Самые популярные исторические города России
Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых популярных у туристов исторических городов России, составленный интернет-сервисом поиска отелей RoomGuru. Рейтинг составлен на основе данных по поиску и бронированию гостиниц, хостелов и апартаментов за последний год. Результатами исследования представители сервиса поделились в The Village.
В перечень исторических российских городов и поселений входят свыше 40 населенных пунктов по всей России. Топ-10 выглядит следующим образом:
Место
Город
Ожидается туристов в 2016 году
Санкт-Петербург
7 000 000
Ярославль
2 700 000
Астрахань
2 700 000
Владимир
2 000 000
Иркутск
1 400 000
Суздаль
1 200 000
Выборг
1 000 000
Кострома
900 000
Севастополь
400 000
Великий Устюг
270 000
По данным агентства ТурСтат, в 2016 году в городах, вошедших в первую десятку рейтинга, ожидается более 19 миллионов туристов.
Отмечается, что дешевле всего проживание в Астрахани, самые высокие цены на размещение из представленных в рейтинге городов в Суздале.
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