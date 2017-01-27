КомментарииКинообозреватели — о том, кому должен достаться «Оскар» в 2017 году
Антон Долин, Ярослав Забалуев, Анна Сотникова и другие критики выбирают своих фаворитов
24 января в Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар».
Фаворитом на этот раз считается киномюзикл Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд» с рекордными 14 номинациями — раньше такой результат показывали только два фильма: «Все о Еве» и «Титаник» (оба получили премию за лучший фильм). Всего в главной номинации соревнуются девять картин, среди них — «Прибытие» Дени Вильнёва, «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана, «По соображениям совести» Мела Гибсона, «Лунный свет» Барри Дженкинса. Все упомянутые борются за премию лучшему режиссеру. Актером года может стать Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Дензел Вашингтон («Ограды»), Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести») или Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»). На звание лучшей актрисы претендуют Рут Негга («Лавинг»), Натали Портман («Джеки»), Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»), Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс») и Изабель Юппер («Она»).
Победители станут известны на церемонии вручения «Оскаров» 26 февраля.
The Village узнал у кинообозревателей, кому, скорее всего, достанутся статуэтки и кого бы они предпочли наградить сами.
Антон Долин
ведущий радиостанций «Маяк» и «Вести FM»
Я пока не видел «Лунный свет» и не представляю себе, как будет выглядеть ситуация с «Лучшим фильмом». У «Ла-Ла Ленда» перевес в количестве номинаций — 14 против 8, — но «Лунный свет» может победить из-за прошлогоднего скандала, связанного с расовым неравноправием. Уже по списку номинантов видно, что академики пытаются загладить ошибку. Возможно, награждение «Лунного света» будет отвечать не только политкорректным соображениям, но и достоинствам фильма, но сейчас я не могу об этом судить.
А так лидирует, несомненно, «Ла-Ла Ленд», действительно яркая работа молодых кинематографистов. Это первый за долгое время успешный оригинальный киномюзикл, не основанный на бродвейской постановке. Мечта, эскапизм, компромисс — все эти вечные темы обретают новую актуальность после победы Трампа. Удивлюсь, если победит «Манчестер у моря» или «Прибытие», притом что оба фильма мне нравятся.
Вот что еще надо иметь в виду: с 2010 года в номинации «Лучший фильм» могут соревноваться до десяти картин. Академия изменила и правила голосования, чтобы результат конкурса был менее предсказуемым. До сих пор эти меры себя не оправдывали, но в этом году могут и сработать.
С режиссерской номинацией абсолютно та же история: как правило, в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» побеждает один фильм. Исключения бывают, когда в соревновании участвует кто-то уровня Скорсезе, Иньярриту или Коэнов, при этом не имеющий шанса на победу в главной номинации. Но в этом году таких имен нет: Дэмиен Шазелл, Кеннет Лонерган, Дени Вильнёв — это все молодые кинематографисты, и не перед кем из них у академиков нет комплекса вины.
За лучшую мужскую роль справедливо было бы наградить Кейси Аффлека, которого редко отмечают премиями. Тем более что старшего брата, Бена Аффлека, «Оскар» любит. Пришло время младшего.
Женская номинация более загадочна. С одной стороны, академики дольше знают Натали Портман. Но Эмма Стоун в «Ла-Ла Ленде» сыграла свою главную роль — и, кажется, академики к ней благосклонны. Я болею за Изабель Юппер — у молодых актрис еще все впереди. На «Золотом глобусе» она победила — кто знает, вдруг удастся и на «Оскаре»?
В США ее досадно мало знают — может быть, узнают благодаря награде.
Ярослав Забалуев
кинообозреватель Gazeta.ru
Лучший фильм — «Ла-Ла Ленд». Субъективно (да и объективно) — самый безупречный и при этом духоподъемный фильм года. Опасность в этой номинации исходит разве что от «Лунного света», который могут наградить из соображений толерантности.
Лучшая режиссура — Мел Гибсон. Возвращение Мела Гибсона с фильмом «По соображениям совести» — важнейшее кинособытие года, несколько потонувшее в очередной волне обсуждений буйного нрава великого австралийца. Так или иначе, он снял потрясающе эффектный, сложный и умный фильм, за который в полной мере заслужил второй «Оскар». Кроме того, награда может придать ускорение нынешнему этапу карьеры Гибсона. Единственная проблема — общественное мнение, наперекор которому придется (по соображениям совести) пойти академикам.
Лучшая мужская роль — Кейси Аффлек. Аффлек — блестящий актер, а в «Манчестере у моря» он сыграл одну из лучших своих ролей. Но получит статуэтку, скорее всего, Райан Гослинг.
Лучшая женская роль — Изабель Юппер. Лучшая актриса на свете на 100 % заслужила награду за бенефисную роль в фильме Пола Верховена «Она» — одной из лучших картин прошлого года. Единственная опасность — тоже блестящая Эмма Стоун, которая, впрочем, своей премии еще дождется.
Анна Сотникова
кинообозреватель
Ъ-Weekend
Странное дело: каждый год, когда объявляют оскаровские номинации, в глубине души надеешься на то, что будет интересно, хотя давно пора было привыкнуть, что интересно не бывает никогда. Что награды получат все, кто должен, что церемония будет скучной, что шутки будут чудовищными, а еще там обязательно будут очень противно петь. В этом году петь, видимо, будут еще больше в связи с абсолютным триумфом «Ла-Ла-Ленда» — 14 номинаций, масштабное признание в любви к жанру классического мюзикла, абсолютно народное кино, которое очень удобно награждать, потому что все считают его совершенно очаровательным.
В номинации «Лучший фильм» Шазеллу нет равных — то есть там есть фильмы лучше, но все они по сравнению с ним мелковаты.
В режиссерской номинации вероятный кандидат — «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана, достойный оскаровский материал, за который, скорее всего, статуэтку получит еще и Кейси Аффлек. Ну и ради бога — главное, чтобы не Гослинг.
У женщин абсолютный фаворит — Натали Портман в роли Жаклин Кеннеди, что лучше, чем Эмма Стоун, но хуже, чем Изабель Юппер (хотя бы просто из-за того, что это единственная номинация фильма Верховена).
Я лично болею за то, чтобы во всех своих шести номинациях победила картина Мела Гибсона «По соображениям совести». Во-первых, потому что это совершенно упоительное и по-настоящему двинутое кино. Во-вторых, потому что все в Голливуде последние лет десять старались игнорировать существование Мела Гибсона, а он тут как тут. В-третьих, просто представьте себе, что Мелу Гибсону дают статуэтку, и вот он выходит на сцену… Серьезно, я жду церемонии только ради этого момента. Жаль, что он не случится.
Юлия Гулян
кинообозреватель Glukk.com и Wonderzine
Будем честны: под обаяние «Ла-Ла Ленда» не попали разве что люди с каменным сердцем и самые преданные фанаты Боба Фосса. Вполне вероятно, что среди членов киноакадемии достаточно и тех и других, но все же за номинацию «Лучший фильм» голосуют все академики, подавляющее число которых — актеры, а им сам бог велел. Меня такой выбор вполне устроит, ведь «Ла-Ла Ленд» — не просто безупречная и современная во всех отношениях работа, но и портрет героев нашего времени: застенчивых мечтателей, неуверенных в себе творцов. Поэтому не удивлюсь, если и статуэтки за лучшие роли получат Гослинг и Стоун.
Лучшим актером также может стать и Кейси Аффлек, но я все же болею за Вигго Мортенсена: его «Капитан Фантастик» — отец года, с которым в мудрости и эксцентричности посоревнуется разве что «Тони Эрдманн» (пусть он станет лучшим фильмом на иностранном языке).
Лучшей актрисой может стать если не Стоун, то Рут Негга за «Лавинг» — в Каннах фильм приняли тепло. Но мое сердце принадлежит Изабель Юппер — за дерзость и всепобеждающую иронию. Впрочем, когда у Верховена было иначе?
А вот за «Лучшего режиссера» голосуют только режиссеры, и я надеюсь, тут премия достанется Дени Вильнёву за «Прибытие». Все-таки приятно, когда в сай-фае драма одного человека затмевает всю эту милитари-суету.
Милослав Чемоданов
заместитель главного редактора cайта «Кинопоиск»
Понятно, что главный «Оскар» возьмет «Ла-Ла Ленд» (или это будет первый в истории фильм с 14 номинациями, у которого это не выйдет), как и то, что он не получит все 14 статуэток — хотя бы потому, что выдвинут дважды на «Лучшую песню», ха-ха.
Вот у звезды фильма Райана Гослинга невелики шансы на награду: академики в последние десятилетия не особенно жалуют мужчин из мюзиклов. У Эммы Стоун шансов куда больше, она вообще очень оскаровский типаж. Знаю немало людей, которые будут болеть за Изабель Юппер, но, увы, их, вероятнее всего, ждет разочарование — фильм «Она» даже не выдвинут на «Лучший иностранный фильм». А еще я подозреваю, что многие киноакадемики вообще не в курсе, кто такая Изабель Юппер.
Среди мужчин все стрелки указывают на Кейси Аффлека из прекрасного фильма «Манчестер у моря», который у нас, вероятно, так и не покажут, потому как принадлежит он мейджору Universal, у которого есть более перспективные в коммерческом плане проекты и который после не самого блестящего проката «Под покровом ночи» будет ожидаемо настороженно относиться к арт-лентам еще какое-то время.
Собственно, «Ла-Ла Ленд» и «Манчестер» — те фильмы, за которые и я лично болею на этой церемонии, пусть особой интриги и не предвидится. За режиссуру, верю, премию дадут Дэмиену Шазеллу.
Как уже отмечалось повсеместно, «Оскар» больше не белоснежно белый, и доказательством тому — множество номинаций «Лунного света», который, в частности, имеет хорошие шансы побороться и за одну из статуэток для актеров второго плана. Оценить их игру можно будет в наших кинотеатрах еще до церемонии — как ни удивительно, фильм про черного гея ожидает российский прокат. Ура независимому прокатчику «Парадиз». Премию можно было бы дать Махершале Али, а то двое его конкурентов — Джефф Бриджес и Марк Шеннон — играют стереотипных принципиальных полицейских, а еще двое — Дев Патель и Лукас Хеджес — выглядят слишком юными для награды («Оскары» редко получают совсем молодые мужчины).
Вот партнерше Али по «Лунному свету» Наоми Харрис победить будет куда сложнее: придется побороться с мощным тандемом из Виолы Дэвис и Октавии Спенсер, памятному по «Прислуге». В придачу выдвигается еще и Мишель Уильямс, которой «Оскар» полагается уже давно.
Обложка: Cinema Prestige
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