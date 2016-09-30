СпецпроектыКак выбрать книгу и не разочароваться
Дискуссия о современной литературе и поиске книг
Мы запускаем новый спецпроект «Книжный клуб», в котором будем обсуждать книжные новинки. В первом выпуске — психологический роман «Здесь и сейчас» Гийома Мюссо и саспенс «Люди зимы» Дженнифер Макмахон.
Но сперва мы поговорим с новым поколением читателей о том, как выбирать книги, зачем современная литература подстраивается под читателя и почему все меньше новых книг, которые бы прочли все наши друзья.
Варвара Веденеева, CEO Periodica Press
Михаил Клочков, главный редактор «Кинопоиска»
Елена Новикова, продюсер спектакля «Черный русский»
Гости собрались во флагманском бутике Nespresso на Большой Дмитровке, 13, с ними беседовала журналист Александра Шевелева.
Варвара
Веденеева
CEO Periodica Press
Михаил
Клочков
Главный редактор
«Кинопоиска»
Елена
Новикова
Продюсер спектакля
«Черный русский»
Как найти свою книгу?
саша: Мне бы хотелось сперва разобраться, как вы, новое поколение читателей, которые завалены фильмами, сериалами, спектаклями, лентами соцсетей, ориентируйтесь в современной литературе. Расскажите, как вы узнаете о новых книжках, что выбираете и в каком формате читаете: в бумажном или в электронном?
Варвара: Я люблю читать, но времени на чтение совсем нет. Те жалкие 30 минут свободного времени, которые остаются в сутках, хочется грамотно распределить между бизнес-литературой и художественной. А когда на художественную остается так мало времени, хочется читать только то, что переворачивает внутренний мир.
саша: Must-read какой-нибудь, который все обсуждают?
Варвара: Я сейчас много работаю и мало общаюсь с людьми, поэтому нет нужды читать модные книжки, чтобы поддержать разговор. К слову, я до сих пор не прочитала Донну Тартт или нового «Гарри Поттера», но мне очень понравилась последняя книга Джонатана Франзена «Пьюрити», которую посоветовал друг. Я пробовала пользоваться рекомендательными сервисами типа Goodreads, но Майкл Каннингем, которого там посоветовали, мне не понравился. И стало непонятно, можно ли вообще доверять таким сервисам.
Саша: Как же вы выбираете, что читать?
Варвара: Видимо, нужно найти какого-то авторитета и на него ориентироваться — например, я люблю читать рецензии Льва Данилкина. Сейчас я в основном читаю бизнес-литературу. Я веду инстаграм, где пишу отзывы о книгах, и издательства мне время от времени присылают новые. Еще я читаю рецензии в журнале Wired, но в иностранных книжных магазинах я по-прежнему теряюсь. В наших книжных магазинах хотя бы можно ориентироваться по издательствам.
саша: Михаил, а как вы выбираете?
михаил: Хаотично. Так как я работаю в мире киноновостей, каждый день узнаю о каких-то новых книгах: кто-то готовит экранизацию, киноблогеры что-то рекомендуют. Я выписываю, что меня зацепило. Потом выбираю не одну, а сразу 20 книг, листаю первые страницы и выбираю пять. Большинство книг я читаю в Kindle. Конечно, бумажные книги я люблю больше электронных, но в то же время мне нравится делать заметки, сохранять цитаты, выносить из книги что-то вовне.
Саша: Какие последние три-четыре художественные книжки вы прочли?
Михаил: «Маковое море» Амитава Гоша, «Моя рыба будет жить» Рут Озеки, которую посоветовали знакомые. Прочел почти всего Кормака Маккарти, по книгам которого сняты, например, «Старикам тут не место» и «Советник». Но в какой-то момент я решил, что так много не прочитано из классики, что мне не до современной литературы.
Варвара: Из недавнего я прочла «Сырок» Бориса Александрова, «Происхождение всех вещей» Элизабет Гилберт, и книги Эльфриды Елинек, жены режиссера Ханеке. Но сейчас же время так дорого. Иногда читаешь книгу и спрашиваешь себя: «А зачем я это делаю?».
Иногда читаешь книгу и спрашиваешь себя: «А зачем я это делаю?»
ЕЛЕНА: Мне тоже очень сложно выбрать книжку. Аннотации, которые пишут издатели, часто не соответствует содержанию. Поэтому у меня два пути: или рекомендация тех, кому я доверяю (отзывы в соцсетях), или я иду в книжный и интуитивно покупаю книгу, которая на меня смотрит. Еще я изучаю обзоры премий, рецензии в близких мне СМИ. Я занимаюсь театром, поэтому сейчас много читаю классики или того, что мы ставим. Например, «Диалоги» Платона.
Как книги подстраиваются
под новых читателей?
саша: Мы выяснили, что современный читатель очень изменился. Мы пресытились, мы завалены информацией, нас сложно зацепить. Литература меняется в угоду нам. Книги, которые мы сегодня обсуждаем — «Здесь и сейчас» Гийома Мюссо и «Люди зимы» Дженнифер Макмахон, — образцовые примеры жанровой литературы, для которой сюжет важнее развития характеров. Это книжки, которые сразу же погружают читателя в захватывающий сюжет: у Мюссо на первых же страницах появляется мрачная тайна маяка, с которой отец оставляет героя, а в «Людях зимы» с самого начала нам дают понять, что существует тайный способ возвращать умерших и нам про него сейчас расскажут. Как вы относитесь к такому подходу?
михаил: В принципе, из этих книг легко может получиться фильм. Когда читаешь «Людей зимы», прямо видишь, как это можно было бы экранизировать.
саша: Да, а по сценарию Гийома Мюссо в 2009 году сняли фильм «Заложник смерти» с Малковичем.
варвара: Мюссо читается легче, он и покороче. К тому же я не очень люблю жанр хоррора.
михаил: Чаще всего хоррор в кино — это набор рядовых приемов. И по-настоящему великими фильмами становятся те, где хоррор является только базой для чего-то большего, как у Кубрика в «Сиянии».
САША: Для каждой книжки своя аудитория. Известно же, что на фильмы ужасов ходят молодые люди, которым в жизни не хватает сильных эмоций. Думаю, что им книга «Люди зимы» понравится, как саспенс, который держит в напряжении.
Варвара: А когда ты взрослый, тебе достаточно открыть рабочую почту — вот где настоящий хоррор.
А когда ты взрослый, тебе достаточно открыть рабочую почту — вот где настоящий хоррор
михаил: Моя знакомая, которая пролистала «Здесь и сейчас», тоже очень заинтересовалась. Я спросил: «Почему? Она же очень легкая?» — она говорит: «Да! Именно поэтому».
саша: Потому что люди хотят отдохнуть от своих проблем.
елена: Не отдохнуть, а сбежать от реальности.
михаил: Это не отдых, а откладывание, прокрастинация и самообман.
елена: Еще люди смотрят сериалы, чтобы отдохнуть и расслабиться.
михаил: Именно поэтому они смотрят их по ночам, а утром, «отдохнувшие», с серыми глазами, идут на работу. Вообще, интересно, что у обеих этих книг есть аналоги в кино.
Вообще, интересно, что у обеих этих книг есть аналоги в кино
Варвара: Для «Здесь и сейчас», наверное, «Жена путешественника во времени» или «Бойфренд из будущего»?
михаил: В «Здесь и сейчас» прием путешествия во времени применяется ради приема, а в «Бойфренде из будущего» все-таки ради способа задать конфликт. Есть еще и книга, и фильм «Один день» — легкая мелодрама.
саша: А что-то похожее на «Людей зимы» Макмахон?
Варвара: Мне эта книжка напомнила фильмы Найта Шьямалана, который снял «Шестое чувство».
михаил: Или «Темные воды» Накаты — классический японский хоррор про брошенных детей и родительские обязательства. В книге «Люди зимы», в принципе, это тоже есть. И в «Здесь и сейчас» есть второе дно: главный герой путешествует во времени и подмечает изменения, которые происходили со страной с 1991 по 2015 годы.
саша: Да, это то, что мне понравилось. Для каждого года — свой набор саундтреков.
Михаил: Те изменения, которые нам кажутся незначительными (кто-то умер, где-то война), для него ведь шок: «Как, Фредди Меркьюри умер?», «Как, война в Ираке?», «Как, Клинтон стал президентом?».
Как завоевать новых читателей?
саша: Получается, что мы живем во время, когда больше нет монолитной читательской аудитории и обязательных к прочтению книг. В таком потоке новинок вообще непонятно, как соединить книжки с их потенциальной аудиторией.
Варвара: Эти книжки — однозначно бестселлеры, которые за сезон точно распродадут свой тираж.
михаил: Да, я согласен. Мы видим сегментацию аудитории. Несколько лет назад мы могли написать об экранизации какой-нибудь классики французской литературы с малоизвестными актерами и получить два комментария читателей. Сегодня на ту же публикацию приходит своя аудитория, которая начинает обсуждать книгу, которую многие из них прочли в оригинале, и никому не известных актеров. Люди уже насмотренные, поэтому и каждый новый фильм Вуди Аллена, к примеру, по сборам рекордный: его аудитория с годами только растет.
елена: Для книг нужен нестандартный маркетинг, как и для театра. Я сейчас продюсирую спектакль «Черный русский», и мы под него сделали вирусный контент, сняли трейлер в лесу, чтобы привести в театр совсем нетеатральную аудиторию. Видимо, для книг надо тоже делать что-то нестандартное.
саша: Да, книжный рынок идет тем же путем. У обеих книг, которые мы обсуждаем, есть, например, буктрейлеры.
михаил: Просто фаза развития современного маркетинга заканчивается. Многие вещи, которые придуманы года три назад, уже не работают. Например, эффектный трейлер больше не залог успеха. Или мы недавно общались с группой старших школьников и спрашивали, какие паблики они читают. Оказалось, что они уже не пользуются соцсетями как платформой. Они пользуются только мессенджерами, в которых обмениваются прямыми ссылками.
елена: Не надо думать, что все изменилось и сейчас никто не будет читать книги. Это неправда. Круто, что рождается какая-то новая форма. Это естественный эволюционный процесс. Маркетологи находятся в мандраже, потому что в диджитале мало профессионалов, которые понимают, как продвигать контент.
Когда я открываю электронную книгу и вижу: До конца книги осталось 18 часов,
я прямо расстраиваюсь.
саша: Получается, что мы все вроде бы живем в одном информационном пространстве, в одном Facebook, но современной книжки с вами мы ни одной общей не прочли. Литературе приходится конкурировать с сериалами, книгами, фильмами. И, судя по тому, как много мы с вами говорили о кино, литература, похоже, проигрывает. Но, возможно, это происходит из-за того, что для осмысленного чтения книги нам нужно больше времени и усилий.
михаил: Да, когда я открываю электронную книгу и вижу «До конца книги осталось 18 часов», я прямо расстраиваюсь. Я даже скрыл эту функцию. Пока была толпа однокурсников, все читали одно и то же: Бэнкса, Макьюэна. Это закончилось, когда мы стали выходить из постоянных социальных кругов.
Варвара: Ты говоришь, что нас ничего не объединяет, но литература — только часть современной культуры. Если в год мы способны посмотреть примерно 100 фильмов, то прочитать новых книг, наверное, штук 20. И очень сложно в таком случае совпасть с другим человеком.
михаил: Во времена Александрийской библиотеки вся мировая литература в ней помещалась. В Средние века человеку хватало жизни, чтобы прочитать все существующие книги. Но сегодня за жизнь ты не прочитаешь даже тысячную долю книг, поэтому так сложно совпасть с другим, который, в свою очередь, прочитал тоже только одну тысячную. Но, если бы у нас было столько же книг, сколько в Александрийской библиотеке, все бы ходили очень грустные: нечего бы было читать.
Если бы у нас было столько же книг,
как в Александрийской библиотеке,
все бы ходили очень грустные
Что читать этой осенью?
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