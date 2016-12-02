СпецпроектыСолеварни и проход в ад: 10 небанальных мест в Италии
Что посмотреть и чем заняться в Италии
Если в Колизее вы побывали, Сикстинская капелла тронула до глубины души, а на площади Святого Петра уже давно потолкались с другими бедолагами, самое время прочитать наш путеводитель и открыть страну заново. В совместном спецпроекте с Dolce Vita Travel мы выбрали десять небанальных мест на карте Италии.
«Полет ангела» в Базиликате
Горный регион Базиликата на юге Италии находится между «носком» и «каблуком» «сапога». С двух вершин Луканских Доломитов смотрят друг на друга живописные коммуны — Кастельмедзано и Пьетрапертоза. Города связаны двумя линиями стального троса. Надев снаряжение, можно пролететь от одной коммуны к другой за полторы минуты на скорости 120 км/ч, обратный полет включен в цену.
Солеварни Трапани
Соль в Трапани, что на западном побережье Сицилии, начали добывать финикийцы. Добыча продолжается и сегодня, только теперь в промышленных масштабах. Здесь же находится заповедник с экзотическими птицами, в том числе розовыми фламинго. Одним из обязательных туристических мест является музей соли и ветряная мельница. Вечером можно посмотреть на закат, когда садящееся за Эгадскими островами солнце добавляет розового в переливы белоснежной соли.
Карнавал Путиньяно
Карнавал в Путиньяно не только один из старейших в Европе, но и один из самых длинных. Каждое воскресенье февраля по городу проходит семь больших повозок из папье-маше, которые делают местные мастера. Накануне Жирного вторника, знаменующего начало Великого поста, по улицам проходят священники, рассказывая историю карнавала, и дают ему предсмертное благословение. На следующий день со всеми почестями отмечают «похороны» праздника, на которых сжигают папье-маше свиньи. Есть и другая традиция: под 365 ударов громадного колокола, возвещающих о начале Великого поста, с 23:00 до полуночи на центральных улицах местные жители едят спагетти.
Церковь святого Пия
Церковь по смелому проекту итальянского архитектора Ренцо Пьяно построена в Сан-Джованни-Ротондо, где жил один из последних католических святых, канонизированный в 2002 году. Фасад церкви сделан из стекла с изображениями апокалипсиса, визуально соединяющего пространство внутри (на семь тысяч человек) и двор (на 30 тысяч человек). Инновационный проект Пьяно органично вписывается в пейзаж небольшого горного городка.
«Большая сфера» в Пезаро
На набережной курортного города Пезаро можно не только погулять и съесть мороженое, но и полюбоваться на фонтан «Большая сфера» скульптора Арнальдо Помодоро. Разлом по «экватору» шара намекает на разрушительное влияние человека на природу. Несмотря на то что такую же скульптуру можно увидеть в Риме напротив здания министерства иностранных дел, жители Пезаро считают ее главной достопримечательностью города и называют с любовью «помидорным шаром», шутя над говорящей фамилией ее автора.
Колодец Cвятого Патрика в Орвието
Колодец построен по проекту Антонио да Сангалло в XVI веке по поручению папы Климента VII. Глубина сооружения, строительство которого продолжалось десять лет, — 53 метра при диаметре основания 13,4 метра. Вниз ведут две спиралевидные лестницы — 248 ступеней каждая, — освещаемые 72 прорубленными в скале окнами. При чем тут святой Патрик? Название месту дали в XVIII веке, проводя аналогию с пещерой Чистилище Святого Патрика в Ирландии, где по легенде находится проход в ад.
Лестница Кальтаджироне
Символом города стала лестница Санта-Мария-дель-Монте, построенная в XVII веке, чтобы связать две части города: 142 ее ступеньки украшены плиткой с традиционными сицилийскими узорами. Восхождение по этой лестнице — само по себе эстетическое удовольствие, но особенно ярким становится оно в ночь на 25 июля, праздник святого Иакова, когда на ступенях размещают четыре тысячи горящих свечей, создавая эффект текущей лавы. С середины мая по середину июня лестницу украшают цветочными композициями в честь покровительствующей городу Богородицы, которую здесь называют Мадонна Конадомини.
Корабль «Америго Веспуччи»
В 2016 году кораблю — самому старому в ВМС Италии — исполнилось 85 лет. Летом к его постоянному экипажу присоединяются курсанты — новобранцы Военной академии Ливорно. Судно делает остановки во многих портах Европы, во время которых его могут посещать местные жители, туристы и поклонники. Прошедшее несколько реставраций, оно до сих пор начищено до блеска и считается морским послом итальянской культуры, искусства и инженерного дела.
«Терраса дрожи» в Тремозине
Любителям захватывающих дух панорам нельзя пропустить Террасу дрожи в Тремозине. Городок находится в северо-западной части озера Гарда и, рассыпанный на мельчайшие кварталы, распластан по горному склону, поднимаясь с 65 до 1976 метров над уровнем моря. На высоте 350 метров висит над озером балкон, название которого говорит само за себя: в солнечные дни, когда сверху хорошо видны и озеро, и горы, стоящих на террасе действительно охватывает дрожь — одновременно от страха и от восхищения.
Винодельня в Санто-Стефано-Бельбо, провинция Асти
Асти — живописная провинция на севере Италии, где захватывает дух от горных пейзажей. Но есть и другая причина приезжать сюда — здесь делают лучшие игристые вина в стране. Так, в одной маленькой самобытной коммуне Санто-Стефано-Бельбо вот уже полтора века вручную собирают виноград сорта «белый мускат», такой сладкий, что игристое из него готовят без сахара. Игристое вино региона Асти пахнет цветами и фруктами — и попробовать его можно прямо здесь, любуясь видом зеленых холмов Северной Италии.
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