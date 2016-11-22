Режиссура Максима Диденко

На сегодняшний день Диденко — чуть ли не самый востребованный молодой режиссер Москвы. Только за последний год он выпустил пантомиму по «Идиоту» Достоевского в Театре наций, поэтический спектакль о Пастернаке в «Гоголь-центре» и независимый интерактивный проект «Черный русский» в настоящем дореволюционном особняке.

Диденко — полиглот от режиссуры. Он чувствует себя своим в разных жанрах исполнительских искусств — перформансе, танце, пантомиме, драме, мюзикле — и произвольно миксует их на сцене. В одном из его последних спектаклей «Пастернак. Сестра моя — жизнь» заглавный герой был разделен на три ипостаси (молодой мужчина, старик и ребенок): один артист отвечал за поэтическую читку, другой — за пение, третий — за пластику. Тот же прием — назовем его «трехстороннее приближение» — Диденко применяет в новой работе по тексту Виктора Пелевина: первый акт — это музыкальный концерт на стихи из романа, второй — драматическая сцена, третий — танец.

Заключительное танцевальное действие — не столько трактовка литературного первоисточника, сколько комментарий к пелевинскому «Чапаеву»: режиссер обыгрывает эклектичную природу текста и его буддистские мотивы. Наблюдая за медленными движениями актеров, зрители должны войти в состояние, похожее на медитацию — вот только мантрой служит не санскритское слово, а строчка из народной песни «Ой, то не вечер». Вполне в духе оригинала.