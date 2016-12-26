СпецпроектыУчастница Maiden Obey Даша Уточка — о главном в музыке в 2016 году
Важные музыканты и события уходящего года
До наступления Нового года осталось совсем немного, а значит, время подводить итоги. Для этого мы попросили участницу Maiden Obey Дашу Уточку рассказать о важных музыкантах и событиях 2016 года.
Материал подготовлен в сотрудничестве с Casa Musica – конкурсом независимых музыкантов, победители которого получили возможность записать свой клип с ротацией на MTV. В проекте участвовали молодые исполнители, экспериментирующие в разных жанрах: от хип-хопа до техно. В этом году Casa Musica также организовала серию вечеринок: в двухэтажной зоне на фестивале AFP-2016, на веранде Jagger, в «Летнем саду», а также выступление немецкого эйсид-хаус дуэта Hardfloor в «Конструкторе».
Иван Дорн
Почти всю прошлую зиму я провела в теплых краях, поэтому интересные события начались для меня весной. В марте в Москву приехал Иван Дорн, которого я очень люблю. Пусть его звезда и зажглась не в этом году, а раньше на пару лет, в 2016-м вышел клип «Ты всегда в плюсе». Последний раз британский гэридж я видела по телевизору в начале 2000-х.
Отмена Outline и выступление Мулату Астатке в «Музеоне»
Летом власти в последний момент запретили фестиваль Outline. Организаторам пришлось распределять иностранных артистов по дружественным местам. Так я попала на Мулату Астатке и The Skatalites в парке «Музеон». Потанцевать с друзьями под эфиопский джаз и ска на лужайке было райским наслаждением.
«Рабица»
Тренд на техно, который появился в Москве благодаря «Арме 17», подхватили и другие клубы. На этой волне летом появилась «Рабица». Клуб, созданный компанией друзей, сразу стал очень популярным, там даже устраивала вечеринку Нина Кравиц.
«Кругозор»
Другим важным местом стал летний поп-ап-клуб «Кругозор» — проект агентства Stereotactic. Ребятам удалось создать нетривиальное и уютное пространство на задворках промышленного склада. Все лето здесь можно было послушать музыку от техно до джаза, встретить самых приятных людей, а также выпить и вкусно перекусить.
Кедр Ливанский
Кедр Ливанский — она же Яна Кедрина — подружка, с которой в былые времена мы стояли на ушах на всех панк-концертах. Яна — гордость российской электронной сцены, про нее пишет Pitchfork, о ней говорят на Западе. Трек «Разрушительный круг» многих влюбил в себя своей глубиной и меланхоличностью.
«Грибы»
Хип-хоп команда «Грибы» зацепила клипом на песню «Интро»: веселый текст и хаус-бит сделали сильный контраст такому модному в этом году направлению, как трэп, который, видимо, уже многим поднадоел.
Луна
В конце года прогремели не только «Грибы», но и другой представитель украинской сцены – поп-певица Луна. Меланхоличная музыка Кристины Бардаш, напоминающая Лану Дель Рей, пришлась по вкусу романтичным девушкам.
«Скотобойня»
«Скотобойня», «Вичаут» и теперь еще новая серия вечеринок «Грезы» — проекты одной и той же промогруппы. Это большие тематические рейвы, любимые в основном юными людьми. Габбер, витч-хаус и фьюче-гэридж — эти мероприятия круто разнообразили ночную жизнь Москвы для тех, кому неинтересно ходить только на техно или дип-хаус. Вечеринки для поколения постинтернета и Tumblr.
«Русский аттракцион»
«Русский аттракцион» — это самые любопытные и странные вечеринки в Москве. Каждая проходит в новом безумном месте и формате: бильярдная, кабак, байкерский клуб. О каждом следующем событии сообщается только в день мероприятия. Среди выступающих может быть как рэпер Гнойный, так и панк-группа «Екатерина» или продюсер Антоха МС.
Casa Musica
Летом Bacardi и Casa Musica привозили Hardfloor, пионеров эйсид-хауса, дуэт знакомый с 90-х. Чтоб устраивать вечеринки, похожие на выступление немцев в клубе "Конструктор", – можно будет купить портативную колонку Bacardi Carta Negra Music Box. Девайс уже в продаже, так что веселый Новый год обеспечен.
Материал подготовлен при поддержке CASA Musica
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