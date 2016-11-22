Радиобашня на Шаболовке строилась как инженерное сооружение, обеспечивающее доступ к радиосети. Эстетика — вероятно, последнее, о чем думал Шухов, однако башня стала не только первой крупной постройкой советской России, но и настоящим символом эпохи авангарда.

Решение о строительстве в Москве мощной радиостанции новое правительство страны приняло практически сразу после революции. Что неудивительно, ведь это было необходимо для проведения большевистской агитации. Строить башню для радиостанции пригласили инженера Владимира Шухова. Поначалу он спроектировал ее высотой в 350 метров, чтобы постройка стала самым высоким сооружением на Земле. Но, увы, заводы стояли, металла в стране не хватало, и высоту башни пришлось сократить до 150 метров.

Для подъема секций на большую высоту Шухов использовал изобретенный им метод телескопического монтажа. Каждая секция собиралась на земле внутри готовой постройки, а затем вытягивалась вверх, словно части гигантской подзорной трубы.

Нынешние владельцы башни хотели ее демонтировать, но, к счастью, этого не произошло. Шуховская башня, очевидно, требует реставрации, но пока на этот счет конкретных решений не принималось, и памятник авангарда находится в подвешенном состоянии.

Далее по маршруту необходимо зайти во дворы через дорогу от Шуховской башни, пройти мимо рядовой авангардной постройки и выйти на улицу Лестева, где располагается один из первых в Москве домов-коммун.