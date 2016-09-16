Каждый раз, когда я бывал в каком-нибудь необычном месте, я представлял, как круто могла бы здесь выглядеть вечеринка. В какой-то момент я оказался в очень позитивно настроенной среде и понял, что это в моих силах. Захотелось воссоздать атмосферу андерграунд-рейвов начала 90-х в Великобритании с соответствующим саундом. Просто собрать всех друзей и отдохнуть именно так, как нам хочется. Оттуда же пошла и секретность. Информация распространялась только через друзей, чтобы избежать присутствия ребят не в теме.

Суть закрытой группы — в префейс-контроле. Мы не пускаем людей, которые прячут лица и имена, смотрим на интересы, друзей, как давно человек ведет страницу. Даже по сохраненным картинкам можно очень многое сказать. Ну и само собой, это возрастные ограничения. Клипы Pharaoh и фотографии за партой — 100%-й отказ. Закрытая группа не спасает от полиции, органы в любом случае могут узнать о мероприятии. Но люди из нашей службы безопасности так или иначе связаны с силовыми структурами. Они хорошо знают свою работу и пресекают любую незаконную деятельность на наших вечеринках. Мы особо не переживаем насчет облав, потому что не делаем ничего противозаконного.

Обычно места для вечеринок находят нас сами, и мы никогда не согласовываем наши мероприятия. Все упирается в деньги. Я думаю, у нас получилось сформировать комьюнити вокруг наших вечеринок. Я вижу устойчивые компании молодых ребят, которые активно нас поддерживают и ходят на все мероприятия. Как сказал один парень у нас в группе: «Когда пять из восьми комментариев — твоих друзей, понимаешь, что DTA — семейная тусовка». И все-таки DTA — не коммерческая история, все делаем своими силами и по мере возможностей из своего кармана. У нас нет спонсоров, и мы не работаем с большими компаниями. За два года мы потратили гораздо больше, чем заработали.