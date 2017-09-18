Спецпроекты10 мест в России, до которых не добраться на самолете
Рассказываем, почему стоит путешествовать на автомобиле
Летая самолетами, мы быстро перемещаемся в пространстве, но не видим всех красот на нашем пути, что остаются внизу, под облаками. Охватить неизведанное, будь то живописная природа, памятники архитектуры или масштабные инженерные сооружения — многое притаилось на пути из точки А в точку Б, — можно, отправившись в путь на машине. Если нет машины, найдите попутчиков на сервисе BeepCar и разделите расходы на бензин, так дорога будет дешевле и водителю, и пассажиру. Вам остается выбрать, что посмотреть, и вот небольшая подборка мест.
Москва — Санкт-Петербург
Что смотреть: Валдайское озеро
Это озеро часто сравнивают с Байкалом. В теплое время года можно арендовать лодку и добраться до живописного Рябинового острова, а зимой покататься на лыжах. У озера находятся построенный еще в XVIII веке Иверский мужской монастырь и город Валдай. Неподалеку — еще одно озеро, Ужин, путь к которому лежит через сосновый бор.
Москва — Нижний Новгород
Что смотреть: Гороховец
Концентрация памятников архитектуры в небольшом городе в часе езды от Нижнего Новгорода слегка сбивает с толку. В Гороховце — монастыри, купеческие палаты, деревянные дома в стиле модерн (в первую очередь — особняк Шорина). А любители рыбалки могут попытать счастье на берегу реки Клязьмы.
Москва — Калининград
Что смотреть: замки и кирхи Калининградской области
В XIII веке Тевтонский орден с папского благословения довольно бесцеремонно колонизировал диких прусских язычников. Результатом неистового просвещения стали в том числе и местные замки. От одних остались развалины, другие дошли до нас в сохранности. Самые примечательные — в Черняховске, Правдинске, Светлогорске, Советске, Балтийске. По дороге в Калининград заезжайте и на Куршскую косу — длинную песчаную полосу с пляжами от Зеленоградска до Клайпеды.
Москва — Вологда
Что смотреть: Переславль-Залесский
Проезжая через Переславль-Залесский — особенно ночью, когда дома подсвечены, — вы будто попадаете в другое место и время. Почти из любой точки в Переславле-Залесском видны колокола: здесь пять архитектурных комплексов монастырей и девять церквей. Кроме этого, тут россыпь музеев разного калибра — от исторического до музея чайника.
Москва — Сочи
Что смотреть: Елец, «Галичья Гора»
На пути в Сочи следует сделать как минимум две остановки. Во-первых, в заповеднике «Галичья Гора» — посмотреть на редкие виды хищных птиц. Во-вторых, в нашпигованном храмами (Вознесенский собор), домами-музеями (Ивана Бунина) и различного рода художественными и краеведческими музеями (дом кружева) Ельце. По ранжиру городок похож на Плёс и Гороховец.
Москва — Великий Новгород
Что смотреть: Вышний Волочёк
Главная достопримечательность города — система каналов и рек, по которой когда-то проходил путь новгородских купцов, а сейчас катаются на лодках туристы. Пройдя по Петербургскому мосту, можно попасть на искусственный остров и посмотреть на Путевой дворец Екатерины II. Мостов в Верхнем Волочке, кстати, достаточно для того, чтобы краеведы прозвали его «Тверской Венецией».
Москва — Астрахань
Что смотреть: Элиста
Элиста — стилистическое недоразумение. В город с инопланетным названием едут за тем, что обычно не ожидаешь увидеть на юге России. Например, ступы, пагоды и буддийские субурганы. Но это неожиданно только на первый взгляд: Элиста — столица Калмыкии. Чтобы ближе ознакомиться с местным колоритом, отправляйтесь в фотогеничный музей кочевой культуры.
Санкт-Петербург — Соловки
Что смотреть: поселок Калевала
Если едете на Соловки, загляните в Калевалу, поселок богат не только рунопевческими традициями, но и образцами северного деревянного зодчества. Местная достопримечательность — сосна имени финского фольклориста Лённрота. Именно под ней, по преданию, пели руны жители поселка.
Санкт-Петербург — Мурманск
Что смотреть: поселок Териберка
Суровый поселок Териберка становится популярным направлением. В этом большая заслуга не только аскетичной и живописной северной природы, но и фестиваля «Новая жизнь», где можно и техно послушать, и хор в национальных костюмах, и дальневосточных крабов попробовать. В другое время тут можно с головой погрузиться в местную кухню (попробовать оленину, палтус, ягоды, грибы) на турбазах и в оленеводческих чумах. А с сентября по март в Мурманске видно полярное сияние.
Санкт-Петербург — Вологда
Что смотреть: Шлиссельбург
В часе езды от Северной столицы — построенная в XIV веке крепость Орешек. Почти век она принадлежала шведам, а сейчас там находится филиал музея истории Петербурга. Добраться до Орехового острова, где находится крепость, из Шлиссельбурга можно на теплоходе или даже весельной лодке.
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