Эта весна стартует с премьеры байопика про Сергея Довлатова, который уже успели похвалить на Берлинале, и, например фильма «Проект Флорида», где Уиллем Дефо сыграл свою, возможно, лучшую роль. Есть и чуть менее синефильские премьеры: ждите сай-фай-опуса Стивена Спилберга и сиквел антикомикса «Дэдпул». По просьбе The Village Дмитрий Карпюк составил список, с которым нужно сверяться следующие три месяца перед походом в кино.

Текст: Дмитрий Карпюк

«Довлатов»

Несколько дней из жизни Сергея Довлатова в застойном Ленинграде

Ленинград 1971 года, начало унылого застоя после оптимизма оттепели. Довлатов (серб Милан Марич, запомнившийся по дебюту в агрессивной драме «Раны» про «реальных пацанов») пишет в стол, мыкается по серому городу, выпивает с друзьями и никак не может разобраться со своими женщинами. Камера польского оператора Лукаша Зала («Ида») бродит вслед за героем в меланхоличной дымке — Бродский скоро эмигрирует в США, кто-то режет себе вены в ванной, а кого-то бросают под колеса автомобиля палачи из ОБХСС.

Полюбившийся критикам, жюри Берлинского кинофестиваля и руководству компании Netflix фильм Алексея Германа-младшего охватывает несколько дней из жизни одного из самых популярных советских писателей последней четверти прошлого века. Кстати, в прокате «Довлатов» будет идти тоже всего несколько дней, так что вам придется постараться, чтобы попасть на сеанс.

Премьера: 1 марта Режиссер: Алексей Герман-младший В ролях: Милан Марич, Данила Козловский, Хелена Суецка

«Пассажир»

Хичкоковский саспенс, помноженный на бодрый экшен с Нисоном

Американский каталонец Жауме Кольет-Серра неплохо умеет работать с наследием разных знаменитых режиссеров — то он вдруг примеряет костюм Хичкока («Неизвестный»), то превращается в еще одного поклонника Хичкока Брайана Де Пальму («Воздушный маршал»), то решает поиграть в раннего Мартина Скорсезе («Ночной беглец»). Все эти его фильмы объединяет бодрый ритм и присутствие Лиама Нисона.

В «Пассажире» тоже снялся Нисон, герой которого после десяти лет примерной службы лишается работы и по дороге домой в электричке соглашается на свою голову принять участие в эксперименте. Большая часть действия «Пассажира» происходит в поезде, что роднит его не только с кучей железнодорожных триллеров, но и с «Воздушным маршалом». И все же вторичность даже по отношению к собственной фильмографии не лишает этот триллер Кольет-Серры несколько старомодного очарования.

Премьера: 8 марта

Режиссер: Жаума Кольет-Серра

В ролях: Лиам Нисон, Вера Фармига, Патрик Уилсон

«Проект Флорида»

Милое кино про якобы тяжелое детство

Муни (шестилетняя Бруклин Принс) и ее мамаша-бездельница Хэйли живут во флоридском мотеле «Волшебный замок» неподалеку от Диснейленда. Девочка все время предоставлена сама себе и хулиганит со своим малолетним другом, пока мать подрабатывает проституцией.

Роль управляющего мотелем, обладающего ангельским терпением, досталась, как всегда, превосходному Уиллему Дефо. Это ни в коем случае не мрачная драма — во втором фильме Шона Бейкера слишком много солнца, пломбиров и детского визга, чтобы сравнивать его, скажем, с фильмом «Цыпочки» Азии Ардженто. В общем, Муни досталось не самое плохое детство, а Бейкер снял про него довольно симпатичное кино.

Премьера: 8 марта

Режиссер: Шон Бейкер

В ролях: Бруклин Принс, Кристофер Ривера, Эйден Малик

«Леди Берд»

Грета Гервиг сняла фильм про тяготы и муки своего взросления

Кристина (Сирша Ронан) мучается от духоты консервативной католической школы в Сакраменто, унизительной бедности своей семьи и странного поведения своего парня. Если в Нью-Йорк пока уехать не получается, остается переименовать себя в Леди Берд, выкрасить волосы в розовый цвет и выпрыгнуть из едущей машины прямо во время спора с матерью. Во многом автобиографический режиссерский дебют Греты Гервиг представляет собой ничем не удивляющий, но, несмотря на это, вполне достойный фильм о взрослении.

Премьера: 15 марта Режиссер: Грета Гервиг В ролях: Сирша Ронан, Лори Меткаф, Трейси Леттс

«Страна призраков»

Французский экстрим как он есть

Автор романов ужасов Бет возвращается в родной дом, где живут ее мать (Милен Фармер) и сестра, одержимые призраками, и, как водится, сталкивается с кошмаром. Зло здесь принимает форму корпулентного маньяка, любящего нарядных кукол. Паскаль Ложье, шокировавший всех десять лет назад своим torture porn «Мученицы», снял новый хоррор про семейные секреты. Скорее всего, щадить не будут никого, в особенности зрителей.

Премьера: 15 марта Режиссер: Паскаль Ложье В ролях: Роб Арчер, Эрик Атхавале, Тони Брэга

«До свидания там, наверху»

Красочная французская мелодрама, напоминающая «Долгую помолвку»

Альбера Дюпонтеля многие знают в основном по ловкому обращению с огнетушителем в фильме «Необратимость». Меж тем он уже давно удачно совмещает актерские работы с режиссерскими. Правда, его новая, уже шестая картина имеет очень мало общего с предыдущими черными комедиями. Экранизация романа Пьера Леметра, награжденного Гонкуровской премией, скорее, напоминает поздние фильмы Жан-Пьера Жене. В этой ретромелодраме про похождения обезображенного на Первой мировой войне художника Эдуара, его верного друга Альбера (сам Дюпонтель) и негодяя Праделя (Лоран Лафитт) очень много ярких красок, затейливых масок и истинно французской легкости.

Премьера: 15 марта

Режиссер: Альбер Дюпонтель

В ролях: Альбер Дюпонтель, Науэль Перес Бискаярт, Лоран Лафитт

«Тебя никогда здесь не было»

Стильный фильм с сюжетом в духе «Леона», заросшим Хоакином Фениксом и наградами в Каннах

Аутичный наемник (Хоакин Феникс) получает задание — спасти маленькую девочку из рук похитителей. Для этого ему понадобится, например, молоток. Впрочем, насилие в новом фильме шотландской постановщицы Линн Рэмси («Морверн Каллар», «Что-то не так с Кевином») остается в основном за кадром.

Описанием фильм напоминает проходной триллер, которые выпускаются straight-to-DVD, но съемки ночного Нью-Йорка оператором Томасом Таунэндом, музыка Джонни Гринвуда из Radiohead и манера Рэмси небанально рассказывать вроде бы банальнейшую историю поднимают его над образцами чистого жанра» И на Феникса с седой бородой, конечно, приятно посмотреть — не зря же он получил за эту роль «Золотую пальмовую ветвь».

Премьера: 22 марта

Режиссер: Линн Рэмси

В ролях: Хоакин Феникс, Данте Перейра-Олсон, Винисиус Дамассено

«Первому игроку приготовиться»

Визуальное пиршество и иные миры — за это мы и любим Стивена Спилберга

В 2045 году спастись от перенаселенности и хаоса можно будет только в виртуальной реальности под названием OASIS. Простой паренек (Тай Шеридан) вдруг выясняет, что создатель эскапистского аттракциона, эксцентричный миллионер (Марк Райлэнс уже в третий раз снимается у Спилберга), оставил на просторах игры ключ. Найдешь его — разгадаешь секрет OASIS. Однако, кроме юноши, за ключом охотится представитель желающей обогатиться корпорации (привычная роль для Бена Мендельсона). После удручающе унылого фильма про журналистское расследование Спилберг возвращается к тому, что у него получается лучше всех остальных — зрелищному сай-фаю в духе «Особого мнения» и «Искусственного разума».

Премьера: 29 марта

Режиссер: Стивен Спилберг

В ролях: Летишиа Райт, Ханна Джон-Кеймен, Саймон Пегг

«Не в себе»

Первый хоррор Содерберга, снятый на коленке

Стивен Содерберг не может долго сидеть без дела, несмотря на все свои обещания уйти из кино. Его новый параноидальный триллер про девушку (Клер Фой), угодившую без ее согласия в психиатрическую лечебницу, был снят на айфон за пару недель, но смотрится при этом на одном дыхании — видимо, вот она, рука настоящего мастера. Фильм можно толковать как своеобразную иллюстрацию простой истины: то, что у тебя паранойя, не значит, что за тобой никто не наблюдает.

Премьера: 29 марта

Режиссер: Стивен Содерберг

В ролях: Клер Фой, Джошуа Леонард, Джей Фэро

«Жажда смерти»

Брюс Уиллис примеряет на себя роль Чарльза Бронсона

В том, что хоррормейкер Элай Рот пригласил на главную роль мстителя в ремейк классического боевика 70-х именно Брюса Уиллиса, видится кармическая справедливость. Тратившему последние годы свой прищур на третьеразрядные боевички и комедии крепкому орешку пора уже триумфально вернуться и смыть всю эту грязь с улиц города, как заповедовал Трэвис Бикл. Правда, до этого проект покинули несколько режиссеров из-за разногласий по поводу кастинга на главную роль (например, Джо Карнахан предлагал Лиама Нисона). Но хочется радоваться именно за Уиллиса — с Нисоном нормальных фильмов и так хватает.

Премьера: 5 апреля

Режиссер: Элай Рот

В ролях: Брюс Уиллис, Винсент Д’Онофрио, Элизабет Шу

«Гоголь. Вий»

Вторая часть веселой пляски на костях Николая Васильевича Гоголя

Долгожданное продолжение разудалой вампуки, в лучшие моменты напоминавшей фильмы Сэма Рэйми и Тима Бёртона. На этот раз Гоголь (Александр Петров) объединится с Хомой Брутом (Алексей Вертков), ставшим тут мастером восточных единоборств. Хочется верить, что новый «Вий» займет достойное место рядом с картиной 1967 года, а не с более новыми поделками.

Премьера: 5 апреля

Режиссер: Егор Баранов

В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин

«Тихое место»

Семейный хоррор на четверых

Джон Красински снял минималистичный хоррор с собой и своей женой Эмили Блант про семью, которая живет в одном доме с монстрами, реагирующими на любой звук. Вот только жить с двумя детьми и не шуметь, наверное, не очень легко. Дочку семейной пары играет юная актриса Милли Симмондс, родившаяся глухой. Концепт, по крайней мере, звучит оригинально — особенно интересно узнать, почему герои Красински и Блант не могут или не хотят просто съехать.

Премьера: 5 апреля

Режиссер: Джон Красински

В ролях: Эмили Блант, Джон Красински, Ноа Джуп

«Опасный бизнес»

Комедийный криминальный экшен из Австралии

Гарольд выглядит как обычный клерк, но, когда дела его фармацевтической компании приводят его на границу с Мексикой, за ним вдруг начинают охотиться люди из картеля, киллеры и агенты управления по борьбе с наркотиками. Так ли прост Гарольд на самом деле?

Австралийская криминальная комедия Нэша Эдгертона, каскадера, режиссера достойного неонуара «Квадрат» и родного брата Джоэла Эдгертона, привлекает прежде всего тем, что одну из главных ролей здесь сыграла Шарлиз Терон. Впрочем, своего брата режиссер тоже не забыл, да и на Шарлто Копли и Аманду Сейфрид приятно лишний раз посмотреть.

Премьера: 19 апреля

Режиссер: Нэш Эдгертон

В ролях: Джоэл Эдгертон, Шарлиз Терон, Дэвид Ойелоуо

«Пирсинг»

Трансгрессивная камерная драма по роману автора «Кинопроб»

Добропорядочный семьянин (Кристофер Эбботт) целует на прощание жену и дочь, берет чемодан с веревкой, отверткой и целлофаном и едет якобы в командировку. На самом же деле он собирается снять номер в тихом отеле, пригласить туда проститутку и убить ее — ведь только так он может сохранять личину добропорядочности. Расхлябанная девушка по вызову (Миа Васиковска) приходит в номер, и тут и начинается самое интересное. Диковатая экранизация любителя трансгрессии Рю Мураками, снятая не менее жестким режиссером Николасом Песке («Глаза моей матери») с обилием кровавых сцен и сюжетным кульбитом.

Премьера: 19 апреля

Режиссер: Николас Песке

В ролях: Кристофер Эбботт, Оливия Бонд, Лайа Коста

«Талли»

Трагикомедия создателей «Джуно» про тяготы материнства с Шарлиз Терон

Джейсон Райтман и Диабло Коди работали вместе над прославившей их «Джуно», а Шарлиз Терон играла в еще одной их совместной картине, «Бедной богатой девочке». Теперь это трио снова собралось вместе в драмеди про мать троих детей Мардо (Терон), которая нанимает няню Талли (Маккензи Дэвис) и становится ее подругой. Все критики отмечают необычный взгляд на материнство и блистательную игру Терон, которая поправилась специально для роли.

Премьера: 26 апреля

Режиссер: Джейсон Райтман

В ролях: Маккензи Дэвис, Шарлиз Терон, Марк Дюпласс

«Миссис Хайд»

Французская комедия про преображение Юппер

Неуверенная в себе учительница Жекиль (Изабель Юппер) получает разряд тока и превращается в настоящую фурию мадам Хайд. Это нравится всем, даже противному директору лицея (Ромен Дюрис). Не секрет, что лучшими ролями Юппер являются те, где она показывает свою потаенную, темную сторону. Вспомним фильмы «Она», «Пианистка» и «Церемония».

Почитаемый в среде кинокритиков-франкофилов режиссер, актер и меломан Серж Бозон («Моды», «Франция») пригласил актрису в комедийную картину по мотивам рассказа Роберта Льюиса Стивенсона и явно не прогадал.

Премьера: 26 апреля

Режиссер: Серж Бозон

В ролях: Изабель Юппер, Ромен Дюрис, Хосе Гарсиа

«Эскобар»

Хавьер Бардем примеряет роль крутого наркобарона

Байопик про самого жестокого и влиятельного наркобарона с обязательной любовной линией с журналисткой, чьи мемуары положены в основу фильма. По мнению большинства посмотревших, картина сильно проигрывает сериалу «Нарко», снятому на ту же тему. Даже если это и так, полюбоваться на Пенелопу Крус и Хавьера Бардема с накладным животом будет все же занятно.

Премьера: 26 апреля

Режиссер: Фернандо Леон Де Араноа

В ролях: Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, Питер Сарсгаард

«Горячие каникулы»

Ретрокомедия про 70-е, снятая австралийским ценителем ярких красок

70-е годы. На берег маленького австралийского городка выбросило кита весом в 200 тонн, но 14-летнего Джеффа больше волнуют разгулявшиеся гормоны.

Очередной фильм взросления в 70-е вновь пускает пыль в глаза обилием смешных причесок и лицевой растительности, дикими вечеринками и шикарными нарядами, но, во-первых, его снял Стефан Эллиотт («Приключения Присциллы, королевы пустыни»), а во-вторых, родителей главного героя, которые решили попробовать на вкус сексуальную революцию, играют Гай Пирс (с шикарными усами, конечно) и Кайли Миноуг. Насыщенное яркими красками зрелище местами напоминает Уэса Андерсона, но, в принципе, Эллиот всегда любил ослепить зрителя пестрыми образами.

Премьера: 26 апреля

Режиссер: Стефан Эллиотт

В ролях: Гай Пирс, Рада Митчелл, Джулиан Макмэхон

«Остров собак»

Второй опыт Андерсона в анимации, теперь вместо лисичек — собачки

К слову, об Уэсе Андерсоне! Действие его второго мультфильма происходит в Японии. Злобный мэр Кобаяши, опекун 12-летнего Атари, отправляет всех домашних собак города Мегасаки на остров-свалку. Но мальчик не может забыть своего четвероногого друга Спотса и в одиночку отправляется в полет на остров. Естественно, там его и встреченных им собак ждет масса приключений. Трогательно, остроумно и, как всегда у Андерсона, с дико затейливой картинкой. Говорят, даже лучше «Бесподобного мистера Фокса», если такое возможно представить.

Премьера: 3 мая

Режиссер: Уэс Андерсон

В ролях: Брайан Крэнстон, Кою Ранкин, Эдвард Нортон

«Анон»

Антиутопия в дизайнерских интерьерах

Режиссер Эндрю Никкол прославился в первую очередь своей до одури красивой антиутопией «Гаттака», затем уже менее удачно забирался на ту же территорию с фильмом «Время». На этот раз он вновь приглашает нас в мир будущего, где царит режим тотального надзора, а само понятие частной жизни упразднено. И вот однажды детектив (Клайв Оуэн) знакомится с девушкой (Аманда Сейфрид), которой нет в базе данных, и, как водится, влюбляется в нее.

Премьера: 3 мая

Режиссер: Эндрю Никкол

В ролях: Клайв Оуэн, Аманда Сейфрид, Колм Фиор

«Дэдпул 2»

Сиквел хулиганского антикомикса

Если вы полюбили этого супергероя-хулигана, то уж точно ждете его возвращения. У режиссера первой части Тима Миллера возникли творческие разногласия с Райаном Рейнольдсом, и он покинул проект, зато его место занял Дэвид Литч («Джон Уик», «Взрывная блондинка»). Будем надеяться, что это только к лучшему. Ожидаются сражения с ниндзя и якудза и множество шуток сильно ниже пояса.

Премьера: 17 мая

Режиссер: Дэвид Литч

В ролях: Джош Бролин, Морена Баккарин, Райан Рейнольдс

Фотографии: обложка – «UPI», 1 – «Cinema Prestige», 2 – «Русский Репортаж», 3 – «Каскад»