«Наша галерея существует уже десять лет. Мы начинали с участия в ярмарках с художником Алексеем Алпатовым. После того как наш предыдущий проект, шоу-рум «Арт-квартал», переехал с Барвихи на «Винзавод», произошел ребрендинг, и мы стали называться «Галерея 11.12».

Чем галерея отличается от шоу-рума или салона? Галерея — это не только продажа искусства, но и определенная общественная функция: выставки, ярмарки, сотрудничество и коллаборации с другими институциями. А шоу-рум просто представляет работы художников и продает их.

Основные составляющие наших выставок — это современные формы живописи, скульптура, арт-объекты и в меньшей степени инсталляции и коллажи. Мы осознанно не занимаемся фотографией, потому что на нашем рынке есть классные галереи, которые делают это на высоком уровне. Быть пятыми или десятыми на этом поле совершенно не хочется. Мы хотим быть лидерами в сфере современной живописи.

Новые экспонаты, как правило, отбирает арт-директор. Она лично встречается с потенциальными авторами и советуется с экспертами. Также мы отсматриваем студенческие работы, участвуем в ярмарках, многие художники пишут нам напрямую, а постоянные резиденты галереи советуют своих коллег. Таким образом, составляется выставочный план на следующий год. Вот сейчас у нас есть выставочный график до конца 2017 года.

Постоянной экспозиции у нас нет, а выставки мы обновляем практически каждый месяц, так что за год проходит не менее десяти. В прошлом году мы участвовали в международной ярмарке «Арт Нью-Йорк», а 26 ноября улетим в Майами, где тоже будем показывать работы своих художников. В Москве мы принимали участие в ярмарке современного искусства Cosmoscow. Такие активности очень важны для галерей, так как выставки приносят известность.

Галерей в Москве очень мало, поэтому конкуренция практически отсутствует. Напротив, мы стараемся друг другу помогать и сотрудничать. Получается, что на огромную Москву приходится всего 15–20 галерей — это более чем скромно. Один Берлин насчитывает 200—300 галерей, что говорить о других крупных городах.

К нам ходят студенты, пенсионеры, средний класс, дизайнеры и архитекторы. Кому-то интересно следить за тенденциями, кому-то нужно украсить интерьер или пополнить коллекцию, приходят и представители музейных фондов — очень широкий спектр посетителей.

Цена за одну работу составляет от 150 до 60 тысяч евро.