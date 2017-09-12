Фестиваль «Территория»

Больше десяти лет фестиваль «Территория» знакомит московского зрителя с наиболее актуальным искусством самых разных жанров: современным танцем, перформансом, кино, музыкой и, конечно, театром. Организаторам «Территории» удалось создать уникальный смотр работы зарубежных мастеров и российских художников. В разные годы в рамках фестиваля можно было увидеть постановки лучших режиссеров и театральных команд мира: Ромео Кастеллуччи, Rimini Protokoll, Акрама Хана, Фалька Рихтера, Жозефа Наджа и многих других. Афиша 2017 года в этом смысле не исключение: осенью на «Территорию» привезут свои спектакли, перформансы и представления Яна Фабра (бельгийский режиссер и художник, известный российскому зрителю скандальной выставкой в Эрмитаже), Робера Лепажа (чей спектакль «Гамлет | Коллаж» с Евгением Мироновым, исполняющим все роли, можно увидеть в Театре наций) и Димитриса Папаиоанну (который представит московскому зрителю шестичасовую видеоинсталляцию, посвященную поэзии рутины). Российскую сцену на фестивале представят Максим Диденко со спектаклем «Цирк» в Театре наций, и Кирилл Серебренников, который покажет «Ближний город» — совместную работу режиссера с Латвийским национальным театром. Константин Богомолов проведет цикл лекций «Новый мир». На этих театрализованных дискуссиях режиссер вместе с гостями попытается по-своему ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе.