10 октября социальной сети «ВКонтакте» исполнилось десять лет. Один из главных подарков, который сделал «ВК» русскому интернету за эти годы, конечно, паблики. Они становились источниками мемов, в пабликах узнавали о новой музыке и модных тенденциях, смотрели сериалы, из пабликов вырастали знаковые и уходившие в офлайн проекты. По случаю юбилея социальной сети сотрудники The Village, друзья редакции и люди, которые проводят много времени в социальных сетях, рассказывают о своих самых любимых и просто лучших пабликах на свете.

Десять пабликов о музыке

Кирилл Мажай, журналист

Небольшой авторский паблик с новыми альбомами, который, в отличие от других полупиратских пабликов, действительно первым сливает в «ВК» многие свежие релизы (а иногда первым и в принципе во всем интернете). Ну и в отличие от других сообществ, которые постят все подряд, здесь релизы появляются скорее исходя из личных предпочтений основателей — это преимущественно гитарная музыка с небольших и независимых западных лейблов, релизы которых появляются в списке рецензий на сайте Pitchfork в самом низу.

Наверное, все люди, которые поймут мемы из этого паблика, и так на него уже подписаны. Насколько я знаю, сначала паблик назывался «Подслушано CTM Сибирь» и появился во время одноименного фестиваля, а уже потом перешел в троллинг всей российской электронной сцены в принципе. Самые свежие мемы про Hyperboloid, Outline и лоу-фай-техно — только здесь.

Контент паблика честно описывает его название — это действительно просто обложки альбомов. Песни не прикрепляют, никаких личных мнений тоже нет. Есть, правда, названия самого альбома и исполнителя, но ничего плохого в этом создатели паблика не видят. В общем, хорошая подборка случайных альбомов с классными обложками или просто классные картинки, если на музыку вам наплевать. У паблика существует и брат-близнец с плохими обложками, но с ними будьте осторожнее.

Паблик-каталог, посвященный легендарному британскому инди-поп-лейблу Sarah Records, который существовал с конца 80-х до середины 90-х. Подзабытый сейчас, тогда лейбл был ответственен за целую сцену групп вроде The Field Mice и Blueboy, которые на годы вперед сформировали звучание инди-музыки периода после The Smiths. Каталог лейбла опубликован в паблике почти целиком, много редких релизов, удобные хэштеги и нумерация — короче, все сделано с любовью.

Паблик сибирского электро-фолк-музыканта Егора Клочихина, известного как Foresteppe, в котором он обычно постит малоизвестные и редкие релизы исполнителей, которые, как и он, записывают преимущественно эмбиент, фолк и фонографию. Хороший пример специфического музыкального вкуса и большой простор для поиска музыкантов, о которых вы никогда не слышали.

Степан Нилов, редактор Furfur

Мой любимый музыкальный паблик, который придерживается золотого правила «свежие треки без описания». Там выкладывают всю ту интернет-волну и мутировавшую клубную музыку, про которую мне наконец запретили писать на Furfur. Казалось бы, куда уж круче, но еще там есть картинки с драконами, мотоциклами, готическими шрифтами и прочим кибер-артом.

Архивы арабского андеграунда, в котором, помимо Омара Сулеймана и Acid Arab, есть масса интересного: азербайджанский мугам, турецкая психоделическая волна 70-х, релизы лейбла с говорящим названием Disco Halal, израильское техно и многое другое. К сожалению, от поиска любимого ориентального брейкбита вас будут отвлекать мотивационные цитаты Амаяка Акопяна и Махатмы Ганди.

Один из самых эклектичных пабликов: тут и свежие релизы бруклинского инди-лейбла Captured Tracks, и постграйм-ремиксы песен Мэрилина Мэнсона, и последний Дэнни Браун. Большой минус: старые альбомы, которые разбивают образовавшуюся конъюнктуру. Зачем постить первый альбом группы The Clash рядом с сумасшедшим миксом Ивана Золото в 2016 году, мне непонятно.

Популярность грайма циклична: жанр периодически возвращается в мейнстрим — каждый раз с обновленным звучанием. Последние пару лет были особенно интересны, и не только из-за международного триумфа Скепты. Grime 2.0 оперативно транслирует, как молодые лондонские эмси зачитывают под аналоговые синтезаторы, пытаясь оседлать окончательно деформированные биты «новой волны».

Паблик о хип-хопе, где можно послушать все, начиная от кодеинового трэпа из «Атланты» и заканчивая релизами лейбла «Газгольдер». Отличный вариант, если вам нравится следить за современным хип-хопом, вы не сторонитесь творчества YungRussia и не хотите тратить время и нервы на новости про бизнес-начинания Тимати или роды певицы Айзы, которыми грешат похожие источники информации.

Шесть пабликов о животных

Настя Курганская, старший редактор The Village

В последнее время я стараюсь настраивать свои ленты в соцсетях таким образом, чтобы они заполнялись животными на предельно допустимом уровне — так мозг отдыхает от работы. DOGGOS — идеальный паблик с фотографиями собак, преимущественно самоедов и шиба-ину. Никакой лишней информации, иногда попадаются смешные мемасики.

Фотографии толстеньких животных в сопровождении нарочито нелепых подписей («Познакомьтесь, это Филя. Жирен, красив, грациозен, пушист и дерзок»). Контент-диапазон необычайно широк: от персидских кошек и кроликов до голубей и сумчатых мышей.

Как ясно из названия, в этом нечасто обновляющемся паблике подробно рассказывается про животных, обделенных вниманием общественности: трубкозубов, белых листоносов, мар и американских барсуков. Познавательно.

Администраторы и пользователи выкладывают сюда домашних животных преклонного возраста — нередко уже отошедших в иные миры. В последнем случае сентиментальные комментаторы отдают дань погибшей колли или хомячку в выражениях типа: «Пушистых облачков ему под лапками».

Хитовый паблик с фотографиями животных, не всегда интересными сами по себе, но смешными в дуэте с подписями, которые всегда начинаются со слов: «Это я».

Единственный паблик в этой подборке, который, скорее всего, понравится даже тем, кто ненавидит зверей. Безумные, перекошенные, леденящие душу морды собак и котов.

Четыре паблика с высказываниями, вырванными из контекста

Дарья Кошкина, дизайнер Look At Media

Этот паблик создан моими друзьями, и я люблю его за то, что там идет серьезный отбор контента. Половина того, что я присылаю, не проходит отбор, хотя у меня есть связи.

Широко известный в узких кругах паблик об интерпретации реальности другими людьми, о неоднозначности мгновения, запечатленного в слайде чьей-то презентации. Часто смотрю и думаю: «Я бы так не смогла».

Паблик, погружающий в волшебный и шокирующий мир холодильников, посещающих Pornhub, астральных запретов православных активистов и прочих удивительных вещей. Люблю, когда люди стараются как могут. Наверное, эти журналисты очень старались.

Тут все не то чтобы вырвано из контекста — многое как раз в контексте событий и времени. И из этих цитат выстраиваются знакомые и понятные русской душе интонации и сцены.

Пять пабликов со скриншотами

Сергей Бабкин, старший редактор «Коммерсантъ-Lifestyle»

Лучшее, что с вами происходит, скорее всего, происходит на экране. А лучшее, что может произойти на экране, — это куски чужих экранов. Поэтому я очень люблю паблики со скриншотами. Кстати, если вы разделяете мою страсть к членению пространства экрана, то зайдите в тумблог Screenshots of Despair. А вот пять жемчужин со дна «ВКонтакте»:

Сайт DeviantArt давно мертв, и все отчаянные любители показать человечеству свою жуткую мазню давно перебрались на просторы «ВКонтакте». Ведь там гораздо проще получить отзыв от своих приятелей, которые пытаются сделать вашему творчеству комплимент, пусть и какой-то нездоровый.

Я не понимаю, что происходит в этом паблике. Там постят скриншоты комментариев с YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассников», которые сложно расшифровать, если вы не психиатр. Сделайте мне развидеть, пожалуйста, это.

Немного эстетики в ваши ленты новостей, заполненные фотографиями детей бывших одноклассников. Скриншоты Google Street View из разных городов мира. Хочется поехать во все, даже в Челябинск.

Администраторы этого паблика посвятили свою жизнь внимательному просмотру фильмов, в которых они примечают читающих персонажей, делают скриншот и определяют, что за книга в кадре. Например, герой Поланского в «Жильце» читает Теофиля Готье.

Самый кощунственный паблик в этой подборке. Зато благодаря ему понятно, что скорбеть так, как это делают в России, не умеют больше нигде.

Три паблика о кино

Катерина Карслиди, основательница сайта Cinemaholics

Один из первых пабликов с цитатами из авторского кино. Сейчас обновляется редко, но все равно очень его люблю.

Страничка лучшего в России черно-белого журнала о кино должна быть в подписках у каждого добропорядочного синефила.

Паблик наших друзей, благодаря которым мы видим самые ожидаемые фильмы сезона в российском прокате. А еще там разыгрывают много призов с кинофестивалей.

Четыре паблика для рейверов

Юлия Рузманова, новостной редактор The Village

Мой любимый паблик техноснобов. Здесь стебутся над посетителями Ouline, Ниной Кравиц и теми, кто ищет разницу между техно и рейвом. Еще они периодически проходятся по неаккуратным статьям и высказываниям на тему рейвов (наверное, теперь пройдутся и по мне).

Здесь обшучивают рейверскую актуалочку: Виллалобос, Berghain, габбер и фен на картинах Рене Магритта, Фабиана Переза и других классиков. Иногда получается прикольно, правда, обновления появляются довольно редко.

«MЫИDЕМ» пишут об интересных тусовках и выставках столицы и рекламируют модные шмотки. Делают это довольно прямолинейно, без привычного жесткого или шутливого тона, который присутствует почти во всех подобных пабликах и Telegram-каналах. Этого мне не хватает, но подборки событий на выходные у них и правда полные — их и смотрю, а оcтальные посты смело пропускаю.

Этакое агентство Lumpen на рейве без правильного освещения и поз, ну и просто Кастальский ключ для аватарок и глупых комментариев.

Семь самых важных пабликов эпохи

Кирилл Савинов, журналист, ведущий рубрики «Ревизия „Вконтакте“»

на сайте «ВОС»

За время существования «Ревизии „Вконтакте“» на «ВОС» я пересмотрел столько пабликов, что уже и не упомнить, да и сейчас все еще подписан штук на 600. Есть ощущение, что теперь интересных сообществ появляется меньше. Года два назад был настоящий пик. Зато существующие паблики активно развиваются. Если говорить о ценном и любимом, то вот:

В «ВК» есть тысячи сообществ, где пересказывают шутки с Reddit и Tumblr, и это одно из них. В «Cпагетти» админов отличает великолепный вкус и чувство времени. И они не знают меры, а в мемах это важнее всего.

Самый модный паблик про популярную культуру, сериалы, супергероев, неоновый нуар и другие актуальные вещи. Еще создатели снимают свои ролики вроде трейлера и тизера к воображаемому третьему сезону True Detective. Правда, сейчас «Клик» стал слишком большим, вальяжным и неповоротливым. Ну правда, сколько можно публиковать фотографии актеров из сериала Shameless!

Не хочу никого обижать, но это сообщество выполняет просветительскую миссию помощнее всех «Открытых университетов» и «Ельцин-центров» вместе взятых. Благодаря «Развалюхе» можно погрузиться в период конца 80-х — начала 90-х, узнать что-то интересное про войну в Карабахе, первые российские журналы о гей-культуре, необычные клипы с участием Жириновского, и так до бесконечности. Настоящий глоток свободы.

Цитаты из дневников Льва Николаевича с красивыми коллажами. Самое мотивирующее чтение в интернете. Толстой обвиняет себя в бесталанности, похоти, алчности, неспособности написать ни строчки. Он такой же, как мы.

Я так и не понял, действительно это сайт-проект факультета философии ВШЭ или нет. В любом случае шутки про философию у них получаются отличные.

Классика веб-панка. Содержание соответствует названию.

Дэвид Боуи дает советы по внешнему виду и имиджу. Советы крайне щадящие и добрые, а главное — полезные. После смерти Боуи это сообщество читаешь с какой-то особенной теплотой.

Пять пабликов о разнообразии жизни

Николай Кононов, главный редактор издания «Секрет фирмы», автор книги «Код Дурова»

Я уже 25-й, кто пишет о «Русской интеллигенции», но что поделать. Это ведь успех — когда люди заглядывают в паблик в поисках себя и огорчаются, если не находят.

Сагитировал подписаться дочь Веру (10 лет).

Надо помнить, где живешь.

Слежу за кумиром!

Старая любовь не ржавеет.

Десять пабликов с мемами и сложными шутками

Роман Бордунов, SMM-редактор «Амедиатеки», основатель сообщества «Красивые девушки и шаурма»

Мой guilty pleasure. Я совершенно не понимаю, в чем феномен этого паблика, но он настолько сумасшедший, что я сразу влюбился и теперь не пропускаю ни одного нового мема.

Этот паблик тоже пережил все мои чистки подписок, потому что у ребят, скажем так, превосходный вкус на мемы.

Суть в том, что администрация публикует малосмешные анекдоты, а подписчики предлагают свои вариации в комментариях. И они гораздо смешнее оригинала.

Великое СМИ, потому что оно избавляет меня от необходимости самому искать все интересное в интернете. Обо всех трендах я узнаю здесь, а это очень важно для моей работы.

Оттуда я узнаю последние новости из мира западной мейнстримной и не мейнстримовой комедии, о которой в России почти ничего не пишут и не говорят, — у нас тут один Джимми Карр. Приятно, что чуваки тоже в теме.

Алик Кемалов, SMM-специалист

Наша адаптированная версия циничных комиксов, которая почти ничем не отличается от оригинала. Темы здесь всегда остросоциальные, да и сам комикс уже давно стал основой для мемов, тиражируемых повсеместно.

«Странно». Именно это слово первым приходит на ум при описании этого паблика. Второе слово — «мерзко», а дальше уже дело каждого. Комиксы испанского художника-карикатуриста Хоана Корнельи Васкеса в мировом сообществе признаны искусством и пестрят сюрреалистичным и черным юмором.

И еще один пример испанского творчества. Художник Molg H. известен своей серией комиксов «Честный психолог», но, кроме этого, у него много и других странных и для кого-то смешных иллюстраций.

Наверное, самый безобидный пример в этой подборке. «Страдающее Средневековье» — это средневековые фрески и смешные подписи, отражающие окружающую действительность.

Пять пабликов об истории переходных периодов

Виталий Васильченко, журналист, автор Telegram-канала «Буря и натиск»

Паблик «Мир обещал быть» посвящен межвоенной истории Европы и рассказывает про локальные войны, экономические кризисы, недоверие к демократии, острую идеологическую раздробленность и рост авторитарных настроений в начале прошлого столетия. Неожиданно обнаруживается много пересечений с сегодняшним днем.

Europa Vetus — это фотографии, открытки и гравюры Старой Европы, по образу которой тоскует группа Death in June. Повседневность и архитектурный облик городов в первой половине XX века, пронизанные духом тревоги и ощущением исторического перелома.

«Память» занимается визуальной проработкой недавнего прошлого: здесь собрана боль, пустота и отчаяние со всего постсоветского пространства. Это тот самый случай, когда фотографии и видео могут сказать намного больше, чем любой текст.

Мне очень не нравится выражение «сытые нулевые», ведь такими они были только для определенной привилегированной прослойки. В паблике «Нулевые» как раз вспоминают, как россияне поверили, что еще немного — и можно будет зажить по-человечески. Здесь органично сосуществуют Дуня Смирнова, нацболы, русский MTV, предвыборные листовки СПС и Motorola RAZR V3.

Эстетский паблик про Северную Корею, который показывает, что происходит с настоящим, когда государство отменяет прошлое и будущее.

Пять пабликов о моде

Ксения Обуховская, редактор Bazaar.ru, автор Telegram-канала marxism-fashionism

Пожалуй, мой любимый и самый душевный паблик на тему моды. Он очень разносторонний, и это круто, ведь мода — это не только съемки и показы. Это и целая куча отсылок и анализа. Администратор паблика собирает классные статьи в модных медиа, лукбуки нетривиальных брендов, стритстайл, музыку и стильные кадры из фильмов — в общем, все, что может порадовать человека, которому хочется узнать о моде немного больше.

Признаюсь, люблю моделей и смотреть на них, поэтому подписана на этот паблик. Здесь можно найти архивные отчеты с показов, например Mugler 1990 года, интересные старые съемки, видео и детали новых коллекций. Паблик очень визуальный и эстетичный, не перегружен текстом — его основная цель скорее украсить вашу ленту, что вполне вписывается в формат быстрого поглощения информации в метро.

Я не большой фанат уличных брендов, но продолжаю за ними следить: сейчас streetwear уже вовсю наступает на пятки высокой моде, поэтому нужно быть в курсе. Этот паблик очень помогает, если лень заходить на Hypebeast, потому что админы умеют выбирать самое интересное.

Люблю этот паблик за то, что он регулярно выкладывает съемки не только из условных Vogue и Dazed, но и из всевозможных инди-журналов, как печатных, так и онлайн. Раньше, чтобы посмотреть классные съемки и выложить в свой Telegram-канал, мне приходилось шерстить всю ленту подписок в Feedly, но теперь я отчасти ищу их там.

Паблик не совсем о моде, но для меня это вдохновение, потому что я обожаю 70-е, Джейн Биркин, Джерри Холл и Бьянку Джаггер. Он также в основном визуальный, поэтому идеален для того, чтобы изучать стиль великих женщин, стоя в очереди в супермаркете.

Три паблика о красоте и макияже

Маша Ворслав, бьюти-редактор Interview.ru и визажист

Пабликов о красоте и косметике много, но хороших — мало. Этот ведет моя приятельница, я как-то делала с ней мини-интервью для Wonderzine. Ей, как и мне, интересен небанальный макияж и прически, так что она находит массу фотографий с показов и съемок. И выкладывает фото подписчиков: они тоже часто экспериментируют с макияжем, иногда совсем уж бесстрашно.

RuPaul’s Drag Race

Закрытый паблик для фанатов одноименного реалити-шоу. Комьюнити я там не ищу, а вот свежую информацию про шоу — да. Плюс, если хочется узнать что-то про конкретную драг-квин, лучше сразу отправляться туда. Ну и, пожалуй, это самая большая галерея драга здорового человека на русском языке.

Одно из окон в мир, через которое лично мне приятно смотреть. Специализации у него нет, это просто филиал Tumblr. Кому не приятно разглядывать красивую еду, котов и чужие селфи? Околоэротические реалистичные картинки тоже попадаются, так что минимальный набор для коммуникации паблик покрывает.

обложка: DOGGOS