Гид The VillageДвигай телом: Лучшие и главные фильмы о танцах
Алиса Таёжная рассказывает о хореографии в кино
В прокат вышла «Танцовщица» — байопик легендарной танцовщицы модерна Лои Фуллер, которая объединила танцевальные движения с феноменальным инженерным костюмом и сценическим освещением и с этим достижением попала в объективы первых режиссеров, Люмьеров и Мельеса. The Village вспоминает самые интересные фильмы о жизни в движении, танцевальных номерах, воспитавших поколения артистов, и фильмы совсем не про танцы, где именно танцевальные сцены заставляли наши сердца замирать. От чёрно-белой классики — к цветным мюзиклам, от безумных 80-х — к танцам в независимом кино.
Как снимают танцы
Танцевальная культура — будь то линди-хоп, свинг, диско или выездные рэйвы — весь XX век объединяла поколения и диктовала, что необходимо носить, с кем знакомиться и как вести себя со сверстниками. Свободные танцы 60-х требовали акробатических номеров и юбок покороче, крутящийся дискобол диктовал необходимость пайеток и бахромы, а хип-хоп ввел многолетний культ сникерсов и свободной яркой одежды. Танец новой эпохи всегда сообщал не только коды коммуникации, но и освобождал тело: в следующее десятилетие разрешалось то, что запрещалось в предыдущее: танцевать слишком близко, быстро, акробатично или вызывающе. Народные танцы сменились новыми ритмами, которые принесла глобализация и в первую очередь, конечно, кино. И пока национальные танцы находятся в заповеднике культур, номера из «Грязных танцев» или «Поющих под дождем» продолжают интерпретировать все даже много лет спустя.
Среди танцевальных фильмов достаточно удивительных открытий, но много и просто красивых упражнений, снятых с минимальным вниманием к сюжету и здравому смыслу: пока на экране мелькают великолепные торсы и известные лица, за время просмотра не шевельнется ни одна извилина. В категории постыдных удовольствий находятся танцы со звездами — вспомните глупые «Белые ночи» с Михаилом Барышниковым или «Держи ритм» с Антонио Бандерасом, в которых помимо танцев смотреть просто нечего. Или «Балетные туфельки» с Эммой Уотсон, рассчитанные в лучшем случае на 12-летних. Фантастический пресс Джессики Альбы в «Лапочке» или лицо Кирстен Данст, ещё не измененное фон Триером, в роли чирлидерши в «Добейся успеха», — привет из ласковых нулевых с причесанными историями успеха.
Танцевальная франшиза «Шаг вперед» и безобидные ромкомы «За мной последний танец» или «Давайте потанцуем» обильно цитируют каноны 80-х (об этом мы еще поговорим) и не оставляют никакой свободы воображению: все создатели понимают, что снимают кино в первую очередь для занимающихся танцами в качестве хобби — а эта аудитория куда больше, чем количество зрителей тонкой авторской драмы. Главная сказка начала XXI века — «Авансцена», о соревновании 12 балетных танцовщиц — идеальная легкомысленная драма о конкуренции в балетной школе, придуманная до засилья реалити-шоу, даже не пытается быть приличным фильмом и копирует воспоминания из раздевалки спортивной секции. И когда мультипликаторы будут учить пингвинов и морских львов топать лапами и хвостами в «Делай ноги», то не постесняются взять на саундтрек хиты Дэвида Боуи и типичную хореографию мюзиклов — но когда пингвинов сотни и у них такие милые глазки, на дворе снег и пятница, вечер, а на животе килограмм мороженого, минусы мягко превращаются в плюсы.
10 отличных фильмов о танцах,
которые должны посмотреть все
«Поворотный момент»
режиссер Герберт Росс, 1977
Семейная драма о балетной мечте, которая не покорилась матери, но должна покориться дочери: амбиции, интриги, зависть и очень много жертв — в главных ролях Энн Бэнкрофт и Ширли МакЛейн.
«Билли Эллиотт»
режиссер Стивен Долдри, 2000
Неуместная для обычной семьи и внезапная любовь молодого мальчика к танцам (юный Джейми Белл), который изо всех сил пытается не потерять себя и впечатлить холодного отца.
«Черный лебедь»
режиссер Даррен Аронофски, 2012
Главный современный фильм о кошмарах балетной жизни, вдохновленный легендарными «Красными башмачками» и «Суспирией» — Натали Портман в «Лебедином озере» за гранью нервного срыва.
«Супер Майк»
режиссер Стивен Содерберг, 2012
Ченнинг Татум и Мэтью МакКонахи зарабатывают на ревущих дамочках и лучших номерах на раздевание. Через время Стивен Содерберг снимет продолжение, но уже не такое огненное и забавное.
«Дети свинга»
режиссер Томас Картер, 1993
Американский свинг против нацистской пропаганды: экранизация реальной истории в Германии 30-х — среди юных актеров есть в том числе Кристиан Бэйл.
«Мужской стриптиз»
режиссер Питер Каттанео, 1997
Английские безработные мужики начинают заниматься стриптизом, чтобы заработать и спастись от провинциальной тоски.
«Танцующие призраки»
режиссер Юрий Коротков, 1992
Постперестроечная драма о балерине, которая спасается на репетициях от самого противоречивого времени в новейшей российской истории.
«Танцы без правил»
режиссер Баз Лурманн, 1992
Дебют База Лурманна, который с тех пор снимает так же зажигательно, страстно и не стесняясь самых жирных приемов.
«Мой парень — псих»
режиссер Дэвид ОʼРассел, 2012
Драмеди о парне с биполярным расстройством и молодой вдове, которые тренируются для победы на местном чемпионате для танцоров-любителей и параллельно учатся доверять, выстраивать границы и слушать друг друга.
«Шоугёлз»
режиссер Пол Верховен, 1995
Стриптизерша Номи покоряет Вегас, выбирает правильный момент для подножки и узнает все о богатых и знаменитых. В комплекте тем же вечером можно смотреть «Стриптиз» с Деми Мур, снятый всего год спустя.
Как мюзиклы научили всех танцевать
С приходом звука в кино развлекательные фильмы получили все возможности стать настоящим праздником для зрителей, а не просто черно-белым танцем с короткими титрами под упражнения тапера. Пока авангардисты вроде Лена Лая придумывали то, что весь XX век будут применять следующие поколения дизайнеров, Голливуд в промышленных масштабах сочинял сказки, в которых хотелось раствориться вместе с песнями и танцами: мелодрама или романтическая комедия без музыки или танцев просто не работали. Пара Фреда Астера и Джинджер Роджерс («Давайте потанцуем», «Время свинга», «Цилиндр») снималась еще в черно-белом кино, но поражает своей харизмой даже 80 лет спустя. С ними танцевали в 30-е, пока мир не поглотила Вторая мировая война. Оммаж этому времени создан в немом «Артисте», где главные герои получают успех публики, став парой в жизни и на сцене. Важно сказать, что для афроамериканских актеров и их танцев экран и звуковой ряд до середины 60-х были единственной возможностью культурного признания — в «Дождливой погоде» 1943 года можно увидеть потрясающий по энергичности танец чернокожего (обычно они появлялись в кино в качестве прислуги в эпизодах и чаще всего в сатирических ролях).
Цвет сделал мюзиклы еще более красочными и желанными: костюмы и сценография смотрелись уже по-новому, а студии решили вытащить зрителей из театров, где есть дорогие и дешевые места, в кинотеатры с крупными планами, парящей камерой и любимыми звездами, на театральное выступление которых невозможно было попасть. Лучшие мюзиклы того времени — «Американка в Париже», «Поющие под дождем» — живо и интересно смотрятся даже сейчас, потому что показывают совершенно новые отношения между людьми и их телами. В них можно увидеть фантастическую универсальность американского артиста, который обязан играть, петь, танцевать чечетку, делать акробатические трюки и владеть пантомимой. «Вестсайдская история» и вовсе собрала в танце жизнь мультинационального мегаполиса: людей со всех концов света, их голоса и привычки двигаться — пышные юбки, гоповатые манеры уличных бандюганов, акценты и коллективные ценности маленьких национальных мафий выбрались из криминальной хроники и попали на экраны.
У каждой голливудской дивы была своя манера танцевать коронный танец: если Мэрилин Монро и Джейн Расселл играли роковых женщин, то Одри Хэпберн в «Забавной мордашке» выдавала безумные акробатические номера в черном комбинезоне — вспомнить хотя бы богемный танец в парижском подвальчике. Сыграть главную роль в мюзикле было невероятно престижно, даже когда сам жанр выглядел старомодной бабушкиной посылкой. Именно в мюзиклах раскрывались отличные комедийные актрисы 60-х Барбара Стрейзанд и Ширли МакЛейн.
В разговоре про американские мюзиклы нельзя не упомянуть Боба Фосса, режиссера «Кабаре» и «Весь этот джаз», которому удалось вшить в саундтрек и пышные танцы мощное авторское послание: о начале тирании или кошмаре нарциссизма и творческого кризиса. К мюзиклам пришли и французские режиссеры «новой волны», когда хотели снять легкомысленное и симпатичное жанровое кино с оглядкой на голливудский мейнстрим. Анна Карина в фильме Годара «Женщина есть женщина» танцует стриптиз в средненьком кафе, а Анук Эме выступает в боа с монологом «Я — Лола». Автор последнего фильма, режиссер Жак Деми, снимет в начале 60-х «Шербургские зонтики» и «Девушек из Рошфора» — французские мюзиклы, определившие стиль десятилетия во всей Европе.
В середине 70-х контркультура выплеснулась на экраны трэш-шапито «Рокки Хоррора» с фантастически нелогичными танцами и изменило поколение фанатов Брайана Ферри и The New York Dolls. Тогда же в кино появилась фигура Джона Уотерса, который разродится несколькими сложно перевариваемыми, но восхитительными фильмами про розовых фламинго и женщин в беде, а потом снимет «Плаксу» с тоскующим Джонни Деппом и «Лак для волос» c Джоном Траволтой в мини-платье. В какой-то момент мода на мюзиклы дошла и до Советского Союза: и если песни вспомнит наизусть каждый, то танцам часто не хватало американской изобретательности — самым ближайшим аналогом бродвейского опыта, наверное, была Школа танцев мадам Корри в «Мэри Поппинс».
5 мюзиклов, которые должен посмотреть каждый
«Бриолин»
режиссер Рэндал Клайзер, 1978
Пацаны против девчонок в летней истории про первую любовь, долгие ночи и последний год перед колледжем.
«Иисус Христос — суперзвезда»
режиссер Норман Джуисон, 1973
Рок-опера, переходящая в диско-вакханалию: пока Иисус поднимается на Голгофу, у темнокожего Иуды подтанцовки в купальниках с афро.
«Волосы»
режиссер Милош Форман, 1979
Длинноволосый парень попадает в компанию маргиналов, резвится в парке, поет о свободной любви и разрушает буржуазное застолье.
«Все говорят, что я люблю тебя»
режиссер Вуди Аллен, 1996
Вуди Аллен снимает мюзикл про неврастеничное семейство, у которого все равно все будет хорошо: танцуют все, даже Эдвард Нортон.
«Милая Чарити»
режиссер Боб Фосс, 1969
Гид по безумным, манерным, абсурдным и очень смешным танцам конца 60-х: китч встречает самоиронию, как всегда у Боба Фосса.
Как танцы в кино изменились в 80-е
Диско-эпидемия осталась на пленке в двух фильмах с Джоном Траволтой — одном отличном и одном так себе. «Лихорадка субботнего вечера» рассказывала о бедном парне, все сбережения которого уходят на то, чтобы понтоваться на танцполе. В «Остаться в живых» тот же герой Тони Манеро с безупречным прессом отправляется на покорение Бродвея. Преодоление препятствий на пути к славе — вообще центральная тема кино 80-х о танцах. Никогда еще зрители не видели столько правдоподобно изматывающих тренировок, пота, истерик и отчания. «Слава» Алана Паркера — мюзикл о первых шагах в шоу-бизнесе нескольких ребят из разных семей — стал суперхитом начала 80-х и сейчас смотрится как причесанная, но во многом честная история об амбициях и самовыражении. Герои борются со стеснительностью и стереотипами о себе, посылают родителей подальше и ищут собственный голос. Главная мужская история танца 80-х — «Свободные» с Кевином Бэйконом — подарила кинематографу сцену бешеного танца силуэта, которая потом стала общим местом в видеоклипах 80-х. «Танец-вспышку» о девушке-монтажнице, которая мечтает о карьере танцовщицы, тоже цитируют все кому не лень: танцовщица и певица Дженнифер Лопес сняла клип, воссоздав фильм покадрово, а Джери Холлиуэлл взяла идею прослушивания для своего клипа «It’s Raining Men». До сих пор это один из самых часто используемых танцевальных номеров в поп-культуре.
Для большинства фильмов начиная с 80-х танцевальный выход символизировал освобождение и уход от навязанных правил и власти. В фильмографии Джона Хьюза танец, например, почти всегда — проявление непослушания. Будет ли это бунтарский выход пятерых запертых ребят в «Клубе „Завтрак“» или игнорирующий правила хорошего тона и подростковой сексуальности гик-танец в «Шестнадцати свечах». Когда Феррис Бюллер в свой самовольный выходной окажется на вершине мира, то будет исполнять липсинк под «Twist and Shout», а день оставшегося в одиночестве героя Тома Круза начнется с колы и танцев в белых трусах и розовой рубашке.
Вторую половину 80-х царствовали «Грязные танцы» с простенькой коллизией девочки из хорошей семьи, влюбленной в танец, а заодно и слишком сексапильного преподавателя, и «Девочки хотят повеселиться» с восходящей звездой Сарой Джессикой Паркер. Но параллельно с культурой белых крошек в поисках приключений на экраны прорывается брейк-данс — агрессивный, антибуржуазный, смелый и ни секунды не карамельный танец: последние дни диско уже отзвучали.
Фильмы о стрит-культуре 80-х стоит смотреть в первую очередь для вдохновения эпохой, стилистических заимствований, антропологических наблюдений и выводов о том, что через 30 лет мода делает петлю. Breakin’, Beat Street, Wild Style и Fast Forward были невероятно популярны среди тусовки новых танцоров. Их хореография вскоре вошла в титры важного хита «Делай как надо» молодого афроамериканского режиссера Спайка Ли. В СССР брейк-данс стал частью повестки, когда появился в эпизоде культового «Курьера». Но мало кто знает, что в Советском Союзе был снят полудокументальный фильм «Танцы на крыше» с настоящими дансерами и дурацким необязательным сюжетом — его точно стоит посмотреть, чтобы понять, какой была жизнь молодых ребят, настроенных против истеблишмента и заставших перестройку.
10 авторских фильмов о танце и теле
«Бал»
режиссер Этторе Скола, 1984
История всего XX века в одном непрекращающемся танце — разные эпохи, поколения и стили. Ностальгический, тонкий и очень вдохновляющий фильм.
«Румба»
режиссер Доминик Абель, 2008
История отношений, привязанности, романтики и очарованности в исполнении двух танцоров, напоминающая Жака Тати.
«Ночи в стиле буги»
режиссер Пол Томас Андерсон, 1997
Драма с Марком Уолбергом о порнобизнесе 70-х, но и без диско не обошлось: его много и оно везде.
«Танго», «Фламенко», «Кармен»
режиссер Карлос Саура
Посвящение знаменитого испанца главным танцам испаноязычной культуры.
«Танцующая в темноте»
режиссер Ларс фон Триер
Бьорк и ее пронзительный голос в главной роли одного из самых грустных и страшных фильмов даже в фильмографии Триера.
«Пина»
режиссер Вим Вендерс, 2011
Признание в любви одному из главных хореографов XX века — Пине Бауш — через танцы ее воспитанников об одиночестве, поиске, страдании и свободе.
«Труппа»
режиссер Роберт Олтман, 2003
Драма о театральном ансамбле и отношениях между участниками — от одного из самых проницательных американцев. В главных ролях — Нив Кэмпбелл, Джеймс Франко и Малкольм Макдауэлл
«Фрэнсис Ха»
режиссер Ноа Баумбах, 2012
Романтическая комедия о жажде дружбы и поиске самовыражения: молодая танцовщица-полубездельница из Бруклина пытается найти себя в хореографии и смириться с отдалением подруги.
«Аквариум»
режиссер Андреа Арнольд, 2009
Юная и неблагополучная девочка ищет себя в стрит-танцах, пока ровесницы танцуют как поп-звезды из телевизора.
«Девушки в беде»
режиссер Уит Стиллман, 2012
Депрессивные жительницы университетского кампуса исцеляются пончиками и жизнерадостным танцем самбола, придуманным ими самими.
Странные танцы: Хореография в совсем не танцевальных фильмах
Хорошим танцем часто награждают сценарий, в котором не хватает эмоциональной кульминации — и здесь уже каждому запоминается свое. Кто-то не может забыть Аль Пачино, который даже слепым идеально ведет девушку в танце в «Запахе женщины», или как Джек и Роуз резвятся на нижнем уровне «Титаника», танцуя народные танцы. Кто-то сразу вспоминает феноменальный танец мистера и миссис Смит — начало экранного и реального романа Брэда Питта и Анджелины Джоли, который, как выяснилось недавно, все-таки закончился. Или скучает по тому, что больше никто не танцует стриптиз так, как героиня Ким Бейсингер для героя Микки Рурка в «9 1/2 неделях». Правильного ответа про лучшие танцевальные сцены в истории кино, разумеется, нет, и мы будем рады вашим комментариям — наверняка вы вспомните что-то особенное.
12 фильмов с танцевальными сценами
«Наполеон Динамит»
режиссер Джаред Хесс, 2004
Главный лузерский танец всех времен и народов в исполнении гика со взрывным именем.
«Маленькая мисс Счастье»
режиссер Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис, 2006
Малолетняя сенсация решается на раскованный и неприличный танец под «Super Freak» на конвенциональном конкурсе детских талантов.
«Маска»
режиссер Чак Расселл, 1994
Маска в маниакальной фазе и желтом костюме исполняет главный танец детства.
«Криминальное чтиво»
режиссер Квентин Тарантино, 1994
Джон Траволта и Ума Турман на сцене затрапезного дайнера борются за приз.
«Постоянные каникулы»
режиссер Джим Джармуш, 1980
Один из главных нон-конформистских танцев в независимом кино: на полутора квадратных метрах тесной нью-йоркской комнатушки.
«Хорошая работа»
режиссер Клер Дени, 1999
Необъясненный и великолепный танец Дени Лавана в конце драмы о жизни французского легионера и его неразделенной любви.
«Большой Лебовски»
режиссер Итан и Джоэл Коэны, 1998
Подсознание Дюди Лебовски, где есть место боулингу, Саддаму, сексуальным фантазиям и номерам из американских мюзиклов.
«Битлджус»
режиссер Тим Бёртон, 1988
Бредовый и восхитительный танец под карибские мотивы с креветками на столе, которые превращаются в пальцы: эксцентрика раннего Бёртона продолжается в знаменитом танце «Мамушка» в «Семейке Аддамс» Барри Зонненфельда.
«Простые люди»
режиссер Хэл Хартли, 1992
Оммаж Годару и его танцу втроем в «Банде преступников» на Лонг-Айленде с неудачниками и под Sonic Youth.
«Дом летающих кинжалов»
режиссер Чжан Имоу, 2004
Феноменально нарисованная сцена традиционной танцевальной игры в китайском публичном доме: ритм, оружие и ткань вместо рук.
«Кускус и барабулька»
режиссер Абделатиф Кешиш, 2007
Роковой танец живота на торжестве, от которого зависит счастье огромной семьи, — одна из самых проникновенных сцен современного французского кино.
«Друзья»
режиссер Луи Гаррель, 2015
Иранская звезда танцует босиком под King Krule в пустом ночном кафе для Луи Гарреля.
Обложка: Universal Pictures
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