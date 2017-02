Кицбюэль (Тироль)

Кицбюэль — участник престижного объединения альпийских курортов Best of the Alps, тирольская столица горнолыжного шика. Здесь экспериментируют с горной кухней, шьют приталенные горнолыжные куртки из кожи (запомните имя Каспар Фрауэншух), а еще отсюда можно привезти в качестве сувенира гусли — если заказать их за десять месяцев до приезда. Кицбюэль не разочарует искушенных горнолыжников и эстетов при условии, что они готовы потратить на отдых круглую сумму. Выдающимся покорителем склонов при этом быть не обязательно, тем более что их и так здесь хватает: как-никак в календаре событий курорта — этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Из 209 километров подготовленных трасс почти половина — синие (91 километр), ну а для экстремалов есть «Штрайф» и еще четыре черных трассы, которые вместе составляют «большую пятерку». И не забудьте оставить немного времени на культурную программу. Местные пейзажи и сюжеты вдохновляли художника-экспрессиониста Альфонса Вальде — его жизнерадостную живопись можно увидеть в музее Кицбюэля.