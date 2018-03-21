1 Вечер к 80-летию Высоцкого

23 марта, 19:00

В этом январе Высоцкий отпраздновал бы свое 80-летие. Его сын Никита Высоцкий расскажет о детстве, проведенном с отцом, и прочитает самые известные его стихи. Александр Домогаров выступит с собственной программой, посвященной поэту.

Учитывая то, что выглядит сын почти так же, как отец, а голос их похож один в один, будет создан полный эффект присутствия в зале того самого Высоцкого — как будто вы отправились на машине времени в 70-е.