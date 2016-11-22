Гид The VillageПрогулочный маршрут: 9 важных памятников московского авангарда
Дом Мельникова, Наркомфин и авангардный жилой комплекс на Шаболовке
Архитектура советского авангарда, наравне со сталинским ампиром и русским барокко, — один из главных культурных кодов Москвы. При этом здания этого стиля как будто находятся в тени других исторических столичных построек — даже несмотря на то, что на столичный архитектурный авангард приезжают посмотреть тысячи туристов со всего мира. Автор проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов составил для The Village маршрут по главным авангардным памятникам архитектуры Москвы, среди которых — как очевидный Дом Наркомфина, так и менее известный Хавско-Шаболовский жилой комплекс. Для прохождения маршрута будет удобно пользоваться наземным общественным транспортом, а именно трамваем «А » и автобусом «Б».
Маршрут
Шуховская башня — Дом РЖСКТ «Первое Москворецкое объединение» — Хавско-Шаболовский жилой комплекс — Дом Центросоюза — Вестибюль станции метро «Красные Ворота» — Дом Наркомзема — Московский планетарий — Дом Наркомфина — Дом Мельникова
Маршрут начинается на станции метро «Шаболовская», откуда можно пешком дойти до Шуховской башни.
Шуховская башня
ул. Шухова, дом 8
Радиобашня на Шаболовке строилась как инженерное сооружение, обеспечивающее доступ к радиосети. Эстетика — вероятно, последнее, о чем думал Шухов, однако башня стала не только первой крупной постройкой советской России, но и настоящим символом эпохи авангарда.
Решение о строительстве в Москве мощной радиостанции новое правительство страны приняло практически сразу после революции. Что неудивительно, ведь это было необходимо для проведения большевистской агитации. Строить башню для радиостанции пригласили инженера Владимира Шухова. Поначалу он спроектировал ее высотой в 350 метров, чтобы постройка стала самым высоким сооружением на Земле. Но, увы, заводы стояли, металла в стране не хватало, и высоту башни пришлось сократить до 150 метров.
Для подъема секций на большую высоту Шухов использовал изобретенный им метод телескопического монтажа. Каждая секция собиралась на земле внутри готовой постройки, а затем вытягивалась вверх, словно части гигантской подзорной трубы.
Нынешние владельцы башни хотели ее демонтировать, но, к счастью, этого не произошло. Шуховская башня, очевидно, требует реставрации, но пока на этот счет конкретных решений не принималось, и памятник авангарда находится в подвешенном состоянии.
Далее по маршруту необходимо зайти во дворы через дорогу от Шуховской башни, пройти мимо рядовой авангардной постройки и выйти на улицу Лестева, где располагается один из первых в Москве домов-коммун.
Дом РЖСКТ «Первое Москворецкое объединение»
ул. Лестева, дом 18
Одной из важнейших идей эпохи авангарда стало обобществление быта. Многие идеологи, да и просто советские энтузиасты, верили, что институт семьи скоро умрет, а жить мы станем большими группами, деля общее пространство отдыха, а также деньги и вещи. Наиболее радикальные коммунисты предлагали обобществить даже жен и детей. Мол, что это у нас за частная собственность на женщину! Реагируя на социальный заказ, архитекторы стали строить дома-коммуны.
Дом рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества «Первое Замоскворецкое объединение» коммунальный только отчасти. Его ближние к улице Лестева корпуса имеют квартиры в три-четыре комнаты, а три корпуса в глубине участка поделены на жилые ячейки в девять и 14 квадратных метров с общим туалетом и кухней на этаже. В торцевом корпусе также разместились столовая, детский сад, клуб, спортзал и солярий на крыше. В 60–70-е годы ХХ века коммунальные корпуса расселили и отдали под учреждения для чиновников.
Через дорогу от Дома РЖСКТ находится необычный район, где все дома смотрят на улицы углами. Здесь хорошо погулять по дворам.
Хавско-Шаболовский жилой комплекс
ул. Лестева, дом 13, корпус 3; дом 15, корпуса 1, 2; дом 19, корпуса 1, 2; дом 21, корпус 2
ул. Шаболовка, дом 63, корпус 2; дом 65, корпус 2; дом 67
ул. Серпуховский Вал, дом 22, корпуса 2, 3; дом 24, корпуса 1, 2; дом 28
Пожалуй, самый интересный жилой комплекс авангардной Москвы. Его спроектировала команда архитекторов-рационалистов, чьим кредо стала фраза «Пространство, а не камень — материал архитектора». Корпуса этих домов поставлены под углом в 45 градусов к осям соседних улиц, и из-за этого комплекс похож на лабиринт. В таких домах не соскучишься: пространство играет с наблюдателем в прямо-таки барочную игру, кружит и водит за нос. Прогулки по Хавско-Шаболовскому жилому комплексу похожи на рассматривание калейдоскопа.
Отдельно стоит отметить цветовое решение фасадов. Профессор немецкой школы «Баухаус» придумал залить их крупными красно-белыми плоскостями — как будто на фасады шагнули полотна Малевича. Каждое здание имело уникальную окраску, что облегчало навигацию в этой архитектурной головоломке. Увы, во время капитального ремонта в 70-х дома целиком закрасили в скучную охру.
Из дворов Хавско-Шаболовского жилого комплекса стоит выйти на Серпуховский Вал, где располагается трамвайная остановка. Необходимо сесть на трамвай «А» или № 39 и доехать до конечной остановки — станции метро «Чистые пруды». Далее нужно идти по улице Мясницкой в сторону Садового кольца.
Дом Центросоюза
ул. Мясницкая, дом 39
Мясницкая улица в 20-х годах прошлого века была московским деловым центром. Здесь расположился и Дом Центросоюза (ныне Росстат), построенный по проекту знаменитого архитектора Шарля Ле Корбюзье. В Доме Центросоюза воплощены все пять знаменитых принципов этого архитектора — столбы-опоры вместо первого этажа, свободный фасад, ленточные окна, свободная планировка и плоская эксплуатируемая крыша. Кстати, В 2015 году перед зданием открыли памятник все тому же Шарлю Ле Корбюзье.
Продолжайте идти по Мясницкой улице в сторону Садового кольца до станции метро «Красные Ворота».
Вестибюль станции метро «Красные Ворота»
Первая очередь московского метро (1931–1935 годов) была построена в переходный период от авангарда к сталинскому «большому стилю». Многие вестибюли и станции уже оглядываются на классику и ар-деко, и только архитектору Николаю Ладовскому хватило смелости реализовывать в подземке авангардные проекты. Три вложенные друг в друга арки впечатляют своей монументальной геометрией, а кроме того, зрительно вытягивают пространство, превращая вход в вестибюль в любимую авангардом метафору движения.
Далее нужно перейти через Садовое кольцо по пешеходному переходу у Орликова переулка и дойти до пересечения Садовой-Спасской улицы с проспектом академика Сахарова.
Дом Наркомзема
ул. Садовая-Спасская, дом 11
Здание Народного комиссариата земледелия СССР построил автор Казанского вокзала и Мавзолея Ленина архитектор Алексей Щусев, продемонстрировав тем самым свое умение делать высокопрофессиональные вещи в любой стилистике. Полукруглый эркер бокового корпуса, ленточные окна и свободная компоновка фасада отсылают к авангарду, но при этом здание дышит какой-то классической монументальностью и продуманностью деталей. Несмотря на все перемены в Москве за прошедшие 80 лет, оно продолжает быть самой значительной постройкой на перекрестке и приковывать взгляды при проезде вдоль Садового кольца.
Рядом с домом Наркомзема стоит дождаться автобуса «Б» и проехать на нем до остановки «Малая Никитская улица». Выйдя из автобуса, нужно пройти чуть назад — во двор планетария.
Московский планетарий
ул. Садовая-Кудринская, дом 5, стр. 1
В эпоху авангарда задачу ликвидации безграмотности и популяризации науки поставили на государственный контроль. Одним из орудий научпопа тех времен должен был стать планетарий — «оптический научный театр», по определению идеолога конструктивизма Алексея Гана.
Первый советский планетарий в 1927–1929 годах строили архитекторы Синявский и Барщ. Яйцеобразный купол пролетом в 28 метров за счет своей формы очень тонок — всего 12 сантиметров в основании и шесть сантиметров наверху. Эта одновременно функциональная и конструктивная форма создала неповторимый образ московского планетария. В 2000-х здание реконструировали — подняли на шесть метров, построив под ним дополнительные помещения.
Затем нужно спуститься по улице до станции метро «Баррикадная» и обойти сталинскую высотку, чтобы попасть к Дому Наркомфина.
Дом Наркомфина
Новинский б-р, дом 25, корпус 1
Одними из главных целей советского авангарда были типизация и массовое строительство жилья. Архитектор Моисей Гинзбург придумал экономичные жилые ячейки разных типов, которые представляли собой (по нынешним меркам) довольно эффектные двухуровневые квартиры-студии. Из таких ячеек и составлен Дом Наркомфина, построенный по заказу Наркомата финансов в 1929–31 годах.
Помимо жилого корпуса, у дома есть коммунальный блок с детским садом и кухней-столовой, соединенный с жилой частью теплым переходом. А наверху дома — плоская эксплуатируемая крыша с солярием.
Вернитесь на Садовое кольцо к ближайшей автобусной остановке «Дом Шаляпина» и снова садитесь на автобус «Б», чтобы проехать до «Смоленской площади».
Дом Мельникова
Пожалуй, самый известный памятник советского авангарда и один из самых необычных домов в мире. Архитектор Константин Мельников заключил с властями небывалый договор: они предоставили ему землю в центре Москвы, а он провел на себе эксперимент с целью выяснить, может ли человек комфортно проживать в совершенно круглом доме.
Но денег на строительство все равно не хватало, так что пришлось экономить на кирпиче. Из-за этого у Мельникова возникла идея сетчатой кирпичной кладки, благодаря которой дом и обзавелся знаменитыми шестигранными окнами. Сейчас во дворе установлены инсталляции, рассказывающие о его устройстве. В сам дом можно попасть с экскурсией, на которую придется заранее записаться по телефону.
Погуляйте по двору дома, изучая инсталляции с другими проектами великого архитектора эпохи авангарда.
Фотографии: обложка, 6 – Fro/Фотобанк Лори/Legion-Media, 1 – Владимир Журавлев/Фотобанк Лори/Legion-Media, 2, 4 – Пухов Константин/Фотобанк Лори/Legion-Media, 3 – Василий Шитов/ТАСС, 5 – Сергей Лаврентьев/Фотобанк Лори/Legion-Media, 6 – Антон Воронков/Фотобанк Лори/Legion-Media
КомментарииПодписаться