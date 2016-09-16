Гид The Village«Закрытая группа не спасает от полиции»: Как устроены новые подпольные вечеринки в Москве
Организаторы вечеринок в музеях и на крышах — о своем опыте
В последние годы московская клубная культура переживает серьезные трансформации. Возвращение техно, габбера, рейвов, отказ от буржуазной эстетики нулевых — все это способствует поиску новых форм в ночной жизни. Так, появляются серии вечеринок, не привязанные к конкретной площадке. Их организаторы предпочитают проводить рейвы на заводах, крышах и в музеях. Некоторые даже позиционируют свои вечеринки как секретные. The Village поговорил с командами, организовывающими неочевидные вечеринки в городе, и узнал, как на них реагирует полиция, какая музыка играет на крышах панельных домов и кого точно не пустят на секретный рейв.
Don’t Tell Anyone
Так называемые секретные московские рейвы. Об очередном рейве Don't Tell Anyone можно узнать из закрытой группы во «ВКонтакте», где за несколько часов до вечеринки объявляют ее место проведения. Как правило, это лофты и заводы, но иногда попадаются более интересные споты — спортивные площадки и даже музеи. Своим музыкальным фундаментом организаторы Don't Tell Anyone называют техно, но экспериментируют и с другими жанрами электроники, включая как легкий олдскульный хаус, так и брутальный хардкор.
Эта музыка играет на Don't Tell Anyone
Каждый раз, когда я бывал в каком-нибудь необычном месте, я представлял, как круто могла бы здесь выглядеть вечеринка. В какой-то момент я оказался в очень позитивно настроенной среде и понял, что это в моих силах. Захотелось воссоздать атмосферу андерграунд-рейвов начала 90-х в Великобритании с соответствующим саундом. Просто собрать всех друзей и отдохнуть именно так, как нам хочется. Оттуда же пошла и секретность. Информация распространялась только через друзей, чтобы избежать присутствия ребят не в теме.
Суть закрытой группы — в префейс-контроле. Мы не пускаем людей, которые прячут лица и имена, смотрим на интересы, друзей, как давно человек ведет страницу. Даже по сохраненным картинкам можно очень многое сказать. Ну и само собой, это возрастные ограничения. Клипы Pharaoh и фотографии за партой — 100%-й отказ. Закрытая группа не спасает от полиции, органы в любом случае могут узнать о мероприятии. Но люди из нашей службы безопасности так или иначе связаны с силовыми структурами. Они хорошо знают свою работу и пресекают любую незаконную деятельность на наших вечеринках. Мы особо не переживаем насчет облав, потому что не делаем ничего противозаконного.
Обычно места для вечеринок находят нас сами, и мы никогда не согласовываем наши мероприятия. Все упирается в деньги. Я думаю, у нас получилось сформировать комьюнити вокруг наших вечеринок. Я вижу устойчивые компании молодых ребят, которые активно нас поддерживают и ходят на все мероприятия. Как сказал один парень у нас в группе: «Когда пять из восьми комментариев — твоих друзей, понимаешь, что DTA — семейная тусовка». И все-таки DTA — не коммерческая история, все делаем своими силами и по мере возможностей из своего кармана. У нас нет спонсоров, и мы не работаем с большими компаниями. За два года мы потратили гораздо больше, чем заработали.
Организатор
Don't Tell Anyone
анонимно
Tramvai Roof Party
Вечеринки, которые всегда проходят на крышах в спальных районах Москвы, а возникли благодаря одному из многочисленных пабликов «ВКонтакте» на 100 человек. Главное отличие от остальных тусовок — принципиальный отказ от техно в пользу EDM и дабстепа, а также фатальная зависимость от времени года. Зимой на крыше, конечно, не потанцуешь.
Эта музыка играет на Tramvai Roof Party
Все началось с того, что мы сделали сообщество во «ВКонтакте» «Коридор», в котором были странные шутки и такие же странные, но смешные видео. Паблик мы никак не раскручивали, поэтому, когда там было за 80 человек, сделали опрос «Придете ли вы на вечеринку в честь 100 подписчиков?», в котором был единственный ответ — «нет». Пошутили и забыли, но потом число подписчиков начало стремительно расти, и мы правда стали задумываться о том, чтобы сделать маленькую вечеринку, но такого опыта у нас в жизни еще не было. Тут появилась наша подруга, которая учится на продюсера во ВГИКе, поэтому организаторских способностей у нее побольше, чем у нас. Благодаря ей мы сдвинулись с места и сделали нашу первую вечеринку Koridor Party Red, с которой все и началось.
Это был наш первый опыт в такой сфере деятельности, так что каждый шаг давался очень непросто. Так получилось, что наш первый «Трамвай» прошел на крыше в лофте размером 400 квадратных метров. Отcюда и пошла традиция тусоваться на крыше. Для последнего «Трамвая» мы сразу искали крышу, и с этим было много сложностей. Основная — с погодой, так как ни один прогноз не мог дать точный ответ, будет в день вечеринки солнце или дождь.
Согласовать проведение мероприятия с органами изначально показалось нам плохой идеей, потому что ни один нормальный чиновник не разрешил бы нам проводить такую вечеринку ночью в спальном районе. Только если это не вечеринка в поддержку Путина, наверное.
Мы много обсуждали полицейские облавы. Возможно, хотя бы они подтолкнут молодежь к каким-то действиям по отношению к нашей власти. Все последние события с Outline и другими фестивалями реально пугают. Особенно когда ты организатор и у тебя приближается мероприятие, а в новостях пишут, что очередной фестиваль или концерт отменили «из-за слишком позднего письма о согласовании с властями».
Варвара Койфман
организатор Tramvai Roof Party
Burning Friends
Вечеринки в парковом пространстве «Арт-сад» в окружении яблонь с шашлыками и спонсорской водкой. Сами организаторы называют свои события смесью техно-рейва и дачной посиделки. С наступлением осени Burning Friends планируют запустить новые форматы, в том числе серию вечеринок в помещении под названием Techno Samurai.
Эта музыка играет на Burning Friends
Мы совершенно случайно познакомились на пляжной вечеринке — много танцевали, пили и смеялись. Спустя пару недель решили повторить, позвали друзей и знакомых. В итоге собрали бодрую компашку в 60 человек и заняли целый пирс в Серебряном Бору, за пультом стоял Леша Образцов и наши приятели. Получив кучу восторженных отзывов, поняли, что нужно продолжать. Уже на втором мероприятии у нас появился алкоспонсор, а на третьем мы собрали 270 человек и к нам зашел Данила Поляков.
В какой-то момент у нас испортились отношения с владельцами площадки в Серебряном Бору, где мы проводили первые вечеринки. Пришлось искать новое место, и вот совершенно случайно мы наткнулись на площадку «Арт-сад». Гигантский яблоневый сад, расположенный вдалеке от жилого массива, безумные декорации, конструкции, сцена в виде короны — все напоминало кадры из диснеевской «Алисы в Cтране чудес». Мы поняли, что это наше место. Основная сложность площадки — в ее удаленности от метро. Ну и зависимости от погоды, конечно же. В дождик и холод делать здесь нечего, так что сейчас мы думаем о переезде на крытую площадку.
Дмитрий Михайловер
организатор Burning Friends
The Village благодарит за помощь в подготовке материала авторов телеграм-канала о московских вечеринках «МЫИDEM»
Фотографии: обложка, 3, 4 – Tramvai roof party, 1, 2 – Don’t tell anyone,
5, 6 – Lisovskaya/Burning friends
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