Гид The VillageЧто показывают и как выживают независимые галереи в Москве
Неочевидные коммерческие и некоммерческие арт-пространства
Большинство крупных выставочных пространств в Москве всегда на слуху, хотя бы потому что пользуются поддержкой государства. Исключение составляет музей современного искусства «Гараж». Но помимо очевидных институций, в городе всегда есть энтузиасты, создающие независимые художественные галереи и арт-пространства. Такие места известны гораздо меньше музеев, хотя обладают своими достоинствами. Например, вход в большинство галерей бесплатен, а выставляться может любой человек, отправивший заявку и прошедший отбор.
The Village поговорил с небольшими московскими галереями и узнал, каково им конкурировать с музейными гигантами, кто их посещает и как галереи монетизируют свою работу.
Центр творческих индустрий «Фабрика»
Переведеновский пер., 18
Центр творческих индустрий «Фабрика» существует уже 11 лет. У нас нет конкуренции с большими музейными институциями, потому что мы не монетизируем наше арт-пространство. Вход на выставки бесплатный, и мы не стремимся заработать на творческих проектах. Мы не занимаемся продажей работ напрямую, но можем дать контакты понравившегося художника с его разрешения. Среди посетителей обычно профессионалы в сфере современного искусства, студенты творческих вузов и выпускники школ современного искусства.
Средняя посещаемость «Фабрики» — около 10–20 человек в день и по 100–300 человек на открытиях выставок.
Часть выставок формируется из проектов лауреатов программы «Фабричные мастерские», созданной для поддержки современных художников всех направлений. Часть выставок проходит по заявкам от зарубежных коллег в рамках программы «Художник в резиденции». Также есть совместная программа с РГГУ, когда студенты-кураторы делают выпускной проект в ЦТИ «Фабрика». Для остальных проектов мы утверждаем заявки, которые нам присылают по почте. Организацией выставок занимаются кураторы или художники, которые самостоятельно предлагают проект для «Фабрики» .
С 21 мая 2016 года в «Фабрике» открылась постоянная экспозиция, созданная кураторской группой «Войти и разрешить». Экспонаты, представленные там, — результат двухгодичного исследования истории Басманного района и хроники производства. Их по крупицам собирали через сайты, на встречах с жителями района и представителями творческих сообществ.
Помимо выставок, в «Фабрике» постоянно проходят разные мероприятия, которые мы организовываем самостоятельно или с помощью наших резидентов. В «Цехе анимации» — разные мастер-классы, показы анимации и тематические встречи. В лаборатории экспериментальной печати «ПиранезиLAB» проходят мастер-классы по печати. Также всегда можно зайти в шоу-рум независимого издательства Ad Marginem и приобрести книги по специальной издательской цене».
Бермет Борубаева
координатор арт-резиденции ЦТИ «Фабрика»
Выставки в ЦТИ «Фабрика»
Александр Морозов
«Полития»
Представление политических систем и государственности в виде объектов из стали.
Когда: до 10 ноября, 10:00–20:00
Сколько: бесплатно
Аврам Броди «Онгон: Путешествие в Бурятию»
Видеоинсталляция американского художника по мотивам встреч с российскими шаманами.
Когда: до 10 ноября, 10:00–20:00
Сколько: бесплатно
Игорь Поносов и Брэд Дауни «Оттепель»
Русский и американский стрит-художники совместно исследуют быт и отношения России и США, в том числе документируя последствия событий в Крыму в 2014 году.
Когда: до 15 декабря, 10:00–20:00
Сколько: бесплатно
Галерея «Треугольник»
ЦСИ «Винзавод», 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
Идея открыть галерею принадлежит нам, искусствоведу и галеристу из Италии Надежде Степановой и арт-дилеру Эльвире Тарноградской. Галерея работает преимущественно с молодыми художниками из России и других стран.
В чем заключается отличие между галереей и музеем? Галерея — это площадка для высказываний художников, здесь они показывают свои новые проекты для широкого круга зрителей — коллекционеров, кураторов, искусствоведов и журналистов. Музеи же показывают известный, институционально обкатанный продукт. Музей — это некоммерческое учреждение, галерея — коммерческая организация, которая продает работы. Это дает художникам возможность существовать за счет искусства и создавать новые проекты.
Галереи участвуют в международных ярмарках, представляют там работы художников, тем самым создавая имидж художника на международной сцене. Формат галереи более динамичен и предполагает постоянное обновление экспозиции. Хотя со временем у галереи складывается своя личная коллекция.
Мы специализируемся на молодом актуальном искусстве, которое подразумевает выставки, в том числе живописных работ, видеоарта или фотографий. Cредняя цена картины или арт-объекта — от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.
Помимо вернисажей, у нас проходят тематические мероприятия, связанные с текущей выставкой. Это могут быть лекции, круглые столы, дискуссии, концерты. У нас достаточно много посетителей: коллекционеры, журналисты, искусствоведы, художники, музейные работники, представители различных фондов и институций. Приходит очень много студентов и молодежи.
Эльвира Тарноградская и Надежда Степанова
совладелицы галерии
Выставки в «Треугольнике»
Алексей Боголепов «Интерфейс/Контейнер»
Крупные фотографии и скульпутура, отражающие трансформации советского модернизма в архитектуре.
Когда: до 30 ноября, 13:00–19:30
Сколько: бесплатно
Персональная выставка Евгения Куковерова
Музыкант и художник представит работы, сочетающие здоровый радикализм панк-эстетики и постконцептуальную иронию.
Когда: 6 декабря 2016 года — 15 января 2017 года, 13:00–19:30
Сколько: бесплатно
«Галерея 11.12»
4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 8
«Наша галерея существует уже десять лет. Мы начинали с участия в ярмарках с художником Алексеем Алпатовым. После того как наш предыдущий проект, шоу-рум «Арт-квартал», переехал с Барвихи на «Винзавод», произошел ребрендинг, и мы стали называться «Галерея 11.12».
Чем галерея отличается от шоу-рума или салона? Галерея — это не только продажа искусства, но и определенная общественная функция: выставки, ярмарки, сотрудничество и коллаборации с другими институциями. А шоу-рум просто представляет работы художников и продает их.
Основные составляющие наших выставок — это современные формы живописи, скульптура, арт-объекты и в меньшей степени инсталляции и коллажи. Мы осознанно не занимаемся фотографией, потому что на нашем рынке есть классные галереи, которые делают это на высоком уровне. Быть пятыми или десятыми на этом поле совершенно не хочется. Мы хотим быть лидерами в сфере современной живописи.
Новые экспонаты, как правило, отбирает арт-директор. Она лично встречается с потенциальными авторами и советуется с экспертами. Также мы отсматриваем студенческие работы, участвуем в ярмарках, многие художники пишут нам напрямую, а постоянные резиденты галереи советуют своих коллег. Таким образом, составляется выставочный план на следующий год. Вот сейчас у нас есть выставочный график до конца 2017 года.
Постоянной экспозиции у нас нет, а выставки мы обновляем практически каждый месяц, так что за год проходит не менее десяти. В прошлом году мы участвовали в международной ярмарке «Арт Нью-Йорк», а 26 ноября улетим в Майами, где тоже будем показывать работы своих художников. В Москве мы принимали участие в ярмарке современного искусства Cosmoscow. Такие активности очень важны для галерей, так как выставки приносят известность.
Галерей в Москве очень мало, поэтому конкуренция практически отсутствует. Напротив, мы стараемся друг другу помогать и сотрудничать. Получается, что на огромную Москву приходится всего 15–20 галерей — это более чем скромно. Один Берлин насчитывает 200—300 галерей, что говорить о других крупных городах.
К нам ходят студенты, пенсионеры, средний класс, дизайнеры и архитекторы. Кому-то интересно следить за тенденциями, кому-то нужно украсить интерьер или пополнить коллекцию, приходят и представители музейных фондов — очень широкий спектр посетителей.
Цена за одну работу составляет от 150 до 60 тысяч евро.
Александр Шаров
основатель галереи
Выставки в «Галерее 11.12»
Ринат Волигамси «Деревня»
Сцены из сельской жизни в исполнении мастера ретрофотоформализма. Инсталляции из ржавого металла.
Когда: до 6 ноября, 12:00–20:00
Сколько: бесплатно
Слава ПТРК «Я здесь один»
(в рамках биеннале стрит-арта «Артмоссфера»)
Станковые работы знакового российского художника, в которых воплощены все принципы стрит-арта.
Когда: до 11 декабря, 10:00–22:00
Сколько: бесплатно
«Галерея 21»
ЦСИ «Винзавод», 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
«Программа галереи состоит из групповых и персональных выставок. Помимо этого, в 2012–2013 годах «Галерея 21» реализовала проект по внедрению современного искусства в классическое пространство музея или других институций («Азой» Ильи Долгова в Зоологическом музее на Большой Никитской, «Коммуникации» в Архитектурном музее, четырехэтажная выставка «Контриллюзии» в ДК ЗИЛ, «В садах» в Аптекарском огороде).
С каждым годом галерея усиливала образовательную и просветительскую деятельность, проводя лекции, мастер-классы, artist talks, круглые столы и дискуссии. В частности, в октябре 2015 стартовал курс «Оценка и атрибуция предметов искусства», который проходит в РЭУ имени Плеханова при поддержке галереи.
Мы не конкурируем с музейными институциями. Главная задача галереи — продавать искусство, а также по возможности продвигать художника (возить на ярмарки, печатать каталоги). Музеи же, в свою очередь, могут сильно помочь в развитии карьеры художника. Попадание на выставку или в каталог топового музея мира повышает статус и узнаваемость художника.
С апреля 2015 года «Галерея 21» находится на «Винзаводе», поэтому помимо специальных мероприятий, куда приглашены художники, коллекционеры и партнеры галереи, галерею посещают случайные люди, гуляющие по самому «Винзаводу».
«Галерея 21» постоянно сотрудничает с рядом художников, чьи выставочные проекты показывает не реже одного раза в два года. Со дня основания мы сотрудничаем с Александром Погоржельским, Натальей Зинцовой, Николаем Алексеевым, Сергеем Лоцмановым. Два года назад было решено расширить пул художников и начать работать с известными международными авторами, такими как Сергей Катран, Наташа Данберг. Важным и ценным для галереи является сотрудничество с признанными звездами: Сергеем Шутовым и Владимиром Архиповым.
Экспозиция в галерее меняется раз в полтора месяца. Средняя цена на графические работы составляет 800 евро, на живописные работы, в зависимости от размера и имени автора, цена варьируется в диапазоне от 1 500 до 30 тысяч евро.
Стоимость арт-объектов зависит от стоимости продакшна, например инсталляции Сергея Катрана стоят от 800 евро до нескольких десятков тысяч евро. Видеоарт Наташи Данберг ценится в Европе и продается на международных ярмарках в среднем по 4 тысячи евро».
Ксения Подойницына
директор галереи
Выставки «Галереи 21»
Сергей Лоцманов «Эффект наблюдения»
Живопись, посвященная тоталитарному контролю за людскими жизнями и дигитализации общения.
Когда: до 4 декабря, 12:00–20:00
Сколько: бесплатно
Собрание из коллекции Александра Миронова
Новая наивность, примитивизм и апликация.
Когда: январь 2017 года
Сколько: бесплатно
Персональная выставка Сергея Шутова
Инсталляции как на тему русского космизма, так и по мотивам собственного психоделического опыта.
Когда: апрель 2017 года
Сколько: бесплатно
Центр «Красный»
Берсеневский пер., 5, стр. 3, этаж 3
Центр «Красный» не является частной галереей — корректнее называть его artist-run space. Это такая самоорганизованная площадка художников, стремящаяся освободиться от позиции «нравится/не нравится» и показывать все, что происходит на художественной сцене. Было бы преувеличением говорить, что художники «Красного» дружат между собой. Скорее наоборот — кажется, заслуживающие внимания явления происходят как раз на грани конфликта.
Центр «Красный» появился как коллективная мастерская, часть которой используется для проведения выставок. Выставляются не только наши художники. Это открытая площадка, и любой может подать заявку на проведение выставки. Мы рассматриваем все заявки и голосуем простым большинством, и да, у нас нет цензуры. Но на следующий год мы хотим изменить формат и сделать акцент только на выставках художников центра «Красный».
Было бы странно конкурировать с Третьяковкой или другими большими галереями, ведь у нас разные задачи. Любая большая галерея — заложница общественного мнения. А многое из того, что происходит в «Красном», нигде больше не могло бы быть показано.
Мы не монетизируем наш центр напрямую, но не думаю, что кто-то из художников откажется продать свои работы. Было бы неплохо иметь дополнительную финансовую поддержку, это бы облегчило жизнь центра и многих художников.
Свои мероприятия мы анонсируем мероприятиями на фейсбуке и в пресс-релизах. Честно говоря, на все выставки современного искусства в Москве ходят одни и те же 300 человек, и все отлично знают друг друга. У нас постоянно проходят лекции и встречи — ридинг-группы совместно с Aroundart, собрания «Общества распространения полезных книг» Михаила Климина, совсем недавно проходили лекции и мастер-классы школы ЛАН (некоммерческая школа современного искусства — проект участников центра «Красный»).
Летом мы организовывали воскресные мини-рейвы Гоши Газинской, а в 2015 году принимали фестиваль активистского искусства «Медиаудар»».
Ирина Петракова
соосновательница центра
Выставки Центра «Красный»
«Гениальная работа»
Проект анонимных художников, во время которого любой зритель сможет получить арт-объект безвозмездно.
Когда: до 6 ноября
Сколько: бесплатно
Персональная выставка Дарьи Федоровой
Проект одной из победительниц конкурса Open Call, предоставляющего возможность провести выставку в центре «Красном».
Когда: 10–17 ноября
Сколько: бесплатно
Благотворительный аукцион художников в поддержку центра «Красный»
Когда: декабрь 2016 года
Сколько: бесплатно
Фотографии: обложка, 5 – «Центр Красный», 1 – Центр творческих индустрий «Фабрика», 2 – Галерея «Треугольник», 3 – «Галерея 11.12», 4 – «Галерея 21»
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