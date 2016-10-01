Каждые выходные мы собираем лучшие книги, альбомы, видеоигры и сериалы недели в рубрике «Выходные дома», а теперь, в конце сентября, подводим итоги и рассказываем обо всем, что вы могли пропустить.

В этом месяце стоило обратить внимание на один из лучших альбомов в дискографии Ника Кейва и пластинку тамильской поп-активистки M.I.A. Вышел и новый хип-хоп-альбом Трэвиса Скотта, который ничуть не уступает предыдущим, а Девендра Банхарт записал еще 13 ленивых песен. Среди российских музыкальных событий — EP сибирской группы «Буерак» и релиз от ветеранов отечественного IDM — группы «СБПЧ».

На телевидении к нам вернулся сериал о Пабло Эскобаре «Нарко» и «Американская история ужасов». Стоит обратить внимание и на завершившееся в сентябре шоу «Однажды ночью», способное угодить фанатам «Настоящего детектива», а также на первый телепроект Вуди Аллена.

Издательство Corpus выпустило на русском одну из главных американских книг прошлого года — «Безгрешность», а Виктор Пелевин написал 13-й роман, который критики называют лучшим за многие годы. Помимо этого, Эдуард Лимонов выпустил новый сборник стихов — это возможность вспомнить, почему автор — прежде всего не глава одиозной партии, а живой классик русской литературы.

Подробнее о главных развлечениях месяца можно прочитать в наших еженедельных гидах.

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