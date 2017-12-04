Планы на сезон11 главных выставок зимы
Мэт Коллишоу, ретроспектива Александра Косолапова, Daemons in the Machine и возвращение Джока Стёрджеса
На фотографии: Александр Косолапов — «Ленин и кока-кола»
Александр Косолапов — «Ленин и кока-кола»
В разговорной речи искусствоведов встречается такой термин «кондовый соцреализм»; будь это выражение употребимо с соц-артом, про творчество Александра Косолапова можно было бы сказать именно так: «кондовый соц-арт». Другими словами, хрестоматийный, созданный словно для учебника, так, чтобы сразу и без лишних слов — увидел и понял. Из 13 разделов первой в России ретроспективы основателя направления лишь один посвящен московскому периоду, когда Косолапов черпал вдохновение в понятных советским гражданам артефактах вроде гигантской мясорубки или дверной щеколды. Все остальное — вещи, сделанные в иммиграции, где художник принялся комбинировать растиражированные рекламные образы западных брендов с советскими агитками, приделывал голову Микки Мауса к бюстам Ленина, скрещивал Сталина со Спайдерменом, а позднее взялся и за религиозные сюжеты, поместив, например, изображение Христа рядом с логотипом кока-колы.
Когда
29 ноября — 11 февраля
Где
ММОМА на Гоголевском
«Дом с привидениями»
Третья серия просветительского междисциплинарного сериала «Удел человеческий», запущенного два года назад московским ГЦСИ, на этот раз посвящена памяти. Для выставки, которая является отправной точкой дискуссий, лекций, кинопоказов и круглых столов, куратор Виктор Мизиано отобрал 16 художников со всего мира, так или иначе работающих с темами травмы, знания, забвения и исторического опыта. Местами вышло атмосферно и драматично, как с инсталляцией польского художника Роберта Кушмировского, представляющей собой стерильно белую комнату, заставленную рассыпающейся на глазах мебелью, местами — иронично и концептуально, как в случае с абсурдистской анимацией южноафриканского классика Уильяма Кентриджа.
Когда
1 декабря — 28 января
Где
Фонд культуры «Екатерина»
Джок Стёрджес — «Без смущения 2.0»
В центре фотографии братьев Люмьер снова показывают проект Джока Стёрджеса «Без смущения», который представляет собой фотолетопись жизни трех поколений американских и европейских нудистов. Чуть больше года назад выставка была со скандалом закрыта — после жалоб депутата Елены Мизулиной, детского омбудсмена Анны Кузнецовой и нападения вандалов на экспозицию. Как и в случае с вызвавшей скандал выставкой Яна Фабра в Эрмитаже, здравый смысл в итоге победил: после проверок и экспертиз следствие никакого нарушения закона не выявило. В итоге центр братьев Люмьер решил возобновить показ, на этот раз дополнив экспозицию материалами о конфликте: вырезками из газет, фотографиями, видеосюжетами и документами криминальных экспертиз.
Когда
8 декабря — 8 января
Где
Центр фотографии имени братьев Люмьер
На фотографии: Таус Махачева — «Облако, зацепившееся за гору»
Дмитрий Окружнов и Мария Шарова — «206 Partial content»
Многообещающий дуэт художников Дмитрия Окружнова и Марии Шаровой продолжает свои эксперименты по скрещиванию классической живописи с пиксельной банерной печатью. Первую они используют, чтобы ввести зрителя в круг выбранных ими тем, вторую — чтобы обозначить дух окружающего нас цифрового мира, где любая тема, идея или смысл почти мгновенно исчезает в лавине новой информации. Тотальная инсталляция «206 Partial content» (ее покажут в галерее XL) состоит из пяти масштабных полотен, на которых художники изобразили полуразрушенные залы ДК при текстильном комбинате, где расположена их мастерская. Главная идея проекта заключается в том, чтобы показать уязвимость восприятия прошлого миллениалами, выуживающими из ветхого советского наследия отрывочные факты и образы и выстраивающими на их основе привлекательный миф.
Когда
12 декабря — 12 января
Где
XL Gallery
Игорь Шелковский
Большую ретроспективу заметного художника-нонконформиста, издателя эмигрантского журнала «А — Я» Игоря Шелковского несколько лет назад делал Мультимедиа Арт Музей. Тогда показывали все — начиная с ранних концептуалистских опытов и заканчивая современными геометрическими абстракциями, фигурно выступающими из холстов. Теперь же на выставке в Третьяковке будет только скульптура: десять минималистичных объектов-структур и одна большая инсталляция, в которых — с отсылками к работам авангардистов — Шелковский рассуждает о природе современного города.
Когда
15 декабря — 25 марта
Где
Новая Третьяковка
Таус Махачева — «Облако, зацепившееся за гору»
Таус Махачева — главная представительница «новой волны» искусства Кавказа, при этом работающая в самых прогрессивных техниках: здесь и перформансы, и концептуальные фотопроекты, и объекты, и реди-мейд. С вызывающей особое уважение основательностью, которой Махачева во многом обязана европейскому образованию, она изучает современную жизнь Дагестана, иногда поэтизирует ее, иногда исподволь критикует. Среди работ, которые покажут в MMOMA, самые впечатляющие, пожалуй, — видео «Канат», на котором канатоходец переносит рисунки с одной горы на другую, а также видео из феминистской серии «Супер Таус» (например, в одной из них Махачева убирает с дороги гигантский валун), а из необычного — авторская коллекция найденных в Дагестане советских вывесок.
Когда
19 декабря — 5 февраля
Где
ММОМА на Петровке
Мэт Коллишоу
В январе в Галерее Гари Татинцяна откроется выставка британского художника Мэта Коллишоу, сокурсника Дэмиена Хёрста и одного из основателей и лидеров движения Young British Artists. Коллишоу известен своей любовью к спецэффектам и иллюзиям, а также частыми обращениями к античным сюжетам и работам старых мастеров. Так, на выставке покажут одну из его последних серий — анимированные копии полотен Николо Реньери и Влахо Буковаца в обрамлении из черного муранского стекла или, например, более ранний объект, сделанный по картине «Избиение младенцев» Ипполито Скарселлы, который представляет собой этакую карусель, вращающуюся с определенной скоростью и заставляющую оживать героев библейского мифа.
Когда
19 января — 31 марта
Где
Галерея Гари Татинцяна
На фотографии: Уильям Генри Фокс Тальбот — «У истоков фотографии»
«Ставки на гласность. Аукцион „Сотбис“ в Москве, 1988»
Свой юбилейный десятый год «Гараж» откроет исследовательской выставкой, посвященной первому в новейшей истории России аукциону «Сотбис», который прошел в разгар перестройки в 1988 году в московском Совинцентре. В рамках проекта в музее соберут некоторые из представленных на нем произведений, фото- и киноматериалы, журнальные публикации, интервью с участниками и разнообразные документы, посвященные легендарным торгам, рекорд на которых поставил «Фундаментальный лексикон» Гриши Брускина, проданный за рекордные 500 тысяч долларов.
Когда
23 января — 28 февраля
Где
«Гараж»
Алексей Мартинс — «Феномены тепла»
На протяжении нескольких лет художник Алексей Мартинс работает над проектом «Ментальные дрова», посвященному поиску архитипичных сибирских образов. Из поленьев и щепок он делает фигурки животных, домишки, населенные нарисованными человечками, и крохотные тотемы, которые поэтично называет «еще не подожженными кострами». В рамках последнего фестиваля «Архстояние» свои костры Мартинс, наконец, поджег: его перформанс «Быть вместе» состоял примерно из сотни костров в форме пирамид, которые венчали анималистические скульптуры. Видеодокументация этого опыта станет основой новой выставки, также в экспозицию войдет графика из серии «Полярники» — разноформатные холсты с крохотными изображениями людей или животных, теряющимися в безграничном белом пейзаже.
Когда
1 февраля — 21 марта
Где
Fragment Gallery
Уильям Генри Фокс Тальбот — «У истоков фотографии»
Пушкинский музей в феврале покажет ретроспективу британского пионера фотографии Уильяма Тальбота, одного из первых изобретателей, которому удалось добиться химической фиксации изображения, полученного при помощи камеры-обскуры, и таким образом сделать фотографию тиражируемой. Тальбот не только изобрел калотипию, но и успел попрактиковаться в самых разных жанрах, включая натюрморт, пейзаж и портрет. На выставке можно будет увидеть около 150 его работ из собрания Национального музея науки и медиа в Брэдфорде и Музея Виктории и Альберта в Лондоне.
Когда
5 февраля — 9 апреля
Где
Пушкинский музей
Daemons in the Machine
Новый проект фонда Laboratoria Art & Science представляет собой выставку художников, создающих инсталляции с использованием искусственного интеллекта, способные к саморазвитию и самообучению. Подробностей о проекте пока немного, но известно, например, что в выставке примет участие австриец Томас Фоерштайн, как-то превращавший книги Гегеля в глюкозу, чтобы кормить ею копию головного мозга в стеклянном резервуаре. На этот раз он создает инсталляцию «Borgy и Bes», которая при помощи нейронной сети будет в реальном времени переводить современную речь на язык Достоевского.
Когда
6 февраля — 1 апреля
Где
ММОМА на Петровке
Фотографии: обложка, 1, 2 — ММОМА, 3 — ГМИИ им. А. С. Пушкина
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