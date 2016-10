Берлин всегда был родиной техно и мрачной андеграундной музыки, которая в последнее время стала невероятно популярной и практически влетела в поп-культуру. Но теперь город превращается в рай для бизнесменов с их безумными стартапами. Одна культура сменяет другую. Поэтому все ищут новый Берлин.

Одни стали говорить, что Лейпциг — то самое место: там, например, находится очень популярный музыкальный лейбл Moon Harbor, а количество студентов за последние годы выросло в два раза. Бум начался со сквотов, которые всегда были маркером развития творческого класса: маргиналы и художники буквально заполонили город.

Другие трубят во весь голос, что начинается эра возрождения Восточной Европы, которая бедна, но привлекательна, как говорится в книге польской журналистки Агаты Пызик «Poor But Sexy: Culture Clashes in Europe East and West». В Варшаве это доказывает Luzztro, в Тбилиси — Mtkvarze, в Киеве — «Схема», в Петербурге — m_division, а в Москве — «Арма».

Для меня «Арма» — уникальный артефакт современной культуры, а не просто место или клуб. Это смесь визуального и уличного искусства, экспериментальной и популярной музыки. Они уникальны в том, что им удается балансировать и покрывать одновременно и молодых, и искушенных.

Впрочем, для кого-то супермодными являются вечеринки в «Мотеле» или «Квартире», а молодые ребята, вышедшие из цифрового пространства, идут танцевать на «Скотобойню». В Москве все разбежались по своим форматам, местам и лейблам. Сегодня все модные, просто у каждого своя эстетика, стилистика, культура. Это не хорошо и не плохо — это постмодернизм.

Российская тусовочная культура эволюционирует. Все поездили по миру, посмотрели, как у них, и поняли окончательно, как должно быть у нас. Мне кажется, что в последнее время все стали чаще выбираться на мероприятия, — сегодня как никогда нам необходимо общение, и все мы хотим получить уникальный опыт. Возможно, в будущем мы все будем танцевать в очках дополненной реальности, но общаться уж точно никогда не перестанем.