Утром 19 сентября МВД объявило о закрытии крупнейшего русскоязычного рынка наркотиков в даркнете RAMP — Russian Аnonymous Marketplace. Как именно удалось заблокировать торговую площадку, в ведомстве не пояснили. Там также не уточнили, задержаны ли администраторы форума.

The Village рассказывает, что такое RAMP, а эксперты объясняют, почему блокировка сайтов в сети Tor невозможна в принципе.

Что такое RAMP

Russian Аnonymous Marketplace — сайт по продаже наркотиков, существующий в даркнете. Его запустил в сентябре 2012 года человек, скрывающийся под псевдонимом Darkside. К 2014 году, когда сайт стал самой долгоживущей торговой площадкой в даркнете, его доход составлял 250 тысяч долларов (8,75 миллиона рублей по курсу апреля 2014 года). Сам Darkside тогда объяснял отсутствие интереса к нему со стороны властей тем, что на его форуме продаются только наркотики — и только в России. Купить оружие, детскую порнографию, поддельные документы и многое другое там было нельзя.

Когда у сайта начались проблемы

К маю 2017 года, по подсчетам «Ленты.ру», число зарегистрированных пользователей достигло 295 тысяч. Для сравнения — в 2014 году на сайте было только 14 тысяч активных покупателей и продавцов. Тогда же у сайта начались проблемы. Публиковались жалобы на DDoS-атаки, также ходили слухи о краже базы данных с информацией о пользователях маркета и массовом уходе с него продавцов. К июлю 2017 года сайт окончательно перестал работать. Никаких заявлений администрация площадки не делала, пользователи сайта предполагали, что проблемы у него начались в результате конфликта с другими маркетами, в особенности с Hydra Onion.

Публикации в СМИ

Депутат Антон Горелкин, отправлявший в МВД запрос о деятельности RAMP, и ответом которому как раз и стало заявление о закрытии площадки, говорит, что волна статей об «этой наркобирже» прошла только летом. На самом деле несколько раньше: в феврале свой материал о RAMP опубликовал Esquire, в апреле обзор того, как устроена торговля в даркнете, выпустила «Открытая Россия», а в конце июня «Лента.ру» представила спецпроект о Tor с большим акцентом на продажу наркотиков.

Другими материалами о том, как устроена торговля наркотиками в даркнете, стали опубликованный на The Question анонимный рассказ московского кладмена и дата-исследование студентов «Высшей школы экономики» RAMP, в котором сравнивались цены на различные вещества в городах России.

После всех этих публикаций, считает депутат, «у многих было ощущение, что правоохранители игнорируют проблему».

Эксперт в компьютерной криминалистике и техдиректор «Роскомсвободы» рассказали, действительно ли полиция могла закрыть площадку, и возможна ли вообще блокировка сайта в дарквебе законными способами. Могла ли полиция действительно заблокировать RAMP? Сергей Никитин заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Нет, но можно найти фактическое расположение сервера и отключить его. Станислав Шакиров технический директор организации «Роскомсвобода», член правления Ассоциации пользователей интернета Сейчас сайты в сети Tor заблокировать технически невозможно. Возможно — с определенной долей успеха — заблокировать сам Tor, но законодательно это будет возможно только с 1 ноября и (по процедуре) не раньше, чем через 30 дней после уведомления сервиса. Из-за чего RAMP мог перестать работать? Станислав Шакиров Вообще, сейчас непонятно, что произошло с сайтом. Может быть, наша полиция хвастается «ликвидацией сайта», хотя отношения к этому вообще не имеет: его могли закрыть сами создатели и сбежать с деньгами. Конечно, это можно было сделать по договоренности с полицией, сайт гипотетически мог быть создан самими правоохранительными органами для вычисления продавцов и покупателей через какой-либо встраиваемый эксплойт (компьютерную программу, использующую уязвимости в программном обеспечении для атаки на вычислительную систему. — Прим. ред.) в код сайта. Также американская полиция могла накрыть скрытый хостинг в Tor, на котором хостился RAMP, и передать информацию о нем российской полиции. Вариантов масса. Возможна ли вообще блокировка сайта в дарквебе при помощи законных методов? Сергей Никитин Так как в дарквебе не существует как таковых механизмов регистраторов доменных имен, то и отправлять требования с блокированием или разделегированием некуда. Реальный IP-адрес сервера также будет скрыт при его правильной настройке. Поэтому классические инструменты просто не работают. Но всегда остаются площадки, на которых фактически размещен сервер, и люди, которые его администрируют. Станислав Шакиров Ликвидация и блокировка — это разные вещи. Заблокировать один сайт внутри сети Tor невозможно без блокировки самой сети. Ликвидировать при высоком профессионализме можно. Что касается законности — да, примером такой операции можно считать, например, эту.

Обложка: Настя Григорьева