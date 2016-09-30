Я верю, что человеку присущ инстинкт театральности. Талант актера — самый естественный и свойственный человеку. Так или иначе он сопровождает нас всю жизнь: сама способность коммуницировать с другими людьми связана с актерскими способностями. И вот этот избыток творческой энергии, если ее никак не реализовывать, накапливается, и человека как будто бы начинает жечь внутренний огонь. Чтобы выплеснуть эту энергию, люди и приходят к нам.

Часто театральные школы мотивируют заниматься у них как бы из ситуации нужды, как будто туда должны идти люди, у которых что-то не так. К примеру, человек зажат или у него что-то не получается, и для того, чтобы получилось, нужно приобрести какие-то навыки — актерская школа обязательно в этом поможет. Безусловно поможет, но этим дело не ограничивается.

Наша лаборатория существует фактически два года, и у нее два основных направления — краткосрочные курсы и мини-театр, который сформировался из студентов первых наборов.

Если говорить о методе, то за основу берется система Вячеслава Кокорина, которая во многом строится на системе Михаила Чехова. Если по Станиславскому главное — это действие, то у Кокорина — восприятие. Мы в школе руководствуемся принципом «ничего не играть». Мы стараемся создать такое пространство, где студент перестает что-то изображать и вести себя неестественно, а свободно существует, будучи самим собой.

Десять занятий мы копим материал для спектакля и ставим его все вместе — это не режиссерская постановка. Я скорее как повивальная бабка — помогаю актерам разразиться идеями. За основу берем тексты разных авторов — от Вырыпаева до Набокова. Этим летом ставили вырыпаевскую пьесу «UFO», автор — большой друг нашей лаборатории.