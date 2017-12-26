Упаковка подарков, досуг для детей и такси для дома

3–31 декабря

В одном пункте — решение всех проблем, которые, как водится, осложняют новогодний шопинг. Мучительно выбирать оберточную бумагу для подарков и запасаться лентой в тон, а потом садиться на кухне с ножницами и клеем не придется. Все покупки на сумму от тысячи рублей обернут бесплатно в самом ТЦ. За покупку на сумму от 5 тысяч рублей полагается сертификат в детский досуговый центр, от 15 тысяч рублей — бесплатное такси до дома. Да, хоть на другой конец Москвы.