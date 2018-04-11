Путешествие может быть таким: вы берете такси из аэропорта в отель, затем две недели греетесь под солнцем на пляже с перерывами на несколько местных достопримечательностей. Но случается и по-другому: например, вместо того чтобы смотреть Колизей и Пизанскую башню, вы можете увидеть регату старинных судов в Венеции. Вместе с Acuvue мы подобрали 15 необычных мест в самых популярных туристических направлениях.

Италия

Историческая регата в Венеции

3 сентября 2018 года
Гранд-канал, Венеция
бесплатно

О карнавале в Венеции знают все, но главное (и не менее зрелищное) событие для самих венецианцев — Regata Storica. Она проводится с 1841 года. Сперва проходит парад старинных судов: лагуна заполняется богато украшенными лодками и лодочками, у первой даже есть бархатный шлейф, который полощется в воде. Все надевают костюмы, с палубы публике машут дож и догаресса, играет плавучий оркестр и музыканты на берегу.

Затем на Гранд-канале проходят гонки на исторических лодках разного вида и размера. Гребцы соревнуются в командах, в парах и поодиночке, отдельно мужчины, женщины и дети. Все стоят: в этом заключается главная особенность венецианской гребли. Черных лодок мало, гоночные суда обычно красят в яркие цвета: желтый, розовый, сиреневый.

с начала сентября по начало октября
туры отправляются из Флоренции и Сиены
от 90 евро

Топтание винограда в Кьянти

О винах Кьянти знают многие, но мало кому известно, что повеселиться можно, не только когда вы их пьете. Осенью в Тоскане появляются туры grape stomping. Проходит все так: вас привозят на винодельню и пускают босыми в деревянный чан с красным виноградом, чтобы выжать сок из ягод. Этот метод использовали еще древние римляне: он прижился потому, что человеческие ступни способны выдавить пигмент и дубильные вещества из кожуры виноградин, но при этом оставляют нетронутыми косточки, от которых вино горчит. Сок разливают по сувенирным бутылочкам с пометкой «Не пить» и отдают гостям, которые его выдавили. Туры grape stomping, как любые винные поездки, обычно сопровождаются легким ланчем, а иногда и купанием в бассейне.

с середины апреля по начало октября
поезда линии Рим — Генуя, выход на станции Гроссето, оттуда — автобусы на Сатурнию
бесплатно

Горячие купальни Сатурнии с водопадом

В Италии есть множество естественных термальных источников. Одни из самых зрелищных находятся в месте с романтическим названием Сатурния. Здесь с горы сбегает медленный теплый водопад, под которым лежит естественный резервуар. Купаться в воде молочно-голубого цвета можно только в теплый сезон, с собой нужно взять резиновые тапочки, полотенце и халат.

Сатурния так живописна, что здесь даже снимают кино. Купальни находятся в душистом лесу, у старой мельницы. Вода в дезинфекции не нуждается: минеральные вещества убивают бактерии. Стоит, однако, помнить, что больше 20 минут сидеть в источнике нельзя: надо делать перерывы, например загорать на камнях.

Испания

Мостки на скалах под Малагой

c 29 октября по 25 марта — с 09:30 до 15:00; с 26 марта по 28 октября — с 09:30 до 17:00; закрыта по понедельникам, в плохую погоду, а также 24, 25 и 31 декабря
поезд из Малаги до станции El Chorro
10 евро

После реконструкции в 2015 году Королевская тропа (El Caminito del Rey) вошла в список Hottest Things to Do по версии Lonely Planet. Мостки висят на стене над бездной в горном ущелье. Раньше они соединяли две электростанции, но за 100 лет пришли в упадок и стали чрезвычайно опасными: несколько человек погибли, и в конце концов власти решили построить новую тропу над старой.

Ширина Каминито — метр, в некоторых местах пол стеклянный. В конце, на высоте 100 метров, — мост над пропастью. В начале пути всем выдают шлемы, снимать их нельзя: с горы может упасть камень. В плохую погоду Каминито становится скользкой, и тропу могут закрыть.

с января по март
в ресторане: 35 евро (меню «все включено»); билет на народную кальсотаду — 10 евро
билет на народную кальсотаду — 10 евро

Сезон кальсотс в Каталонии и на Мальорке

Кальсотс — это лук, но к луковому супу он отношения не имеет. Молодые побеги этого вида отличаются нежным вкусом, по традиции их поджаривают на открытом огне, как барбекю. Кальсотада — дело грязное: стебли едят руками, снимая верхнюю обугленную шкурку, как носок, а затем обмакивая лук в особый соус. В меню также входят артишоки, колбаски, картофель и мясо, которые кладут на жаровню после кальсотс. А на десерт — каталонский крем.

За кальсотс не обязательно идти в дорогой ресторан. В крупных городах можно встретить народную кальсотаду под открытым небом, когда вместо скатертей столы застилают газетами и все едят вместе. Тут придется постоять в очереди, но лук будет ничем не хуже, чем в кафе, а вот обстановка окажется колоритнее.

30 августа 2018 года
автобус № 265А из Валенсии в Буньоль, отправление от Àngel Guimerà
от 20 евро

Помидорное побоище под Валенсией

Безумный фестиваль La Tomatina проходит в городе Буньоль недалеко от Валенсии каждый год. Сюжет простой: все бросают друг в друга помидорами. По улицам текут томатные реки, тысячи с ног до головы измазанных в мякоти людей швыряются едой. Каждый сам за себя. Количество бойцов ограничено: на «Томатину» пускают по билетам, их каждый год всего 20 тысяч.

Помидоры покупать не нужно: их заранее привозят на грузовиках. Побоище длится час, но потом приходится долго отмывать весь город. Участники моются сами, причем одежду после «Томатины» приходится выбрасывать. Чтобы не пришлось выбрасывать и камеру тоже, выбирайте водонепроницаемое устройство.

Франция

Цветение лаванды в Провансе

с июня по август
самостоятельно: поезд Марсель — Авиньон, далее на машине либо на местных автобусах, с пересадкой в Карпантра (потребуется ночевка)
однодневные туры отправляются из Экс-ан-Прованс, Авиньона и Марселя от 55 евро

Лавандовые поля — визитная карточка летней Франции. В это время в Провансе все пахнет, как лаванда, окрашивается в цвета лаванды и напоминает о лаванде на всех доступных языках. Из Парижа отправляются тематические туры, но лучше взять напрокат машину или остаться в одном из городков.

Существует карта лавандовых дорог, замкнутых в кольцо протяженностью 120 километров. Здесь есть поля и маслобойня, музей лаванды и средневековый городок Со, в котором проходит фестиваль фермеров. Там можно увидеть традиционные методы сбора лаванды, купить лавандовое масло, мыло, мед и сорбет. Со стоит на холме, поэтому оттуда открываются умопомрачительные виды. Если вы ищете местечко потише, можно выбрать другой городок — Орель, тоже старинный.

с 3 по 12 августа 2018 года, в рамках фестиваля Fête de la Saint Louis
скоростной поезд из Парижа в Лорьян (потребуется ночевка)
бесплатно

Кельтский фестиваль под Карнаком

На Interceltic Festival в Лорьяне, недалеко от Карнака, собираются кельты из Британии, Ирландии, Франции и Испании. Допоздна идут концерты народной и современной фолк-рок-музыки, танцы и пиротехнические шоу, выступают артисты в традиционной одежде, а кое-где, говорят, даже проводятся языческие обряды. Здесь можно поглядеть на процессии волынщиков, послушать шотландские скрипочки и кельтскую арфу, выпить крафтового эля и поесть устриц, освоить ирландские танцы, купить килт и книгу на гэльском.

с 23 по 28 августа 2018 года
скоростной поезд из Монпелье в Сет или из Тулузы в Сет
бесплатно

Лодочные бои под Лионом

Бои в приморском городе Сет — это современный рыцарский турнир. Только вместо лошадей здесь лодки. Участники вооружаются щитами и длинными тупыми пиками и стараются спихнуть противника с кормы. В лодках сидят музыканты, которые создают атмосферу тревожного предвкушения. Имя победителя, которому удается выстоять до конца, выбивают на каменной табличке в местном музее. Проигравшие бесславно падают в воду, где могут получить по голове веслом.

У лодочных боев очень сложные правила, которые занимают 40 страниц. Пику нужно аккуратно воткнуть противнику под мышку, между грудной клеткой и локтем, чтобы не поранить его. Зрелище это весьма азартное, поскольку бойцы относятся к происходящему со всей серьезностью: если вы всегда мечтали посмотреть на рыцарей, это они.

Греция

Долина бабочек на Родосе

в мае
26 километров от Родоса (город), 6 километров от северо-западного побережья, ориентир — Butterflies Valley Park, или парк «Петалудес» (будьте внимательны: город Петалудес — это другое место)
бесплатно

В мае множество бабочек слетаются в узкую скалистую долину Петалудес, образуя живой ковер. Они сидят повсюду: на листьях, стволах, камнях. В начале маршрута есть маленький бесплатный музей, где можно увидеть коллекцию бабочек, а в конце — старинный монастырь. Даже в самую жаркую погоду в долине прохладно и легко дышится. Здесь протекает небольшая речка, кое-где со скалистых уступов стекают водопады. В Петалудес пахнет ванилью, хотя она здесь не растет: запах источает древесная смола. Шуметь в долине нельзя: бабочки пугаются. Они ведут ночной образ жизни и днем отдыхают, сидя неподвижно.

ночь перед Пасхой по новоюлианскому (католическому) календарю
ежедневные рейсы Афины — Хиос и Салоники — Хиос
бесплатно

Ракетная война на Хиосе

Вот уже 200 лет в одно и то же время две церкви организуют на острове Хиос пиротехническую войну — самый зрелищный фейерверк Европы. Местные жители делают ракеты сами, мастерство передается из поколения в поколение. На стенах устраивают многометровые батареи и ночью поджигают все факелами.

Небо расчерчивают 80 тысяч огней, ракеты с грохотом разбиваются о стены зданий. Церкви и дома обтянуты сеткой, чтобы никто не пострадал, но впечатления все равно острые — как у бойцов, так и у осажденных. Для пожарных это самая горячая ночь в году: ракеты порой попадают в деревья, и те воспламеняются. Туристам советуют брать с собой платки: пиротехника сильно дымит.

1 сентября 2018 года
на машине из Салоников (потребуется ночевка)
бесплатно

Фестиваль яблок в Загоре

Сегодня в Греции не так просто найти по-настоящему греческие местечки, но Загора именно такая. В этом старинном городке каждый год проходит двухдневный кулинарный фестиваль, целиком посвященный яблокам. Здесь можно увидеть множество разновидностей этого фрукта, включая фирики — крошечные ахилловы яблочки, которые можно принять за ягоды.

На фестивале проходят соревнования кулинаров и фермеров. Здесь можно попробовать множество самых разных, порой весьма неожиданных блюд и сладостей из яблок и выпить сидра. Торжество заканчивается традиционными танцами в греческих костюмах вокруг яблочной горы на деревенской площади.

Турция

Цветение вишни на острове Ахтамар

в апреле
на самолете или поезде из Анкары в Ван, далее на катере (потребуется ночевка)
подход к церкви — 3 лиры (60 евроцентов)

Совсем не обязательно ехать за цветущей вишней в Японию: увидеть ее можно также на озере Ван, в окружении молочно-синих вод и заснеженных гор. Вишни растут вокруг древней армянской церкви X века Сурб Хач (церкви Святого Креста), которая во время цветения как будто плывет в бело-розовом море. На стенах здания можно увидеть раннесредневековые барельефы и резьбу, а внутри — фрески, недавно пережившие реставрацию. Сегодня в церкви открыт музей, хотя она по-прежнему пользуется популярностью у паломников. Лучший вид открывается с холма неподалеку.

с 10 по 18 декабря 2018 года
скоростной поезд из Анкары в Конью
50 лир (10 евро)

Фестиваль дервишей в Конье

Шеб-и-Аруз — одно из самых зрелищных мероприятий в Турции, хотя оно не туристическое. Фестиваль посвящен основателю неортодоксального ислама Мевлане, который жил в Конье в XIII веке. Дервиши кружатся не ради публики: они входят в транс, чтобы вступить в контакт с Аллахом. Их движение, сема, — это не танец, а религиозное действо, которое напоминает раскручивание буддийского барабана с мантрой.

Получив благословение шейха, дервиши начинают вращение со скрещенными на груди руками. Они склоняют голову набок, чтобы сузить сонную артерию, затем опускают ладони к поясу, а после поднимают их. Дервиши кружатся вокруг своей оси и по периметру зала, будто бы взлетая над сценой. Церемония занимает три часа.

с 5 по 8 апреля 2018 года
на машине из Измира
бесплатно

Фестиваль трав в Алачаты

Травы, пряности, семена, овощи, фрукты, рассада — в течение двух дней в турецком Алачаты вся жизнь вращается вокруг растений. В кафе и ресторанах проходят гастрономические конкурсы, есть кулинарные и фермерские мастер-классы и, разумеется, парад. На фестивале можно увидеть традиционные костюмы, корзины и утварь (она до сих пор используется), телеги, заваленные душистыми травяными снопами, павлинов и козочек.

Впрочем, Алачаты — место само по себе колоритное: цветные домики, узкие улочки, оплетенные плющом, столы и стулья прямо на мостовой, а в окрестностях — артишоковые фермы и поля.

Материал подготовлен при поддержке