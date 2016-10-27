В эти выходные Москва будет праздновать Хэллоуин, и практически каждое заведение посчитало своим долгом подготовиться к этому событию. И, даже если вы успели проникнуться снобизмом по отношению к аквагриму и вампирским клыкам, это не повод отказываться от вечеринок. The Village отобрал лучшие события, так или иначе связанные с традиционным осенним праздником.

Halloween Music Festival в «Конструкторе»

40-часовой праздничный рейв проведут в «Конструкторе». Темой вечеринки станет «Алиса в Стране чудес» Тима Бертона. Пространство Бадаевского завода поделят соответственно измерениям, встречающимся в сказке, — реальный мир, Зазеркалье и Сказочный лес. А за музыкальное сопровождение будут отвечать артисты из Германии, Испании, Болгарии и Италии — например, мастер дип-хауса Hector Couto, завсегдатай клубов Ибицы Sante и восточноевропейская звезда Metodi Hristov. Кстати, подготовив к вечеринке костюм, вы заметно сэкономите на входе.

Где: «Конструктор»

Когда: 28 октября, 23:00

Сколько: 800 рублей — предпродажа, 1 000 рублей — на входе с костюмом,

1 500 рублей — на входе без костюма

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Friendly Halloween №10 в Coin Hall

Трогательная вечеринка от команды Friendly Parties, полностью соответствующая названию команды. Событие, на которое можно выгулять даже самый дурацкий или вульгарный аутфит без риска быть развернутым на входе. Friendly Parties устраивают костюмированные тусовки в Москве уже десять лет, и за это время они успели отыграть множество сетов, которым подпевают хором, и обзавестись собственной атмосферой. В общем, хороший вариант для тех, кто отказался от снобизма по поводу Хэллоуина и усыпил свою внутреннюю техно-кобру.

Где: Coin Hall

Когда: 29 октября, 22:00

Сколько: 500 рублей — предпродажа, 700 рублей — на входе

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It’s Not A Halloween в «Газгольдере»

Спекулятивное название вечеринки в «Газгольдере» предполагает строгий черно-белый дресс-код и атмосферу современного минималистичного авангарда. Во главе лайнапа — румынец Петре Инспиреску, один из главных представителей экспериментального техно в Восточной Европе. Компанию ему составят резиденты гордого российского лейбла Sleep Is Commercial, которые после многочисленных зарубежных гастролей последовательно отыгрывают сеты в Москве. Вечеринка обещает заменить прошлогоднюю «Арму», которая состоялась как раз на Хэллоуин и отличалась богатой визуальной составляющей.

Где: «Газгольдер»

Когда: 29 октября, 23:00

Сколько: 1 500 рублей

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Halloween Porn Party в доме на Кудринской площади

Пятая секс-вечеринка от команды Pop Porn Party пройдет в Москве на Хэллоуин. Помимо голых и полуголых людей, организаторы подготовили как перформанс от Павла Пеперштейна, так и БДСМ-выступление от «креативной извращенки» Татьяны TaBu. За оформление вечеринки отвечают декоратор Анастасия Мартынова и эпатажный иллюстратор Сандра Ковальски. В продаже предусмотрены билеты для пар и других комбинаций сексуальных партнеров.

Где: Кудринская пл., 1

Когда: 29 октября, 23:55

Сколько: 3 000 рублей — групповой билет в предпродаже,

4 000 рублей — индивидуальный билет на входе

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Evil Halloween в баре «Дич»

Мрачный рейв в одном из самых камерных мест Москвы. На вечеринке отыграют представители московской электроники, близкие старомодной raw-эстетике, — FLY5OLO, Oleg Xaler, KVBVLV и другие. Предупреждаем, что посетителям, не соответствующим дресс-коду (ключевые слова: монохром, total black и хоррор), придется заплатить за вход в два раза больше.

Где: «Дич»

Когда: 28 октября, 23:30

Сколько: 400 рублей — предпродажа, 600 рублей — на входе с костюмом,

1 200 рублей — на входе без костюма

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«Очень странные дела» в ресторане Durum-Durum

Локальная вечеринка в небольшом кафе с шаурмой и коктейлями от Durum-Durum. Владельцы обещают традиционные тыквы, приглушенный свет и полную толерантность к праздничным нарядам. Обладатели лучших костюмов получат бесплатный пунш, а организаторы вечеринки принимают заявки на творческие номера в исполнении гостей.

Где: Durum-Durum

Когда: 29 октября, 20:00

Сколько: бесплатно

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Ночь «Афиши-квестов»

В ночь с субботу на воскресенье издание «Афиша» организует акцию, благодаря которой 26 квестов в Москве можно будет пройти бесплатно, а 174 — со скидкой. Для этого надо зарегистрироваться на сайте, а за сутки успеть выбрать нужное событие. Люди, успешно прошедшие квесты, получат фишки, которые можно будет обменять на алкоголь в десяти барах в центре Москвы.

Когда: 29 октября, 18:00 — 30 октября, 06:00

Сколько: бесплатно

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Halloween от журнала «Сторона»

Еще одна праздничная вечеринка в баре «Дич» — от паблика «Сторона», разросшегося в полноценный журнал и организатора концертов. В этот раз мрачное настроение будут создавать завсегдатаи московских музыкальных фестивалей Lucidvox, «Черниковская хата» и «Кобальт синий». Можно будет водить хороводы, ностальгировать по 80-м и отплясывать мистические танцы.

Где: «Дич»

Когда: 29 октября, 23:00

Сколько: 100 рублей — с репостом записи со страницы вечеринки,

200 рублей — без репоста

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«Beer во время чумы» на дизайн-заводе «Флакон»

В субботу в пространстве «Куб» на дизайн-заводе «Флакон» пройдет первая вечеринка самиздата «Батенька, да вы трансформер». Можно будет послушать техно, посмотреть тематическое кино и выпить бесплатного пива. На вечеринку пропускают в специальных карнавальных масках, которые можно получить в трех магазинах Москвы: «Бесконечной гардеробной», Eat FLC и «Двадцать восьмой».

Где: дизайн-завод «Флакон»

Когда: 29 октября, 21:00

Сколько: бесплатно

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Кинопоказ «Доктор Джекилл и Мистер Хайд»

в Dewar’s Powerhouse

Расслабленный кинопоказ классического фильма начала XX века «Доктор Джекилл и мистер Хайд» с Джоном Бэрримором и Брэндоном Херстом. За аудиосопровождение отвечает Петр Термен, один из ведущих музыкантов, играющих на терменвоксе. Картина о раздвоении личности блестящего ученого подойдет в качестве антипохмельной терапии после марафона костюмированных вечеринок.

Где: Dewar’s Powerhouse

Когда: 30 октября, 20:00

Сколько: 400 рублей

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Фотографии: обложка – Porn Party, 1 – Friendly Halloween, 2 – «Клаустрофобия», 3 – Famous Players-Lasky/Artcraft Pictures