В преддверии Нового года мы в сотрудничестве с разными брендами составляем список всего необходимого, чтобы у вас было больше времени на подготовку к праздникам
В декабре Air France проводит распродажу билетов на первую половину 2018 года (чтобы быть в курсе лучших предложений, подпишитесь здесь). А мы по этому случаю вместе с авиакомпанией рассмотрели небанальные места и события по десяти разным направлениям — никакой Эйфелевой башни, Биг-Бена и Трафальгарской площади.
Пицца в Сан-Франциско
Стоимость авиабилета от 32 900 рублей
В извечном споре жителей Сан-Франциско с ньюйоркцами и чикагцами по поводу того, чья пицца лучше, голос первых часто теряется. Но это еще ничего не значит: в городе на Западном побережье она ничуть не хуже. Идите в Tony’s Pizza Napoletana, который журнал Forbes назвал лучшей пиццерией в США, а владелец заведения Тони Джеминьяни стал первым американцем, выигравшим чемпионат мира по пицце в Неаполе.
Адрес: 1570 Stockton St
Архитектура Рио-де-Жанейро
Стоимость авиабилета от 55 230 рублей
Если вы что-нибудь знаете про архитектуру, то вы наверняка слышали имя Оскара Нимейера. Среди прочего он стал автором проекта футуристического здания музея современного искусства в Нитерое, которое больше похоже на летающую тарелку. Обязательное для посещения место, даже если вы не читаете ArchDaily каждый день.
Адрес: Mirante da Boa Viagem, s/nº — Boa Viagem
Кубинский кофе
Стоимость авиабилета от 33 250 рублей
Кофе на Кубе готовят на каждом шагу, и мы рекомендуем вам пробовать разные места. Но с Café El Escorial вы точно не прогадаете — здесь готовят абсолютно разный кофе: от простого эспрессо до кофе с ромом, ликером, бренди.
Адрес: 317 Mercaderes
Бар «Восточный экспресс» в Лиме
Стоимость авиабилета от 73 710 рублей
Перуанская Лима — довольно туристический город, но здесь есть и необычные и нестандартные места. Например, Orient Express — тематический бар, вдохновленный люксовым поездом Восточный экспресс. Интерьер, как несложно догадаться, имитирует вагон вышеназванного поезда.
Адрес: Pasaje El Suche. Alcanfores 463, int. E-4
Острова у Пунта-Каны
Стоимость авиабилета от 42 630 рублей
Опять же Пунта-Кана — предельно курортно-туристическое место, и местный колорит здесь весьма условный. Рекомендуем на один день выбраться на Саону. Если попытаться коротко описать это место, то это остров из рекламы известного бренда.
Винтажный Париж
Стоимость авиабилета от 17 430 рублей
За последние несколько лет Париж переживал ренессанс: из классического туристического города (разумеется, с прекрасными достопримечательностями и музеями) он превратился в один из центров для модной европейской молодежи. Так, среди обязательных к посещению мест можно назвать винтажный магазин Thanx God I’m a V.I.P. Только будьте осторожны, можно потратить там все деньги.
Адрес: 12 Rue de Lancry
Курица и вафли в Лос-Анджелесе
Стоимость авиабилета от 22 750 рублей
Очередь в Roscoe’s House of Chicken and Waffles, которая чаще всего выходит на улицу, не должна вас отпугнуть. Будьте терпеливы, и наградой за терпение станет лучшая в стране (по мнению знатоков и местных, конечно) курица и вафли — а как еще почувствовать местный колорит?
Адрес: 5006 W Pico Blvd
Современное искусство в Торонто
Стоимость авиабилета от 26 600 рублей
Делимся лайфхаком. В галерею AGO можно в некоторые дни попасть бесплатно. Как правило, это происходит раз в неделю или в месяц. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Адрес: 317 Dundas St W
Хоккей в Монреале
Стоимость авиабилета от 26 600 рублей
Местные называют Монреаль «более модным Торонто». Так ли это или только аналог спора «Москва или Петербург», не беремся судить. Зато советуем сходить на игру местной хоккейной команды «Канадиенс» на стадионе «Белл-центр». Расписание матчей можно посмотреть здесь.
Адрес: 1909 Avenue des Canadiens-de-Montréal
Хайповая одежда в Нью-Йорке
Стоимость авиабилета от 21 350 рублей
Маленький и уютный магазин Supreme в богемном районе Сохо для скейтеров и хайпбистов — это маст. Если к скейтбордингу и лимитированной одежде вы равнодушны, посещение магазина, с которого начался хайп на белую надпись в красном прямоугольнике, уже само по себе опыт.
Адрес: 274 Lafayette St
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