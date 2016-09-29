Гид The Village10 осенних образовательных курсов в Москве
Кодинг для девушек, бесплатный университет Arzamas, основы Ableton и теория моды
С наступлением осени The Village рассказывает о десяти интересных образовательных курсах, которые стартуют в эти месяцы в Москве и могут помочь пережить сезонное похолодание без хандры, но с энтузиазмом и в лучшей версии себя.
Кодинг для девушек
Самая известная московская школа программирования запустила первый в России курс кодинга, который, по идее организаторов, должен привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства в индустрии. Занятия ведет евангелист женского кодинг-образования, разработчица интерфейсов в Artec 3D Василика Климова. Никаких начальных навыков для курса не требуется. Всю прибыль от уроков школа обещает перечислить в фонд Malala Fund, основанный лауреатом Нобелевской премии Малалой Юсуфзай и поддерживающий женское образование во всем мире.
Где: Moscow Coding School
Сколько: 39 999 рублей за курс из 30 часов
Университет Arzamas
Многообещающий офлайн-проект просветительского издания Arzamas — полугодовой курс лекций по истории искусств. Предполагается, что в нарядном здании Российской государственной библиотеки пройдет три семестра открытых выступлений известных специалистов в гуманитарных областях знаний. Сами лекции разделят на два блока — «Восток» и «Запад». Лекции о восточной культуре, о которой мы, по мнению создателей проекта, знаем немного, будут читаться для знакомства с темой, лекции же о западной культуре — для ее осмысления. Старт работы университета намечен на 9 октября, в дальнейшем лекции будут проходить каждое воскресенье. Программа и информация о лекторах станет известна во вторник, 3 октября.
Где: дом Пашкова
Сколько: бесплатно
Основы Ableton Live
Школа электронной музыки Glinka вновь открывает набор на свой базовый курс, посвященный популярной программе для создания музыки, которой пользуются и любители, и профессионалы. Никаких первичных навыков не требуется, на первое занятие с собой нужно взять только лэптоп с программой, зарядку и терпение: урок длится пять часов. Это интенсивный курс — таких пятичасовых занятий всего шесть, и предполагается, что после них студент сможет спокойно записать первый трек. Преподаватель — музыкант Антон Маскелиаде. Курс стартует 8 октября.
Где: музыкальная школа Glinka
Сколько: 29 999 рублей за курс из 30 часов
Семейный курс «По следам современного искусства»
Семейная версия ставшего уже классическим курса «Гаража» по истории искусства XX и XXI века. Занятия стартовали в сентябре, так что освежить знания об импрессионизме и постимпрессионизме уже не получится, зато начиная с 1 октября можно будет послушать лекции о фовизме и Анри Матиссе, реди-мейде и Марселе Дюшане, сюрреализме и Сальвадоре Дали, абстрактной скульптуре и Александре Колдере. В ноябре цикл прервется, чтобы хронологически продолжиться в феврале. От аналогичного взрослого курса лекций, набор на который уже закрыт, семейный курс отличается более доступным языком и практической частью, на которой дети вместе с родителями могут закреплять пройденные знания и развивать свое творческое мышление.
Где: музей современного искусства «Гараж»
Сколько: 13 тысяч рублей за курс из 20 занятий для ребенка и родителя
Цикл семинаров «История кино. ХХI век»
4 октября стартуют семинары о современном кинематографе, которые курирует, пожалуй, главный российский кинокритик Антон Долин. Среди тем, в которых должны разобраться слушатели, — современная комедия, путь режиссеров из авторского кино в мейнстрим, кинопродюсирование и так далее. В числе лекторов — режиссеры Алексей Мизгирев и Жора Крыжовников, основатель Школы документального кино Марина Разбежкина, кинокритик и директор фестиваля «Движение» Стас Тыркин. Занятия будут проходить дважды в неделю в 19:00.
Где: дирекция образовательных программ на проспекте Мира
Сколько: 11 900 рублей за курс из 38 академических часов
Кружок сторителлинга
В Центре Мейерхольда снова запускается курс вербального сторителлинга, открывающий наборы здесь с 2013 года. За семь занятий студенты курса научатся рассказывать истории на сцене и привлекать внимание зрителя (читай — собеседника) без декораций, костюмов, спецэффектов и любых посредников. Вместо восьмого занятия — обязательное выступление на сцене ЦИМа. Преподаватель — режиссер и актриса Елена Новикова. Первое занятие намечено на 4 октября.
Где: Центр имени Мейерхольда
Сколько: 7 тысяч рублей за курс из шести занятий
Кулинарные курсы для любителей
31 октября на Большой Якиманке откроется образовательный проект Аркадия Новикова Chefshows, к которому примкнула поварская школа закрывшегося летом ресторана Ragout. В кулинарной студии откроют курсы как для любителей, так и для профессиональных поваров, а также будут проводить разовые мастер-классы. Кулинаров-любителей приглашают на базовый поварской курс, базовый кондитерский курс, курс здоровой кухни, курс для подростков и два интенсива. Каждый цикл занятий включает в себя обучение азам работы с продуктами и кухонными инструментами, затем долгие часы общения с тестом, сырым мясом, овощами, бульонами, крупами и морепродуктами, а в финале — экзамен.
Где: студия Chefshows by Novikov на Большой Якиманке
Сколько: от 70 тысяч рублей до 130 тысяч рублей за курс из 10 или 22 занятий
Цикл лекций о перформансе в истории русского авангарда
В Центре авангарда Еврейского музея Москвы с 28 сентября по 19 октября проходят открытые лекции, посвященные практикам перформативности в русском авангарде. Цикл называется «Авангард в действии. Практики перформанса» и посвящен истории и междисциплинарной природе перформанса, начиная с первых футуристических акций начала XX века до знакомых нам форм. Среди запланированного — лекции Константина Дудакова-Кашуро «Перформативность звука: шумовые оркестры 20-х годов» 5 октября и «Физический театр авангарда: биомеханика, эксцентрика, словопластика» Ирины Сироткиной 19 октября.
Где: Еврейский музей и центр толерантности
Сколько: бесплатно
Курс «Физика для взрослых»
Политехнический музей запускает курс физики, ориентированный на взрослых, которые хотят освежить забытые школьные знания. На занятиях напомнят про кинематику и динамику, тепловые явления, электрический ток, волновую оптику и квантовый мир. Преподавателем станет сотрудник лаборатории физики Политеха Юрий Михайловский. Первое занятие пройдет 20 октября, далее уроки должны быть еженедельными.
Где: Культурный центр ЗИЛ
Сколько: 3 тысячи за курс из шести занятий
Курс «Теория моды»
Шеф-редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура» и редактор книжной серии «Библиотека журнала „Теория моды“» (выпускавшей, например, отличные книги об истории синего цвета или советской повседневности) Людмила Алябьева снова набирает курс как для тех, кто готовится погрузиться в модную индустрию, так и для просто интересующихся. Лекции стартуют 13 октября и продлятся до середины декабря, среди тем — мода и гендер, влияние искусства на современных дизайнеров, мода и субкультуры, мода и функциональность, мода и визуальная культура.
Где: РГГУ
Сколько: 14 тысяч рублей за курс из 36 часов
обложка: lightpoet – stock.adobe.com
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