#2

Как выбирают место съемки

Выбор объекта в кино определяет ряд факторов. Бывает, нам кажется, что лучше места быть не может, но в кадре и в монтаже оказывается, что оно работает совсем по-другому. Понятно, что сами локации зачастую не представляют собой интереса, нужен правильный ракурс и подготовительная работа всех киноцехов. Только в кадре и при наличии истории объект обретает смысл. Мы создаем свою вселенную. Зритель видит не то, что есть на самом деле: монтаж и эффект Кулешова творят чудеса.

При поиске локации важно соблюдать баланс между производственной стоимостью и художественной ценностью объекта. Мы можем передать всю историю места и показать реальные артефакты, не находясь в нем. Иногда проще и дешевле воссоздать сцену в павильоне или снять в более доступном месте.

Обычно на площадке вся группа знает: в эту сторону снимаем, а в эту нет. Ситуация осложняется, если ты, например, делаешь экшен-фильм с фанатичным режиссером, со съемкой от первого лица, на камеру GoPro, закрепленную на голове каскадера-трейсера, который бегает по улицам, забирается в дома по фасаду, прыгает вниз с крыш и при этом крутит головой на 360 градусов — тут выкрутиться сложно. И приходится подстраиваться под стиль съемки, облегчать производственные мощности, оптимизировать переезды. Наши технические гении придумывают устройства, позволяющие команде наблюдать за процессом на расстоянии. Когда мы снимали «Хардкор» на Арбате, к нам подходили люди и в ужасе спрашивали, что происходит. Камеры не видно, света нет, плейбэк и весь транспорт группы спрятаны. Получается, что бегает по Арбату странный тип в маске, дерется и стреляет, а посреди улицы труп лежит.