить отношения, то ли соблюсти профессиональные интересы. Во второстепенных ролях — Дж. К. Симмонс и певец Джон Ледженд. В целом одна из самых многообещающих картин зимы.

Режиссер: Дэмьен Шазелл

В ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Терри Уолтерс, Джессика Рот, Дж. К. Симмонс

«По млечному пути»

On the Milky Road

Долгожданная среди поклонников Кустурицы история любви между молочником и итало-сербской крестьянкой, начавшаяся в годы Боснийской войны. Судя по трейлеру и первой критике, сюрпризов не будет: нас ждут ревущие трубы и звенящие тарелки, пляски и хрюкающие животные, сумбурные выходки главных героев, отрицающих законы гравитации, а также балканские пейзажи. Плюс лукавая улыбка цветущей Моники Беллуччи.

Режиссер: Эмир Кустурица

В ролях: Эмир Кустурица, Моника Беллуччи, Сергей Трифунович, Мики Манойлович

«Рождение нации»

The Birth of a Nation

Победитель последнего фестиваля «Санденс», исправно поставляющего в прокат авторское кино высокого качества. Байопик темнокожего раба Ната Тёрнера, который в 1831 году, за 30 лет до начала Гражданской войны в США, возглавил восстание рабов в Вирджинии, во время которого погибли десятки темнокожих и белых. Картина получила неоднозначную критику в Штатах, виной чему стала всплывшая в газетах история 17-летней давности: режиссера и исполнителя главной роли Нэйта Паркера обвиняли в изнасиловании студентки (позже он был оправдан судом). Спустя годы вымышленное изнасилование супруги главного героя стало одной из сюжетообразующих сцен фильма, что озадачило американцев. Скорее всего, эта история помешает Паркеру принять участие в оскаровской гонке, хотя фильм имел высокие шансы на то.

Режиссер: Нэйт Паркер

В ролях: Нэйт Паркер, Арми Хаммер, Пенелопа Энн Миллер, Колман Доминго, Джеки Эрл Хейли

«Рай»

Наш конкурсант на последнем Венецианском кинофестивале, обладатель «Серебряного льва» за лучшую режиссерскую работу и российский посол в лонг-листе «Оскара». Андрей Кончаловский снял свою супругу Юлию Высоцкую в черно-белой драме о холокосте и простых людях, переживающих трагедию Второй мировой войны. Ольга, русская аристократка, эмигрировавшая во Францию, терпит наказание за укрытие двух еврейских детей: ее отправляют в тюрьму, а позже в концлагерь. Там ею увлекаются двое мужчин — сперва француз-коллаборационист, а затем немецкий офицер. События этих лет испытывают Ольгу на прочность и меняют ее представления об аде и рае.

режиссер: Андрей Кончаловский

В ролях: Юлия Высоцкая, Виктор Сухоруков, Питер Курт, Филипп Дюкен, Якоб Диль

«Молчание»

Silence

Новый фильм Мартина Скорсезе. Два христианских проповедника прибывают в Японию XVII века, чтобы распространять там слово божье. Но встречают их там не с распростертыми объятиями, а все больше гонениями. По-прежнему интересно наблюдать за актерским восхождением Адама Драйвера: снявшись у Ноа Баумбаха, Джима Джармуша и Мартина Скорсезе, а также сыграв перезапущенного Дарта Вейдера в новых «Звездных войнах», в ближайшие годы он грозит собрать фуллхаус и появиться в главных ролях еще и у Стивена Содерберга и Терри Гиллиама.

Режиссер: Мартин Скорсезе

В ролях: Эндрю Гарфилд, Адам Драйвер, Лиам Нисон, Таданобу Асано

«Притяжение»

Наконец-то и в России снят фильм о вторжении инопланетян в мегаполис. Это сделал Федор Бондарчук, о сюжете известно немногое: над Москвой в районе Чертанова сбивают неопознанный летающий объект, и специальная комиссия решает вопрос о вступлении в контакт с пришельцами. В главных ролях — молодые актеры Александр Петров (сериалы «Метод», «Фарца» и «Полицейский с Рублевки») и Ирина Старшенбаум, а также Олег Меньшиков в камуфляже. В интервью, посвященном новому блокбастеру, режиссер «Сталинграда» и «9 роты» признался, что снимал его для молодежи до 20 лет, инопланетная цивилизация там вдохновлена архитектурой Захи Хадид, а в саундтрек включены песни Скриптонита и группы «Грибы». Звучит интригующе.

Режиссер: Федор Бондарчук

В ролях: Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Никита Кукушкин

Февраль

«Великая стена»

The Great Wall

Мэтт Деймон в первой англоязычной ленте режиссера «Дома летающих кинжалов». Деймон играет генерала европейской армии наемников в империи Сун, которой нужно отразить вторжение небывалых масштабов — и это вторжение не людей. Фантастическое и, судя по трейлеру, зрелищное полотно с бюджетом в 135 миллионов долларов и экскурсом в китайскую мифологию.

Режиссер: Чжан Имоу

В ролях: Мэтт Деймон, Педро Паскаль, Уиллем Дефо, Цзин Тянь, Энди Лау

«Т2: Трейнспоттинг»

T2: Trainspotting

Спустя 20 лет после своего классического фильма о четверке эдинбургских наркоманов Дэнни Бойл снимает продолжение по мотивам романа Ирвина Уэлша «Порно», в котором старые герои пытаются найти себя в порнобизнесе. В «Порно» действие разворачивалось спустя десять лет после событий «На игле», у Бойла же пройдут все 20 — собственно, уже в трейлере слышатся слова «фейсбук» и «слатшейминг». Все главные актеры — от Юэна Макгрегора до Роберта Карлайла — остались в кадре, сценарий тоже написал верный соратник Бойла Джон Ходж.

Режиссер: Дэнни Бойл

В ролях: Юэн Макгрегор, Юэн Бремнер, Роберт Карлайл, Джонни Ли Миллер, Келли Макдоналд, Ширли Хендерсон, Ирвин Уэлш

«На пятьдесят оттенков темнее»

Fifty Shades Darker

Как бы высоколобая публика ни потрясала кулаком в адрес романов и фильмов о миллионере с перверсиями, первая экранизация прозы Э. Л. Джеймс стала одной из самых кассовых лент 2015 года, собрав 404 миллиона долларов при бюджете в 40 (для сравнения: «Марсианин» Ридли Скотта собрал на 3 миллиона меньше). А потому второй части быть, и снимаются в ней все те же прикрывшие глаза на репутацию Джейми Дорнан и Дакота Джонсон. Известно, что в сиквеле «Пятидесяти оттенков» появится, например, Ким Бейсингер — она сыграет бывшую партнершу Кристиана Грея, которая когда-то ввела его в мир БДСМ. Ну а Анастейша продолжит бороться за отношения со своим горе-любовником.

Режиссер: Джеймс Фоули

В ролях: Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Рита Ора, Тайлер Хэклин, Ким Бейсингер, Белла Хиткот

«Джон Уик — 2»

John Wick: Chapter Two

Продолжение боевика о выдающемся наемнике в отставке. На этот раз герою Киану Ривза предстоит отправиться в Рим, чтобы там исполнить клятву, данную старому другу, и дать отпор группировке опасных головорезов.

Режиссер: Чед Стахелски

В ролях: Киану Ривз, Томас Садоски, Руби Роуз, Бриджет Мойнехен, Иэн Макшейн

«Патерсон»

Paterson

Новая картина одного из самых поэтичных режиссеров современности расскажет о семи днях из жизни Патерсона, водителя автобуса и талантливого поэта — правда, о втором амплуа знает лишь его девушка, жизнерадостная Лора, чьи попытки воодушевить бойфренда поделиться талантом с миром упорно игнорируются. Каждый день Патерсон встает в шесть утра, садится за руль автобуса, возит пассажиров, выгуливает собаку, разговаривает с Лорой и с самим собой (его внутренний голос сопровождает все происходящее на экране). В главных ролях — все тот же актуальный сейчас Адам Драйвер и красавица Гольшифте Фарахани (героиня режиссерского дебюта Луи Гарреля «Друзья» и грядущих новых «Пиратов Карибского моря»).

Режиссер: Джим Джармуш

В ролях: Адам Драйвер, Гольшифте Фарахани, Элен Жан-Артур, Джаред Гилман

«Лекарство от здоровья»

A Cure for Wellness

Создатель трех первых «Пиратов Карибского моря» Гор Вербински подготовил кино без грима, шпаг и шляп — это триллер о загадочном швейцарском санатории, куда попадает молодой клерк (востребованный в этом сезоне Дэйн Дехаан из «Лайфа» и «Убей своих любимых»), приехавший забрать своего шефа. Кроме Дехаана, главную роль у Вербински получила модель и супруга Шайи Лабафа Миа Гот из второй части «Нимфоманки».

Режиссер: Гор Вербински

В ролях: Дэйн Дехаан, Джейсон Айзекс, Миа Гот, Селия Имри, Лиза Бейнс, Адриан Шиллер

«Тюльпанная лихорадка»

Tulip Fever

Нидерланды, ХVII век. К молодому художнику-портретисту приходит неравная пара — зрелый влиятельный муж (Вальц) и юная красавица в лазурном платье (Викандер), в которую художник незамедлительно влюбляется, несмотря на косые взгляды: времена на дворе все-таки консервативные. Роман Деборы Моггач (она же написала «Эти глупые вещи», по которым сняли «Отель Мэриголд») превратил в сценарий знаменитый драматург и писатель Том Стоппард, набивший руку на исторической драме. А поставил режиссер «Еще одной из рода Болейн».

Режиссер: Джастин Чедвик

В ролях: Алисия Викандер, Дэйн Дехаан, Кристоф Вальц, Джуди Денч, Джек О’Коннелл, Кара Делевинь, Зак Галифианакис

«Джеки»

Jackie

Байопик Жаклин Кеннеди с Натали Портман в главной роли. Фильм описывает несколько дней из жизни вдовы американского президента Джона Кеннеди после фатального покушения в ноябре 1963 года. Первая критика ленты после премьеры на Венецианском кинофестивале описывает ее с восхищением и даже прогнозирует Портман номинацию на второй «Оскар» в карьере. Режиссер — чилиец Пабло Ларраин, дебютирующий в англоязычном кино.

Режиссер: Пабло Ларраин

В ролях: Натали Портман, Питер Сарсгаард, Грета Гервиг, Джон Хёрт, Ричард Э. Грант

«Тони Эрдманн»

Toni Erdmann

Европейский хит и фаворит кинокритиков на последнем Каннском кинофестивале, грустная комедия о пожилом одиноком отце, который пытается сблизиться с преуспевающей взрослой дочерью. Дочь от попыток сближения испытывает только неловкость, так что отцу приходится перевоплотиться в альтер эго — экстравагантного бизнес-коуча по имени Тони Эрдманн. И неожиданно это срабатывает. Режиссер — немка Марен Аде, для которой это всего лишь третий полный метр.

Режиссер: Марен Але

В ролях: Петер Симонишек, Сандра Хюллер, Томас Лойбл, Тристан Пюттер

Текст: Настя Курганская

обложка: «Централ Партнершип»