Летая самолетами, мы быстро перемещаемся в пространстве, но не видим всех красот на нашем пути, что остаются внизу, под облаками. Охватить неизведанное, будь то живописная природа, памятники архитектуры или масштабные инженерные сооружения — многое притаилось на пути из точки А в точку Б, — можно, отправившись в путь на машине. Если нет машины, найдите попутчиков на сервисе BeepCar и разделите расходы на бензин, так дорога будет дешевле и водителю, и пассажиру. Вам остается выбрать, что посмотреть, и вот небольшая подборка мест.