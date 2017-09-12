Планы на сезон9 главных театральных событий осени
Хаски в «Маленьких трагедиях», Ян Фабр на «Территории», постановка по Томасу Манну и другие события для поклонников театра
The Village продолжает рассказывать об осенних новинках — тех, что уже вышли, и тех, что еще будут. Мы уже писали о заслуживающих внимания альбомах, концертах, сериалах и выставках. Теперь предлагаем наш гид для поклонников театра.
Текст: Егор Прокопьев, Клара Ягодинская
На фотографии: спектакль «Маленькие трагедии»
«Маленькие трагедии»
«Гоголь-центр» начинает новый сезон с громкой премьеры: в сентябре, несмотря на домашний арест Кирилла Серебренникова, пройдут первые показы его масштабной постановки «Маленькие трагедии». Четыре пушкинские пьесы стали основой спектакля, в котором текст классика сталкивается с «новой драмой»: стихотворения Пушкина сменяются альтернативным хип-хопом, монохромная сценография создает мрачную, тревожную атмосферу, на сцене — врачи в белых халатах и полицейские. Вместе с артистами «Гоголь-центра» в «Маленьких трагедиях» сыграет рэпер Хаски, который исполнит треки со своего альбома «Любимые песни (воображаемых) людей». С покупкой билетов стоит поторопиться: на премьерные показы в сентябре их уже нет.
Ближайшие показы
15, 16, 17 сентября; 28, 29 октября
Где
«Гоголь-центр»
Сколько
1 500–7 000
Фестиваль «Территория»
Больше десяти лет фестиваль «Территория» знакомит московского зрителя с наиболее актуальным искусством самых разных жанров: современным танцем, перформансом, кино, музыкой и, конечно, театром. Организаторам «Территории» удалось создать уникальный смотр работы зарубежных мастеров и российских художников. В разные годы в рамках фестиваля можно было увидеть постановки лучших режиссеров и театральных команд мира: Ромео Кастеллуччи, Rimini Protokoll, Акрама Хана, Фалька Рихтера, Жозефа Наджа и многих других. Афиша 2017 года в этом смысле не исключение: осенью на «Территорию» привезут свои спектакли, перформансы и представления Яна Фабра (бельгийский режиссер и художник, известный российскому зрителю скандальной выставкой в Эрмитаже), Робера Лепажа (чей спектакль «Гамлет | Коллаж» с Евгением Мироновым, исполняющим все роли, можно увидеть в Театре наций) и Димитриса Папаиоанну (который представит московскому зрителю шестичасовую видеоинсталляцию, посвященную поэзии рутины). Российскую сцену на фестивале представят Максим Диденко со спектаклем «Цирк» в Театре наций, и Кирилл Серебренников, который покажет «Ближний город» — совместную работу режиссера с Латвийским национальным театром. Константин Богомолов проведет цикл лекций «Новый мир». На этих театрализованных дискуссиях режиссер вместе с гостями попытается по-своему ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе.
Когда
12–25 октября
Где
Театр наций, «Гоголь-центр», Мультимедиа Арт Музей, ММОМА
Сколько
1 500–6 500
Выставка к 100-летию Юрия Любимова
30 августа в Музее Москвы открылась выставка, посвященная юбилею Юрия Любимова, — театральному режиссеру-новатору в этом году исполнилось бы 100 лет. В пространстве масштабной экспозиции «Любимов и время» пройдут перформансы, спектакли, лекции, мастер-классы и творческие встречи с коллегами и друзьями режиссера. На постоянной выставке представлены фото и видео репетиций и спектаклей, афиши, декорации, фрагменты сценографии и экспонаты из личного архива семьи Любимова. Главным событием здесь станет постановка Максима Диденко и артистов «Мастерской Дмитрия Брусникина» по мотивам знаменитого спектакля Любимова «Десять дней, которые потрясли мир». Спектакль будет идти десять дней — с 29 сентября по 8 октября — в пространстве Музея Москвы.
Когда
30 августа — 26 октября
Где
Музей Москвы
Сколько
200 рублей
На фотографии: фестиваль «Территория»
«Пиковая дама»
Новое иммерсивное шоу «Пиковая дама» от создателя нашумевшей хип-хоперы «Копы в огне» Александра Легчакова вдохновлено мистической повестью Пушкина и одноименной оперой Чайковского. В постановке задействовано около 70 артистов: на протяжении всей «оперы-променада», как окрестили свое детище создатели спектакля, рядом со зрителями играют 16 солистов ведущих московских театров, десять драматических актеров, оркестр из 30 музыкантов, хор и артисты балета. Масштабная постановка создает таинственную атмосферу путешествия в иллюзорный мир пушкинского произведения, проводником в который станет сам классик: по залам старинной усадьбы группу зрителей из 54 человек (по количеству карт в классической колоде) будет водить за собой Пушкин.
Когда
с 1 октября
Где
усадьба Гончарова — Филипповых
Сколько
7 000–30 000
«Бесприданница»
Классическую пьесу Островского режиссер и художник Дмитрий Крымов нетривиально прочитывает как черную комедию, в центре которой история русской Кармен. Только вот окружена она отнюдь не романтическими тореадорами, донами и цыганами, но абсурдными персонажами русской трагедии. В «Бесприданнице», как считает Крымов, Островский создал особый жанр русской драматургии, отчего постановка становится еще интереснее. Главную роль в спектакле исполнит звезда «Лаборатории Дмитрия Крымова» Мария Смольникова.
Когда
14–17 сентября; 10, 13–15 октября
Где
ШДИ
Сколько
1 500–5 000
«Альцина»
Не многие режиссеры известны своей способностью одинаково талантливо (еще реже — продуктивно) работать в драматическом и музыкальном театре. Однако Кэти Митчелл является исключением из этого правила: список ее работ в опере велик и разнообразен: Клод Дебюсси, Моцарт, кантаты Баха и Бенджамин Бриттен. Перечень можно продолжать, но самым важным для современного музыкального театра России является, пожалуй, Гендель: потому что именно постановка «Альцины» Кэти Митчелл еще в 2015 году на фестивале в Экс-ан-Провансе была профинансирована Большим театром. С тех пор Москва ждала приезда спектакля в главный оперный театр страны, и наконец, спустя два года, премьера состоится. История любви, эротики и колдовства в опере Генделя в прочтении Митчелл осовременена и ожесточена. Прислужники двух волшебниц, Альцины и Морганы, — милитаризированные охранники, а изнанка барочной гостиной, в которой они существуют, — мрачная лаборатория, где над неудачливыми путешественниками проводят эксперименты.
Когда
с 18 октября
Где
Большой театр
Сколько
2 500–6 000
На фотографии: фестиваль «Территория»
«Старик и море»
Премьера спектакля «Старик и море» состоялась еще в июле в рамках Чеховского фестиваля. Однако теперь постановка, приуроченная к 100-летию со дня рождения Юрия Любимова, выходит за рамки фестивальной программы. Анатолий Васильев известен не только как экспериментатор со словом и театральностью, но и как один из немногих русских режиссеров, плодотворно работающих за границей. За последние десять лет в Москве практически негде было увидеть его работы, однако эта осень станет исключением. Для композитора Владимира Мартынова, работавшего с Любимовым, Аллы Демидовой, ответственной в спектакле за текст автора, и самого Васильева посвящение Любимову является принципиальным.
Когда
30 сентября; 1 октября
Где
Театр Вахтангова
Сколько
2 900–20 000
«Волшебная гора»
Этой осенью на сцене Электротеатра «Станиславский» будет освоена новая высота: «Волшебная гора» Томаса Манна — философский роман, рассказывающий необычную историю молодого человека Ганса Касторпа на пороге Первой мировой войны. Этот роман нечасто появляется в репертуарах театров, однако в работе Константина Богомолова этот выбор, пожалуй, не удивляет: к текстам немецкого классика режиссер уже обращался в нашумевшем «Князе». Для русского театрального зрителя Томас Манн был и остается мало исследованной территорией. Однако о том, что ждет зрителей уже в октябре, пока нет почти никакой информации.
Ближайшие показы
2, 3, 4, 5 октября
Где
Электротеатр «Станиславский»
Сколько
1 000–7 000 рублей
«Проклятый Север»
«Проклятый Север» ставят недавние выпускники ГИТИСа, а теперь — самые молодые артисты «Мастерской Петра Фоменко». Четверку учеников Евгения Каменьковича уже можно было видеть на сцене «Мастерской», однако «Проклятый Север» по рассказам Юрия Казакова стал режиссерским дебютом для Полины Айрапетовой. Рассказы советского новеллиста и певца Русского Севера сейчас мало издают, еще меньше ставят на сцене. Не удивительно, что он обретает свое место именно в этом театре, где репертуар лежит в пределах от Островского до Меира Шалева. Зрителя ждут смешные и горькие рассказы о деревенском северном быте и в чем-то неловкие и одновременно с этим сильные герои в их подернутых тоской жизнях.
Ближайший показ
30 сентября
Где
«Мастерская Петра Фоменко»
Сколько
1 000–5 000 рублей
Фотографии: обложка, 1 – Ira Polyarnaya/Гоголь-центр, 2 – © Stéphane Bourgeois/ Стефан Буржуа, 3 – Александр Шейн/ фестиваль Территория
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