«Здесь и сейчас» — новый драматический сериал от оскаровского лауреата Алана Болла, сценариста «Красоты по-американски», автора «Настоящей крови» и «Клиент всегда мертв».

Главные герои — прогрессивное многонациональное семейство. Грег и Одри (Тим Роббинс и Холли Хантер, тоже обладатели «Оскара») — профессор философии и адвокат, прекрасные родители четверых детей. Троих из них пара усыновила в разных странах: Эшли из Либерии, Дюк из Вьетнама, Рамон из Колумбии. Кристен — их единственная родная дочь. На первый взгляд в их доме полная гармония, однако, когда один из ребят вдруг начинает чудить, в семье тотчас всплывает большая маленькая ложь.

В 13 лет Алан Болл пережил сильнейшее душевное потрясение — машина, в которой он ехал на урок игры на пианино вместе с 22-летней сестрой, попала в аварию. Сестра была за рулем и погибла мгновенно. В интервью Болл признавался, что до сих пор часто думает о ней, представляя ее то такой, какой запомнил — молодой и красивой, а то уже постаревшей и потолстевшей.

В 90-е он устроился сценаристом в команды ситкомов «Грейс в огне» и «Сибил». Оба сериала придумал Чак Лорри, позднее сделавший «Два с половиной человека» и «Теорию большого взрыва». Несмотря на их легкое комедийное содержание, работа с Лорри была выматывающей. Болл позже называл эти годы «ГУЛАГом».

Примерно в то же время он начал писать пьесу, в итоге ставшую сценарием фильма «Красота по-американски». На большой экран текст перенес режиссер-дебютант Сэм Мендес, лента была удостоена пяти премий «Оскар», одну из них вручили Боллу.

Уже после этого он заключил контракт с HBO на создание сериала «Клиент всегда мертв». В его сюжете отразились все важные жизненные обстоятельства биографии Болла: тоска по умершим, его гомосексуальность и чувство юмора, отточенное работой над ситкомами. После завершения своего первого большого авторского сериала Болл занимался вампирской сагой «Настоящая кровь» и продюсировал экшен «Банши».

Герои истории — семья, во главе которой 60-летний профессор философии Грег Боутрайт и его супруга Одри (лауреаты премии «Оскар» Тим Роббинс и Холли Хантер). Грег — разочаровавшийся в себе и своей работе меланхолик, который привык покупать секс. Одри — его полная противоположность, до сих пор сохранившая в себе остатки хипповской легкости. В их доме четверо детей. Из них биологический только один — старшеклассница Кристен (Соси Бэйкон из «13 причин почему»). Остальные трое приемные и взрослые: Эшли из Либерии (Джеррика Хинтон), Дак из Вьетнама (Реймонд Ли) и Рамон из Колумбии (Дэниэл Дзоватто).

Именно вокруг молодого гея Рамона выстроена основная интрига. Как и в «Клиенте…», Болл вновь прибегает к магическому реализму. Герой постоянно видит удвоенное число 11. Четыре единицы преследуют его как в бытовых мелочах, так и не стесняются появляться открыто: например, на вечеринке в честь юбилея отца, когда Рамону кажется, что на него наплывают горящие свечи. Природа этого явления необъяснима, а родители подозревают у приемного сына шизофрению. Но даже первый сеанс у психотерапевта приносит неожиданную новость: на столике у врача стоит фотография с женщиной и ребенком, которых Рамон видел во сне, но никаких не мог видеть в реальности.

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Фотографии: HBO