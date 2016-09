Так называемые секретные московские рейвы. Об очередном рейве Don't Tell Anyone можно узнать из закрытой группы во «ВКонтакте», где за несколько часов до вечеринки объявляют ее место проведения. Как правило, это лофты и заводы, но иногда попадаются более интересные споты — спортивные площадки и даже музеи. Своим музыкальным фундаментом организаторы Don't Tell Anyone называют техно, но экспериментируют и с другими жанрами электроники, включая как легкий олдскульный хаус, так и брутальный хардкор.