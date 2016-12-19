Мантра правильного Нового года — «подготовка, подготовка, подготовка». Во время приятной суеты легко поймать тот самый сказочный дух. Мы решили облегчить вам жизнь и для совместного проекта с Fazer подготовили инструкции к 15 простым предметам, которые украсят вечеринку.

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Гирлянды для домашних цветов Сияющая скатерть Лучший новый мир Шары-портреты Фон для фотографий Маски Лед с глиттером Праздничные колпачки Выставка фотографий Печенье с предсказаниями Праздничные свечи Реквизит для фотографий Минималистичные елки Абстрактные скульптуры-елки Венок из конфет
Прищепки
Воздушный шарик
Мишура
Нитки
Конфеты
Фотографии
Краска
Ножницы
Соломинка
Картон
Фломастеры
Глиттер
Лед
Свечи
Бумага
Ткань
Резинка
Дождик
Вешалка
Клей ПВА
Елочные шары
Скотч
Тесто

Как сделать?
Нужно: нитки, конфеты

Как будут выглядеть комнатные растения, когда рядом с ними наряженная елка? Ответ очевиден: голыми. Позаботьтесь о праздничных нарядах для алоэ, кактусов и орхидей в квартире и сделайте для них маленькие гирлянды. Привяжите на блестящие нитки конфеты за хвостики.

Как сделать?
Нужно: ткань, бумага

Глиттера много не бывает, так что купите отрез золотого материала с пайетками или переливающегося атласа. Можно присмотреться и к ткани с новогодними принтами; любители психоделического и мистического творчества Дэвида Линча — берите синий бархат. Кроме того, на AliExpress продаются рулоны обоев с блестками, из которых тоже можно сделать сверкающую скатерть.

Как сделать?
Нужно: ПВА, ножницы

Благодаря нехитрому трюку за минуту можно добавить на улицы больше новогодних елок, стрит-фуд-киосков и общественных пространств. Чтобы увидеть преображение Москвы из собственного окна, наберите ПВА в шприц без иглы, нарисуйте им на канцелярском пакете все, чего не хватает столице (для точности — вложите внутрь трафарет и обведите его), подождите, пока «рисунок» засохнет, снимите его и приклейте на окно.

Как сделать?
Нужно: елочные шары, краски

Прозрачные или белые елочные шары можно превратить в портреты друзей с помощью акриловых красок или маркеров для стекла. Нарисуйте на них участников вашей вечеринки и подарите гостям на прощание — идеальный сувенир.

Как сделать?
Нужно: дождик, двусторонний скотч

Чтобы праздничные снимки отличались от десятков других, стоит позаботиться о фоне — максимально сверкающе-новогоднем. Сделать его можно за пять минут: купите длинный золотой дождик, приклейте его на стену двусторонним силиконовым скотчем (он легко снимается, и его можно клеить даже на краску).

Как сделать?
Нужно: картон, резинка, фломастеры

Сложите лист мягкого картона формата А4 пополам вдоль (это будет линия носа), затем перпендикулярно отогните треть длины, отступите на этом сгибе два сантиметра от линии носа и вырежьте глаза. Разверните лист, нарисуйте линии на месте скул, сбоку подбородка и лба, вырежьте там треугольники, чтобы убрать лишний картон, и снова склейте. Дело за малым — прикрепите резинку, примерьте маску, нарисуйте нос, рот и вырежьте их по контуру.

Как сделать?
Нужно: лед, глиттер

Блесток много не бывает. Если использовать пищевой глиттер, то можно добавить цвета и сияния в новогодние коктейли. Дайте льду чуть-чуть подтаять, посыпьте глиттером и снова поместите в морозилку. Когда блестки будут таять в бокале, напиток станет чуть слаще.

Как сделать?
Нужно: ПВА, картон, резинка, мишура

Вырежьте из цветного картона треть круга. Сверните и склейте конус. Сделайте у основания две маленькие дырочки и проденьте резинку. Колпачки можно декорировать мишурой. Наденьте получившийся колпачок, дайте друзьям либо нацепите на пробегающего мимо питомца.

Как сделать?
Нужно: воздушные шары с гелием, фотографии, прищепки, конфеты

Чтобы вспомнить лучшие моменты уходящего года, устройте домашнюю выставку: распечатайте фотографии, надуйте гелием воздушные шары и прикрепите к ним карточки на прищепки. Проголосуйте за самые приятные события конфетами. К приятному событию прикрепите одну, к очень приятному — две, а к восхитительному — все три.

Как сделать?
Нужно: тесто, бумага

Если в 2017 году вы хотите взять в руки судьбу свою и окружающих — испеките печенье с предсказаниями. Сперва напишите пророчества на бумажках длиной шесть-семь сантиметров и шириной один сантиметр. Затем сделайте тесто (3 взбитых белка, 1 стакан сахарной пудры, 1,5 ст. л. растопленного сливочного масла, ½ стакана муки), разогрейте духовку до 150 °C, застелите противень бумагой для запекания и вылейте на нее тесто так, чтобы получились круги диаметром восемь-десять сантиметров. Через 10 минут выньте подрумянившиеся блинчики, быстро, пока они не остыли, вложите в них предсказания, согните блинчики пополам (чтобы получились полукруги), а потом еще раз пополам — для этого перегните их через край кружки. Положите печенья, например, в стаканы — чтобы они не развернулись, пока не застынут.

Как сделать?
Нужно: ПВА, глиттер, свечи

Таинственное новогоднее сияние помогут создать свечи в глиттере — разноцветные блестки будут приятно мерцать в свете колышущихся огоньков. Покройте свечи ПВА, кистью нанесите глиттер (например, традиционный новогодний красный и золотой) и получайте +10 к карме праздника.

Как сделать?
Нужно: картон, фломастеры, трубочки для напитков

Важное дополнение к праздничному фону для фотографий. Вырежьте из картона и раскрасьте бороду и колпак Деда Мороза, куранты со стрелками и спич-баблы. Если в руках держать их будет неудобно — прикрепите к реквизиту трубочки для напитков: так условная борода будет лучше смотреться в кадре.

Как сделать?
Нужно: картон, краски, глиттер

Вырежьте из плотного картона два треугольника одинакового размера. Вспомните школьные уроки геометрии и проведите в середине каждого линию, перпендикулярную его основанию. Сделайте по ней надрез: на одном — от вершины до середины, на другом — от основания. Осталось соединить заготовки, раскрасить и присыпать глиттером.

Как сделать?
Нужно: скотч, серебряные или золотые нитки, конфеты

Если вы любитель современного искусства, сделайте абстрактную кинетическую скульптуру-елку. Для этого вам надо подвесить к потолку конус из конфет. Возьмите одну конфету, привяжите ее на нитку за хвостик и прикрепите на бумажный скотч к потолку — это будет верхушка елки. Представьте, что точка, в которой вы подвесили конфету — центр воображаемой окружности. Возьмите семь конфет, привяжите их на нитки разной длины (но все длиннее, чем нитка первой конфеты) и укрепите их в разных точках окружности — это первый ярус елки. Дальше представьте окружность побольше, возьмите нитки подлиннее и прикрепите на них следующий ярус — скажем, 11 конфет. Продолжайте, пока не получится елка нужной длины: мы, например, дошли до семи ярусов, в последнем было 23 конфеты.

Как сделать?
Нужно: вешалка, конфеты, резинки

Нет ничего более новогоднего, чем праздничный венок. Особенно приятно, если он сделан из конфет, а значит, его можно иногда по чуть-чуть объедать. Инструкция простая: чтобы получить основу, возьмите проволочную вешалку (на такой обычно отдают вещи из химчистки) и разогните ее так, чтобы она превратилась в круг с петлей наверху — за нее можно будет венок подвесить. Потом возьмите конфеты и с помощью резинок привяжите их за хвостики к получившейся основе. Немного терпения — конфет понадобится штук 300 — и сладкое украшение готово.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ FAZER

 