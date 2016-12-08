СпецпроектыТест: Какой зимний вид спорта вам подходит?
Чем заняться в Сочи и на Байкале зимой
Наступление холодов — не повод оставаться дома. Наоборот, самое время заняться зимними видами спорта. Активностей множество: горные лыжи, походы на коньках, ледолазание, снегоступинг. Для совместного спецпроекта с магазином «Спорт-Марафон» мы подготовили тест, который поможет определиться, какой вид спорта подходит вам больше всего.
Ваш результат
Фрирайд
Вам правила не писаны. Вы человек, живущий невероятно интенсивно, жгущий свечу с двух сторон. Сразу видно, что в зал не фотографироваться ходите. Для таких как вы придумали фрирайд. Главное не забыть шлем.
Пройти cнова
Зимние виды спорта
Чтобы узнать какой их зимних видов спорта вам подходит, сначала пройдите тест
Чтобы узнать какой их зимних видов спорта вам подходит, сначала пройдите тест
Чтобы узнать какой их зимних видов спорта вам подходит, сначала пройдите тест
Чтобы узнать какой их зимних видов спорта вам подходит, сначала пройдите тест
Чтобы узнать какой их зимних видов спорта вам подходит, сначала пройдите тест
Чтобы узнать какой их зимних видов спорта вам подходит, сначала пройдите тест
Чтобы узнать какой их зимних видов спорта вам подходит, сначала пройдите тест
Чтобы узнать какой их зимних видов спорта вам подходит, сначала пройдите тест
Чтобы узнать какой их зимних видов спорта вам подходит, сначала пройдите тест
Чтобы узнать какой их зимних видов спорта вам подходит, сначала пройдите тест
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