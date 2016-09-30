Как книги подстраиваются

под новых читателей?

саша: Мы выяснили, что современный читатель очень изменился. Мы пресытились, мы завалены информацией, нас сложно зацепить. Литература меняется в угоду нам. Книги, которые мы сегодня обсуждаем — «Здесь и сейчас» Гийома Мюссо и «Люди зимы» Дженнифер Макмахон, — образцовые примеры жанровой литературы, для которой сюжет важнее развития характеров. Это книжки, которые сразу же погружают читателя в захватывающий сюжет: у Мюссо на первых же страницах появляется мрачная тайна маяка, с которой отец оставляет героя, а в «Людях зимы» с самого начала нам дают понять, что существует тайный способ возвращать умерших и нам про него сейчас расскажут. Как вы относитесь к такому подходу?

михаил: В принципе, из этих книг легко может получиться фильм. Когда читаешь «Людей зимы», прямо видишь, как это можно было бы экранизировать.

саша: Да, а по сценарию Гийома Мюссо в 2009 году сняли фильм «Заложник смерти» с Малковичем.

варвара: Мюссо читается легче, он и покороче. К тому же я не очень люблю жанр хоррора.

михаил: Чаще всего хоррор в кино — это набор рядовых приемов. И по-настоящему великими фильмами становятся те, где хоррор является только базой для чего-то большего, как у Кубрика в «Сиянии».

САША: Для каждой книжки своя аудитория. Известно же, что на фильмы ужасов ходят молодые люди, которым в жизни не хватает сильных эмоций. Думаю, что им книга «Люди зимы» понравится, как саспенс, который держит в напряжении.

Варвара: А когда ты взрослый, тебе достаточно открыть рабочую почту — вот где настоящий хоррор.

А когда ты взрослый, тебе достаточно открыть рабочую почту — вот где настоящий хоррор

михаил: Моя знакомая, которая пролистала «Здесь и сейчас», тоже очень заинтересовалась. Я спросил: «Почему? Она же очень легкая?» — она говорит: «Да! Именно поэтому».

саша: Потому что люди хотят отдохнуть от своих проблем.

елена: Не отдохнуть, а сбежать от реальности.

михаил: Это не отдых, а откладывание, прокрастинация и самообман.

елена: Еще люди смотрят сериалы, чтобы отдохнуть и расслабиться.

михаил: Именно поэтому они смотрят их по ночам, а утром, «отдохнувшие», с серыми глазами, идут на работу. Вообще, интересно, что у обеих этих книг есть аналоги в кино.

Вообще, интересно, что у обеих этих книг есть аналоги в кино

Варвара: Для «Здесь и сейчас», наверное, «Жена путешественника во времени» или «Бойфренд из будущего»?

михаил: В «Здесь и сейчас» прием путешествия во времени применяется ради приема, а в «Бойфренде из будущего» все-таки ради способа задать конфликт. Есть еще и книга, и фильм «Один день» — легкая мелодрама.

саша: А что-то похожее на «Людей зимы» Макмахон?

Варвара: Мне эта книжка напомнила фильмы Найта Шьямалана, который снял «Шестое чувство».

михаил: Или «Темные воды» Накаты — классический японский хоррор про брошенных детей и родительские обязательства. В книге «Люди зимы», в принципе, это тоже есть. И в «Здесь и сейчас» есть второе дно: главный герой путешествует во времени и подмечает изменения, которые происходили со страной с 1991 по 2015 годы.

саша: Да, это то, что мне понравилось. Для каждого года — свой набор саундтреков.

Михаил: Те изменения, которые нам кажутся незначительными (кто-то умер, где-то война), для него ведь шок: «Как, Фредди Меркьюри умер?», «Как, война в Ираке?», «Как, Клинтон стал президентом?».