СпецпроектыГде прогуливают лекции московские студенты
10 самых популярных мест, в которых можно провести время вместо скучных пар
Знаете ли вы идеального студента? Того, кто ни разу не сбегал с пары, чтобы пообщаться с друзьями в ближайшем кафе или просто посидеть в интернете, не отрываясь от смартфона или планшета. Даже самых ответственных и сознательных в учебное время можно встретить в неожиданных местах. И, конечно, у них всегда найдется веская причина быть именно там, а не на лекциях. Где предпочитают проводить время студенты московских вузов и что их привлекает туда на самом деле?
В совместном проекте с оператором мобильной связи Tele2 мы опросили студентов из 10 популярных московских вузов и узнали, где они чаще всего прогуливают учебу. Причем в одном из них 21 октября пройдет студенческая вечеринка, бесплатные билеты на которую для своего вуза может выиграть любой желающий. В «Известия-холл» в этот день будут выступать рэпер Мот, группы Pompeya и Teslaboy. И, чтобы туда попасть, не нужно будет выбирать между весельем и учебой.
1. МИСиС
Студенты выбрали парк Горького, потому что это ближайшее место, где можно спрятаться от шума Ленинского проспекта и самого университета. В теплое время года многие предпочитают учебе прогулки по парку или поход в музей современного искусства «Гараж». Билет для студентов стоит всего 200 рублей. А холодной осенью и зимой они проводят время в библиотеке на первом этаже главного корпуса: здесь можно поиграть в мафию с однокурсниками или, в крайнем случае, немного поспать.
2. МГУ
Студенты главного вуза страны прогуливают лекции в торговом центре «Капитолий». Все потому, что он находится рядом с главным корпусом института, а в кинотеатре действует 20% скидка при предъявлении студенческого билета с понедельника по среду до 16:59.
3. ВШЭ
Многие студенты «Вышки» выбирают кафе Jeffreys или идут в свободное пространство «Циферблат». Jeffreys выигрывает за счет разнообразия кофе в меню. А настольный футбол и игровая приставка делают его еще более привлекательным. Для студентов там действует особый тариф: за 120 рублей в час можно получить кофе в неограниченном количестве, а также пирожные к нему. Ну а «Циферблат» привлекает своим уютом и тишиной по утрам, здесь удобно готовить задания к следующей паре.
4. ВГИК
Сад Баумана нравится студентам многих вузов. Это центр города, летом и теплой осенью здесь можно играть в волейбол и пинг-понг, здесь тихо — никто не сбивает с ног на велосипеде или доске. А рядом есть бар «Лиса и гусь» с недорогим крафтовым пивом. Еще вгиковцы прогуливают занятия в парке ВДНХ — просто потому, что он находится рядом с институтом.
5. Президентская академия – РАНХиГС
Студенты президентской академии сбегают со скучных пар на «Стрелку», потому что туда приезжают интересные спикеры, часто можно попасть на бесплатную лекцию или воркшоп. А еще только там проходят Creative Mornings, на которых всегда можно встретить знакомых с общими интересами.
6. РГГУ
Если на улице тепло, студенты РГГУ любят посидеть в Миусском парке. Неподалеку находится кинотеатр «Мир искусства», куда они частенько заходят посмотреть фильмы, ставшие классикой мирового кино. Билеты на утренние сеансы редко стоят дороже 100 рублей. Но самое популярное место для прогулов — это работа: многие студенты работают со второго курса. И если не приходят в университет, значит, пара не настолько важная и лучше сходить на работу.
7. МХАТ
Во МХАТе сложно отлынивать от занятий: за этим строго следят и легко могут отчислить. Но чаще всего уставшие студенты находят какое-нибудь тихое местечко и спят там. У каждого курса есть своя комната, и во время скучной лекции там может спать до десяти человек. Ну а чтобы вкусно поесть, они идут в «Прайм» на Столешниковом. Или в поисках экономии едут в ресторан True Cost Bar & Grill на улице Льва Толстого. Там можно заплатить 500 рублей на входе и заказывать все блюда по себестоимости.
8. МГИМО
Многие прогуливают пары прямо в здании института, там есть пиццерия и столовая. Или идут в кинотеатр, который находится в торговом центре рядом с главным зданием института. Если купить карту «Территория кино», то на некоторые фильмы можно ходить бесплатно. Для студентов действует традиционная 30%-ная скидка на все сеансы.
9. МАИ
Студенты, которые живут в общежитиях, прогуливают пары не выходя из дома, потому что жилые корпуса находятся на территории университета — далеко ходить не нужно. К тому же вокруг института не так много заведений, в которых можно поесть или весело провести время. Чтобы перекусить, многие заходят в ТЦ «Метрополис» — в Shake Shaсk предлагают вкусную картошку с фирменным горячим сырным соусом. Любители сэкономить пользуются здесь картой инсайдера
10. Литературный институт имени А.М. Горького
Одни студенты прогуливают учебу в «Чебуречной», «Макдоналдсе» или в «Братьях Караваевых» на Тверском бульваре. Другие любят провести пару часов в книжном магазине «Москва». Ну а те, кто привык ходить на вечеринки, отправляются в «Известия-холл» на Пушкинской площади. И 21 октября у всех студентов будет особый повод туда заглянуть: в этот день в «Известиях» пройдет вечеринка Tele2 с участием рэпера Мота, а также групп Pompeya и Teslaboy. Зарегистрировавшись на сайте, можно бесплатно попасть на вечеринку вместе с друзьями из своего вуза.
Материал подготовлен при поддержке Tele2
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