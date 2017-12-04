Александр Косолапов — «Ленин и кока-кола»

В разговорной речи искусствоведов встречается такой термин «кондовый соцреализм»; будь это выражение употребимо с соц-артом, про творчество Александра Косолапова можно было бы сказать именно так: «кондовый соц-арт». Другими словами, хрестоматийный, созданный словно для учебника, так, чтобы сразу и без лишних слов — увидел и понял. Из 13 разделов первой в России ретроспективы основателя направления лишь один посвящен московскому периоду, когда Косолапов черпал вдохновение в понятных советским гражданам артефактах вроде гигантской мясорубки или дверной щеколды. Все остальное — вещи, сделанные в иммиграции, где художник принялся комбинировать растиражированные рекламные образы западных брендов с советскими агитками, приделывал голову Микки Мауса к бюстам Ленина, скрещивал Сталина со Спайдерменом, а позднее взялся и за религиозные сюжеты, поместив, например, изображение Христа рядом с логотипом кока-колы.