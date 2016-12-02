Карнавал Путиньяно

Карнавал в Путиньяно не только один из старейших в Европе, но и один из самых длинных. Каждое воскресенье февраля по городу проходит семь больших повозок из папье-маше, которые делают местные мастера. Накануне Жирного вторника, знаменующего начало Великого поста, по улицам проходят священники, рассказывая историю карнавала, и дают ему предсмертное благословение. На следующий день со всеми почестями отмечают «похороны» праздника, на которых сжигают папье-маше свиньи. Есть и другая традиция: под 365 ударов громадного колокола, возвещающих о начале Великого поста, с 23:00 до полуночи на центральных улицах местные жители едят спагетти.