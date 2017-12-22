От 8 лет

От 2 194 руб.

Нет ничего лучше настольных игр в новогодние праздники: они нравятся всем, так что «Монополия», можно сказать, подарок для всей семьи. Классическая игра на месте не стоит, эволюционирует. Так, все карточки читаются устройством, в том числе и карточки с собственностью. Нужно просто приложить карточку к гаджету — и деньги уже списаны или зачислены.