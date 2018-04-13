3 Нуар

«Картер», конечно, не чистой воды нуар (для нуара в нем слишком много комедии), но нуарная эстетика на сериал заметно повлияла: главный герой оказался втянут в преступление, обстановка нагнетается с помощью саспенса, а обязательная для жанра интрига «кто же убийца?» держится до самого конца. Нуар возник в начале 40-х как отголосок Второй мировой — изначально он запечатлевал тревожную атмосферу недоверия и цинизма в американском обществе, а его художественные приемы были позаимствованы из немецкого экспрессионизма, в особенности из картин Фрица Ланга. Эпоха нуаров на самом деле длилась не так долго и закончилась с приходом 60-х. Если «Мальтийского сокола», «Третьего человека» и «Двойную страховку» вы уже посмотрели, примитесь за хичкоковскую «Тень сомнения» и «Печать зла» Орсона Уэллса. И попробуйте найти отголоски этих фильмов в «Картере».