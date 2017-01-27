Я пока не видел «Лунный свет» и не представляю себе, как будет выглядеть ситуация с «Лучшим фильмом». У «Ла-Ла Ленда» перевес в количестве номинаций — 14 против 8, — но «Лунный свет» может победить из-за прошлогоднего скандала, связанного с расовым неравноправием. Уже по списку номинантов видно, что академики пытаются загладить ошибку. Возможно, награждение «Лунного света» будет отвечать не только политкорректным соображениям, но и достоинствам фильма, но сейчас я не могу об этом судить.

А так лидирует, несомненно, «Ла-Ла Ленд», действительно яркая работа молодых кинематографистов. Это первый за долгое время успешный оригинальный киномюзикл, не основанный на бродвейской постановке. Мечта, эскапизм, компромисс — все эти вечные темы обретают новую актуальность после победы Трампа. Удивлюсь, если победит «Манчестер у моря» или «Прибытие», притом что оба фильма мне нравятся.

Вот что еще надо иметь в виду: с 2010 года в номинации «Лучший фильм» могут соревноваться до десяти картин. Академия изменила и правила голосования, чтобы результат конкурса был менее предсказуемым. До сих пор эти меры себя не оправдывали, но в этом году могут и сработать.

С режиссерской номинацией абсолютно та же история: как правило, в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» побеждает один фильм. Исключения бывают, когда в соревновании участвует кто-то уровня Скорсезе, Иньярриту или Коэнов, при этом не имеющий шанса на победу в главной номинации. Но в этом году таких имен нет: Дэмиен Шазелл, Кеннет Лонерган, Дени Вильнёв — это все молодые кинематографисты, и не перед кем из них у академиков нет комплекса вины.

За лучшую мужскую роль справедливо было бы наградить Кейси Аффлека, которого редко отмечают премиями. Тем более что старшего брата, Бена Аффлека, «Оскар» любит. Пришло время младшего.

Женская номинация более загадочна. С одной стороны, академики дольше знают Натали Портман. Но Эмма Стоун в «Ла-Ла Ленде» сыграла свою главную роль — и, кажется, академики к ней благосклонны. Я болею за Изабель Юппер — у молодых актрис еще все впереди. На «Золотом глобусе» она победила — кто знает, вдруг удастся и на «Оскаре»?

В США ее досадно мало знают — может быть, узнают благодаря награде.