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Выбираем лучшие горнолыжные курорты
В Австрии хорошо всегда: летом — на озерах и на фестивалях, зимой — в горах. Традиционно лыжники едут в Тироль и на курорты земли Зальцбург, делая остановку на родине Моцарта и шоколадных конфет моцарткугель. У каждого курорта своя специфика, но в одном сомнений никаких: каникулы в Альпах запоминаются надолго. Для совместного проекта с Австрийским представительством по туризму мы подготовили гид по развлечениям на главных горнолыжных курортах страны.
Какая-то неизвестная надпись для карты ниже
Кицбюэль (Тироль)
Кицбюэль — участник престижного объединения альпийских курортов Best of the Alps, тирольская столица горнолыжного шика. Здесь экспериментируют с горной кухней, шьют приталенные горнолыжные куртки из кожи (запомните имя Каспар Фрауэншух), а еще отсюда можно привезти в качестве сувенира гусли — если заказать их за десять месяцев до приезда. Кицбюэль не разочарует искушенных горнолыжников и эстетов при условии, что они готовы потратить на отдых круглую сумму. Выдающимся покорителем склонов при этом быть не обязательно, тем более что их и так здесь хватает: как-никак в календаре событий курорта — этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Из 209 километров подготовленных трасс почти половина — синие (91 километр), ну а для экстремалов есть «Штрайф» и еще четыре черных трассы, которые вместе составляют «большую пятерку». И не забудьте оставить немного времени на культурную программу. Местные пейзажи и сюжеты вдохновляли художника-экспрессиониста Альфонса Вальде — его жизнерадостную живопись можно увидеть в музее Кицбюэля.
Разноцветный центр и рестораны высокой кухни
Первая и очевидная особенность Кицбюэля — он очень красивый. Старинный центр города с разноцветными домиками поднимает настроение даже в сильный снегопад, когда природа выглядит черно-белой. Заключенный в толстые крепостные стены исторический центр когда-то служил приютом серебродобытчикам, а сейчас его обитатели развлекаются тем, что тратят деньги в дизайнерских бутиках и ресторанах высокой кухни. Четыре заведения с мишленовскими звездами на одном курорте — где еще в Австрии такое встретишь?
«Трасса сумасшедших»
С 1931 года на курорте проводится мужской этап Кубка мира по горным лыжам — гонка «Ханенкамм». Она ассоциируется в первую очередь с трассой скоростного спуска «Штрайф», одной из самых сложных и страшных в мире. Лыжники развивают на ней скорость до 140 км/ч (что неудивительно при максимальном наклоне в 85 %), а потом признаются себе и миру, что соревноваться на этом склоне могут только сумасшедшие и если ты просто добрался до финиша, то уже победитель. Рекорд прохождения «Штрайфа» с 1997 года принадлежит австрийцу Фрицу Штроблю — 01:51,58.
Пятизвездочные отели Кицбюэля
Пятизвездочные отели — признак, по которому безошибочно можно определить горнолыжный курорт высокого уровня. В Кицбюэле «пятерок» четыре, каждая не только со спа-центром и рестораном, но и со своей историей. Скажем, расположенный над курортом Schloss Lebenberg — бывший охотничий домик, где раньше отдыхали аристократы. Или же Weisses Rössl, который находится в самом центре, — постоялый двор XVI века, где меняли лошадей путешественники, едущие из Инсбрука в Зальцбург, постепенно превратился в самый роскошный отель.
Заальбах (земля Зальцбург)
Хотите увидеть классическую нарядную Австрию с деревянными шале и белой церковью с куполом-луковкой, обедать гуляшом и ужинать шницелем, не забыв шнапс на дижестив, — вам в Зальбах-Хинтерглемм. Курорт не сильно бьет по карману, веселится до утра, и даже если природа экономит на снегопадах — исправно работают пушки. Фишка Зальбаха-Хинтерглемма — ски-сафари. Помимо самого большого 68-километрового круга, есть еще четыре маршрута поменьше, на два-три часа катания. «Тирольский», к примеру, приведет вас к границе между, собственно, Тиролем и землей Зальцбург. Впрочем, некоторые любители адреналина предпочитают вообще никуда не уезжать, проводя время в огромном сноупарке Night Park. Как следует из названия, он не закрывается даже с заходом солнца и каждый день, кроме воскресенья, работает до 21:30. Его обслуживает собственная теплая гондола на восемь мест — курорт вообще дружит с современными технологиями и постоянно инвестирует в обновление инфраструктуры.
Крупнейшая зона катания в Австрии
Официальные цифры таковы: в Зальбах-Хинтерглемме самая большая в Австрии зона катания — 270 километров трасс. Кроме того, здесь новые и быстрые подъемники, благодаря которым никогда не бывает очередей. Сноубордисты оценят почти полное отсутствие бугелей — только кабинки и креселки. Курорт поддерживает концепцию ski in / ski out — подъемники стартуют прямо из центра обеих главных деревушек. Трассы преимущественно для лыжников среднего уровня — для них тут рай.
Круговые маршруты
Часть здешних трасс — что редкость в Австрии — закольцована: самый большой круговой маршрут, проходящий через Зальбах, Хинтерглемм, Леоганг и Фибербрунн, имеет протяженность 68 километров. С остановкой на ланч это целый день приятнейшего катания. А если снег свежий, то любителям целины не обязательно в процессе путешествия всегда оставаться на трассах — зона размечена для фрирайда, и у подъемника «Штройбеден» есть пункт, где можно взять карту местности. Кстати, в Фибербрунне в марте проходят соревнования про фрирайду — Swatch Freeride World Tour 2017.
Апре-ски и ночная жизнь
Зальбах-Хинтерглемм известен своей насыщенной ночной жизнью. Больше 20 баров и клубов развлекают туристов с полудня и до утра. Здесь есть бар Why Not, официально специализирующийся на танцах на столах. Есть ночной клуб Castello, куда приезжают диджеи со всей Европы. Есть боулинг Bobby’s Pub Kegelbahn с четырьмя дорожками, которые в высокий сезон лучше резервировать заранее. Есть даже апре-ски-бар в бывшей средневековой тюрьме под названием Zum Turm — теперь там играют громкий немецкий рок.
Целль-ам-Зее-Капрун (земля Зальцбург)
Целль-ам-Зее, как понимают из названия знатоки немецкого языка, стоит на озере: летом в нем можно купаться, а зимой настает время коньков, саней и даже сноукайтинга. У соседнего Капруна свой ледяной запас — ледник Кицштайнхорн, но курорты друг с другом не соревнуются — наоборот, вместе стараются порадовать гостей. Целль-ам-Зее чуть более буржуазный: в нем расположен Salzburgerhof, единственный пятизвездочный отель курорта с приставкой superior, к тому же с рестораном, обладающим двумя колпаками «Го-Мийо». За модными брендами тоже нужно идти сюда. Капрун отвечает спа-комплексом Tauern Spa и музеем нацпарка «Высокий Тауэрн» на леднике. У обоих курортов имеется по «домашней» горе — Шмиттен у Целль-ам-Зее и Майскогель у Капруна, но гости Капруна катаются в основном на Кицштайнхорне, потому что Майскогель с его несколькими склонами больше подходит для семей с маленькими детьми и новичков. В общей сложности здесь 138 километров трасс. Самая известная — «Черная мамба». Ее максимальный уклон — 63 %, длина — один километр, перепад высот — 290 метров.
Дизайн-студия Porsche
На курорте Целль-ам-Зее в 1974 году открылась дизайн-студия Porsche, которая за эти годы успела поработать на клиентов по всему миру, включая сингапурский аэропорт и метрополитен в Осло, а в 2009 году добралась и до родного городка. Студия обновила дизайн гондолы для самой старой канатной дороги курорта, которая обслуживает гору Шмиттенхоэ. На этой горе, кстати, трижды в неделю можно кататься по вечерам, а еще здесь есть фан-трасса протяженностью 1300 метров.
Горнолыжный ледник Кицштайнхорн
Визитная карточка курорта — Кицштайнхорн, первая и единственная ледниковая зона катания в Зальцбургском крае. Она открыта почти круглый год за исключением двух месяцев летом. На самом верху Кицштайнхорна находится смотровая площадка Gipfelwelt 3000 с табличкой «3029 m — Top of Salzburg», у которой традиционно фотографируются в хорошую погоду. Кроме того, на леднике находится пять фрирайд-маршрутов, стартующих недалеко от подъемников. А на самом верху зимой работают сразу несколько сноупарков и самый большой в Австрии суперпайп длиной 160 метров и высотой 6,6 метра.
Сноукайтинг и спа-комплекс
Внизу, в свою очередь, тоже достаточно развлечений: можно покататься на беговых лыжах или заняться сноукайтингом на озере Целль. Сноукайтинг — катание на лыжах или сноуборде за буксировочным кайтом — требует продвинутого умения управлять своим снарядом, поскольку следить приходится не только за ногами, но и за руками. Но если опыт есть и ветер удачный, за день-два под руководством опытных инструкторов (например, из компании Outdoor Experience) можно освоить азы техники. А вот для посещения комплекса Tauern Spa точно не нужно никакой специальной подготовки. Там имеется несколько бассейнов, включая открытый — с теплой соленой водой, большой набор саун, а также массажные и косметические кабинеты. После водных процедур рекомендуем отправиться в ресторан Genussallee или бар Kitzblick.
Зальцбург
Город Моцарта и всемирно известного летнего оперного фестиваля давно перестал ассоциироваться исключительно с академическим искусством. Зальцбург любит эксперименты. Традиции здесь идут рука об руку с новаторскими идеями. Возвышающаяся над городом средневековая крепость Хоэнзальцбург принимает художников и других творческих людей, которые приезжают учиться в основанной Оскаром Кокошкой Летней академии. Создатель Red Bull Дитрих Матешиц отвечает за передовую гастрономию: он открыл три ресторана — Ikarus в выставочном павильоне Hangar-7 рядом с аэропортом, Carpe Diem и Afro Café в Старом городе. Самый старый постоялый двор Blaue Gans после реновации стал арт-отелем с уклоном в современное искусство — и таких примеров очень много. Зимой в Зальцбурге прибавляется еще одно развлечение — горные лыжи. До зоны катания Флахау можно бесплатно добраться всего за час, так что отпуск в Зальцбурге — это уникальный шанс совместить городские развлечения с горнолыжным спортом. Утром на горе, вечером на концерте.
Современное искусство
С 2002 по 2011 год фонд Salzburg Foundation ежегодно приглашал известных художников, чтобы те в публичном пространстве создали объект, который символизирует Зальцбург. В результате на площадях, берегах реки Зальцах, на горе Мёнхсберг и даже в кафедральном соборе появились неожиданные скульптуры, архитектурные конструкции и инсталляции. Марина Абрамович установила у отеля «Захер» стул для Моцарта высотой 15 метров, Эрвин Вурм «вырастил» в Фуртвенглер-парке пять огурцов, а Штефан Балкенхоль водрузил на площади Капительплац золотой шар, с которого взирает на замок Хоэнзальцбург мужчина в белой рубашке.
Исторические самолеты в Hangar-7
Удивительный гибрид гурме-ресторана и выставочного павильона, где собраны исторические самолеты, вертолеты и болиды «Формулы-1». Изначально раритеты с крыльями и пропеллерами принадлежали компании бывших пилотов и механиков. Когда коллекция перестала умещаться в аэропорту Инсбрука, на помощь пришел создатель Red Bull Дитрих Матешиц и построил рядом с аэропортом Зальцбурга специальный ангар — Hangar-7. Он же открыл там ресторан с уникальной концепцией: каждый месяц приезжает известный шеф-повар и создает свое меню. В расписании 2017 года фигурируют повара из Мехико, Нью-Дели, Копенгагена и Нью-Йорка.
Бесплатный ски-шаттл в зону Флахау
Жить в Зальцбурге и кататься в горах — это реальность. Всего в часе езды от города расположена зона катания Snow Space Flachau, входящая в горнолыжный регион Ски-Амаде. Утром туда отправляется бесплатный ски-шаттл из центра города и вечером привозит лыжников назад. Сориентироваться в том, где купить ски-пасс и как взять в аренду оборудование, помогает гид, сопровождающий каждый шаттл. Зона катания насчитывает около 110 километров трасс. Шаттл курсирует с середины декабря до середины марта.
Долина Гастайн (земля Зальцбург)
У долины Гастайн богатое прошлое: здесь добывали золото кельты, лечился термальной водой «железный канцлер» Отто фон Бисмарк, а Зигмунд Фрейд размышлял об Эросе и Танатосе, любуясь драматичными альпийскими пейзажами. Помимо прославившегося в XIX веке Бад-Гастайна, кинематографично разделенного водопадом на две части, в долине еще два курорта — равнинный просторный Бад-Хофгастайн и спокойный Дорфгастайн, где предпочитают селиться семьи с детьми. Зона катания входит в горнолыжный регион Ski Amadé и насчитывает в общей сложности 205 километров трасс. Часть ее расположена непривычно высоко для Австрии: 2650 метров — самая высокая точка Шпортгастайна, который к тому же находится в красивейшем национальном парке «Высокий Тауэрн». Один нюанс: туда нужно специально ехать на ски-бусе. Остальные трассы доступны в режиме ski in / ski out. А после катания стоит уделить внимание термальным комплексам с целебной, насыщенной радоном водой — Felsentherme в Бад-Гастайне и Alpentherme в Бад-Хофгастайне.
Вена в Альпах: богемные отели ар-деко
Построенные в начале XX века помпезные отели в стиле ар-деко, некогда определившие образ курорта Бад-Гастайн, по-прежнему существуют и принимают гостей — правда, сменивших аристократическое платье на горнолыжные костюмы. Символом богемной жизни остается 11-этажный Grand Hotel de l’Europe, распахнувший свои двери в 1909 году. Некогда самый большой и современный отель Австро-Венгрии, в конце прошлого века он оказался на грани банкротства. Номера были распроданы как апартаменты, некоторые из них доступны для бронирования. На нижнем этаже работает азиатский ресторан Ginger n’ Gin.
Радоновые термальные источники
Термальные источники долины Гастайн продолжают бить ключом: пять миллионов литров горячей воды, насыщенной радоном, ежедневно поступают в центры Alpentherme и Felsentherme, а также во многие отели Бад-Гастайна и Бад-Хофгастайна — и там можно принимать радоновые ванны под контролем врача. Кроме того, в горе Радхаусберг функционируют радоновые штольни, незаменимые для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей и кожи. Там можно пройти курс лечения или просто забронировать ознакомительный сеанс.
Сноупарк Funslope Gastein
Зона катания Гастайна может похвастаться несколькими нетривиальными для гор идеями: к примеру, здесь есть самый высокий в Европе подвесной мост и похожая на корону смотровая площадка «Глокнерблик», с которой открывается фантастический вид на самую высокую вершину Австрии — гору Гросглоккнер. В этой же зоне катания — конкретно в Шлоссальме — каждый год строится Funslope Gastein. Это нечто среднее между обычной трассой, сноупарком и скоростным спуском. Специальной подготовки она не требует — нужны только энтузиазм и готовность рискнуть.
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