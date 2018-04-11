Травы, пряности, семена, овощи, фрукты, рассада — в течение двух дней в турецком Алачаты вся жизнь вращается вокруг растений. В кафе и ресторанах проходят гастрономические конкурсы, есть кулинарные и фермерские мастер-классы и, разумеется, парад. На фестивале можно увидеть традиционные костюмы, корзины и утварь (она до сих пор используется), телеги, заваленные душистыми травяными снопами, павлинов и козочек.
Впрочем, Алачаты — место само по себе колоритное: цветные домики, узкие улочки, оплетенные плющом, столы и стулья прямо на мостовой, а в окрестностях — артишоковые фермы и поля.
КомментарииПодписаться