Как мюзиклы научили всех танцевать

С приходом звука в кино развлекательные фильмы получили все возможности стать настоящим праздником для зрителей, а не просто черно-белым танцем с короткими титрами под упражнения тапера. Пока авангардисты вроде Лена Лая придумывали то, что весь XX век будут применять следующие поколения дизайнеров, Голливуд в промышленных масштабах сочинял сказки, в которых хотелось раствориться вместе с песнями и танцами: мелодрама или романтическая комедия без музыки или танцев просто не работали. Пара Фреда Астера и Джинджер Роджерс («Давайте потанцуем», «Время свинга», «Цилиндр») снималась еще в черно-белом кино, но поражает своей харизмой даже 80 лет спустя. С ними танцевали в 30-е, пока мир не поглотила Вторая мировая война. Оммаж этому времени создан в немом «Артисте», где главные герои получают успех публики, став парой в жизни и на сцене. Важно сказать, что для афроамериканских актеров и их танцев экран и звуковой ряд до середины 60-х были единственной возможностью культурного признания — в «Дождливой погоде» 1943 года можно увидеть потрясающий по энергичности танец чернокожего (обычно они появлялись в кино в качестве прислуги в эпизодах и чаще всего в сатирических ролях).

Цвет сделал мюзиклы еще более красочными и желанными: костюмы и сценография смотрелись уже по-новому, а студии решили вытащить зрителей из театров, где есть дорогие и дешевые места, в кинотеатры с крупными планами, парящей камерой и любимыми звездами, на театральное выступление которых невозможно было попасть. Лучшие мюзиклы того времени — «Американка в Париже», «Поющие под дождем» — живо и интересно смотрятся даже сейчас, потому что показывают совершенно новые отношения между людьми и их телами. В них можно увидеть фантастическую универсальность американского артиста, который обязан играть, петь, танцевать чечетку, делать акробатические трюки и владеть пантомимой. «Вестсайдская история» и вовсе собрала в танце жизнь мультинационального мегаполиса: людей со всех концов света, их голоса и привычки двигаться — пышные юбки, гоповатые манеры уличных бандюганов, акценты и коллективные ценности маленьких национальных мафий выбрались из криминальной хроники и попали на экраны.

У каждой голливудской дивы была своя манера танцевать коронный танец: если Мэрилин Монро и Джейн Расселл играли роковых женщин, то Одри Хэпберн в «Забавной мордашке» выдавала безумные акробатические номера в черном комбинезоне — вспомнить хотя бы богемный танец в парижском подвальчике. Сыграть главную роль в мюзикле было невероятно престижно, даже когда сам жанр выглядел старомодной бабушкиной посылкой. Именно в мюзиклах раскрывались отличные комедийные актрисы 60-х Барбара Стрейзанд и Ширли МакЛейн.

В разговоре про американские мюзиклы нельзя не упомянуть Боба Фосса, режиссера «Кабаре» и «Весь этот джаз», которому удалось вшить в саундтрек и пышные танцы мощное авторское послание: о начале тирании или кошмаре нарциссизма и творческого кризиса. К мюзиклам пришли и французские режиссеры «новой волны», когда хотели снять легкомысленное и симпатичное жанровое кино с оглядкой на голливудский мейнстрим. Анна Карина в фильме Годара «Женщина есть женщина» танцует стриптиз в средненьком кафе, а Анук Эме выступает в боа с монологом «Я — Лола». Автор последнего фильма, режиссер Жак Деми, снимет в начале 60-х «Шербургские зонтики» и «Девушек из Рошфора» — французские мюзиклы, определившие стиль десятилетия во всей Европе.

В середине 70-х контркультура выплеснулась на экраны трэш-шапито «Рокки Хоррора» с фантастически нелогичными танцами и изменило поколение фанатов Брайана Ферри и The New York Dolls. Тогда же в кино появилась фигура Джона Уотерса, который разродится несколькими сложно перевариваемыми, но восхитительными фильмами про розовых фламинго и женщин в беде, а потом снимет «Плаксу» с тоскующим Джонни Деппом и «Лак для волос» c Джоном Траволтой в мини-платье. В какой-то момент мода на мюзиклы дошла и до Советского Союза: и если песни вспомнит наизусть каждый, то танцам часто не хватало американской изобретательности — самым ближайшим аналогом бродвейского опыта, наверное, была Школа танцев мадам Корри в «Мэри Поппинс».