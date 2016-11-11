Что такое независимые издания и чем они отличаются от остальных?

ира: Эти журналы не так сильно зависят от рекламодателей, как массовые издания. У них больше свободы в выборе героев, содержания, они иначе говорят с читателем.

даниил: Издатель может зарабатывать на независимых журналах, но для него это не самое главное.

олеся: Многие независимые журналы — часть какой-то структуры. Например, у британского издания Tank есть свое креативное агентство. Но существуют и такие, в которых издателем изначально выступало креативное агентство, а журнал — площадка для статей рекламодателей.

То есть эти издания все-таки от кого-то зависят?

олеся: По-своему да, и, как и у любого издания, главная задача независимых журналов — продать обложку. Многие (например, The Gentlewoman) говорят, что проданная обложка покрывает половину расходов. Вопрос в том, сто тысяч копий — это много или мало?

ира: Полностью независимых журналов нет. Им тоже надо зарабатывать. Они также зависят от продажи рекламы.