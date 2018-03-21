С 23 по 25 марта в третий раз пройдет Московский культурный форум — место, где можно в неформальной обстановке встретиться с артистами и художниками и задать им любые вопросы. В программе — концерты, спектакли, дискуссии, творческие встречи и мастер-классы, интервью и презентации. Чтобы не перечислять все форматы и мероприятия, вместе с МКФ мы выбрали то, что заслуживает вашего внимания больше всего.
1Вечер к 80-летию Высоцкого
23 марта, 19:00
В этом январе Высоцкий отпраздновал бы свое 80-летие. Его сын Никита Высоцкий расскажет о детстве, проведенном с отцом, и прочитает самые известные его стихи. Александр Домогаров выступит с собственной программой, посвященной поэту.
Учитывая то, что выглядит сын почти так же, как отец, а голос их похож один в один, будет создан полный эффект присутствия в зале того самого Высоцкого — как будто вы отправились на машине времени в 70-е.
2«Ночь театров»
24 марта, 21:00
В Манеже по аналогии с майской «Ночью музеев» состоится «Ночь театров». Среди участников — Театр на Таганке, «Практика», «Геликон-опера», Центр Славы Полунина. В программе, например, отрывок спектакля «Беги, Алиса, беги» Максима Диденко (фантасмагория о том, как Алиса попала в современную Москву). Центр Полунина покажет 30-минутный перформанс про творчество Александра Вертинского. А еще актеры разных театров, «Мастерской Фоменко» например, проведут импровизационный баттл.
Если вы давно не выбирались в театр и хотели успеть сразу на несколько постановок, то вот он, ваш шанс. Мероприятие продлится до трех ночи.
3Вечер музыки из советских и российских фильмов
23 марта, 21:30
Иногда фильмы тянет пересматривать только из-за музыки к ним, а тратить два часа (или в случае Тарковского все три) на просмотр не хочется. Посетителям форума всего за час дадут возможность послушать мелодии из советских и российских картин: «Детей капитана Гранта», «Веселых ребят», «Цирка», «Берегись автомобиля» и других. Исполнит их симфонический оркестр «Русская филармония».
4Презентация книги при участии Владимира Познера
24 марта, 15:30
В Париже Познер родился, а теперь проводит там примерно столько же времени, сколько и в Москве. В вопросах истории и жизни города более компетентного русскоязычного рассказчика нужно еще поискать. На форуме Познер станет ведущим презентации документальной книжной серии «Тайны и герои века. Неизданные архивы Парижа» и расскажет о своих любимых местах в городе и воспоминаниях детства. И да, на презентации не будет «вопросов от Марселя Пруста» и допросов гостей на основании цитат из прошлых интервью. Зато, кроме Познера, выступят историк Анна Эспарса и французский общественный деятель Дмитрий де Кошко, которым тоже есть что рассказать о своем любимом городе.
5Дискуссионная панель «SMM — успешные кейсы в сфере культуры»
24 марта, 15:30
SMM сейчас — самое востребованное направление мира диджитал: если посмотреть список вакансий, специалистов в этой области хотят все. Фотограф Георгий Кардава, режиссер Кира Альтман и художник Покрас Лампас обсудят, как сделать так, чтобы о вашем культурном событии узнал каждый. И не просто каждый, а абсолютно все. Также в этот день пройдет дискуссия «Образовательные проекты в культуре» с участием специалистов из Пушкинского музея и ММОМА.
6Концерт «Неизвестный Рязанов»
24 марта, 17:30
В прошлом году режиссеру исполнилось бы 90. В концерте и творческом вечере участвуют близкие друзья Рязанова, в числе которых Лия Ахеджакова и режиссер «Легенды № 17» Николай Лебедев. Рязанов вел непубличную жизнь, поэтому это редкая возможность узнать о нем немного больше, прийти домой и посмотреть его ранние работы (некоторые долгое время были запрещены к показу в СССР), такие как «Человек из ниоткуда» и «Зигзаг удачи».
7«Площадь Революции»
25 марта, 16:00
Театральное представление к 125-летию Маяковского, организованное Центром драматургии и режиссуры. Актеров нет, в постановке участвуют девять молодых поэтов. Они пытаются осмыслить революцию 1917 года и понять, «какие ее отголоски слышны и по сей день». В спектакле также можно услышать цитаты Блока, Цветаевой, Есенина и Пастернака.
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