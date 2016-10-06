Знаете ли вы идеального студента? Того, кто ни разу не сбегал с пары, чтобы пообщаться с друзьями в ближайшем кафе или просто посидеть в интернете, не отрываясь от смартфона или планшета. Даже самых ответственных и сознательных в учебное время можно встретить в неожиданных местах. И, конечно, у них всегда найдется веская причина быть именно там, а не на лекциях. Где предпочитают проводить время студенты московских вузов и что их привлекает туда на самом деле?

В совместном проекте с оператором мобильной связи Tele2 мы опросили студентов из 10 популярных московских вузов и узнали, где они чаще всего прогуливают учебу. Причем в одном из них 21 октября пройдет студенческая вечеринка, бесплатные билеты на которую для своего вуза может выиграть любой желающий. В «Известия-холл» в этот день будут выступать рэпер Мот, группы Pompeya и Teslaboy. И, чтобы туда попасть, не нужно будет выбирать между весельем и учебой.