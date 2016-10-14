Последние 20 лет Берлин был знаковым местом для художественной сцены, но, хотя клуб Berghein сохранил за собой звание техно-Мекки для тусовщиков со всего мира, сейчас город стал коммерческим. Поэтому мое любимое место — Париж: во время недели моды туда приезжают творческие люди и современные музыканты со всего мира, ведь в сегодняшней культуре музыка и мода вдохновляют друг друга. А у недели моды в Лондоне совсем другая атмосфера — она более экспериментальная и уличная.

С середины 2000-х за рубежом отношение к вечеринкам очень поменялось: раньше существовало четкое разделение по музыкальным вкусам, и разные тусовки вообще не пересекались, а теперь, как и в моде, все перемешано. Сейчас на вечеринке могут быть абсолютно разные люди и разная музыка — любители хип-хопа, рокеры, кто угодно.

Я хотела вместе со своей подругой Ритой Зубатовой сделать что-то такое в Москве. Потом мне пришлось вернуться в Амстердам, а к Рите присоединился Юра Катовский, и вместе они запустили серию вечеринок «Русский аттракцион» (сейчас над ней также работают Света Бевз, Даша Прибищук и другие единомышленники). «Русский аттракцион» проходит в непредсказуемых местах, и тут играют самую разную музыку. Вечеринка построена на эффекте неожиданности: ты вынимаешь людей из комфортной зоны — и они открываются с новой стороны. Это важно, и это весело.

Кстати, каждую первую среду месяца в 21:00 по Москве мы с командой «Русского аттракциона» делаем программу для радиостанции Know Wave Radio, которой руководит Аарон Бондарофф. Бондарофф первым в Нью-Йорке грамотно смешал эстетику фриков, арт-тусовки, геев, хип-хоперов, скейтеров и благодаря этому мэшапу стал культовой фигурой.

Но в целом в России пока все еще очень однородная публика. Мне кажется, вы редко встретите на московской вечеринке пожилых людей, а ведь они тоже хотят веселиться — у них отличный вкус, и они гораздо интереснее многих молодых ребят. Посмотрите на архивные фотографии из нью-йоркского клуба Studio 54 — там юные модели тусовались с пожилым Труменом Капоте. Хочется, чтобы вечеринки были как раз такими: открытыми, яркими, для людей любого возраста, чтобы там можно было и сойти с ума, и поговорить о каких-то важных вещах. И все это в атмосфере любви и толерантности.