При соблюдении определенных правил, грамотном выборе места и должной экипировке зима — лучшее время для тренировок на улице. Мы отправили создателей проекта Go Bro Федора Гамалея и Даниила Радлова в Подмосковье, чтобы составить для вас наглядный путеводитель по зимним видам спорта.

Материал подготовлен совместно с арт-усадьбой «Веретьево», где можно не только повторить нашу тренировку, но и восстановиться, например, попарившись в бане, а также отпраздновать Новый год вдалеке от городской суеты.