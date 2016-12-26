До наступления Нового года осталось совсем немного, а значит, время подводить итоги. Для этого мы попросили участницу Maiden Obey Дашу Уточку рассказать о важных музыкантах и событиях 2016 года.

Материал подготовлен в сотрудничестве с Casa Musica – конкурсом независимых музыкантов, победители которого получили возможность записать свой клип с ротацией на MTV. В проекте участвовали молодые исполнители, экспериментирующие в разных жанрах: от хип-хопа до техно. В этом году Casa Musica также организовала серию вечеринок: в двухэтажной зоне на фестивале AFP-2016, на веранде Jagger, в «Летнем саду», а также выступление немецкого эйсид-хаус дуэта Hardfloor в «Конструкторе».