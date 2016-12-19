Как сделать?

Нужно: нитки, конфеты Как будут выглядеть комнатные растения, когда рядом с ними наряженная елка? Ответ очевиден: голыми. Позаботьтесь о праздничных нарядах для алоэ, кактусов и орхидей в квартире и сделайте для них маленькие гирлянды. Привяжите на блестящие нитки конфеты за хвостики.

Как сделать?

Нужно: ткань, бумага Глиттера много не бывает, так что купите отрез золотого материала с пайетками или переливающегося атласа. Можно присмотреться и к ткани с новогодними принтами; любители психоделического и мистического творчества Дэвида Линча — берите синий бархат. Кроме того, на AliExpress продаются рулоны обоев с блестками, из которых тоже можно сделать сверкающую скатерть.

Как сделать?

Нужно: ПВА, ножницы Благодаря нехитрому трюку за минуту можно добавить на улицы больше новогодних елок, стрит-фуд-киосков и общественных пространств. Чтобы увидеть преображение Москвы из собственного окна, наберите ПВА в шприц без иглы, нарисуйте им на канцелярском пакете все, чего не хватает столице (для точности — вложите внутрь трафарет и обведите его), подождите, пока «рисунок» засохнет, снимите его и приклейте на окно.

Как сделать?

Нужно: елочные шары, краски Прозрачные или белые елочные шары можно превратить в портреты друзей с помощью акриловых красок или маркеров для стекла. Нарисуйте на них участников вашей вечеринки и подарите гостям на прощание — идеальный сувенир.

Как сделать?

Нужно: дождик, двусторонний скотч Чтобы праздничные снимки отличались от десятков других, стоит позаботиться о фоне — максимально сверкающе-новогоднем. Сделать его можно за пять минут: купите длинный золотой дождик, приклейте его на стену двусторонним силиконовым скотчем (он легко снимается, и его можно клеить даже на краску).

Как сделать?

Нужно: картон, резинка, фломастеры Сложите лист мягкого картона формата А4 пополам вдоль (это будет линия носа), затем перпендикулярно отогните треть длины, отступите на этом сгибе два сантиметра от линии носа и вырежьте глаза. Разверните лист, нарисуйте линии на месте скул, сбоку подбородка и лба, вырежьте там треугольники, чтобы убрать лишний картон, и снова склейте. Дело за малым — прикрепите резинку, примерьте маску, нарисуйте нос, рот и вырежьте их по контуру.

Как сделать?

Нужно: лед, глиттер Блесток много не бывает. Если использовать пищевой глиттер, то можно добавить цвета и сияния в новогодние коктейли. Дайте льду чуть-чуть подтаять, посыпьте глиттером и снова поместите в морозилку. Когда блестки будут таять в бокале, напиток станет чуть слаще.

Как сделать?

Нужно: ПВА, картон, резинка, мишура Вырежьте из цветного картона треть круга. Сверните и склейте конус. Сделайте у основания две маленькие дырочки и проденьте резинку. Колпачки можно декорировать мишурой. Наденьте получившийся колпачок, дайте друзьям либо нацепите на пробегающего мимо питомца.

Как сделать?

Нужно: воздушные шары с гелием, фотографии, прищепки, конфеты Чтобы вспомнить лучшие моменты уходящего года, устройте домашнюю выставку: распечатайте фотографии, надуйте гелием воздушные шары и прикрепите к ним карточки на прищепки. Проголосуйте за самые приятные события конфетами. К приятному событию прикрепите одну, к очень приятному — две, а к восхитительному — все три.

Как сделать?

Нужно: тесто, бумага Если в 2017 году вы хотите взять в руки судьбу свою и окружающих — испеките печенье с предсказаниями. Сперва напишите пророчества на бумажках длиной шесть-семь сантиметров и шириной один сантиметр. Затем сделайте тесто (3 взбитых белка, 1 стакан сахарной пудры, 1,5 ст. л. растопленного сливочного масла, ½ стакана муки), разогрейте духовку до 150 °C, застелите противень бумагой для запекания и вылейте на нее тесто так, чтобы получились круги диаметром восемь-десять сантиметров. Через 10 минут выньте подрумянившиеся блинчики, быстро, пока они не остыли, вложите в них предсказания, согните блинчики пополам (чтобы получились полукруги), а потом еще раз пополам — для этого перегните их через край кружки. Положите печенья, например, в стаканы — чтобы они не развернулись, пока не застынут.

Как сделать?

Нужно: ПВА, глиттер, свечи Таинственное новогоднее сияние помогут создать свечи в глиттере — разноцветные блестки будут приятно мерцать в свете колышущихся огоньков. Покройте свечи ПВА, кистью нанесите глиттер (например, традиционный новогодний красный и золотой) и получайте +10 к карме праздника.

Как сделать?

Нужно: картон, фломастеры, трубочки для напитков Важное дополнение к праздничному фону для фотографий. Вырежьте из картона и раскрасьте бороду и колпак Деда Мороза, куранты со стрелками и спич-баблы. Если в руках держать их будет неудобно — прикрепите к реквизиту трубочки для напитков: так условная борода будет лучше смотреться в кадре.

Как сделать?

Нужно: картон, краски, глиттер Вырежьте из плотного картона два треугольника одинакового размера. Вспомните школьные уроки геометрии и проведите в середине каждого линию, перпендикулярную его основанию. Сделайте по ней надрез: на одном — от вершины до середины, на другом — от основания. Осталось соединить заготовки, раскрасить и присыпать глиттером.

Как сделать?

Нужно: скотч, серебряные или золотые нитки, конфеты Если вы любитель современного искусства, сделайте абстрактную кинетическую скульптуру-елку. Для этого вам надо подвесить к потолку конус из конфет. Возьмите одну конфету, привяжите ее на нитку за хвостик и прикрепите на бумажный скотч к потолку — это будет верхушка елки. Представьте, что точка, в которой вы подвесили конфету — центр воображаемой окружности. Возьмите семь конфет, привяжите их на нитки разной длины (но все длиннее, чем нитка первой конфеты) и укрепите их в разных точках окружности — это первый ярус елки. Дальше представьте окружность побольше, возьмите нитки подлиннее и прикрепите на них следующий ярус — скажем, 11 конфет. Продолжайте, пока не получится елка нужной длины: мы, например, дошли до семи ярусов, в последнем было 23 конфеты.

Как сделать?

Нужно: вешалка, конфеты, резинки Нет ничего более новогоднего, чем праздничный венок. Особенно приятно, если он сделан из конфет, а значит, его можно иногда по чуть-чуть объедать. Инструкция простая: чтобы получить основу, возьмите проволочную вешалку (на такой обычно отдают вещи из химчистки) и разогните ее так, чтобы она превратилась в круг с петлей наверху — за нее можно будет венок подвесить. Потом возьмите конфеты и с помощью резинок привяжите их за хвостики к получившейся основе. Немного терпения — конфет понадобится штук 300 — и сладкое украшение готово.