Приближающиеся зимние каникулы — отличный повод запереться наедине с сериалами. В этом сезоне наконец возвращается «Черное зеркало» и (хоть надеяться на достойный камбэк уже не приходится) «Секретные материалы», а также запланировано немало интересных премьер: например, немецкая версия «Очень странных дел» и ироничный «Жан-Клод Ван Джонсон». По просьбе The Village Никита Лаврецкий составил список из 20 сериалов и двух аниме.

Текст: Никита Лаврецкий

«Тьма»

Dark

«Очень странные дела» по-немецки

Угрюмый немецкий брат «Очень странных дел» расскажет историю загадочных исчезновений в маленьком городке, соседствующем с атомной электростанцией. Американский аналог часто направлял сай-фай-мотивы скорее в пользу легкого попкорнового развлечения, «Тьма» же с помощью путешествий во времени обещает раскрыть неприятные секреты закрытого общества. Одна из громких заявок на главный блокбастер сезона, несмотря на то, что немецкий язык может заметно снизить скорость распространения интернет-хайпа.

С 1 декабря, Netflix, 1-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Баран бо Одар

В РОЛЯХ: Оливер Мазуччи, Каролина Эйхгорн, Йордис Трибель

«Проще простого»

Easy

Честная антология, посвященная жителям Чикаго

Пионер мамблкора Джо Сванберг к 35 годам, с одной стороны, заметно опопсел: снимает для Netflix добродушный альманах о милых 30-летних американцах среднего класса, населяющих его родной Чикаго, и от одного взгляда на слащавые картинки с превью у подкованного зрителя может свести зубы. С другой стороны, при просмотре оказывается, что об отношениях взрослых людей мало кто способен говорить так честно и правдиво, а сам Сванберг заявляет о неожиданных амбициях на свое детище: он хочет снимать сезоны до бесконечности, из года в год документируя старение своих героев.

С 1 декабря, Netflix, 2-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Джо Сванберг

В РОЛЯХ: Джейн Адамс, Жаклин Тобони, Зази Битц

«Корона»

The Crown

Новый сезон пышной костюмной драмы

Второй сезон «Короны» расскажет об очередной декаде из жизни английской королевы Елизаветы II. Если вы уже смотрели эту дорогую костюмную драму и не уснули на пересказе подробностей замужества и коронации героини в первом сезоне, то будете смотреть дальше и без лишней рекламы. Если же уснули, то второй сезон, к счастью, обещает быть куда более остросюжетным: сначала речь пойдет о Суэцком кризисе, а в конце — о скандальном деле министра Профьюмо, которого обвинили в сексуальной связи с 19-летней танцовщицей.

С 8 декабря, Netflix, 2-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Питер Морган

В РОЛЯХ: Клер Фой, Мэтт Смит, Ванесса Кирби

«Жан-Клод Ван Джонсон»

Jean-Claude Van Johnson

Жан-Клод Ван Дамм вооружается мемами

Полузабытая миром звезда старых боевиков Жан-Клод Ван Дамм играет ироничную версию самого себя — актера и кикбоксера, который, находясь не на пике карьеры, вынужден подрабатывать секретным агентом. Ван Дамм уже давно понял, как эффективно обратить в свою пользу статус человека-мема (начиная с постироничной драмы «Ж. К. В. Д.» и заканчивая вирусной рекламой, где он садится на шпагат между едущими фурами), но хватит ли мемов на целый сериал с тщеславной завязкой, еще предстоит выяснить.

С 15 декабря, Amazon, 1-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Питер Атенсио

В РОЛЯХ: Жан-Клод Ван Дамм, Кэт Фостер, Мойзес Ариас

«Уормвуд»

Wormwood

Новый сериал для любителей конспирологии

Знаменитый документалист Эррол Моррис запускает сериал о сыне, который одержимо расследует обстоятельства смерти отца-биохимика, работавшего на ЦРУ в 60-е. На бумаге это выглядит как настоящий рай для любителей теорий заговора всех мастей: Моррис мешает вполне реальные говорящие головы, рассказывающие о правительственных экспериментах с ЛСД и контролем разума, с атмосферным постановочным триллером, где и пускается в чистую метафизику, которая здесь выглядит честнее и глубже, чем традиционная публицистика.

С 15 декабря, Netflix, 1-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Эррол Моррис

В РОЛЯХ: Джек Док, Джек О’Коннелл, Келли Баррет

«Обитатели холмов»

Watership Down

Редкий пример анимации для взрослых

Анимационное фэнтези со звездами первой величины (Джеймс Макэвой, Бен Кингсли, Джон Бойега). В основе сюжета — культовый роман про колонию кроликов со своим языком и религией, страдающую от брутальных ужасов внешнего мира. «Обитатели холмов» выглядят беспроигрышным вариантом в мире, где анимация для взрослых — редкость на вес золота. Только вот по этой книге режиссер Мартин Розен уже снял один из лучших анимационных фильмов всех времен, а значит, ремейку придется отвечать перед зрителем по всей строгости закона.

С декабря (точная дата неизвестна), BBC One / Netflix, 1-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Ноам Мурро

В РОЛЯХ: Джемма Артертон, Ким Бодния, Джон Бойега

Hard Sun

Новый сериал сценариста «Лютера» — и снова про лондонских полицейских

Новый детективный сериал от сценариста «Лютера» Нила Кросса расскажет о двух лондонских полицейских, которые во время расследования смерти одного хакера узнают о том, что ровно через пять лет всему миру грозит неминуемое уничтожение. Провальные последние сезоны «Лютера» и навевающее скуку лицо актера Джима Стёрджесса вызывают сомнения в успехе этой затеи, но ведь и у «Лютера» когда-то были классные сезоны с каменнолицым Идрисом Эльбой.

С декабря (точная дата неизвестна), BBC One, 1-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Нил Кросс

В РОЛЯХ: Джим Стёрджесс, Агнесс Дейн, Никки Амука-Бёрд

«Секретные материалы»

The X-Files

Возвращение Малдера и Скалли, на которое сложно надеяться

Вышедший пару лет назад десятый сезон «Секретных материалов» был выполнен, откровенно говоря, спустя рукава. Вернувшийся следом «Твин Пикс», который и в 90-е приходился сериалу об инопланетянах и теориях заговора чем-то вроде старшего брата, окончательно вытеснил из памяти неудачный сезон. В 2017 году всем, в общем-то, понятно, что нормального камбэка можно не ждать, но не упомянуть очередную попытку создателей вернуть свой 1997-й язык не поворачивается.

С 3 января, Fox, 11-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Крис Картер

В РОЛЯХ: Джиллиан Андерсон, Дэвид Духовны, Митч Пилледжи

Junji Ito Collection

Адаптация манги-хоррора

За аниме-экранизацию диких хоррор-историй мангаки Дзюндзи Ито, широко известного в узких кругах своим графическим романом «Удзумаки» про сводящих с ума жителей одного городка спиралей в повседневных вещах, отвечает средненькая студия Deen. Это было бы достаточным основанием для пессимизма, если бы не тот факт, что режиссер Синобу Тагасира в интервью говорит, что буквально с детских лет мечтала снять аниме по манге Ито, а значит, за адаптацию не самого ходового автора в кои-то веки взялись по правильным причинам.

С 5 января (точная дата неизвестна), WOWOW, 1-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Синобу Тагасира

«Человек-дьявол: Плакса»

Devilman Crybaby

Экспансия Netflix на рынок аниме

Первая ласточка Netflix на пути к доминации над рынком аниме — это не какой-нибудь бездушный корпоративный продукт, а вполне себе рискованный авторский эксперимент — экранизация нишевой хоррор-манги про человека-дьявола от одного из самых видных режиссеров-аниматоров современности Масааки Юасы. Юаса — мастер невероятной экспрессии движения и автор дизайнерских решений, достойных лучших художников-модернистов, а потому его хоррор-боевик смотреть будет не скучно (каким бы заурядным не был оригинал).

С 5 января, Netflix, 1-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Масааки Юаса

В РОЛЯХ: Коки Утияма, Мэгуми Хан, Аюму Мурасэ

The Chi

Жизнь бедных районов Чикаго — без вайтвошинга

Сериал The Chi про жизнь черных обитателей бедных районов Чикаго — непреднамеренный антипод «Проще простого» Джо Сванберга, также рассказывающего про жителей Чикаго, но умудряющегося делать это с исключительно белым актерским составом. Если вы хотите увидеть по-настоящему правдивый портрет этого города, то варианта лучше, чем чередовать серии двух сериалов, очевидно, не существует.

С 8 января, Showtime, 1-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Лина Уэйте

В РОЛЯХ: Алена Леуан, Тосин Морохунфола, Дэвид Алан Андерсон

«По друзьям»

Crashing

Продолжение дела Луи Си Кея (без скандалов)

«По друзьям» — легкое и непринужденное автобиографическое драмеди с кучей необязательных камео комиков малой и средней величины, созданное молодым стендапером Питом Холмсом по лекалам чрезвычайно влиятельного сериала «Луи» Луи Си Кея. Сам Си Кей нынче загремел в сексуальный скандал, из которого он и до конца жизни, возможно, не выпутается, и в сложившейся ситуации видна принципиальная разница между ним и Холмсом: Холмс верит в бога, не ругается матом со сцены и вообще хороший мальчик.

С 14 января, HBO, 2-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Пит Холмс

В РОЛЯХ: Пит Холмс, Арти Лэнг, Лорен Лапкус

«Американская история преступлений»

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

История убийства Джанни Версаче при участии Пенелопы Крус

Бессовестный эксплуататор Райан Мёрфи во втором сезоне своего альманаха о громких делах из мира гламура обращается к истории убийства Джанни Версаче. В роли знаменитого модельера — Эдгар Рамирес, в роли его гражданского мужа — Рики Мартин, в роли сестры Донателлы — Пенелопа Крус. Как и раньше, вкусы Мёрфи довольно специфичны: серьезная публицистическая первооснова здесь соседствует с гротескным исполнением в эстетике кэмпа — карикатурными акцентами, париками и китчевым дизайном.

С 17 января, FX, 2-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Скотт Александер, Ларри Карацевски

В РОЛЯХ: Эдгар Рамирес, Рики Мартин, Пенелопа Крус

«Алиенист»

The Alienist

Звездный состав расследует убийства в Нью-Йорке конца XIX века

Психиатр-криминалист (Даниэль Брюль), газетный иллюстратор (Люк Эванс) и помощница комиссара (Дакота Фаннинг) расследуют дело об убийствах мальчиков — секс-работников в Нью-Йорке конца XIX века: в действии эффективная сериальная формула «прогрессивные персонажи в историческом сеттинге», знакомая по «Больнице Никербокер» и «Охотнику за разумом». Единственное но: все серии «Алиениста» должен был снимать режиссер «Настоящего детектива» Кэри Фукунага, но из-за конфликта графиков уступил это место сразу нескольким менее известным постановщикам.

С 22 января, TNT, 1-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Кэри Фукунага

В РОЛЯХ: Даниэль Брюль, Дакота Фаннинг, Люк Эванс

«Мозаика»

Mosaic

Эксперимент Стивена Содерберга — на этот раз в более традиционной форме

Визионер цифрового кино Стивен Содерберг еще в начале ноября выпустил свою самую экспериментальную работу — интерактивный детектив «Мозаика» в виде приложения для iOS. Большого фурора этот выход за рубежи линейного повествования не произвел, и зрительский интерес, кажется, сконцентрировался на традиционной сериальной версии этой истории, которая выйдет в январе. Задирать до небес ожидания здесь необязательно: эксперименты экспериментами, но в детективе главное — сюжет, а сценарист «Мозаики» — это автор дилогии «Иллюзия обмана» и ремейка «Ангелов Чарли» Эд Соломон.

С 22 января, HBO, 1-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Стивен Содерберг

В РОЛЯХ: Девин Рэтрей, Майя Кэзан, Джеймс Рэнсон

«Баскетс»

Baskets

Продолжение сэдкома с Заком Галифианакисом в главной роли

Сэдком про клоуна-неудачника (чудесная роль Зака Галифианакиса), его своенравную, но любящую маму (чудесная роль Луи Андерсона) и сварливого брата-близнеца (еще одна чудесная роль Галифианакиса) подошел к финалу второго сезона на неожиданно оптимистичной ноте: семья откроет свой собственный цирковой бизнес. Режиссер всех серий Джонатан Крисел здесь изящно балансирует между чуткой драмой и фарсом, и это именно тот случай, когда героям хочется искренне пожелать счастья, как бы смешно не было от наблюдений за их фейлами.

С 23 января, FX, 3-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Джонатан Крисел

В РОЛЯХ: Зак Галифианакис, Марта Келли, Луи Андерсон

«Трагедия в Уэйко»

Waco

Мини-сериал про кровавую облаву на секту самопровозглашенного пророка

Остросюжетный мини-сериал про затянувшуюся на 51 день и обернувшуюся горой трупов полицейскую облаву на секту Дэвида Кореша снимает хоррор-режиссер Джон Эрик Даудл («Дьявол», «Париж: город мертвых»). В роли самопровозглашенного пророка Кореша — Тейлор Китч (подумаешь), а в роли главного полицейского — Майкл Шеннон (вот это уже интересно).

С 24 января, Paramount Network, 1-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Джон Эрик Даудл

В РОЛЯХ: Дункан Джойнер, Тейлор Китч, Майкл Шеннон

«Доверие»

Trust

Похищение внука миллиардера — на этот раз Спейси вырезать не пришлось

Рассказываемая в сериале Trust реальная история похищения внука миллиардера Пола Гетти итальянской мафией — это тот же самый сюжет, который Ридли Скотт экранизировал во «Всех деньгах мира» (этот фильм пока что знаменит в основном тем, что из него решили вырезать Кевина Спейси буквально за пару дней до премьеры). Пока Скотт метался между Кевином Спейси и Кристофером Пламмером, режиссер сериала Trust Дэнни Бойл изначально взял идеального актера на роль бессердечного богача — Дональда Сазерленда.

С января (точная дата неизвестна), FX, 1-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Саймон Бофой

В РОЛЯХ: Брендан Фрейзер, Харрис Дикинсон, Майкл Эспер

«Тик»

The Tick

Продолжение сериала про неудачливого супергероя

Шоу про тормознутого супергероя Тика и его малахольного сайдкика Артура в своих первых шести сериях так и не добилось тональной гармонии между тонкой жанровой деконструкцией, серьезным психологизмом и чернушным подростковым юморком. Продолжение вроде бы и не обещает это исправить, но грустному лицу выдающегося комедийного актера Питера Серафиновича в заглавной роли хочется давать все новые и новые шансы.

С 23 февраля, Amazon, 2-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Бен Эдлунд

В РОЛЯХ: Питер Серафинович, Гриффин Ньюман, Вэлори Керри

«Эш против Зловещих мертвецов»

Ash vs Evil Dead

Третий сезон трэш-слэшера

Смешной, кровавый и в целом безбашенный сериал про культового Эша, практически без остановки режущего Зловещих мертвецов бензопилой, во втором сезоне таки засосало в трясину из слишком серьезной драмы и несуразных твистов. Хочется верить, что третий сезон, отправляющий героев на выпускной вечер к потерянной дочке Эша, вернет историю в нужное русло — ведь в прошлом Брюс Кэмпбелл на одной своей харизме выпутывался и не из таких передряг.

С 25 февраля, Starz, 3-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Айван Рэйми, Сэм Рэйми, Том Спезейли

В РОЛЯХ: Брюс Кэмпбелл, Рэй Сантьяго, Дэна ДеЛоренцо

«Призрачная башня»

The Looming Tower

ФБР пытается предотвратить теракты 11 сентября

Вуди Аллен от мира документалистики Алекс Гибни (речь исключительно о темпе производства) продюсирует игровой сериал на нон-фикшн-материале о двух работниках ФБР, которые пытались предотвратить теракты 11 сентября, но не получили достаточной кооперации от других госорганов. Джефф Дэниэлс играет опытного и упрямого начальника, Тахар Рахим — его молодого подчиненного, не понаслышке разбирающегося в исламе, а за сценарий отвечает двукратный номинант на «Оскар» Дэн Футтерман («Капоте», «Охотник на лис»).

С 28 февраля, Hulu, 1-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Майкл Словис

В РОЛЯХ: Мэтт Джонс, Келли П. Уильямс, Кэти Флэхайв

«Черное зеркало»

Black Mirror

Продолжение сериала об антиутопичном будущем, которое вот-вот настанет

Новый сезон «Черного зеркала», кажется, впервые обещает стать не просто альманахом параноидальных техногенных фантазий неисправимого английского циника Чарли Брукера, но и полноценным сборником авторского кино. К каждой серии прилагается отдельный кинематографичный трейлер, а за режиссуру отвечают, например, Джоди Фостер, Джон Хиллкоут и Дэвид Слэйд, снявший полностью черно-белый эпизод.

Дата неизвестна, Netflix, 4-й сезон

СОЗДАТЕЛЬ: Чарли Брукер

В РОЛЯХ: Розмари Деуитт, Джесси Племонс, Кристин Милиоти

Фотографии: обложка – FX, 1 – BBC One / Netflix