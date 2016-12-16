The Village заканчивает составлять планы на зиму. Мы уже рассказывали про важные концерты, фильмы, альбомы, выставки, спектакли, видеоигры и новые сериалы грядущих трех месяцев. Сегодня же пришла пора рассказать о больших романах, которые помогут пережить холода.

«Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары, «Гениальная подруга» Елены Ферранте, «Кольца Сатурна» Винфрида Зебальда — в конце 2016 года вышло много книг, обещающих читателю экстремальные переживания, и мы вам о них рассказывали. Но в 2017-й можно отправиться как на территорию абсолютной безопасности: к авторам давно знакомым, к сюжетам прочно испытанным, — под Новый год мы выбрали десятку новейших (только что из типографии или все еще в ней) книг, которые либо уже стали классикой, либо скоро будут ею.