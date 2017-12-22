СпецпроектыПод елку: Что подарить ребенку на Новый год
Сумеречная Искорка, кулаки Халка и еще восемь игрушек
В преддверии Нового года мы в сотрудничестве с разными брендами составляем список всего необходимого, чтобы у вас было больше времени на подготовку к праздникам.
Под Новый год подарки ждет каждый ребенок. И если у вас есть дети, то вы, вероятно, знаете, чем они интересуются. А что если нет и вы в поиске подарка, скажем, для детей друзей или племянников? Вместе с Hasbro мы подобрали десять беспроигрышных вариантов.
Рычащий Амурчик
От 4 лет
От 9 738 руб.
Почти каждый ребенок мечтает о домашнем животном — но представьте, как отреагируют родители, если вы решите прийти с таким подарком. Поэтому советуем купить все же игрушку, тем более что этот тигренок моргает, шевелит ушами, приседает, виляет хвостом и даже рычит в ответ на рычание ребенка.
Сумеречная Искорка
От 3 лет
От 10 820 руб.
Даже если у вас нет детей, вы, скорее всего, слышали о вселенной My Little Pony. Перед вами главная героиня мультфильма, единорог Сумеречная Искорка. Игрушка интерактивная: если нажать на кнопку в виде звездочки на копытце, она расскажет историю и споет. У Искорки светится рог, а крылья двигаются как настоящие.
Студия «Оживающие фигуры» Play-Doh Touch
От 3 лет
От 1 686 руб.
Все мамы стремятся развивать творческие способности ребенка, а детей увлекают современные гаджеты. Этот набор понравится и тем, и другим. Слепленную фигурку можно оживить при помощи мобильного приложения, доступного для iOS и Android. В комплекте студия, десять штампов, четыре инструмента, 15 формочек, семь баночек Play-Doh.
Эльза в музыкальном платье
От 3 лет
От 3 890 руб.
По сюжету «Холодного сердца» принцесса Анна и простой парень Кристофф вместе с оленем Свеном и снеговиком Олафом пытаются найти в заснеженных горах старшую сестру Анны, Эльзу, нечаянно наложившую заклятье на их королевство и тем самым обрекшую на вечную зиму его жителей. Перед вами — та самая Эльза. Снежинки на платье подсвечиваются, а если нажать на них — заиграет музыка из мультфильма.
Нерф модулус
От 8 лет
От 5 198 руб.
Нерфингом называется стрельба из игрушечных бластеров Nerf — увлечение современных мальчишек. Стрелы из мягкого полимера, так что они безопасны. У этой модели три режима стрельбы: одиночный, полуавтоматический и автоматический, есть индикатор запаса стрел и запасная обойма в комплекте.
Дракон Дрэгонсторм
От 7 лет
От 5 449 руб.
Если вы поклонник экшен-фильмов, то кто такие трансформеры — наверняка знаете. Дрэгонсторм — самый яркий персонаж пятой части популярной киносаги. Этот огромный трехглавый дракон, трансформирующийся в рыцаря, приведет в восторг любого мальчишку.
Интерактивные кулаки Халка
От 5 лет
От 3 000 руб.
Зеленого гиганта из комиксов Marvel знают и взрослые, а значит, игрушка понравится и вам тоже. Кулаки супергероя благодаря встроенному датчику воспроизводят звуки боя Халка при ударе друг о друга или по поверхности. Серьезно, не увлекайтесь и не отбирайте игрушку у ребенка — себе лучше возьмите мохнатые зеленые тапочки.
Монополия с банковскими картами
От 8 лет
От 2 194 руб.
Нет ничего лучше настольных игр в новогодние праздники: они нравятся всем, так что «Монополия», можно сказать, подарок для всей семьи. Классическая игра на месте не стоит, эволюционирует. Так, все карточки читаются устройством, в том числе и карточки с собственностью. Нужно просто приложить карточку к гаджету — и деньги уже списаны или зачислены.
Скажи, если сможешь
От 16 лет
От 1 546 руб.
Первыми игру опробовали американские инфлюенсеры, а следом появилось популярное видео с процессом. Смотреть на игру в «Скажи, если сможешь» так же интересно, как участвовать. Задача игроков — угадать слова, которые произносит игрок с загубником, не позволяющим смыкать губы. Командам нужно отгадать как можно больше фраз, указанных на карточках. Победителем, как несложно догадаться, объявляется тот, кто отгадает больше всех.
Набор Star Wars
От 4 лет
От 2 284 руб.
Дети любят все, что касается Star Wars: фильмы, мультики, комиксы, игрушки. В прокате новый эпизод, так что подарок как нельзя актуален. В новом наборе — браслет на запястье и фигурка героя кинофильма. С помощью браслета можно управлять фигуркой на расстоянии: она будет произносить фразы героев «Звездных войн».
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