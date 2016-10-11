Гид The Village10 лет «ВКонтакте»: 67 пабликов о музыке, истории, мемах и животных
От eto ya до «Мемсов о русской электронике»
10 октября социальной сети «ВКонтакте» исполнилось десять лет. Один из главных подарков, который сделал «ВК» русскому интернету за эти годы, конечно, паблики. Они становились источниками мемов, в пабликах узнавали о новой музыке и модных тенденциях, смотрели сериалы, из пабликов вырастали знаковые и уходившие в офлайн проекты. По случаю юбилея социальной сети сотрудники The Village, друзья редакции и люди, которые проводят много времени в социальных сетях, рассказывают о своих самых любимых и просто лучших пабликах на свете.
Десять пабликов о музыке
Кирилл Мажай, журналист
My pet spider
Небольшой авторский паблик с новыми альбомами, который, в отличие от других полупиратских пабликов, действительно первым сливает в «ВК» многие свежие релизы (а иногда первым и в принципе во всем интернете). Ну и в отличие от других сообществ, которые постят все подряд, здесь релизы появляются скорее исходя из личных предпочтений основателей — это преимущественно гитарная музыка с небольших и независимых западных лейблов, релизы которых появляются в списке рецензий на сайте Pitchfork в самом низу.
«МЕМСЫ О РУССКОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ»
Наверное, все люди, которые поймут мемы из этого паблика, и так на него уже подписаны. Насколько я знаю, сначала паблик назывался «Подслушано CTM Сибирь» и появился во время одноименного фестиваля, а уже потом перешел в троллинг всей российской электронной сцены в принципе. Самые свежие мемы про Hyperboloid, Outline и лоу-фай-техно — только здесь.
«обложки без ***** музыки ревью и прочей *****»
Контент паблика честно описывает его название — это действительно просто обложки альбомов. Песни не прикрепляют, никаких личных мнений тоже нет. Есть, правда, названия самого альбома и исполнителя, но ничего плохого в этом создатели паблика не видят. В общем, хорошая подборка случайных альбомов с классными обложками или просто классные картинки, если на музыку вам наплевать. У паблика существует и брат-близнец с плохими обложками, но с ними будьте осторожнее.
[ Sarah Records ]
Паблик-каталог, посвященный легендарному британскому инди-поп-лейблу Sarah Records, который существовал с конца 80-х до середины 90-х. Подзабытый сейчас, тогда лейбл был ответственен за целую сцену групп вроде The Field Mice и Blueboy, которые на годы вперед сформировали звучание инди-музыки периода после The Smiths. Каталог лейбла опубликован в паблике почти целиком, много редких релизов, удобные хэштеги и нумерация — короче, все сделано с любовью.
«лесостепь»
Паблик сибирского электро-фолк-музыканта Егора Клочихина, известного как Foresteppe, в котором он обычно постит малоизвестные и редкие релизы исполнителей, которые, как и он, записывают преимущественно эмбиент, фолк и фонографию. Хороший пример специфического музыкального вкуса и большой простор для поиска музыкантов, о которых вы никогда не слышали.
Степан Нилов, редактор Furfur
ethereal grooves
Мой любимый музыкальный паблик, который придерживается золотого правила «свежие треки без описания». Там выкладывают всю ту интернет-волну и мутировавшую клубную музыку, про которую мне наконец запретили писать на Furfur. Казалось бы, куда уж круче, но еще там есть картинки с драконами, мотоциклами, готическими шрифтами и прочим кибер-артом.
Opium | Persian Underground
Архивы арабского андеграунда, в котором, помимо Омара Сулеймана и Acid Arab, есть масса интересного: азербайджанский мугам, турецкая психоделическая волна 70-х, релизы лейбла с говорящим названием Disco Halal, израильское техно и многое другое. К сожалению, от поиска любимого ориентального брейкбита вас будут отвлекать мотивационные цитаты Амаяка Акопяна и Махатмы Ганди.
[moisture]
Один из самых эклектичных пабликов: тут и свежие релизы бруклинского инди-лейбла Captured Tracks, и постграйм-ремиксы песен Мэрилина Мэнсона, и последний Дэнни Браун. Большой минус: старые альбомы, которые разбивают образовавшуюся конъюнктуру. Зачем постить первый альбом группы The Clash рядом с сумасшедшим миксом Ивана Золото в 2016 году, мне непонятно.
Grime 2.0
Популярность грайма циклична: жанр периодически возвращается в мейнстрим — каждый раз с обновленным звучанием. Последние пару лет были особенно интересны, и не только из-за международного триумфа Скепты. Grime 2.0 оперативно транслирует, как молодые лондонские эмси зачитывают под аналоговые синтезаторы, пытаясь оседлать окончательно деформированные биты «новой волны».
Flowmastaz
Паблик о хип-хопе, где можно послушать все, начиная от кодеинового трэпа из «Атланты» и заканчивая релизами лейбла «Газгольдер». Отличный вариант, если вам нравится следить за современным хип-хопом, вы не сторонитесь творчества YungRussia и не хотите тратить время и нервы на новости про бизнес-начинания Тимати или роды певицы Айзы, которыми грешат похожие источники информации.
Шесть пабликов о животных
Настя Курганская, старший редактор The Village
DOGGOS
В последнее время я стараюсь настраивать свои ленты в соцсетях таким образом, чтобы они заполнялись животными на предельно допустимом уровне — так мозг отдыхает от работы. DOGGOS — идеальный паблик с фотографиями собак, преимущественно самоедов и шиба-ину. Никакой лишней информации, иногда попадаются смешные мемасики.
«Жирен и красив»
Фотографии толстеньких животных в сопровождении нарочито нелепых подписей («Познакомьтесь, это Филя. Жирен, красив, грациозен, пушист и дерзок»). Контент-диапазон необычайно широк: от персидских кошек и кроликов до голубей и сумчатых мышей.
«хорошие малоизвестные зверята»
Как ясно из названия, в этом нечасто обновляющемся паблике подробно рассказывается про животных, обделенных вниманием общественности: трубкозубов, белых листоносов, мар и американских барсуков. Познавательно.
«Мой старенький друг»
Администраторы и пользователи выкладывают сюда домашних животных преклонного возраста — нередко уже отошедших в иные миры. В последнем случае сентиментальные комментаторы отдают дань погибшей колли или хомячку в выражениях типа: «Пушистых облачков ему под лапками».
eto ya
Хитовый паблик с фотографиями животных, не всегда интересными сами по себе, но смешными в дуэте с подписями, которые всегда начинаются со слов: «Это я».
«всратые животные»
Единственный паблик в этой подборке, который, скорее всего, понравится даже тем, кто ненавидит зверей. Безумные, перекошенные, леденящие душу морды собак и котов.
Четыре паблика с высказываниями, вырванными из контекста
Дарья Кошкина, дизайнер Look At Media
«скрины таинственных фраз»
Этот паблик создан моими друзьями, и я люблю его за то, что там идет серьезный отбор контента. Половина того, что я присылаю, не проходит отбор, хотя у меня есть связи.
«странные слайды презентаций»
Широко известный в узких кругах паблик об интерпретации реальности другими людьми, о неоднозначности мгновения, запечатленного в слайде чьей-то презентации. Часто смотрю и думаю: «Я бы так не смогла».
«кокои ты заголовок»
Паблик, погружающий в волшебный и шокирующий мир холодильников, посещающих Pornhub, астральных запретов православных активистов и прочих удивительных вещей. Люблю, когда люди стараются как могут. Наверное, эти журналисты очень старались.
«Цитаты простых людей»
Тут все не то чтобы вырвано из контекста — многое как раз в контексте событий и времени. И из этих цитат выстраиваются знакомые и понятные русской душе интонации и сцены.
Пять пабликов со скриншотами
Сергей Бабкин, старший редактор «Коммерсантъ-Lifestyle»
Лучшее, что с вами происходит, скорее всего, происходит на экране. А лучшее, что может произойти на экране, — это куски чужих экранов. Поэтому я очень люблю паблики со скриншотами. Кстати, если вы разделяете мою страсть к членению пространства экрана, то зайдите в тумблог Screenshots of Despair. А вот пять жемчужин со дна «ВКонтакте»:
«Осторожные комплименты»
Сайт DeviantArt давно мертв, и все отчаянные любители показать человечеству свою жуткую мазню давно перебрались на просторы «ВКонтакте». Ведь там гораздо проще получить отзыв от своих приятелей, которые пытаются сделать вашему творчеству комплимент, пусть и какой-то нездоровый.
«Я знаю мир»
Я не понимаю, что происходит в этом паблике. Там постят скриншоты комментариев с YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассников», которые сложно расшифровать, если вы не психиатр. Сделайте мне развидеть, пожалуйста, это.
Street View Aesthetics
Немного эстетики в ваши ленты новостей, заполненные фотографиями детей бывших одноклассников. Скриншоты Google Street View из разных городов мира. Хочется поехать во все, даже в Челябинск.
«Книги в фильмах»
Администраторы этого паблика посвятили свою жизнь внимательному просмотру фильмов, в которых они примечают читающих персонажей, делают скриншот и определяют, что за книга в кадре. Например, герой Поланского в «Жильце» читает Теофиля Готье.
«смешные комментарии на страницах умерших»
Самый кощунственный паблик в этой подборке. Зато благодаря ему понятно, что скорбеть так, как это делают в России, не умеют больше нигде.
Три паблика о кино
Катерина Карслиди, основательница сайта Cinemaholics
«И другие»
Один из первых пабликов с цитатами из авторского кино. Сейчас обновляется редко, но все равно очень его люблю.
Журнал «Сеанс»
Страничка лучшего в России черно-белого журнала о кино должна быть в подписках у каждого добропорядочного синефила.
A-One Films
Паблик наших друзей, благодаря которым мы видим самые ожидаемые фильмы сезона в российском прокате. А еще там разыгрывают много призов с кинофестивалей.
Четыре паблика для рейверов
Юлия Рузманова, новостной редактор The Village
«Техномаразм»
Мой любимый паблик техноснобов. Здесь стебутся над посетителями Ouline, Ниной Кравиц и теми, кто ищет разницу между техно и рейвом. Еще они периодически проходятся по неаккуратным статьям и высказываниям на тему рейвов (наверное, теперь пройдутся и по мне).
«Техногалерея»
Здесь обшучивают рейверскую актуалочку: Виллалобос, Berghain, габбер и фен на картинах Рене Магритта, Фабиана Переза и других классиков. Иногда получается прикольно, правда, обновления появляются довольно редко.
«MЫИDЕМ»
«MЫИDЕМ» пишут об интересных тусовках и выставках столицы и рекламируют модные шмотки. Делают это довольно прямолинейно, без привычного жесткого или шутливого тона, который присутствует почти во всех подобных пабликах и Telegram-каналах. Этого мне не хватает, но подборки событий на выходные у них и правда полные — их и смотрю, а оcтальные посты смело пропускаю.
«Гордые лица русского рейва»
Этакое агентство Lumpen на рейве без правильного освещения и поз, ну и просто Кастальский ключ для аватарок и глупых комментариев.
Семь самых важных пабликов эпохи
Кирилл Савинов, журналист, ведущий рубрики «Ревизия „Вконтакте“»
на сайте «ВОС»
За время существования «Ревизии „Вконтакте“» на «ВОС» я пересмотрел столько пабликов, что уже и не упомнить, да и сейчас все еще подписан штук на 600. Есть ощущение, что теперь интересных сообществ появляется меньше. Года два назад был настоящий пик. Зато существующие паблики активно развиваются. Если говорить о ценном и любимом, то вот:
mom's spaghetti
В «ВК» есть тысячи сообществ, где пересказывают шутки с Reddit и Tumblr, и это одно из них. В «Cпагетти» админов отличает великолепный вкус и чувство времени. И они не знают меры, а в мемах это важнее всего.
CLIQUE
Самый модный паблик про популярную культуру, сериалы, супергероев, неоновый нуар и другие актуальные вещи. Еще создатели снимают свои ролики вроде трейлера и тизера к воображаемому третьему сезону True Detective. Правда, сейчас «Клик» стал слишком большим, вальяжным и неповоротливым. Ну правда, сколько можно публиковать фотографии актеров из сериала Shameless!
«ОНА РАЗВАЛИЛАСЬ»
Не хочу никого обижать, но это сообщество выполняет просветительскую миссию помощнее всех «Открытых университетов» и «Ельцин-центров» вместе взятых. Благодаря «Развалюхе» можно погрузиться в период конца 80-х — начала 90-х, узнать что-то интересное про войну в Карабахе, первые российские журналы о гей-культуре, необычные клипы с участием Жириновского, и так до бесконечности. Настоящий глоток свободы.
«Лев Толстой. Секрет успеха»
Цитаты из дневников Льва Николаевича с красивыми коллажами. Самое мотивирующее чтение в интернете. Толстой обвиняет себя в бесталанности, похоти, алчности, неспособности написать ни строчки. Он такой же, как мы.
«Выхинская критика французской мысли»
Я так и не понял, действительно это сайт-проект факультета философии ВШЭ или нет. В любом случае шутки про философию у них получаются отличные.
«Симулятор Троллейбуса»
Классика веб-панка. Содержание соответствует названию.
«Советы по макияжу от Дэвида Боуи»
Дэвид Боуи дает советы по внешнему виду и имиджу. Советы крайне щадящие и добрые, а главное — полезные. После смерти Боуи это сообщество читаешь с какой-то особенной теплотой.
Пять пабликов о разнообразии жизни
Николай Кононов, главный редактор издания «Секрет фирмы», автор книги «Код Дурова»
«Русская интеллигенция»
Я уже 25-й, кто пишет о «Русской интеллигенции», но что поделать. Это ведь успех — когда люди заглядывают в паблик в поисках себя и огорчаются, если не находят.
«Толстые собаки и цитаты о любви»
Сагитировал подписаться дочь Веру (10 лет).
«одноклассники ругаются»
Надо помнить, где живешь.
«Монеточка»
Слежу за кумиром!
«Филологическая дева»
Старая любовь не ржавеет.
Десять пабликов с мемами и сложными шутками
Роман Бордунов, SMM-редактор «Амедиатеки», основатель сообщества «Красивые девушки и шаурма»
«Мемы про котов (по ржать)»
Мой guilty pleasure. Я совершенно не понимаю, в чем феномен этого паблика, но он настолько сумасшедший, что я сразу влюбился и теперь не пропускаю ни одного нового мема.
«ООО „Пониконь“»
Этот паблик тоже пережил все мои чистки подписок, потому что у ребят, скажем так, превосходный вкус на мемы.
«Анекдоты категории Б»
Суть в том, что администрация публикует малосмешные анекдоты, а подписчики предлагают свои вариации в комментариях. И они гораздо смешнее оригинала.
TJ
Великое СМИ, потому что оно избавляет меня от необходимости самому искать все интересное в интернете. Обо всех трендах я узнаю здесь, а это очень важно для моей работы.
«Посткомедия»
Оттуда я узнаю последние новости из мира западной мейнстримной и не мейнстримовой комедии, о которой в России почти ничего не пишут и не говорят, — у нас тут один Джимми Карр. Приятно, что чуваки тоже в теме.
Алик Кемалов, SMM-специалист
Cyanide and Happiness
Наша адаптированная версия циничных комиксов, которая почти ничем не отличается от оригинала. Темы здесь всегда остросоциальные, да и сам комикс уже давно стал основой для мемов, тиражируемых повсеместно.
Joan Cornella
«Странно». Именно это слово первым приходит на ум при описании этого паблика. Второе слово — «мерзко», а дальше уже дело каждого. Комиксы испанского художника-карикатуриста Хоана Корнельи Васкеса в мировом сообществе признаны искусством и пестрят сюрреалистичным и черным юмором.
MOLG H.
И еще один пример испанского творчества. Художник Molg H. известен своей серией комиксов «Честный психолог», но, кроме этого, у него много и других странных и для кого-то смешных иллюстраций.
«Страдающее Средневековье»
Наверное, самый безобидный пример в этой подборке. «Страдающее Средневековье» — это средневековые фрески и смешные подписи, отражающие окружающую действительность.
Пять пабликов об истории переходных периодов
Виталий Васильченко, журналист, автор Telegram-канала «Буря и натиск»
«мир обещал быть»
Паблик «Мир обещал быть» посвящен межвоенной истории Европы и рассказывает про локальные войны, экономические кризисы, недоверие к демократии, острую идеологическую раздробленность и рост авторитарных настроений в начале прошлого столетия. Неожиданно обнаруживается много пересечений с сегодняшним днем.
Europa Vetus
Europa Vetus — это фотографии, открытки и гравюры Старой Европы, по образу которой тоскует группа Death in June. Повседневность и архитектурный облик городов в первой половине XX века, пронизанные духом тревоги и ощущением исторического перелома.
«Память»
«Память» занимается визуальной проработкой недавнего прошлого: здесь собрана боль, пустота и отчаяние со всего постсоветского пространства. Это тот самый случай, когда фотографии и видео могут сказать намного больше, чем любой текст.
«нулевые»
Мне очень не нравится выражение «сытые нулевые», ведь такими они были только для определенной привилегированной прослойки. В паблике «Нулевые» как раз вспоминают, как россияне поверили, что еще немного — и можно будет зажить по-человечески. Здесь органично сосуществуют Дуня Смирнова, нацболы, русский MTV, предвыборные листовки СПС и Motorola RAZR V3.
«В Пхеньяне всегда солнечно»
Эстетский паблик про Северную Корею, который показывает, что происходит с настоящим, когда государство отменяет прошлое и будущее.
Пять пабликов о моде
Ксения Обуховская, редактор Bazaar.ru, автор Telegram-канала marxism-fashionism
ANTIHIPSTASWAG
Пожалуй, мой любимый и самый душевный паблик на тему моды. Он очень разносторонний, и это круто, ведь мода — это не только съемки и показы. Это и целая куча отсылок и анализа. Администратор паблика собирает классные статьи в модных медиа, лукбуки нетривиальных брендов, стритстайл, музыку и стильные кадры из фильмов — в общем, все, что может порадовать человека, которому хочется узнать о моде немного больше.
model life
Признаюсь, люблю моделей и смотреть на них, поэтому подписана на этот паблик. Здесь можно найти архивные отчеты с показов, например Mugler 1990 года, интересные старые съемки, видео и детали новых коллекций. Паблик очень визуальный и эстетичный, не перегружен текстом — его основная цель скорее украсить вашу ленту, что вполне вписывается в формат быстрого поглощения информации в метро.
ÖMANKÖ
Я не большой фанат уличных брендов, но продолжаю за ними следить: сейчас streetwear уже вовсю наступает на пятки высокой моде, поэтому нужно быть в курсе. Этот паблик очень помогает, если лень заходить на Hypebeast, потому что админы умеют выбирать самое интересное.
Generation Z
Люблю этот паблик за то, что он регулярно выкладывает съемки не только из условных Vogue и Dazed, но и из всевозможных инди-журналов, как печатных, так и онлайн. Раньше, чтобы посмотреть классные съемки и выложить в свой Telegram-канал, мне приходилось шерстить всю ленту подписок в Feedly, но теперь я отчасти ищу их там.
golden
Паблик не совсем о моде, но для меня это вдохновение, потому что я обожаю 70-е, Джейн Биркин, Джерри Холл и Бьянку Джаггер. Он также в основном визуальный, поэтому идеален для того, чтобы изучать стиль великих женщин, стоя в очереди в супермаркете.
Три паблика о красоте и макияже
Маша Ворслав, бьюти-редактор Interview.ru и визажист
«сила пудры»
Пабликов о красоте и косметике много, но хороших — мало. Этот ведет моя приятельница, я как-то делала с ней мини-интервью для Wonderzine. Ей, как и мне, интересен небанальный макияж и прически, так что она находит массу фотографий с показов и съемок. И выкладывает фото подписчиков: они тоже часто экспериментируют с макияжем, иногда совсем уж бесстрашно.
RuPaul’s Drag Race
Закрытый паблик для фанатов одноименного реалити-шоу. Комьюнити я там не ищу, а вот свежую информацию про шоу — да. Плюс, если хочется узнать что-то про конкретную драг-квин, лучше сразу отправляться туда. Ну и, пожалуй, это самая большая галерея драга здорового человека на русском языке.
tvoya mama so mnoi
Одно из окон в мир, через которое лично мне приятно смотреть. Специализации у него нет, это просто филиал Tumblr. Кому не приятно разглядывать красивую еду, котов и чужие селфи? Околоэротические реалистичные картинки тоже попадаются, так что минимальный набор для коммуникации паблик покрывает.
обложка: DOGGOS
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