Текст: Николай Удинцев

The Village завершает составление планов на грядущий сезон. Мы уже рассказали про важные концерты, фильмы, альбомы, выставки, спектакли и новые сериалы. На этот раз пришло время рассказать о самых интересных играх ближайших месяцев.

Steep

Cимулятор экстремальных видов зимнего спорта с открытым миром. В Steep катаются в свое удовольствие на сноуборде и горных лыжах, летают на параплане и вингсьюте, ставят рекорды и выполняют мелкие задания, делают трюки и разбиваются о скалы (это тоже одно из заданий). Эта игра нужна для того, чтобы любоваться Альпами, записывать захватывающие ролики в стиле видео с камеры GoPro, кататься с друзьями и встречать незнакомцев, которые регулярно вылетают на вашу трассу.

Дата: 2 декабря

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, Windows

The Last Guardian

Одна из главных игр зимы. The Last Guardian делалась очень долго — в нулевых ради нее покупали PlayStation 3. Новая работа Фумито Уэды, создателя Ico и Shadow of the Colossus, — это платформер, в котором маленький мальчик решает головоломки, чтобы сбежать из заброшенного замка. Но все меняет зверь Трико, огромная, милая, неуправляемая полукошка-полуптица. Он помогает отбиться от врагов, преодолеть препятствия и пройти игру. Чтобы Трико стал союзником, нужно понять его повадки, движения, страхи, заботиться о нем и следить за ним. Это сложно, зато, если получится, Трико буквально станет вашим домашним питомцем и лучшим другом.

Дата: 6 декабря

Платформа: PlayStation 4

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Тактические стратегии, в которых группа героев пытается незаметно выполнить миссию, в последнее время не очень популярны (впрочем, как и любые другие стратегии). Хотя бы поэтому на Shadow Tactics, игру в таком редком жанре, стоит обратить внимание. Ее называют духовным наследником Commandos: Behind Enemy Lines и Desperados: Wanted Dead or Alive в декорациях гражданской войны в Японии начала 1600-х. В вашем распоряжении пять персонажей с разными стилями игры (один ставит ловушки, другой маскируется под гражданских, третий — снайпер) и сложные задания, в которых придется постоянно сохраняться.

Дата: 6 декабря

Платформы: Windows, macOS

Dead Rising 4

Если вы играли хотя бы в одну Dead Rising, то примерно понимаете, о чем четвертая серия. Фотожурналист Фрэнк Уэст приезжает в торговый центр в Колорадо из первой части и всю игру истребляет зомби: рубит топором и световым мечом, переезжает на машинке для гольфа и на тракторе с пулеметом, превращает в леденцы и коробки с подарками. Уэст больше не ограничен во времени и может исследовать мир сколько угодно (а не как в прошлых частях), а из сюжета убрали совместное прохождение (оно переехало в отдельные миссии). Это почти все большие изменения — игра осталась такой же веселой, но стала больше, ярче и эпичнее.

Дата: 6 декабря

Платформы: Xbox One, Windows

Super Mario Run

У Nintendo хорошо получается переносить игры на смартфоны: Miitomo предложила новую соцсеть, а Pokémon Gо показала, что дополненная реальность работает. Следующая игра — адаптация Super Mario Bros. Она устроена как любая другая игра про Марио (он бегает, собирает монетки, прыгает на черепашек), но учитывает особенности смартфона. Марио бежит автоматически, вы отвечаете только за прыжки. Из-за этого за один раз уровень можно пройти только одним путем. Но карты большие и построены для вертикального дисплея, поэтому, чтобы найти секретные монетки, их придется проходить снова и снова. Когда разберетесь, пробуйте соревновательный режим с другими игроками.

Дата: 15 декабря

Платформы: iOS, Android

The Walking Dead: A New Frontier

Третий сезон игрового сериала о зомби. В центре сюжета — новый персонаж Хавьер и повзрослевшая Клементина, которые пытаются защитить свою семью в мире, где постоянно происходит что-то страшное. Все непростые решения, которые вы приняли в прошлых эпизодах, перейдут в новый сезон и повлияют на его сюжет. Конечно же, будут и новые ситуации, из которых просто нет нормального выхода. 20 декабря выйдут два эпизода, всего в сезоне запланированы пять серий.

Дата: 20 декабря

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Gravity Rush 2

Первая Gravity Rush была маленькой игрой для PlayStation Vita (позднее ее перенесли на PlayStation 4), в которой игровой процесс держался на управляющей гравитацией девочке. Продолжение не вносит серьезных изменений, а развивает прошлые находки (в данном случае это неплохо). Героиня выключает гравитацию, чтобы летать над городом, атаковать врагов и кидаться в них мебелью. Теперь она делает это в трех стилях: обычном, воздушном и тяжелом боевом. Сиквел выглядит потрясающе: это касается и персонажей, и висящего в небе города, и костюмов, и любого полета Кэт. Игра все еще выглядит как маленькая история, которая хороша уже одной картинкой.

Дата: 18 января

Платформа: PlayStation 4

Resident Evil 7: Biohazard

Серия вернулась к истокам: седьмая часть — это не боевик о вояках и монстрах, а гнетущий хоррор. Но это и не перезапуск: действие Biohazard происходит в той же вселенной примерно спустя четыре года после событий прошлой части. Главный герой попадает в заброшенный особняк, где сталкивается с семьей страшных реднеков, непонятной заразой и жуткими видео на ручную камеру. Resident Evil 7 рассказывает о том, что его постоянно преследуют, что он никогда не чувствует себя в безопасности, что ему всегда не хватает ресурсов, а думать нужно наперед. В роликах игра выглядит страшной, но захватывающей.

Дата: 24 января

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Nioh

«Dark Souls в антураже средневековой Японии» — так обычно описывают Nioh от разработчиков Ninja Gaiden. Она берет за основу историю гражданской войны в Японии начала 1600-х годов (как и Shadow Tactics) и добавляет к ней самураев, ёкаев и магию. Здесь много общего с Dark Souls: сильные враги, сложная боевая система, огромные боссы (придуманные с оглядкой на японскую мифологию), уровни, на которых приходится погибать десятки раз. Но и отличий достаточно. В Nioh вы полагаетесь не только на собственные умения, но и на броню, оружие и заклинания, которые делают игру чуть проще.

Дата: 9 февраля

Платформа: PlayStation 4

For Honor

В For Honor идет война между викингами, крестоносцами и самураями. Это суровый средневековый боевик, в котором мужчины в тяжелых доспехах рубятся на топорах и мечах. Типичный матч выглядит так: идет бой за крепость, толпа союзных существ бежит на толпу вражеских, среди них — несколько сильных героев под управлением игроков. Когда толпы сталкиваются, начинается свалка, а герои прорубаются сквозь врагов, чтобы сойтись в дуэли. Биться можно только в ближнем бою, поэтому его механика довольно развитая: есть стойки, парирования, оглушения, физика ударов, классы героев и боевые стили.

Дата: 14 февраля

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Halo Wars 2

Разработчики называют Halo Wars 2 экшен-стратегией. И в это можно поверить. Чтобы победить, не всегда достаточно просто уничтожить всех врагов: в одном режиме команды захватывают флаги, в другом берут под контроль базы противников, в третьем собирают карты со специальными способностями и используют их, чтобы изменить ход сражения (почти как заклинания в Hearthstone). Новые режимы делают матчи не такими хардкорными, как в традиционных стратегиях, и, возможно, заинтересуют людей, которые обычно не играют в игры этого жанра. Halo Wars 2 выходит по программе Xbox Play Anywhere: игру можно купить один раз, а играть и на Xbox One, и на компьютере с Windows 10.

Дата: 21 февраля

Платформы: Xbox One, Windows

Обложка: Sony Computer Entertainment