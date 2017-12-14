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В извечном споре жителей Сан-Франциско с ньюйоркцами и чикагцами по поводу того, чья пицца лучше, голос первых часто теряется. Но это еще ничего не значит: в городе на Западном побережье она ничуть не хуже. Идите в Tony’s Pizza Napoletana, который журнал Forbes назвал лучшей пиццерией в США, а владелец заведения Тони Джеминьяни стал первым американцем, выигравшим чемпионат мира по пицце в Неаполе.

Адрес: 1570 Stockton St