СпецпроектыУбийства в канадской глуши: Почему стоит смотреть сериал «Картер»
Из чего состоит новый сериал на Sony Channel
16 апреля на Sony Channel начнут показывать сериал «Картер» — историю звездного актера Голливуда, который прославился ролью детектива, но в результате череды событий берется за расследование преступлений уже в реальной жизни. Совместно с телеканалом разбираемся, кем и чем вдохновлялись создатели сериала.
«Картер»
РЕЖИССЕР: Скотт Смит, Джеймс Даннисон, Гэйл Харви
В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: Джерри О’Коннелл, Кристиан Бруун, Сидни Тамиа Пуатье
СЦЕНАРИЙ: Гарри Кэмпбелл, Ларри Бембрик, Дженн Энджелс
ОПЕРАТОР: Крэйг Райт
1Джерри О’Коннелл
О’Коннелл — один из самых заслуженных американских ТВ-актеров. Вы видели его и в «Миллиардах», и в фильмах «Останься со мной» и «Джерри Магуайр» с Томом Крузом (даже не говорите, что его лицо вам не знакомо). В «Картере» он играет, собственно, Картера — звезду клишированных полицейских теледрам, который после одного неприятного скандала вернулся в родной канадский город и волей случая оказался втянут в работу местной полиции (а ему это только в радость, особенно когда настоящие преступления можно раскрыть благодаря актерским навыкам). Именно О’Коннелл — одно из главных достоинств «Картера», который добавляет сериалу приятной легковесности.
2Полицейский процедурал
«Картер» — наглядный пример полицейской драмы: каждую серию главный герой расследует убийства, происходящие в маленьком городке. Сюжет в процедурале обычно строится внутри одного эпизода, а основное экранное время уделяется ежедневной работе — сбору доказательств и улик, судебно-медицинской экспертизе, обыскам и допросам. С максимальной реалистичностью, само собой.
3Нуар
«Картер», конечно, не чистой воды нуар (для нуара в нем слишком много комедии), но нуарная эстетика на сериал заметно повлияла: главный герой оказался втянут в преступление, обстановка нагнетается с помощью саспенса, а обязательная для жанра интрига «кто же убийца?» держится до самого конца. Нуар возник в начале 40-х как отголосок Второй мировой — изначально он запечатлевал тревожную атмосферу недоверия и цинизма в американском обществе, а его художественные приемы были позаимствованы из немецкого экспрессионизма, в особенности из картин Фрица Ланга. Эпоха нуаров на самом деле длилась не так долго и закончилась с приходом 60-х. Если «Мальтийского сокола», «Третьего человека» и «Двойную страховку» вы уже посмотрели, примитесь за хичкоковскую «Тень сомнения» и «Печать зла» Орсона Уэллса. И попробуйте найти отголоски этих фильмов в «Картере».
4Коэновский герой
Если вы смотрели «Большого Лебовски» или «Да здравствует Цезарь!», то понимаете, о чем речь. Харли Картер легко мог стать персонажем фильма братьев Коэн — немного бездельник, немного простачок, попадающий в разные неприятные истории и всеми силами пытающийся из них выбраться. Таким был и Чувак в «Лебовски», и Бартон Финк, и герой Брэда Питта в «После прочтения сжечь». Коэновские герои всегда с легким сердцем принимают свалившиеся на них проблемы и пытаются их решить вне зависимости от своих способностей — и умственных, и физических. Картер тоже такой — сразу бросается в полымя, а потом расхлебывает последствия.
5Канадские пейзажи
Канада — лучшее место для того, чтобы природа в кадре выглядела безупречно. Если кинематографистам хочется запечатлеть горы, зеленые леса и реки, они отправляются именно туда (в Канаде, помимо прочего, снимали «Выжившего» и «Горбатую гору» — вспомните, какими красивыми получились эти фильмы). Съемки «Картера» проходили в небольшом городке Норт-Бей в провинции Онтарио.
6Сильная героиня
Картер расследует преступления не один, а в тандеме с шефом местного участка, подругой его детства. Девушка по имени Сэм, хоть и дружит с Картером (хотя первая серия даст вам намек на что-то большее), к его способностям относится, мягко говоря, так себе — ведь это детектив из телевизора, который отчего-то захотел браться за реальные дела. В последнее время ни один громкий фильм или сериал не обходится без героини, которая способна постоять за себя и дать отпор любому мужчине. Год от года женские роли становятся все более глубокими и осмысленными — очень правильная тенденция, частью которой стал и «Картер».
7Загадка из прошлого
Картер не только расследует преступления в родном городке, но параллельно пытается разгадать тайну исчезновения своей матери, которая пропала, еще когда Картер был совсем ребенком. В этом и заключается главная интрига первого сезона. Поиски пропавшего родственника — классический сюжет: именно этим занимались герои, например, «Подмены» с Анджелиной Джоли, «Исчезнувшей» Финчера и «Пленниц» Вильнёва. «Картер» тоже обещает зрителям совершенно неожиданную разгадку.
8Тайны маленького городка, как в «Твин Пиксе»
Художественными приемами «Картер» действительно напоминает «Твин Пикс» — в прошлом почти каждого персонажа есть темная страница, доверять не следует никому, а преступником оказывается тот, на кого никто никогда бы не подумал. Но у нового шоу есть козырь в рукаве: если творение Линча всю дорогу не меняет серьезного лица, то «Картер», сохраняя детективную интригу, умеет развлекать с огнем в глазах. Тайны для Харли Картера — лишь повод занять себя интересным делом и внести в свою жизнь что-то новое.
© 2018 Sony Pictures Television, Photo by Brooke Palmer
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