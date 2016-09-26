Стёрджес — известный фотограф, который уже много лет изучает человека в период его сексуального созревания. Однако, как мне кажется, его творчество стоит воспринимать гораздо шире. Например, он может фотографировать одного героя от совсем юного возраста и до 50 лет. Есть фотографы, которые занимаются тем же, — Жак Бурбулон, Салли Манн. Если помните, Манн снимала свою семью: как созревали ее дети и как умирал муж, который разлагался из-за болезни. Есть и русские мастера, посвящающие себя этой теме, но я не буду называть их имена. Ведь в рамках того идиотизма, который происходит сейчас в России, они могут оказаться под угрозой.

Обращение к телу в искусстве было всегда и принимало разные формы: можно вспомнить и греческие амфоры, и картину Курбе «Происхождение мира», на которой лежит женщина с раздвинутыми ногами. Сейчас эта картина висит в музее Орсе в Париже и стала абсолютной классикой, ни у кого не вызывающей возмущения. При этом табуирование обнаженного тела восходит к религиям. И чем выше степень религиозности в обществе, тем больше возникает подобных запретов. Но тело — это просто тело. Как только люди начинают понимать, что самолеты летают не благодаря богу, а благодаря науке, появляется телесная свобода.

В соцсетях все выкладывают фотографии своих маленьких детей. Часто дети на этих снимках голые, и это считается нормальным. А вот голый пятилетний ребенок уже вызовет вопросы. Но где проходит эта грань? Кого можно снимать? Кого нельзя? И почему нельзя? Это вечная история: например, «Лолита» Набокова до сих пор вызывает споры, но тем не менее все продолжают ее читать.

Любой, кто читал хоть одну страницу учебника по философии, знает, что человек антропоцентричен и ориентируется на самого себя. Поэтому интерес к нашим телам так же нормален, как и интерес к духовному. К тому же переход от детского состояния к взрослому — одна из самых интересных вещей: трудно нащупать и понять, что при этом происходит. Именно это изучают такие фотографы, как Стёрджес.

Когда человек чем-то долго и глубоко занимается, у него накапливается определенная сумма знаний — она позволяет делать выводы, определять, например, что красиво, а что нет, что находится в рамках искусства, а что нет. Более того, даже в спорных вопросах нужно не просто сказать, но и доказать. То есть у людей могут быть разные вкусовые предпочтения, но между ними не такой уж большой зазор, как принято считать. Обычно в профессиональном сообществе все довольно четко разложено по полочкам. Ребята из «Офицеров России» этими знаниями касательно фотографии просто не обладают, поэтому не должны давать оценок, влиять на закрытие выставки. Кто должен? Профессиональное сообщество. В данном случае это художники, в том числе фотографы, галеристы, кураторы и искусствоведы.