В Москве с 10 по 20 октября пройдет фестиваль современного искусства «Территория». Об этом The Village рассказали в пресс-службе фестиваля.

Программа фестиваля включает показы спектаклей, танцевальных постановок, лекции и выставки. Например, здесь можно будет посетить спектакль «Поле» Дмитрия Волкострелова и его выставку «Повседневность. Простые действия», спектакль Тимофея Кулябина «Процесс» по роману Франца Кафки, инклюзивный спектакль Бориса Павловича «Язык птиц» БДТ имени Товстоногова, оперу «Маниозис» и концерт современной музыки в Электротеатре «Станиславский» под названием The Vacuum Pack. Образовательная программа фестиваля включает мастер-классы с зарубежными режиссерами, музыкантами и продюсерами.

Билеты на выставки можно приобрести в день посещения в Московском музее современного искусства и в центре «МАРС», на сайте фестиваля и билетных партнеров Tiketland, Bigbilet, TeatrALL или в кассе ТеатрALL по адресу: Пушкарёв переулок, 8. С вопросами просят обращаться по телефону: +7 (495) 785–54–17.

Международный фестиваль современного искусства «Территория» проходит в Москве с 2006 года. В арт-дирекцию фестиваля входят Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Кирилл Серебренников, Теодор Курентзис, Роман Должанский, Андрей Ураев и Василий Церетели. Главной площадкой фестиваля считается Театр наций.