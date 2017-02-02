Как выбрать сериал

— Вы узнаете о новом сериале, и спустя какое-то время он выходит в «Амедиатеке». Кто и как принимает решение о том, что вы берете сериал для показа?

— Я занимаюсь этим проектом больше четырех лет, и каждый раз, когда выходит очередной сезон, ловлю себя на мысли: черт возьми, это уже пятый, а я помню, как выход этого сериала только анонсировали. С объявления о том, что HBO, Showtime или Netflix заинтересовались каким-то проектом и договорились с продюсерами, до появления пилота или первого сезона проходит от полутора до трех лет в зависимости от сложности проекта. С «Миром Дикого Запада» продюсеры работали около пяти лет. Это колоссальный труд, в отличие от производства наших сериалов, которые часто делаются за два-три месяца.

Иногда мы получаем от студии краткий анонс с информацией о проекте, создателях и команде. Если нам интересно, мы добавляем сериал в вишлист и следим за его производством. Уже на этом этапе шансы сериала могут сильно вырасти, если, например, его снимает Дэвид Линч или в нем снимается Энтони Хопкинс.

Следующий этап — это скрининги, когда студия приглашает нас посмотреть пилот сериала. В мае в Лос-Анджелесе проходит глобальный скрининг для покупателей со всего мира, где студии показывают пилоты сериалов, запланированных на следующий год (выходить они начнут с осени). Приходишь в девять утра в кинозал и весь день смотришь эти пилоты. На выбор покупателя влияют, во-первых, его профессиональная интуиция, основанная на знании своей аудитории, а во-вторых, рейтинги ожидания. Многие сериалы начинают раскручиваться в Сети за полтора-два года до премьеры; за рейтингом ожидания можно следить на независимых ресурсах — международном IMDb, российском «Кинопоиске» или Metacritic, собирающем голоса американских критиков. А еще мы анализируем поисковые запросы в Рунете.

Когда сериал отобран и мы договорились со студией, начинается технологический цикл подготовки к эфиру. Мы выпускаем сериалы одновременно с мировой премьерой или с минимальной задержкой, которая чаще всего связана с разницей во времени. Одну серию мы готовим к эфиру около двух недель, если без особой спешки. Сначала получаем сценарий, по которому делается русский перевод. Затем — запись с низким разрешением, такую маленькую черно-белую картинку, которая в целях безопасности маркирована нашим студийным лого. Редактор проверяет перевод на соответствие этой картинке. Где-то за неделю до эфира мы начинаем озвучку. Бывает, мы получаем эфирную копию до премьеры или же (в редких случаях) она приходит сразу после выхода в своей стране, тогда нам остается буквально несколько часов, чтобы свести готовый русский звук с оригинальной эфирной копией (а она может отличаться от предварительной записи).