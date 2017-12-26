СпецпроектыВ одном флаконе: Шоппинг, концерты и ледовые шоу
Гид по развлечениям в Новогодние праздники
В преддверии Нового года мы в сотрудничестве с разными брендами составляем список всего необходимого, чтобы у вас было больше времени на подготовку к праздникам.
В преддверии Нового года мысли заняты подарками и тем, как не умереть со скуки за десять дней. Вместе с ТЦ «Авиапарк» мы подготовили обширную развлекательную программу, которая поможет безболезненно и нескучно подготовиться к главному событию и пережить долгие выходные.
Ледовые шоу «Северное сияние» и «Кролик в шляпе»
25–30 декабря и 1–6 января, 15:00–15:30
Ледовый каток Mega Ice, 4-й этаж
Для тех, у кого от мысли о классической новогодней елке и всевозможных вариациях на тему «Щелкунчика» уже дергается глаз. Во-первых, это красиво (мы видели фотографии). Во-вторых, интерактивно — так что ребенок, глядя на пируэты на льду, не затоскует.
Music Happy Hour
29–30 декабря и 2–6 января, 18:00–19:00
Что называют счастливыми часами в барах, вам, думаем, объяснять не нужно. В «Авиапарке» счастливый час все-таки другой — музыкальный: речь о сборных новогодних концертах. Коротких (всего час), но с предельно насыщенным треклистом.
Новогодние выступления музыкантов
7 января
Хотелось бы сказать «уличных», но нет. Перед праздниками музыканты будут разгуливать по всему ТЦ и петь в самых неожиданных местах. Подозреваем, что репертуар традиционно новогодний — ставим на инструментальные версии «Last Christmas» и «Let It Snow». Впрочем, это только наши догадки.
«Надо верить в чудеса»
14 января, 13:00
Ледовый каток Mega Ice, 4-й этаж
Так называется праздничный ледовый мюзикл благотворительного проекта «Мы меняем мир». Посыл обнадеживающий, среди актерского состава — симпатичные ребята из проекта «Голос». Подойдет, чтобы снять постновогоднюю хандру и пережить первые, особо тоскливые дни после праздников.
Приемная Деда Мороза
8 декабря — 7 января
Центральный атриум у аквариума, 1-й этаж
Традиционная для любого большого американского универмага штука. Включите любую рождественскую комедию от «Эльфа» до «Плохого Санты» — и поймете, о чем мы: количество шуток на тему «посиди у Санта-Клауса на коленях» зашкаливает. В «Авиапарке» же все вполне канонично: с Дедом Морозом можно сфотографироваться, рассказать ему стишок и, конечно, получить от него подарок.
Дерево желаний
8 декабря — 7 января
Центральный атриум у аквариума, 1-й этаж
Как принято говорить, аттракцион неслыханной щедрости. Под этим самым деревом желаний в «Авиапарке» устраивают предновогоднюю лотерею. Работает так: вы оставляете пожелание другу, а Дед Мороз каждый день в 17:00 выбирает из всей кипы три — авторов щедро одаривает на свой вкус.
Новогодняя почта
8 декабря — 7 января
Центральный атриум у аквариума, 1-й этаж
Еще одна милая традиция, которую в России недооценивают — и зря. Выбрать, подписать и разослать к праздникам стопку открыток толщиной с рождественское полено — сам по себе труд, но приятный. В «Авиапарк» этот труд решили несколько облегчить и устроили собственную новогоднюю почту.
Интерактивная елка
3 декабря — 7 января
Фиолетовая зона, 2-й этаж
Елка, про которую можно писать только без спойлеров — как про правильный рождественский фильм. «Встаньте под ней с другом, — советуют в «Авиапарке», — возьмитесь за руки — и... произойдет чудо!» Ах да, желание загадать не забудьте, это важно.
Новогодняя ярмарка
15 декабря — 7 января
Зеленая зона, синяя зона, малая галерея, 1-й этаж
От классической новогодней ярмарки эта отличается тем, что не придется заливать в себя литры глинтвейна, лишь бы не замерзнуть на открытом воздухе: все в «Авиапарке». Не забудьте приобрести пару деревянных игрушек от благотворительного проекта «Добрая фея». Средства от продаж идут в помощь детям с тяжелыми заболеваниями печени.
Упаковка подарков, досуг для детей и такси для дома
3–31 декабря
В одном пункте — решение всех проблем, которые, как водится, осложняют новогодний шопинг. Мучительно выбирать оберточную бумагу для подарков и запасаться лентой в тон, а потом садиться на кухне с ножницами и клеем не придется. Все покупки на сумму от тысячи рублей обернут бесплатно в самом ТЦ. За покупку на сумму от 5 тысяч рублей полагается сертификат в детский досуговый центр, от 15 тысяч рублей — бесплатное такси до дома. Да, хоть на другой конец Москвы.
Материал подготовлен при поддержке:
КомментарииПодписаться