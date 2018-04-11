О карнавале в Венеции знают все, но главное (и не менее зрелищное) событие для самих венецианцев — Regata Storica. Она проводится с 1841 года. Сперва проходит парад старинных судов: лагуна заполняется богато украшенными лодками и лодочками, у первой даже есть бархатный шлейф, который полощется в воде. Все надевают костюмы, с палубы публике машут дож и догаресса, играет плавучий оркестр и музыканты на берегу.

Затем на Гранд-канале проходят гонки на исторических лодках разного вида и размера. Гребцы соревнуются в командах, в парах и поодиночке, отдельно мужчины, женщины и дети. Все стоят: в этом заключается главная особенность венецианской гребли. Черных лодок мало, гоночные суда обычно красят в яркие цвета: желтый, розовый, сиреневый.