В преддверии Нового года мы в сотрудничестве с разными брендами составляем список всего необходимого, чтобы у вас было больше времени на подготовку к праздникам.

В преддверии Нового года мысли заняты подарками и тем, как не умереть со скуки за десять дней. Вместе с ТЦ «Авиапарк» мы подготовили обширную развлекательную программу, которая поможет безболезненно и нескучно подготовиться к главному событию и пережить долгие выходные.

Ледовые шоу «Северное сияние» и «Кролик в шляпе»

25–30 декабря и 1–6 января, 15:00–15:30

Ледовый каток Mega Ice, 4-й этаж

Для тех, у кого от мысли о классической новогодней елке и всевозможных вариациях на тему «Щелкунчика» уже дергается глаз. Во-первых, это красиво (мы видели фотографии). Во-вторых, интерактивно — так что ребенок, глядя на пируэты на льду, не затоскует.

Music Happy Hour

29–30 декабря и 2–6 января, 18:00–19:00

Что называют счастливыми часами в барах, вам, думаем, объяснять не нужно. В «Авиапарке» счастливый час все-таки другой — музыкальный: речь о сборных новогодних концертах. Коротких (всего час), но с предельно насыщенным треклистом.

Новогодние выступления музыкантов

7 января

Хотелось бы сказать «уличных», но нет. Перед праздниками музыканты будут разгуливать по всему ТЦ и петь в самых неожиданных местах. Подозреваем, что репертуар традиционно новогодний — ставим на инструментальные версии «Last Christmas» и «Let It Snow». Впрочем, это только наши догадки.

«Надо верить в чудеса»

14 января, 13:00

Ледовый каток Mega Ice, 4-й этаж

Так называется праздничный ледовый мюзикл благотворительного проекта «Мы меняем мир». Посыл обнадеживающий, среди актерского состава — симпатичные ребята из проекта «Голос». Подойдет, чтобы снять постновогоднюю хандру и пережить первые, особо тоскливые дни после праздников.

Приемная Деда Мороза

8 декабря — 7 января

Центральный атриум у аквариума, 1-й этаж

Традиционная для любого большого американского универмага штука. Включите любую рождественскую комедию от «Эльфа» до «Плохого Санты» — и поймете, о чем мы: количество шуток на тему «посиди у Санта-Клауса на коленях» зашкаливает. В «Авиапарке» же все вполне канонично: с Дедом Морозом можно сфотографироваться, рассказать ему стишок и, конечно, получить от него подарок.

Дерево желаний

8 декабря — 7 января

Центральный атриум у аквариума, 1-й этаж

Как принято говорить, аттракцион неслыханной щедрости. Под этим самым деревом желаний в «Авиапарке» устраивают предновогоднюю лотерею. Работает так: вы оставляете пожелание другу, а Дед Мороз каждый день в 17:00 выбирает из всей кипы три — авторов щедро одаривает на свой вкус.

Новогодняя почта

8 декабря — 7 января

Центральный атриум у аквариума, 1-й этаж

Еще одна милая традиция, которую в России недооценивают — и зря. Выбрать, подписать и разослать к праздникам стопку открыток толщиной с рождественское полено — сам по себе труд, но приятный. В «Авиапарк» этот труд решили несколько облегчить и устроили собственную новогоднюю почту.

Интерактивная елка

3 декабря — 7 января

Фиолетовая зона, 2-й этаж

Елка, про которую можно писать только без спойлеров — как про правильный рождественский фильм. «Встаньте под ней с другом, — советуют в «Авиапарке», — возьмитесь за руки — и... произойдет чудо!» Ах да, желание загадать не забудьте, это важно.

Новогодняя ярмарка

15 декабря — 7 января

Зеленая зона, синяя зона, малая галерея, 1-й этаж

От классической новогодней ярмарки эта отличается тем, что не придется заливать в себя литры глинтвейна, лишь бы не замерзнуть на открытом воздухе: все в «Авиапарке». Не забудьте приобрести пару деревянных игрушек от благотворительного проекта «Добрая фея». Средства от продаж идут в помощь детям с тяжелыми заболеваниями печени.

Упаковка подарков, досуг для детей и такси для дома

3–31 декабря

В одном пункте — решение всех проблем, которые, как водится, осложняют новогодний шопинг. Мучительно выбирать оберточную бумагу для подарков и запасаться лентой в тон, а потом садиться на кухне с ножницами и клеем не придется. Все покупки на сумму от тысячи рублей обернут бесплатно в самом ТЦ. За покупку на сумму от 5 тысяч рублей полагается сертификат в детский досуговый центр, от 15 тысяч рублей — бесплатное такси до дома. Да, хоть на другой конец Москвы.

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