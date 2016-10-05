Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых популярных у туристов исторических городов России, составленный интернет-сервисом поиска отелей RoomGuru. Рейтинг составлен на основе данных по поиску и бронированию гостиниц, хостелов и апартаментов за последний год. Результатами исследования представители сервиса поделились в The Village.

В перечень исторических российских городов и поселений входят свыше 40 населенных пунктов по всей России. Топ-10 выглядит следующим образом:

Место Город Ожидается туристов в 2016 году

Санкт-Петербург 7 000 000

Ярославль 2 700 000

Астрахань 2 700 000

Владимир 2 000 000

Иркутск 1 400 000

Суздаль 1 200 000

Выборг 1 000 000

Кострома 900 000

Севастополь 400 000

Великий Устюг 270 000

По данным агентства ТурСтат, в 2016 году в городах, вошедших в первую десятку рейтинга, ожидается более 19 миллионов туристов.

Отмечается, что дешевле всего проживание в Астрахани, самые высокие цены на размещение из представленных в рейтинге городов в Суздале.